Айтишники теперь гуманитарии? Как ИИ изменил агентский рынок

Эволюция создания цифрового продукта привела к появлению искусственного интеллекта. Пессимисты называют ИИ конкурентом человека, а оптимисты считают его отличным помощником, с которым надо уметь договориться. Нейросетям делегируют целые блоки задач, и это в корне изменило IT-индустрию. Как именно ИИ влияет на рынок разработки и что в связи с этим делать и агентствам, и их клиентам, рассказывает основатель Tech Aviv Agency Мик Вайсман.

Эволюция создания цифрового продукта

Первые вычислительные машины выпустили еще в XIX веке. Громоздкой версией из дерева и металла пользовалась дочь Байрона Ада Ловлейс, создательница первого языка программирования. В последующие 100 лет большие электронно-вычислительные машины и автоматизированные системы управления развивались.

Вслед за ними появился Билл Гейтс и его, как казалось на тот момент, безумие — лозунг «Компьютер каждой домохозяйке». Бум на персональные компьютеры открыл эру hi-tech.

С середины 90-х годов XX века развиваются интернет-технологии — Data Mining, глобальные и локальные сети, электронная коммерция. А в XXI веке быстрообучаемый ИИ теснит человека во многих отраслях и изменил процесс создания цифровых продуктов в целом.

Всё чаще на глобальном уровне звучит понятие soloprenership — предприятие, которым занимается один человек, а не несколько команд или департаментов. Программирование стало доступно многим — теперь это не про математику, а про аналитику и смыслы.

Из «прогеров» и «заросших хакеров» в гуманитарии

В 80-х разработчики должны были знать множество цифровых команд и глубоко понимать, как вообще работает компьютер. С машинами могли общаться только отличники точных наук.

Теперь хардкорная математика нужна далеко не всем, хоть и остается желательной базой для разработчиков. Искусственный интеллект расширил их компетенции и обязанности. Изменилась суть работы: в 2024 году разработчик зачастую ближе к продакт-менеджеру, чем к условному программисту.

Основные причины роста важности гуманитарных навыков для разработчика:

Программирование — командная работа. Пишет код теперь лишь «средний разраб», а работа «крутых» состоит в постоянном взаимодействии с аналитиками, тестировщиками, маркетологами, продуктологами. Они должны выявлять их боли и решать их. Пока эксперты советуют выбирать не айти, а «эмпатичные» специальности, эмпатия потребовалась и айтишникам. Программирование — это «управление смыслами». Всё чаще разработчики доверяют код ИИ — здесь гуманитарные навыки пригодятся для корректной компиляции блоков, создаваемых ИИ, в продукт, который не будет оторван от реальности. Раньше, чтобы компьютер тебя понял, было важно не перепутать местами слова. Теперь разработчик-профессионал — это тот, кто вовлечен в продукт, его задача интереснее — он в том числе придумывает и структурированные промты (не что написать, а как писать). Экономический смысл в джунах теряется — их легко заменяет нейросеть.

Креатор + разраб + ИИ: как изменится агентский рынок

Искусственный интеллект в корне трансформировал процессы создания мобильных приложений и веб-сайтов. Разработчики всё ещё нужны, но с учетом сказанного выше. Претворилась в жизнь концепция из 70-х годов «Human machine interfaces» — человеко-машинный интерфейс (взаимодействие между оператором и управляемым компьютером).

Вот на что ИИ повлиял прежде всего:

Автоматизация рутинных задач. ИИ используют для решения задач, которые ранее требовали больших человеческих усилий и времени. Например, появилось больше инструментов для быстрого прототипирования, чтобы стартапы могли быстро проверить свою гипотезу и протестировать идею до выхода в большую разработку. Также сейчас широко используется GithubCopilot, который дописывает за разработчиками большие блоки текстов. В одной крупной компании моего друга спросили: «Как сделать программистов эффективнее?», он ответил: «Отправьте их на курсы скоропечатания». Это шутка с долей правды — раньше действительно нужно было много печатать, а теперь с этим гораздо лучше справится ИИ. Делегирование ИИ целых блоков разработки. Например, создание авторизации и регистрации с интеграцией каких-либо систем, разработка визуальных интерфейсов. Например, игру Generated Adventure разработчик и всего один его ассистент собрали с помощью ChatGPT и Midjourney за 72 часа — хотя раньше, без ИИ, на это потребовались бы месяцы и целая команда специалистов.

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Как изменится агентский рынок?

Мир ждет расцвет небольших агентств, потому что комбинация креатор + разраб + ИИ дает мощный результат. Команды будут небольшие — например, уже сейчас сложно представить, зачем гигантам, вроде Uber, 10 тысяч разработчиков.

Если ИИ сможет заменить джуниоров, то креативных высокоспециализированных спецов — пока нет. Поэтому доля нейросетей в «агентствах-среднячках» всегда будет выше — других козырей, например, экспертизы и уникальных кадров, у них нет.

Индустрия станет напоминать модную: будет условная Zara, которая штампует одинаковые товары пачками, и Yves Saint Laurent — новатор, элита, премиальное качество и сервис. Кстати YSL ввел в обиход понятие pret-a-porter — дорогое, но более доступное серийное производство. Такие продукты также найдут место в диджитале.

Вот какие главные тренды агентского рынка на ближайшие годы я могу выделить:

Кадровые: от разработчиков будут требовать новые скиллы. Прогер из «заросшего хакера» превратится в гуманитария, способного мыслить гораздо шире, чем только о коде. Процессуальные: продукты будут делать быстрее и выбрасывать быстрее. Особенно это коснется стартапов, где важны динамичный подход и тестирование гипотез. Также изменится классическое агентское ценообразование. В небытие канут студии разработки и дизайн-агентства, которые не интегрируют ИИ-решения.

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Выводы: топ советов для агентств и их клиентов

Рекомендации для агентств:

Создавайте Ai-based агентство с мощными креативным и продуктовым подходом. Нанимайте гибких сотрудников. Учебников по новым технологиям нет, всё меняется на наших глазах. Работать в агентстве и в этой индустрии значит постоянно экспериментировать, быть гибким. Неповоротливые обречены. Выбирайте сеньоров. Как правило, один сеньор лучше пяти миддлов. Он может позволить себе намного более смелые эксперименты без потери качества благодаря насмотренности и общему уровню профессионализма. Его час будет стоить дороже, но и задачу он выполнит гораздо быстрее. ИИ в руках мидла — риск для продукта.

Рекомендации для клиентов:

Интересуйтесь технологиями, которые используют агентства. Общайтесь с экспертами, которые могут поделиться полезными контактами или познакомить вас с нужными инструментами и методиками. Изучайте рынок. Выбирайте несколько точек зрения, консультируйтесь с экспертами до выбора подрядчика. Они, как правило, не заинтересованы, например, в протекции определенного стека технологий. А вот агентства могут навязать вам свои механизмы, чтобы не перестраивать штат и процессы. При этом их набор технологий может быть дорогостоящим и устаревшим. Будьте в курсе событий. Читайте медиа о бизнесе и технологиях, подпишитесь на блоги известных продактов. Лично я рекомендую Telegram-каналы Байрама Аннакова и Ивана Замесина.

Искусственный интеллект привнес новые возможности в создание мобильных приложений и сайтов. Он упростил процессы разработки, повысил качество и скорость анализа данных, обогатил пользовательский опыт, а также в корне изменил суть девелоперской работы.

Передовые агентства вынуждены использовать ИИ и адаптировать под него штат: набирать одних, переучивать других. Уметь договориться с ИИ — поставить ему задачу и получить нужный результат — ключевой навык для современного разработчика, и заметьте, это совсем не математика.

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