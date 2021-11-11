Что нужно, чтобы сделать коллаборацию успешной — разбираемся в деталях

Компании все чаще сталкиваются с новыми вызовами: глобальный рынок потребления и маркетинговый ландшафт меняются, и трансформации неизбежны. Бренды стараются находить способы «оставаться на виду» у клиентов, становиться сильнее — и для этого постоянно ищут различные формы и способы для продвижения.
Именно поэтому, например, развивается направление коллабораций различных компаний друг с другом. Что это такое, чем полезно для бизнеса и его клиентов и как сделать интеграцию наиболее успешной — рассказывает Анна Мигаль, старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в России и СНГ.
Что такое коллаборации брендов и зачем они нужны?
Прежде всего давайте разберемся, что такое «коллаборации брендов». Если брать простое определение — это взаимное соглашение между компаниями об использовании их брендов для стратегического партнерства.
Такие решения позволяют расширить аудиторию за счет базы двух и более компаний и усилить потенциал всех участников коллаборации, поскольку каждый бренд использует свои сильные стороны для создания единого образа.
Успешная коллаборация будет приносить пользу всем партнерам: результат должен быть во благо каждой стороны.
Множество примеров успешных коллабораций между брендами первой величины по всему миру продемонстрировали потенциал такого партнерства: компании-участники оказываются «на слуху», их обсуждают, а сотрудничество привлекает новых заинтересованных покупателей, клиентов и пользователей.
Типы коллабораций
Форматов сотрудничества между брендами может быть бесконечно много: они варьируются от взаимного упоминания в социальных сетях до масштабных совместных проектов. Для нас актуальны два основных варианта: продуктовая интеграция и запуск совместных проектов с партнерами.
Продуктовая интеграция
Она подразумевает создание новой функциональности с помощью партнеров. Яркий пример из нашей практики — появление в Viber AR-масок, созданных совместно с компанией Snap, разработчиками популярного сервиса Snapchat. Маски с дополненной реальностью в мессенджере — это логичный эволюционный шаг в общении в чатах.
Всё начиналось с простых смайликов из точки с запятой и полукруглой скобки :), которые мы использовали во время общения на форумах или мессенджерах еще лет десять назад, потом появились разные смайлы уже в виде небольшой цветной графики, затем — эмоджи-клавиатуры, стикеры, gif-картинки, и сейчас — AR-маски.
С помощью AR-функциональности наши пользователи смогут добавлять фильтры с «масками» на фото и видео, а еще использовать забавные персонализированные аватары Bitmoji.
Благодаря новой функции мы планируем нарастить молодую аудиторию — именно она составляет основную часть пользовательской базы Snapchat и активнее всех остальных категорий пользователей использует AR-фильтры.
Совместные партнерства и спецпроекты
Это еще один эффективный способ взаимодействия брендов. На первый взгляд он кажется более простым в реализации, потому что это формат партнерства, в ходе которого ваш бренд вместе с партнером не создает принципиально новые инструменты, а выпускает контент или предоставляет дополнительные возможности в рамках уже доступных форматов.
В нашем случае это прежде всего продвижение сообществ и чат-ботов брендов в мессенджере за счет рекламных инструментов внутри мессенджера, включая брендированные стикерпаки, баннерную рекламу и т.д.
Яркий пример такого партнерства, которое приносит настоящую пользу, — наше длительное сотрудничество со Всемирным фондом дикой природы (WWF), в рамках которого мы выпускаем целую серию стикерпаков, посвященных разным исчезающим видам животных, в том числе дикому северному оленю, белому медведю (на этих стикерах изображен медвежонок Умка) или амурскому тигру.
Для помощи в сохранении тигров мы также создали сообщество с полезной и интересной информацией об этих животных и чат-бот, в котором все желающие могли совершить пожертвование — буквально в несколько кликов.
В рамках кампании «Откажись от табака» мы также реализовали коллаборацию против курения совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В мессенджере были выпущены поддерживающие стикеры и чат-бот WHO Quit Challenge, который помогает расстаться с вредной привычкой благодаря полезным ежедневным советам, мотивирующим сообщениям, полезным ресурсам для отказа.
Еще один пример успешной интеграции брендов — многолетнее сотрудничество ФК «Барселона» и Viber. В прошлом году в мессенджере появилось уникальное и первое в мире официальное русскоязычное сообщество FCB, которого ждали миллионы болельщиков. Сегодня в нем состоит более 1,3 млн пользователей.
Успешное партнерство
Для того, чтобы коллаборация была успешной, ключевое значение имеет не только само исполнение, но и, прежде всего, выбор партнеров. Необходимо определить, какие бренды заинтересованы в сотрудничестве с вами.
Они не должны напрямую с вами конкурировать (такие коллаборации бывают удачными только в единичных случаях — как, например, совместная благотворительная инициатива McDonald’s и Burger King) — пусть вместо этого они дополняют ваш бренд и имеют схожую аудитории или маркетинговые цели.
Но главное, несмотря на все отличия, иметь с брендами-партнерами общие ценности.
Перед тем, как принимать предложение о партнерстве или предлагать коллаборацию другому бренду, предлагаем ответить на несколько простых вопросов:
- Заинтересована ли ваша аудитория в их продукте, и заинтересуется ли их аудитория вашим? Возможно, ответ «да» вы получите только на одну из частей этого вопроса, но определенное совпадение интересов ваших пользователей необходимо, иначе и совместный проект мало кого привлечет.
- Хорошая ли репутация у этого бренда? Этот вопрос с каждым годом приобретает все большее значение. Коллаборация с ненадежным партнером способна серьезно испортить и ваш имидж — достаточно вспомнить сотрудничество Lego и энергетической компании Shell, которое прекратилось после многочисленных протестов экоактивистов.
- Сколько новых клиентов может принести вам партнерство? И как это число сопоставляется с затратами на коллаборацию?
- Есть ли у потенциального партнера опыт, которого нет у вас? Возможно, они обладают определенной экспертизой или могут внедрить собственное решение в один из ваших продуктов и тем самым дать ему новый виток развития?
Почему коллаборации — это будущее
Коллабораций появляется всё больше и больше, и это закономерно: они способствуют развитию рынка в целом и решению бизнес-задач отдельных брендов.
Одна из причин активно участвовать в совместных проектах с партнерами — возможность расширить аудитории друг друга. В ходе сотрудничества вы взаимодействуете с двумя (или более) группами аудиторий, а также демонстрируете своим лояльным пользователям, что ваш партнер также заслуживает доверия.
Яркий пример — непрерывные коллаборации в мире моды: от Kenzo с H&M до Adidas с Yeezy. Совместные коллекции массовых и премиальных брендов вызывают живой интерес и у ценителей премиальных марок, и у тех, кто предпочитает более доступные вещи.
Удачное сотрудничество также может оказаться способом порадовать ваших постоянных клиентов и повысить их лояльность. Взгляните на Lego — когда у них выходит новый набор, выпущенный вместе с очередным культовым сериалом или серией фильмов, поклонники конструктора становятся еще более преданными, а заодно — готовыми приобрести новый продукт, на 100% соответствующий их увлечениям.
Причины для коллабораций могут быть и бескорыстными: интеграции брендов могут стать отличным способом привлечения интереса и средств для некоммерческих благотворительных инициатив.
Бренд, который оказывает такую поддержку, благодаря партнерству помогает сделать мир лучше, как бы это не звучало, демонстрирует свою приверженность ценностям организации и показывает своим примером, что есть проблемы, которые можно решить только сообща.
Мы — не исключение. Помимо WWF, мы сотрудничаем с другими благотворительными организациями: фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», «Домом Роналда Макдоналда» и многими другими.
И наконец, никто не отменяет вечного стремления брендов привлечь к себе дополнительное внимание. Яркие коллаборации появляются в новостях, их обсуждают, критикуют или, наоборот, хвалят — они редко остаются незамеченными. Иногда такой формат вызывает исключительно положительные эмоции — так было в случае с уже упомянутой кампанией Viber и WWF с «участием» Умки из мультика.
Нередко хайп от яркой кампании провоцирует противоречивые мнения, но все равно повышает узнаваемость бренда — достаточно вспомнить ограниченную серию «кровавых» кроссовок, которые не так давно выпустили рэпер Lil Nas X и приложение MSCHF.
Какой из путей наиболее близок вашей компании — решать только вам. Конечно, если в ходе кампании допущены серьезные ошибки, потери могут достаточно ощутимы, но в случае с коллаборациями между брендами этот риск более чем оправдан.
Главное — подходить к сотрудничеству внимательно и вдумчиво и выбирать проверенных партнеров, ценности которых близки вашему бренды и от сотрудничества с которыми вы получите синергетический эффект.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 7 инструментов для запуска рекламной рассылки в ресторане
- 2 Как распознать, что вами манипулируют, и противостоять этому
- 3 Клиент хочет, но не может купить товар или услугу? Не спешите отказываться от него
- 4 Что такое электронные карты лояльности Wallet?
- 5 В традиционном ритейле есть место для data-driven решений — рассказываем, где и зачем
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2021
11 ноября 2021
11 ноября 2021