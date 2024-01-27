Айтишники теперь гуманитарии? Как ИИ изменил агентский рынок

Эволюция создания цифрового продукта привела к появлению искусственного интеллекта. Пессимисты называют ИИ конкурентом человека, а оптимисты считают его отличным помощником, с которым надо уметь договориться. Нейросетям делегируют целые блоки задач, и это в корне изменило IT-индустрию. Как именно ИИ влияет на рынок разработки и что в связи с этим делать и агентствам, и их клиентам, рассказывает основатель Tech Aviv Agency Мик Вайсман.
Эволюция создания цифрового продукта
Первые вычислительные машины выпустили еще в XIX веке. Громоздкой версией из дерева и металла пользовалась дочь Байрона Ада Ловлейс, создательница первого языка программирования. В последующие 100 лет большие электронно-вычислительные машины и автоматизированные системы управления развивались.
Вслед за ними появился Билл Гейтс и его, как казалось на тот момент, безумие — лозунг «Компьютер каждой домохозяйке». Бум на персональные компьютеры открыл эру hi-tech.
С середины 90-х годов XX века развиваются интернет-технологии — Data Mining, глобальные и локальные сети, электронная коммерция. А в XXI веке быстрообучаемый ИИ теснит человека во многих отраслях и изменил процесс создания цифровых продуктов в целом.
Всё чаще на глобальном уровне звучит понятие soloprenership — предприятие, которым занимается один человек, а не несколько команд или департаментов. Программирование стало доступно многим — теперь это не про математику, а про аналитику и смыслы.
Из «прогеров» и «заросших хакеров» в гуманитарии
В 80-х разработчики должны были знать множество цифровых команд и глубоко понимать, как вообще работает компьютер. С машинами могли общаться только отличники точных наук.
Теперь хардкорная математика нужна далеко не всем, хоть и остается желательной базой для разработчиков. Искусственный интеллект расширил их компетенции и обязанности. Изменилась суть работы: в 2024 году разработчик зачастую ближе к продакт-менеджеру, чем к условному программисту.
Основные причины роста важности гуманитарных навыков для разработчика:
- Программирование — командная работа. Пишет код теперь лишь «средний разраб», а работа «крутых» состоит в постоянном взаимодействии с аналитиками, тестировщиками, маркетологами, продуктологами. Они должны выявлять их боли и решать их. Пока эксперты советуют выбирать не айти, а «эмпатичные» специальности, эмпатия потребовалась и айтишникам.
- Программирование — это «управление смыслами». Всё чаще разработчики доверяют код ИИ — здесь гуманитарные навыки пригодятся для корректной компиляции блоков, создаваемых ИИ, в продукт, который не будет оторван от реальности. Раньше, чтобы компьютер тебя понял, было важно не перепутать местами слова. Теперь разработчик-профессионал — это тот, кто вовлечен в продукт, его задача интереснее — он в том числе придумывает и структурированные промты (не что написать, а как писать). Экономический смысл в джунах теряется — их легко заменяет нейросеть.
Креатор + разраб + ИИ: как изменится агентский рынок
Искусственный интеллект в корне трансформировал процессы создания мобильных приложений и веб-сайтов. Разработчики всё ещё нужны, но с учетом сказанного выше. Претворилась в жизнь концепция из 70-х годов «Human machine interfaces» — человеко-машинный интерфейс (взаимодействие между оператором и управляемым компьютером).
Вот на что ИИ повлиял прежде всего:
- Автоматизация рутинных задач. ИИ используют для решения задач, которые ранее требовали больших человеческих усилий и времени. Например, появилось больше инструментов для быстрого прототипирования, чтобы стартапы могли быстро проверить свою гипотезу и протестировать идею до выхода в большую разработку. Также сейчас широко используется GithubCopilot, который дописывает за разработчиками большие блоки текстов. В одной крупной компании моего друга спросили: «Как сделать программистов эффективнее?», он ответил: «Отправьте их на курсы скоропечатания». Это шутка с долей правды — раньше действительно нужно было много печатать, а теперь с этим гораздо лучше справится ИИ.
- Делегирование ИИ целых блоков разработки. Например, создание авторизации и регистрации с интеграцией каких-либо систем, разработка визуальных интерфейсов. Например, игру Generated Adventure разработчик и всего один его ассистент собрали с помощью ChatGPT и Midjourney за 72 часа — хотя раньше, без ИИ, на это потребовались бы месяцы и целая команда специалистов.
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Как изменится агентский рынок?
Мир ждет расцвет небольших агентств, потому что комбинация креатор + разраб + ИИ дает мощный результат. Команды будут небольшие — например, уже сейчас сложно представить, зачем гигантам, вроде Uber, 10 тысяч разработчиков.
Если ИИ сможет заменить джуниоров, то креативных высокоспециализированных спецов — пока нет. Поэтому доля нейросетей в «агентствах-среднячках» всегда будет выше — других козырей, например, экспертизы и уникальных кадров, у них нет.
Индустрия станет напоминать модную: будет условная Zara, которая штампует одинаковые товары пачками, и Yves Saint Laurent — новатор, элита, премиальное качество и сервис. Кстати YSL ввел в обиход понятие pret-a-porter — дорогое, но более доступное серийное производство. Такие продукты также найдут место в диджитале.
Вот какие главные тренды агентского рынка на ближайшие годы я могу выделить:
- Кадровые: от разработчиков будут требовать новые скиллы. Прогер из «заросшего хакера» превратится в гуманитария, способного мыслить гораздо шире, чем только о коде.
- Процессуальные: продукты будут делать быстрее и выбрасывать быстрее. Особенно это коснется стартапов, где важны динамичный подход и тестирование гипотез. Также изменится классическое агентское ценообразование. В небытие канут студии разработки и дизайн-агентства, которые не интегрируют ИИ-решения.
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Выводы: топ советов для агентств и их клиентов
Рекомендации для агентств:
- Создавайте Ai-based агентство с мощными креативным и продуктовым подходом.
- Нанимайте гибких сотрудников. Учебников по новым технологиям нет, всё меняется на наших глазах. Работать в агентстве и в этой индустрии значит постоянно экспериментировать, быть гибким. Неповоротливые обречены.
- Выбирайте сеньоров. Как правило, один сеньор лучше пяти миддлов. Он может позволить себе намного более смелые эксперименты без потери качества благодаря насмотренности и общему уровню профессионализма. Его час будет стоить дороже, но и задачу он выполнит гораздо быстрее. ИИ в руках мидла — риск для продукта.
Рекомендации для клиентов:
- Интересуйтесь технологиями, которые используют агентства.
- Общайтесь с экспертами, которые могут поделиться полезными контактами или познакомить вас с нужными инструментами и методиками.
- Изучайте рынок. Выбирайте несколько точек зрения, консультируйтесь с экспертами до выбора подрядчика. Они, как правило, не заинтересованы, например, в протекции определенного стека технологий. А вот агентства могут навязать вам свои механизмы, чтобы не перестраивать штат и процессы. При этом их набор технологий может быть дорогостоящим и устаревшим.
- Будьте в курсе событий. Читайте медиа о бизнесе и технологиях, подпишитесь на блоги известных продактов. Лично я рекомендую Telegram-каналы Байрама Аннакова и Ивана Замесина.
Искусственный интеллект привнес новые возможности в создание мобильных приложений и сайтов. Он упростил процессы разработки, повысил качество и скорость анализа данных, обогатил пользовательский опыт, а также в корне изменил суть девелоперской работы.
Передовые агентства вынуждены использовать ИИ и адаптировать под него штат: набирать одних, переучивать других. Уметь договориться с ИИ — поставить ему задачу и получить нужный результат — ключевой навык для современного разработчика, и заметьте, это совсем не математика.
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Фото на обложке: Unsplash
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