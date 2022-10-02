Конкурент уводит клиентов: что делать?

Клиент уходит к конкуренту — рядовая ситуация в бизнесе. Причины разные: у конкурента лучше сервис, продукт или цена. Тогда «работать над собой». Или там ему оказали больше внимания, пообещали «плюшки» и выставили вас в черном свете? С этим тоже можно справиться. Как сохранить не только клиентов, но и свое лицо в конкурентной борьбе, рассказывает генеральный директор PR Partner Инна Анисимова.

Проанализируйте рынок, конкурентов и свои ресурсы

Держите руку на пульсе. В идеале за конкурентами и рынком надо наблюдать постоянно, а не только когда вдруг ваши клиенты стали уходить к другому. Это поможет вовремя скорректировать собственную стратегию действий, если что-то пошло не так.

Проводите на постоянной основе конкурентный анализ по параметрам: целевые клиенты, цены, ключевые сервисы и элементы обслуживания, маркетинговая тактика, имидж, активность в информационном поле.

Используйте метод тайного покупателя. Изучите конкурента под видом потенциального клиента: зайдите в магазин/офис, купите товар/ закажите услугу, оставьте заявку на сайте, пообщайтесь с менеджерами.

Пройдите путь клиента от и до: оцените свои преимущества, определите возможности для роста. Иногда достаточно небольших изменений.

Например, я консультировала кафе, когда у них снизился поток посетителей. Оно работало с 10 утра: посоветовала им открываться на два часа раньше — продажи выросли на 15%. Кафе было недалеко от детского сада, куда мамочки водили детей к 8 утра — после стали забегать за кофе.

Проверяйте и обновляйте точки контакта с клиентами, смотрите, что у конкурентов. Обычно прежде, чем совершить покупку, клиенты делают от 5 до 10 касаний с брендом: изучают сайт, подписываются в соцсетях, читают отзывы, публикации в СМИ, видят упоминания у блогеров или наружную рекламу на улице, приходят офис/магазин и пр.

Может быть, другая компания присутствует там, где вас еще нет? Или представлена лучше вас?

Проведите SWOT-анализ — оценку внешних и внутренних ресурсов компании, слабые, сильные стороны и точки роста.

Составьте карту путешествия клиента (Customer Journey Map, CJM). Чаще всего маршрут принятия решения выглядит так: услышал о компании -> изучил инфо -> сравнил с аналогичными + изучил отзывы -> решил купить + сделал покупку -> доволен/нет результатом -> лоялен к компании и советует другим или нет.

Зная полный цикл клиентского пути, легко отследить, на каком этапе конкурент «перехватывает» клиента. В этой точке перехвата и стоит работать.

Пример из региональной сети кофеен. У входа в парк, в котором гуляли мамы с детьми, появилось кафе конкурента, куда они стали постоянно заходить. Ребята изучили ассортимент, цены и запустили в ответ специальное предложение для покупателей с колясками — скидку 20%, и они почти полностью переключили клиентов с конкурента на себя.

Будьте активны в информационном поле — формируйте имидж. Выбирайте СМИ с вашей целевой аудиторией, транслируйте свою ценность и экспертизу, ведите социальные сети на регулярной основе.

Не знаете, с чего начать — проанализируйте, что делают конкуренты, где публикуются, с какими инфоповодами, какие материалы пишут, как реагирует их аудитория и пр. В помощь — специальные сервисы Медиалогия или Brand Analytics.

Все внимание на коммуникацию с клиентами

Часто привлечение новых клиентов обходится дороже, чем удержание существующих.

Посчитайте «стоимость» вашего потребителя, так называемый Customer Lifetime Value (СTV): как долго с вами клиенты, какие усилия тратите на привлечение, вовлечение и удержание. Возможно, проблема на вашей стороне. Или вы привлекаете «не своих» клиентов.

Будьте на связи с клиентами.

Регулярно измеряйте «температуру»: делайте опрос и подсчет индекса потребительской лояльности NPS (Net Promoter Score).

Делайте созвоны с клиентами, проводите ежемесячные встречи (если речь о длительном контракте), рассказывайте о том, что вы делаете для них.

Проводите и личные нерабочие встречи.

Проводите специальные клиентские мероприятия, дарите бонусы или подарки. Клиент оценит, если компания дает больше. Подключайте креатив.

Например, мы в агентстве дарим подарки три раза в год: в День рождения агентства, на Новый год и 14 февраля. Не повторяемся и выбираем что-то необычное: наручные часы с надписью «Time is priceless», кожаный брендированный рюкзак ручной работы, шелковые платки с разработанным принтом и др.

Еще мы как-то в начале сентября отправили клиентам коробку с сочным арбузом, футболку с вышивкой арбуза и открыткой «Урожайного бизнес-сезона!». Все выложили подарки в соцсетях или написали нам письма.

Подключайте нестандартные инструменты коммуникации. Например, проведите игру в формате бизнес-квеста для партнеров, как наш клиент системный интегратор IBS Platformix. В режиме «удаленки» 130 партнеров IBS Platformix из разных городов России разбились на команды и выполняли креативные задания: детективный сюжет, нативно встроенная информация о компании, конкурентная борьба, призы.

Каждой команде приходила e-mail-рассылка с задачами и курьерская доставка коробок с реквизитом для игры. Результат: вовлеченность 100%, лояльность тоже близкая к 100%.



Действуйте в рамках деловой этики

Иногда конкурент поступает нечестно: подключает рекламу-перехват, демпингует, выходит всеми способами напрямую на чужого клиента, предлагая «золотые горы», переманивает сотрудников конкурента и пр. Что делать при недобросовестной конкуренции?



Все равно действовать надо по правилам. Существуют черные списки подрядчиков, клиентов, компаний. Старайтесь не пересекаться с конкурентами, которые ведут себя неэтично.

Есть профессиональные сообщества, которые задают деловые этические нормы и мониторят их соблюдение. В каждой сфере бизнеса свое сообщество, в пиаре это, например, АКОС. Можно подключать участников сообщества для обсуждения и решения проблем.

Лучший способ борьбы с недобросовестными компаниями — не поступать так самим.

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В практике нашего агентства был случай, когда агентство-конкурент стало переманивать к себе наших сильных менеджеров. Я позвонила и попросила так не делать.

И была прямо противоположная история. Из-за сниженной нагрузки во время кризиса 2014 года, когда ушли сразу несколько клиентов, мне пришлось сокращать в PR Partner несколько менеджеров.

Чтобы они не остались без работы, я позвонила в два агентства и предложила менеджеров, честно дала им лучшие рекомендации. Спустя время эти ребята перешли на работу in-house, а еще чуть позже вернулись к нам в агентство как клиенты.

Я за нормальные человеческие отношения, неравнодушна к клиентам и команде. Считаю, что надо быть честным и открытым, особенно на коммуникационном рынке, где все друг друга знают.

Однажды мы взяли на работу сотрудника с опытом работы в очень крутом агентстве, однако на деле он оказался слабым специалистом. Когда руководитель агентства узнал об этом, сказал: «Эх, надо было сначала у меня спросить рекомендации, а потом брать человека в команду!».

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Мои табу:

Не показывайте в негативном свете конкурентов перед клиентами, их дела сами скажут за себя.

Не предлагайте клиентам «откаты».

Не демпингуйте (даже если вы получите клиента, при низкой цене очень страдает качество, клиент будет недоволен).

Лучше:

демонстрируйте экспертизу (через кейсы и отзывы),

будьте внимательны к потребностям клиента,

будьте честными и предлагайте только то, что эффективно для него,

цените своих сотрудников, они ваши потенциальные клиенты тоже.

Оптимальная стратегия — забота о качестве, команде и клиентах.