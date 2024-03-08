Маркировка одежды: что нужно уже сейчас знать селлерам маркетплейсов

С каждым годом количество товаров, подлежащих обязательной маркировке в России, расширяется. В 2024 году нововведения затронули одну из самых популярных ниш на маркетплейсах — одежду. Какими теперь должны быть действия селлеров — рассказал Владислав Полагушин, предприниматель, специалист по e-com в сфере fashion, эксперт по ведению бизнеса на маркетплейсах.
Когда селлерам нужно начинать маркировать одежду, и что именно
Поставки одежды маркетплейсам должны быть промаркированы с 1 апреля 2024 года. Но здесь важно учитывать, что одежда — общий термин для обозначения товаров. На практике она делится на категории, в том числе по слоям.
- Первый — нательная, то есть нижнее белье, термокомплекты, топики.
- Второй слой — непосредственно одежда: брюки, джинсы, кофты и так далее.
- Третий слой — верхняя одежда.
В отдельную категорию выделены спецодежда, ряд аксессуаров, головные уборы. Также имеет значение материал.
Не все категории и изделия по новым правилам подлежат маркировке. Проставлять её нужно начинать на:
- вязаной верхней одежде из трикотажа — пальто, куртках, плащах;
- трикотаже второго слоя — платьях, пиджаках, костюмах и так далее;
- вязаном трикотаже второго слоя — свитерах, кардиганах, жилетах, пуловерах;
- куртках и костюмах для катания на лыжах;
- вещах из нетканых материалов;
- трикотаже, который надевается на тело — блузках, рубашках;
- изделиях, имитирующих мех (исключение — шапки, перчатки, варежки);
- аксессуарах из текстиля — платках, шарфах, кашне, шалях и галстуках.
Следовательно, продавцам, реализующим на маркетплейсах перечисленные категории товаров, стоит уже сейчас начинать решать вопрос с маркировкой.
При этом селлеров, продающих головные уборы, медицинскую одежду, халаты, пижамы, ночные рубашки, одежду для спорта и чулочно-носочные изделия, изменения не затронули. На данные категории маркировка не распространяется.
Чем селлерам грозит несоблюдение новых правил
С 1 апреля 2024 года непромаркированный товар склады маркетплейсов могут просто не принять. Либо после приемки наложить штраф — на Wildberries он составит 1,5 тыс. рублей за единицу.
Дополнительно штрафные санкции применит государство. Сумма штрафа для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.
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Как правильно маркировать товары
Ответственность за маркировку зависит от типа бизнеса. В двух случаях она лежит на селлере, в третьем — на партнерах.
При наличии собственного цеха или договора с контрактным производством на территории России маркетплейсер может выступить производителем, в этом случае он сам выполняет маркировку. Второй вариант — селлер официально ввозит одежду из-за рубежа.
При данной модели продавец должен зарегистрироваться в системе «Честный знак», как импортер, самостоятельно формировать маркировку и направлять ее на производство в другой стране.
При маркировке указывается следующая информация:
- наименование изделия и артикул производителя;
- данные о размере по сетке, признанной в РФ;
- cостав с указанием процентного соотношения использованных материалов;
- товарный знак;
- знак обращения, использующийся в пространстве Таможенного союза.
Если селлер закупает готовые товары у российского производителя, то вся ответственность за проставление маркировки лежит на втором. Маркетплейсер получает от партнера все данные по «Честному знаку» и направляет их площадкам, на которых реализует товар.
В случае, когда селлер ввозил товар карго или приобретал на зарубежных рынках, от «серой» схемы лучше отказаться, иначе штрафы и проверки неминуемы. Тем более, что в России немало качественных и интересных производств одежды.
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Что селлерам делать с товарными остатками и новыми партиями
Если 1 апреля у продавца на складе маркетплейса остаются товары, подлежащие маркировке, их можно распродать до 1 июля без нанесения «Честного знака». После этой даты продажа и ввоз в Россию одежды без маркировки, приобретённой до 31 мая 2024 года, запрещены.
Для селлеров самым выгодным вариантом является распродажа остатков, и лучше озаботиться вопросом уже сейчас.
До 1 сентября маркетплейсерам нужно ввести в оборот одежду, купленную за рубежом до 1 апреля 2024 года и доставленную в Россию до конца мая. Информацию о вводе в оборот товарных остатков необходимо предоставить до начала ноября. С 1 октября нельзя маркировать одежду, произведённую или приобретенную за границей до 1 апреля 2024 года.
Как нововведение повлияет на нишу одежды на маркетплейсах
В целом, снижение доли «серого» товара положительно скажется на нише. Предложение на маркетплейсах станет более качественным. В выигрыше будут и российские производства, количество их клиентов увеличится. В связи с повысившимся спросом возрастет и количество производств.
К тонким местам можно отнести рост стоимости товаров. На маркетплейсы многие покупатели приходят именно из-за низких цен на одежду, теперь таких позиций станет меньше. Однако плюсов у маркировки все равно больше.
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Фото на обложке: Unsplash
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