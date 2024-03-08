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Маркировка одежды: что нужно уже сейчас знать селлерам маркетплейсов

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Владислав Полагушин
Владислав Полагушин

Предприниматель, специалист по e-com в сфере fashion

Екатерина Алипова

С каждым годом количество товаров, подлежащих обязательной маркировке в России, расширяется. В 2024 году нововведения затронули одну из самых популярных ниш на маркетплейсах — одежду. Какими теперь должны быть действия селлеров — рассказал Владислав Полагушин, предприниматель, специалист по e-com в сфере fashion, эксперт по ведению бизнеса на маркетплейсах.

Маркировка одежды: что нужно уже сейчас знать селлерам маркетплейсов

Когда селлерам нужно начинать маркировать одежду, и что именно

Поставки одежды маркетплейсам должны быть промаркированы с 1 апреля 2024 года. Но здесь важно учитывать, что одежда — общий термин для обозначения товаров. На практике она делится на категории, в том числе по слоям.

  1. Первый — нательная, то есть нижнее белье, термокомплекты, топики.
  2. Второй слой — непосредственно одежда: брюки, джинсы, кофты и так далее.
  3. Третий слой — верхняя одежда.

В отдельную категорию выделены спецодежда, ряд аксессуаров, головные уборы. Также имеет значение материал.

Не все категории и изделия по новым правилам подлежат маркировке. Проставлять её нужно начинать на:

  • вязаной верхней одежде из трикотажа — пальто, куртках, плащах;
  • трикотаже второго слоя — платьях, пиджаках, костюмах и так далее;
  • вязаном трикотаже второго слоя — свитерах, кардиганах, жилетах, пуловерах;
  • куртках и костюмах для катания на лыжах;
  • вещах из нетканых материалов;
  • трикотаже, который надевается на тело — блузках, рубашках;
  • изделиях, имитирующих мех (исключение — шапки, перчатки, варежки);
  • аксессуарах из текстиля — платках, шарфах, кашне, шалях и галстуках.

Следовательно, продавцам, реализующим на маркетплейсах перечисленные категории товаров, стоит уже сейчас начинать решать вопрос с маркировкой.

При этом селлеров, продающих головные уборы, медицинскую одежду, халаты, пижамы, ночные рубашки, одежду для спорта и чулочно-носочные изделия, изменения не затронули. На данные категории маркировка не распространяется.

Чем селлерам грозит несоблюдение новых правил 

С 1 апреля 2024 года непромаркированный товар склады маркетплейсов могут просто не принять. Либо после приемки наложить штраф — на Wildberries он составит 1,5 тыс. рублей за единицу.

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Дополнительно штрафные санкции применит государство. Сумма штрафа для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

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Как правильно маркировать товары

Ответственность за маркировку зависит от типа бизнеса. В двух случаях она лежит на селлере, в третьем — на партнерах.

При наличии собственного цеха или договора с контрактным производством на территории России маркетплейсер может выступить производителем, в этом случае он сам выполняет маркировку. Второй вариант — селлер официально ввозит одежду из-за рубежа.

При данной модели продавец должен зарегистрироваться в системе «Честный знак», как импортер, самостоятельно формировать маркировку и направлять ее на производство в другой стране. 

При маркировке указывается следующая информация:

  • наименование изделия и артикул производителя;
  • данные о размере по сетке, признанной в РФ;
  • cостав с указанием процентного соотношения использованных материалов;
  • товарный знак;
  • знак обращения, использующийся в пространстве Таможенного союза.

Если селлер закупает готовые товары у российского производителя, то вся ответственность за проставление маркировки лежит на втором. Маркетплейсер получает от партнера все данные по «Честному знаку» и направляет их площадкам, на которых реализует товар.

В случае, когда селлер ввозил товар карго или приобретал на зарубежных рынках, от «серой» схемы лучше отказаться, иначе штрафы и проверки неминуемы. Тем более, что в России немало качественных и интересных производств одежды.

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Что селлерам делать с товарными остатками и новыми партиями

Если 1 апреля у продавца на складе маркетплейса остаются товары, подлежащие маркировке, их можно распродать до 1 июля без нанесения «Честного знака». После этой даты продажа и ввоз в Россию одежды без маркировки, приобретённой до 31 мая 2024 года, запрещены.

Для селлеров самым выгодным вариантом является распродажа остатков, и лучше озаботиться вопросом уже сейчас.

До 1 сентября маркетплейсерам нужно ввести в оборот одежду, купленную за рубежом до 1 апреля 2024 года и доставленную в Россию до конца мая. Информацию о вводе в оборот товарных остатков необходимо предоставить до начала ноября. С 1 октября нельзя маркировать одежду, произведённую или приобретенную за границей до 1 апреля 2024 года. 

Как нововведение повлияет на нишу одежды на маркетплейсах

В целом, снижение доли «серого» товара положительно скажется на нише. Предложение на маркетплейсах станет более качественным. В выигрыше будут и российские производства, количество их клиентов увеличится. В связи с повысившимся спросом возрастет и количество производств.

К тонким местам можно отнести рост стоимости товаров. На маркетплейсы многие покупатели приходят именно из-за низких цен на одежду, теперь таких позиций станет меньше. Однако плюсов у маркировки все равно больше.

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Фото на обложке: Unsplash

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