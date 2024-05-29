«Я — айтишник. А чего добился ты?»: что может дать гуманитарное образование специалистам с техническим профилем

Считается, что гуманитарное образование не имеет принципиального значения для ИТ-специалистов. Это мнение ошибочно. Старший преподаватель Института iSpring Михаил Попов рассказал, что «гуманитарка» может дать профессионалам с техническим профилем.

Кто такой хардовый технарь

Наверное, каждый встречал в жизни носителя типа личности «хардовый технарь». Как правило, это успешный выпускник технического вуза, который работает в ИТ. Таким людям свойственно проявлять в отношениях с окружающим миром уровень снобизма выше среднего, потому что они считают свои навыки и профильное образование решением всех проблем и вызовов в жизни.

Смотреть на мир и своё место в нём через призму профессионального превосходства — явление распространённое. Этому синдрому подвержены профессионалы в любой области. Например, переводчики с редких языков, артисты, медики, инженеры или строители высокой квалификации.

Причина данного явления среди технарей с ИТ-профилем понятна. Мир становится одним большим полуцифровым пространством. Поэтому роль профессионалов, вовлеченных в формирование digital-реальности, растёт.

Сбрасывать темпы этот процесс, судя по всему, не собирается. Однако здесь возникает парадокс: чем глубже ИТ-решения проникают в жизнь общества, тем больше ИТ-специалистам нужны гуманитарные знания. Ниже расскажем, почему мы в этом так уверены.

Зачем айтишнику изучать историю, философию и искусство

Во-первых, современные ИТ-продукты и сервисы — это не просто алгоритмы и программный код. Это комплексные решения, которые должны быть интегрированы в контекст реального мира. А он не стоит на месте: развивается, претерпевает культурные и социальные трансформации.

Любой успешный ИТ-проект должен учитывать особенности ЦА, общие социальные запросы, текущую экономическую ситуацию и другое. Только фундаментальные знания в сфере истории, философии, искусства помогают в этом разобраться. И самое главное — как разные культурные контексты влияют на восприятие технологий.

Например, разработка ИТ-продукта для специфической аудитории или же его адаптация под новые рынки требует не только технических навыков, но и глубокого понимания культурной специфики, а также повестки дня, недели, месяца.

Во-вторых, ни один современный ИТ-продукт не создаётся в вакууме или усилиями одного-двух гениев. Успех в ИТ — всегда результат совместной работы многих людей. Иногда это команды профессионалов со сложной структурой и иерархией в организации. В этом процессе важны софт-скилы: умение общаться, выстраивать взаимодействие, понимать и учитывать чужие точки зрения, эффективно работать в команде.

Гуманитарное образование способствует развитию этих навыков, ведь оно включает в себя изучение психологии, социологии, теории игр и технологий коммуникации — дисциплин, которые учат разбираться в мотивациях, эмоциях и поведении людей.

Современный ИТ-специалист должен быть не только технически подкованным, но и разносторонне образованным, способным видеть широкий контекст и работать в команде. Причем иногда софт-скилы могут перевешивать технический багаж знаний в качестве фактора финального выбора при найме.

Научить работе с конкретным языком программирования, фреймворком или технологией можно практически любого. А вот если человек оказывается «токсиком», который треплет нервы команде, это может затормозить развитие перспективного проекта.

Так что даже самым крутым технарям высокомерно отмахнуться от «гуманитарки» в современном мире не получится. Лучше подумать о том, что она может предложить в мире высоких технологий и как именно встроить эти знания в свой пул компетенций.

Что конкретно учить и сколько

При формировании образовательной программы для ИТ-специалистов логично возникает вопрос о том, какие именно гуманитарные дисциплины следует включать и в каких пропорциях. Ответ во многом зависит от того, какие цели мы ставим.

Если айтишник хочет стать руководителем, по нашим собственным оценкам, доля гуманитарных дисциплин здесь должна достигать 50% от всего объема образовательной программы. Такой подход напоминает образование деятелей эпохи Возрождения, когда разностороннее развитие считалось залогом успеха.

Это не означает, что следует уменьшать количество часов на изучение технических дисциплин. Но дополнительное изучение гуманитарных наук прокачает мышление и поможет избежать «синдрома» узкопрофильного специалиста.

Ограничение образования только техническими дисциплинами можно сравнить с получением среднего образования в ПТУ или техникуме. Такое обучение даёт определенный набор навыков, но не готовит к руководству большими проектами и карьерному росту там, где требуется широта взглядов и глубина понимания процессов.

Для того чтобы воспитать лидера, необходимо обратить внимание на такие дисциплины, как философия и обществознание. Лидерство — это идеи, концепции и смыслы, их формирование и управление ими.

Изучение философских концепций и теорий великих мыслителей прошлого поможет сформировать умение критически оценивать информацию, видеть широкую картину и принимать взвешенные решения.

История поможет понять, как развивалось общество и как прошлые события формируют современный мир. А знание иностранных языков откроет двери в межкультурное общение и поможет быть конкурентоспособным на глобальном уровне.

Вывод: для подготовки профессионалов в сфере ИТ без гуманитарных дисциплин не обойтись. Тем более что знаний слишком много не бывает. Чем более эрудированный специалист, тем более гибким и креативным он сможет быть в своей работе.

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История Оппенгеймера как иллюстрация проблемы

В завершении хотим привести иллюстрацию тезисов в защиту гуманитарных дисциплин из реальной карьеры учёного, который создал атомную бомбу и образ которого недавно был оживлён Голливудом.

Роберт Оппенгеймер изучал санскрит и интересовался древнеиндийской литературой. Знание санскрита позволяло ему читать древние тексты в оригинале и способствовало развитию критического мышления. Учёный часто цитировал «Бхагавадгиту»: во время первого испытания атомной бомбы он произнёс фразу: «Я стал смертью, разрушителем миров».

Работа над атомной бомбой вызывала у учёного моральные дилеммы. При этом интерес к древней философии и литературе помогал Оппенгеймеру в эмоциональном плане. Древнеиндийская литература описывает вопросы долга, морали и правильных действий в условиях конфликта и разрушения. Это помогло Оппенгеймеру обдумывать и осмысливать свою роль и ответственность в проекте «Манхэттен».

Более того, углублённое изучение санскрита могло служить способом релаксации и умственного отдыха для Оппенгеймера, который находился под огромным давлением во время разработки ядерного оружия.

Наконец, древнеиндийская литература была способом утешения: цитаты из философских текстов помогали учёному найти смысл в своих действиях в широком культурном и историческом контексте. Если «гуманитарка» помогла Оппенгеймеру, то современным айтишникам стоит как минимум задуматься о том, чтобы расширить свои знания в этом направлении.

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