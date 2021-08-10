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Как получить максимум, если вы хотите вступить в бизнес-сообщество

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Зара Марем
Зара Марем

Основатель и руководитель сообщества предпринимателей «БизнесПеревал» и туристической компании Нighlands Travel

Алина Алещенко

В деловом мире огромное значение имеют личные знакомства, возможность перенять опыт «с рук», получить рекомендации лидеров рынка и найти единомышленников. Налаживать связи и быть в тренде предпринимателям помогают комьюнити. О том, какие ожидания на них возлагать и как выбрать подходящий формат участия, если вы размышляете о том, чтобы стать частью какого-либо бизнес-сообщества, рассказала Зара Марем, основатель сообщества предпринимателей «БизнесПеревал».

Как получить максимум, если вы хотите вступить в бизнес-сообщество

Как организованы и за счет чего существуют бизнес-сообщества

Комьюнити формируются вокруг идеи, ценностей, цели или личности фаундера (первого лица / основателя). Например, Founders for Founders объединяет технологичных предпринимателей с целью наладить коммуникацию между ними для обмена опытом, знаниями и наработками в сфере IT.

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В бизнес-клуб «Эквиум» вступают предприниматели, которым близка ролевая модель его основателей — известных бизнесменов Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна. Отдельно можно выделить отраслевые сообщества, такие как Федерация рестораторов и отельеров России, гендерные — Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России», национальные — Еврейский деловой клуб Solomon и многие другие. 

Чтобы попасть в сообщество, зачастую потребуется рекомендация действующего участника комьюнити или собеседование с фаундером, а также оплата членского взноса или участия в одном из флагманских мероприятий. Нетворкинг-встречи, конференции и форумы для резидентов также имеют стоимость входа или финансируются за счет взносов. 

Сообщество может иметь четкую иерархическую структуру, где есть основатели, правление, лидеры региональных филиалов и участники, а может состоять из успешных предпринимателей и управленцев, которые объединены одной идеей, стремятся к обмену опытом, развитию и гармонизации жизни. 

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Зачем предприниматели вступают в бизнес-сообщества 

Я вижу пять причин, которыми на сегодняшний день руководствуются предприниматели, вступая в бизнес-сообщества. Им нужно комьюнити для того, чтобы:

  1. Сформировать или усилить свое окружение;
  2. Обмениваться опытом и получать релевантный взгляд на свой бизнес;
  3. Иметь доступ к экспертизе и качественной информации;
  4. Найти новые контакты: партнеров, клиентов, менторов и т.д.;
  5. Обрести статус и укрепить репутацию. 

 

Как получить максимум от бизнес-сообщества

На мой взгляд, самый важный критерий, игнорировать который невозможно — это правильный выбор сообщества. Каждому предпринимателю необходимо подобрать комьюнити, которое будет отвечать его внутреннему запросу.

А для того, чтобы участие было комфортно, эффективно и выгодно, имеют значение следующие вещи.  

  • Ценности сообщества и его фаундеров. Откликаются ли они вам? Если нет, то каким бы раскрученным и престижным ни было комьюнити, вы не сможете получить от него пользу. Например, вы основатель стартапа и хотите попасть в сообщество опытных предпринимателей, владеющих бизнесом с многомиллионными оборотами.
Но участие не будет для вас эффективно, потому что контент, коммуникации и активности заточены под людей с другими запросами. Еще пример — вы резидент классного сообщества, объединяющего прогрессивных ребят из стартапов, но ваш бизнес вырос и комьюнити уже не отвечает новым запросам. В таком случае надо менять его на то, где целевой аудиторией являются более зрелые предприниматели и управленцы. 
  • Фокусировка. Чтобы не подсесть на иглу бесконечных конференций, форумов и бизнес-встреч, выберите одно-два сообщества и сфокусируйтесь на них. В противном случае у вас будет огромное количество контактов и информации, которые невозможно качественно обработать.
Даже если поначалу вам будут нравиться мероприятия десяти сообществ, со временем вы поймете, что не успеваете закрепить контакты, информация не усваивается своевременно и качественно, а эффективность участия в них при таком подходе минимальна.

  • Готовность не только брать, но и отдавать. Важно понимать, что сообщество — это взаимодействие людей. Оно своего рода продукт, который состоит из резидентов, участников комьюнити, и, вступая в него, вы становитесь частью этого продукта. И если вы хотите получать максимум от членства, надо заведомо быть готовым делиться своим опытом, экспертизой, энергией. 
  • Активная коммуникация. Посещайте офлайн и онлайн-мероприятия, используйте нетворкинг-платформы и внутренние чаты сообщества для общения, не стесняйтесь открыто задавать вопросы и транслировать свой запрос.
Рассказывайте про ваш продукт, чем вы занимаетесь, какое у вас хобби, увлечение и интересы. Это поможет найти единомышленников, что, как я считаю, является основной целью членства в бизнес-сообществе.

 

Вы как предприниматель готовы быть резидентом бизнес-сообщества, если:

  1. Осознаете важность бизнес-связей и понимаете фразу «Неважно, что ты знаешь — важно, кого ты знаешь». 
  2. Хотите получать своевременный доступ к закрытой актуальной информации. 
  3. Чувствуете снижение творческого бизнес-потенциала.
  4. Хотите получать энергию и драйв в кругу единомышленников.
  5. Ощущаете потребность отдавать и делиться опытом.
  6. Замечаете в себе симптом профессионального выгорания. 
  7. Понимаете, что человека формирует его окружение.
  8. Вам знакомо чувство «предпринимательского одиночества».
  9. Ваш бизнес в стагнации и нужна перестройка.
  10. Сложно единолично принимать управленческие решения. 
  11. Ваш бизнес резко растет, и вы осознаете нехватку компетенций.

Фото на обложке: pixabay.com

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