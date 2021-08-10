Как получить максимум, если вы хотите вступить в бизнес-сообщество

В деловом мире огромное значение имеют личные знакомства, возможность перенять опыт «с рук», получить рекомендации лидеров рынка и найти единомышленников. Налаживать связи и быть в тренде предпринимателям помогают комьюнити. О том, какие ожидания на них возлагать и как выбрать подходящий формат участия, если вы размышляете о том, чтобы стать частью какого-либо бизнес-сообщества, рассказала Зара Марем, основатель сообщества предпринимателей «БизнесПеревал».
Как организованы и за счет чего существуют бизнес-сообщества
Комьюнити формируются вокруг идеи, ценностей, цели или личности фаундера (первого лица / основателя). Например, Founders for Founders объединяет технологичных предпринимателей с целью наладить коммуникацию между ними для обмена опытом, знаниями и наработками в сфере IT.
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В бизнес-клуб «Эквиум» вступают предприниматели, которым близка ролевая модель его основателей — известных бизнесменов Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна. Отдельно можно выделить отраслевые сообщества, такие как Федерация рестораторов и отельеров России, гендерные — Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России», национальные — Еврейский деловой клуб Solomon и многие другие.
Чтобы попасть в сообщество, зачастую потребуется рекомендация действующего участника комьюнити или собеседование с фаундером, а также оплата членского взноса или участия в одном из флагманских мероприятий. Нетворкинг-встречи, конференции и форумы для резидентов также имеют стоимость входа или финансируются за счет взносов.
Сообщество может иметь четкую иерархическую структуру, где есть основатели, правление, лидеры региональных филиалов и участники, а может состоять из успешных предпринимателей и управленцев, которые объединены одной идеей, стремятся к обмену опытом, развитию и гармонизации жизни.
Зачем предприниматели вступают в бизнес-сообщества
Я вижу пять причин, которыми на сегодняшний день руководствуются предприниматели, вступая в бизнес-сообщества. Им нужно комьюнити для того, чтобы:
- Сформировать или усилить свое окружение;
- Обмениваться опытом и получать релевантный взгляд на свой бизнес;
- Иметь доступ к экспертизе и качественной информации;
- Найти новые контакты: партнеров, клиентов, менторов и т.д.;
- Обрести статус и укрепить репутацию.
Как получить максимум от бизнес-сообщества
На мой взгляд, самый важный критерий, игнорировать который невозможно — это правильный выбор сообщества. Каждому предпринимателю необходимо подобрать комьюнити, которое будет отвечать его внутреннему запросу.
А для того, чтобы участие было комфортно, эффективно и выгодно, имеют значение следующие вещи.
- Ценности сообщества и его фаундеров. Откликаются ли они вам? Если нет, то каким бы раскрученным и престижным ни было комьюнити, вы не сможете получить от него пользу. Например, вы основатель стартапа и хотите попасть в сообщество опытных предпринимателей, владеющих бизнесом с многомиллионными оборотами.
- Фокусировка. Чтобы не подсесть на иглу бесконечных конференций, форумов и бизнес-встреч, выберите одно-два сообщества и сфокусируйтесь на них. В противном случае у вас будет огромное количество контактов и информации, которые невозможно качественно обработать.
- Готовность не только брать, но и отдавать. Важно понимать, что сообщество — это взаимодействие людей. Оно своего рода продукт, который состоит из резидентов, участников комьюнити, и, вступая в него, вы становитесь частью этого продукта. И если вы хотите получать максимум от членства, надо заведомо быть готовым делиться своим опытом, экспертизой, энергией.
- Активная коммуникация. Посещайте офлайн и онлайн-мероприятия, используйте нетворкинг-платформы и внутренние чаты сообщества для общения, не стесняйтесь открыто задавать вопросы и транслировать свой запрос.
Вы как предприниматель готовы быть резидентом бизнес-сообщества, если:
- Осознаете важность бизнес-связей и понимаете фразу «Неважно, что ты знаешь — важно, кого ты знаешь».
- Хотите получать своевременный доступ к закрытой актуальной информации.
- Чувствуете снижение творческого бизнес-потенциала.
- Хотите получать энергию и драйв в кругу единомышленников.
- Ощущаете потребность отдавать и делиться опытом.
- Замечаете в себе симптом профессионального выгорания.
- Понимаете, что человека формирует его окружение.
- Вам знакомо чувство «предпринимательского одиночества».
- Ваш бизнес в стагнации и нужна перестройка.
- Сложно единолично принимать управленческие решения.
- Ваш бизнес резко растет, и вы осознаете нехватку компетенций.
Фото на обложке: pixabay.com
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