Что нужно, чтобы сделать коллаборацию успешной — разбираемся в деталях

Именно поэтому, например, развивается направление коллабораций различных компаний друг с другом. Что это такое, чем полезно для бизнеса и его клиентов и как сделать интеграцию наиболее успешной — рассказывает Анна Мигаль, старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в России и СНГ.

Компании все чаще сталкиваются с новыми вызовами: глобальный рынок потребления и маркетинговый ландшафт меняются, и трансформации неизбежны. Бренды стараются находить способы «оставаться на виду» у клиентов, становиться сильнее — и для этого постоянно ищут различные формы и способы для продвижения.

Что такое коллаборации брендов и зачем они нужны?

Прежде всего давайте разберемся, что такое «коллаборации брендов». Если брать простое определение — это взаимное соглашение между компаниями об использовании их брендов для стратегического партнерства.

Такие решения позволяют расширить аудиторию за счет базы двух и более компаний и усилить потенциал всех участников коллаборации, поскольку каждый бренд использует свои сильные стороны для создания единого образа.

Успешная коллаборация будет приносить пользу всем партнерам: результат должен быть во благо каждой стороны.

Множество примеров успешных коллабораций между брендами первой величины по всему миру продемонстрировали потенциал такого партнерства: компании-участники оказываются «на слуху», их обсуждают, а сотрудничество привлекает новых заинтересованных покупателей, клиентов и пользователей.

Типы коллабораций

Форматов сотрудничества между брендами может быть бесконечно много: они варьируются от взаимного упоминания в социальных сетях до масштабных совместных проектов. Для нас актуальны два основных варианта: продуктовая интеграция и запуск совместных проектов с партнерами.

Продуктовая интеграция

Она подразумевает создание новой функциональности с помощью партнеров. Яркий пример из нашей практики — появление в Viber AR-масок, созданных совместно с компанией Snap, разработчиками популярного сервиса Snapchat. Маски с дополненной реальностью в мессенджере — это логичный эволюционный шаг в общении в чатах.

AR-маски с элементами русского народного костюма

Всё начиналось с простых смайликов из точки с запятой и полукруглой скобки :), которые мы использовали во время общения на форумах или мессенджерах еще лет десять назад, потом появились разные смайлы уже в виде небольшой цветной графики, затем — эмоджи-клавиатуры, стикеры, gif-картинки, и сейчас — AR-маски.

С помощью AR-функциональности наши пользователи смогут добавлять фильтры с «масками» на фото и видео, а еще использовать забавные персонализированные аватары Bitmoji.

Благодаря новой функции мы планируем нарастить молодую аудиторию — именно она составляет основную часть пользовательской базы Snapchat и активнее всех остальных категорий пользователей использует AR-фильтры.

Совместные партнерства и спецпроекты

Это еще один эффективный способ взаимодействия брендов. На первый взгляд он кажется более простым в реализации, потому что это формат партнерства, в ходе которого ваш бренд вместе с партнером не создает принципиально новые инструменты, а выпускает контент или предоставляет дополнительные возможности в рамках уже доступных форматов.

В нашем случае это прежде всего продвижение сообществ и чат-ботов брендов в мессенджере за счет рекламных инструментов внутри мессенджера, включая брендированные стикерпаки, баннерную рекламу и т.д.

Яркий пример такого партнерства, которое приносит настоящую пользу, — наше длительное сотрудничество со Всемирным фондом дикой природы (WWF), в рамках которого мы выпускаем целую серию стикерпаков, посвященных разным исчезающим видам животных, в том числе дикому северному оленю, белому медведю (на этих стикерах изображен медвежонок Умка) или амурскому тигру.

Для помощи в сохранении тигров мы также создали сообщество с полезной и интересной информацией об этих животных и чат-бот, в котором все желающие могли совершить пожертвование — буквально в несколько кликов.

Сообщество WWF Россия, более 133 тысяч участников, и стикерпак в поддержку дикого северного оленя

В рамках кампании «Откажись от табака» мы также реализовали коллаборацию против курения совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В мессенджере были выпущены поддерживающие стикеры и чат-бот WHO Quit Challenge, который помогает расстаться с вредной привычкой благодаря полезным ежедневным советам, мотивирующим сообщениям, полезным ресурсам для отказа.

Еще один пример успешной интеграции брендов — многолетнее сотрудничество ФК «Барселона» и Viber. В прошлом году в мессенджере появилось уникальное и первое в мире официальное русскоязычное сообщество FCB, которого ждали миллионы болельщиков. Сегодня в нем состоит более 1,3 млн пользователей.

Сообщество ФК Барселона в Viber, более 1,3 миллиона участников

Успешное партнерство

Для того, чтобы коллаборация была успешной, ключевое значение имеет не только само исполнение, но и, прежде всего, выбор партнеров. Необходимо определить, какие бренды заинтересованы в сотрудничестве с вами.

Они не должны напрямую с вами конкурировать (такие коллаборации бывают удачными только в единичных случаях — как, например, совместная благотворительная инициатива McDonald’s и Burger King) — пусть вместо этого они дополняют ваш бренд и имеют схожую аудитории или маркетинговые цели.

Но главное, несмотря на все отличия, иметь с брендами-партнерами общие ценности.

Перед тем, как принимать предложение о партнерстве или предлагать коллаборацию другому бренду, предлагаем ответить на несколько простых вопросов:

Заинтересована ли ваша аудитория в их продукте, и заинтересуется ли их аудитория вашим? Возможно, ответ «да» вы получите только на одну из частей этого вопроса, но определенное совпадение интересов ваших пользователей необходимо, иначе и совместный проект мало кого привлечет. Хорошая ли репутация у этого бренда? Этот вопрос с каждым годом приобретает все большее значение. Коллаборация с ненадежным партнером способна серьезно испортить и ваш имидж — достаточно вспомнить сотрудничество Lego и энергетической компании Shell, которое прекратилось после многочисленных протестов экоактивистов. Сколько новых клиентов может принести вам партнерство? И как это число сопоставляется с затратами на коллаборацию? Есть ли у потенциального партнера опыт, которого нет у вас? Возможно, они обладают определенной экспертизой или могут внедрить собственное решение в один из ваших продуктов и тем самым дать ему новый виток развития?

Почему коллаборации — это будущее

Коллабораций появляется всё больше и больше, и это закономерно: они способствуют развитию рынка в целом и решению бизнес-задач отдельных брендов.

Одна из причин активно участвовать в совместных проектах с партнерами — возможность расширить аудитории друг друга. В ходе сотрудничества вы взаимодействуете с двумя (или более) группами аудиторий, а также демонстрируете своим лояльным пользователям, что ваш партнер также заслуживает доверия.

Яркий пример — непрерывные коллаборации в мире моды: от Kenzo с H&M до Adidas с Yeezy. Совместные коллекции массовых и премиальных брендов вызывают живой интерес и у ценителей премиальных марок, и у тех, кто предпочитает более доступные вещи.

Удачное сотрудничество также может оказаться способом порадовать ваших постоянных клиентов и повысить их лояльность. Взгляните на Lego — когда у них выходит новый набор, выпущенный вместе с очередным культовым сериалом или серией фильмов, поклонники конструктора становятся еще более преданными, а заодно — готовыми приобрести новый продукт, на 100% соответствующий их увлечениям.

Причины для коллабораций могут быть и бескорыстными: интеграции брендов могут стать отличным способом привлечения интереса и средств для некоммерческих благотворительных инициатив.

Бренд, который оказывает такую поддержку, благодаря партнерству помогает сделать мир лучше, как бы это не звучало, демонстрирует свою приверженность ценностям организации и показывает своим примером, что есть проблемы, которые можно решить только сообща.

Мы — не исключение. Помимо WWF, мы сотрудничаем с другими благотворительными организациями: фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», «Домом Роналда Макдоналда» и многими другими.

Стикерпак совместно с фондом «Обнаженные сердца»

И наконец, никто не отменяет вечного стремления брендов привлечь к себе дополнительное внимание. Яркие коллаборации появляются в новостях, их обсуждают, критикуют или, наоборот, хвалят — они редко остаются незамеченными. Иногда такой формат вызывает исключительно положительные эмоции — так было в случае с уже упомянутой кампанией Viber и WWF с «участием» Умки из мультика.

Нередко хайп от яркой кампании провоцирует противоречивые мнения, но все равно повышает узнаваемость бренда — достаточно вспомнить ограниченную серию «кровавых» кроссовок, которые не так давно выпустили рэпер Lil Nas X и приложение MSCHF.

Какой из путей наиболее близок вашей компании — решать только вам. Конечно, если в ходе кампании допущены серьезные ошибки, потери могут достаточно ощутимы, но в случае с коллаборациями между брендами этот риск более чем оправдан.

Главное — подходить к сотрудничеству внимательно и вдумчиво и выбирать проверенных партнеров, ценности которых близки вашему бренды и от сотрудничества с которыми вы получите синергетический эффект.