Конкурент использует незаконные методы давления: как защитить бизнес

Понятие «недобросовестная конкуренция» определено в законе . Это любые действия, направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые противоречат принципам законности, добропорядочности, разумности и справедливости.

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Необоснованные иски

В законе нет понятия обоснованного или необоснованного иска, но на деле разница есть.

Любой иск подается в рамках гражданско-правового или арбитражного законодательства, и если он соответствует нормам гражданского и административного кодексов, то должен быть принят судом.

На стадии принятия искового заявления судья не определяет для себя, доказаны ли факты, на которые ссылается истец, и приложены ли к иску доказательства.

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Верховный Суд РФ в 2020 году занял четкую позицию, указав нижестоящим судам, что любые уточнения и предоставление дополнительной информации возможны уже после назначения дела к слушанию и после вызова сторон в суд.

Если говорить простыми словами, иски условно делятся на те, которые имеют судебную перспективу, и те, которые не имеют — то есть необоснованные.

Смысл последних — сделать оппонента ответчиком в суде, пусть даже на короткое время. Впоследствии, если суд не найдет оснований для удовлетворения искового заявления, он просто отклонит его.

Но за это время, пока он находится на рассмотрении, конкурент сможет заказать разгромную статью в СМИ, сославшись на уже поданный иск о невыполнении обязательств или о некачественном оказании услуг.

Жалобы в госорганы

Одной из самых распространенных методов давления является жалоба в управление Роспотребнадзора.

Подать ее юридическое лицо не может, поскольку потребителем, а значит, и жалобщиком по закону «О защите прав потребителей» может быть лишь физическое лицо. Но это может сделать гражданин, общественная или муниципальная организация по просьбе конкурента.

Перспективы у такой жалобы может и не быть, если она подана ради устрашения, а описанные в ней нарушения закона не подтвердятся.

Но если при проверке выяснится, что на фирме присутствуют другие нарушения, например, отсутствие сертификатов и деклараций на товар, вывесок о рекламной продукции и ценников, то информация может стать предметом пресс-релиза.

Это нанесет репутационный вред фирме, даже если ничего «критичного» с точки зрения прав потребителя не произошло.

Заявление о возбуждении уголовного дела

В опросе о нарушении прав предпринимателей 84,2% владельцев бизнеса пояснили, что в результате уголовного преследования их организация была частично или полностью разрушена. В 65,6% случаев это привело к увольнению сотрудников.

А 13,8% опрошенных вообще не готовы заниматься коммерческой деятельностью после уголовного преследования. При этом, по данным Верховного суда РФ, у 2000 предпринимателей уголовные дела в 2021 году были прекращены.

Председатель Ассоциации юристов России Груздев признал: «Сам факт возбуждения уголовного дела доставляет бизнесу определенные помехи в работе. В некоторых случаях возбуждение необоснованных уголовных дел становится средством давления на предпринимателей».

Чтобы подать заявление в правоохранительные органы, не нужно много оснований. Достаточно, чтобы между фирмами существовали гражданско-правовые отношения, которые при желании легко перевести в уголовно-правовую плоскость — по крайней мере, на стадии проведения проверки.

Например, обязательства по доставке груза не выполняются, но заказчик подает не иск о возмещении ущерба, а заявление в полицию за мошенничество ст.159 УК РФ.

Формально его сложно в чем-то упрекнуть, ведь в заявлении он указывает, что действия поставщика носят намеренный и умышленный характер. Он так полагает, у него есть основания так считать — например, из-за длительности задержки доставки.

На время проведения проверки, а это от десяти до 30 суток, на фирме может быть произведен осмотр документов, вызваны для беседы сотрудники и даже директор.

А в это время у заявителя есть все основания рассказать конкурентам и СМИ, что компания находится под подозрением.

Заявление о блокировке сайта

Блокировка сайта возможна в двух случаях:

после подачи иска по судебному решению;

в ходе обеспечительных мер ст.140 ГПК РФ .

В случае подачи необоснованного иска заявление может быть удовлетворено арбитражным судом уже на стадии принятия, а незначительное нарушение привести к блокировке всего сайта.

Сотрудники Роскомнадзора признали, что у них не работает технология точечной блокировки.

По одному из дел, рассмотренных Октябрьским районным судом Тамбова, установлено, что на странице одного интернет-магазина размещена информация с предложением о продаже аксессуаров «Gucci» с доставкой по России. Однако информация о соглашениях с правообладателями отсутствует.

Изначально этот факт выявила прокуратура и подала иск в суд. В итоге управлением был заблокирован весь сайт. Доступ восстановили, как только оттуда удалили запрещенную информацию.

В этой ситуации иск был подан прокурором, однако важно понимать, что инициатором самой прокурорской проверки может быть любая жалоба, поданная, в том числе, и конкурентами.

Обеспечительные меры

По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ, за первое полугодие 2021 года было подано 17 113 заявление о наложении обеспечительных мер, по которым в 80% случаев вынесены определения об отказе в удовлетворении.

Об отмене обеспечения в том же периоде рассмотрено 2 333 заявления, в 70% которые были удовлетворены.

В 20% случаев обеспечительные меры все-таки налагаются, и это часто приводит к дестабилизации фирмы.

Обеспечительные меры накладываются судом при подаче искового заявления на ответчика и заключаются в аресте имущества или запрете совершать определенные действия.

Делается это, чтобы сторона по иску не могла продать имущество до вынесения решения или чтобы пресечь нарушение — пусть даже и предполагаемое, как, например, блокировка сайта.

Показательным здесь является дело «Русагро», по которому 20 января арбитражный суд наложил, а уже днем 21 января снял ранее наложенные обеспечительные меры в размере 21,88 млрд руб. в рамках дела о банкротстве.

Поводом к наложению ареста изначально послужили требования кредиторов о банкротстве на сумму 196,4 млн руб., то есть практически в сто раз меньше.

Справка: В законе ч.2 ст.91 АПК РФ существует понятие соразмерности обеспечительных мер заявленным требованиям, и приведенная выше ситуация не должна быть нормой. Однако на практике контролировать такие случаи очень сложно, учитывая, что статья 93 АПК РФ предоставляет суду обширные полномочия в этой части: право рассматривать заявление об обеспечении иска в единоличном составе,

без уведомления участников процесса,

в максимально короткое время — сутки с момента поступления. По сути закон дает право судье в каждом случае по своему убеждению оценивать целесообразность ареста, сам арест рассматривается как временная мера, и ошибка судьи в этой промежуточной стадии процесса не влечет ответственности.

Заявление о банкротстве

Существует понятие «кредиторы-вредители» — как правило, их выдает недобросовестное поведение в части инициирования судебного спора.

Обычно кредиторам невыгодно подавать на банкротство компании-контрагента, ведь от жизнеспособности фирмы-должника зависит ее платежеспособность и возможность выплатить долги по контрактам.

Им нет смысла банкротить компанию, и перед подачей такого иска они с большей вероятностью предложат рассчитаться по долгам в добровольном порядке.

Одна из целей недобросовестных кредиторов — уничтожить бизнес конкурента.

Они не предупреждают о подаче иска о банкротстве заранее, а делают это без предварительных уведомлений: вместо копии иска от них можно получить чистый лист или пустой конверт. Такое действие даст им возможность подать иск в арбитражный суд и приложить квитанцию об уведомлении — и уже по факту узнать про возбуждение дела о банкротстве.

Тогда онии подают иск о банкротстве, часто без предварительного урегулирования спора и требования о погашении задолженности, если у фирмы есть долги на сумму 300 тыс. руб. и просрочки по их выплате в 90 дней.

Заявление о недостоверном адресе

Само по себе нахождение юридического лица по адресу, отличающегося от данных в ЕГРЮЛ, не влечет серьезных последствий для фирмы и руководителя. Максимальный штраф составляет до 5 тыс. руб. п.3 ст.14.25 КоАП РФ за нарушение законодательства о государственной регистрации.

Процесс ликвидации фирмы ФНС как правило не инициирует, поскольку такое нарушение является устранимым.

Проблемы могут начаться при взаимодействии с банком. Например, при открытии нового счета банк может отказать в обслуживании фирме.

Часто, в банковских договорах присутствует пункт о предоставлении достоверной информации, и если банковский работник узнает, что фирма находится по другому адресу, такое обстоятельство может послужить основанием для расторжения уже существующих договоров.

В условиях, когда необходимо быстро провести запланированные платежи для расчетов с контрагентами, подобное событие может быть неожиданным и неприятным.

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Отметка о недостоверном адресе компании не лучшим образом сказывается на том, как ее воспринимают потенциальные бизнес-партнеры.

Например, если они увидят эту отметку в госреестрах или в сервисе проверки контрагентов на стадии принятия решения о сотрудничестве, в сочетании с другими факторами это будет характеризовать ее как сомнительного партнера.

Негативные отзывы

По данным Rookee, в 90% случаев отзыв о компании на «Яндекс.Картах», Google Maps или 2ГИС оказывают влияние на выбор клиента.

Если конкуренты атаковали фирму негативными отзывами, не имеющими под собой реальных оснований, а отправитель жалобы не известен, следует подать жалобу на соответствующем портале с требованием удалить ее.

Другой способ — клиенты, которые когда-то обращались и были довольны услугами, могут написать положительные отзывы и повысить рейтинг.

Если отправитель отзыва известен, а сам комментарий является оскорбительным либо намеренно вводит в заблуждение о репутации фирмы и оказанных услуг — это повод для обращения в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации фирмы.

Способы, которые помогут защитить бизнес от давления

Административно-судебные

Если оппонент подал исковое заявление в суд — будьте готовы к судебному разбирательству. Если конкурент направил его в контролирующие органы и полицию — к проверке.

Соберите доказательства добросовестного поведения, тогда вам удастся выиграть спор и поставить под сомнение уже репутацию заявителя. А соответствующее решение госоргана или судебный акт с выводами о добросовестности фирмы можно будет использовать как хороший аргумент, свидетельствующий, что компания следит за своей репутацией и готова отстаивать ее в любых ситуациях.

Репутационные-тактические

Чтобы бороться с «кредиторами-вредителями», регулярно проверяйте данные о задолженностях и судебных делах компании вручную или автоматически с помощью сервиса проверки контрагентов.

При появлении негативных отзывов в сети будьте готовы обратиться к клиентам и контрагентам, которые уже пользовались услугами компании: попросите их опровергнуть негативную информацию. Если фирма пользуется на рынке хорошей репутацией, это поможет отбить атаку конкурентов сейчас и в перспективе.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes