Планируете продавать за рубеж? Вот как быстро найти подходящий маркетплейс для экспорта

Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил новый автоматизированный сервис «Подбор маркетплейсов» на платформе «Мой экспорт». Алексей Мурзенок, директор направления по развитию электронной торговли РЭЦ, государственного института поддержки несырьевого экспорта, рассказал, какие возможности он открывает для предпринимателей.

Содержание:

Зачем делать «шаг ноль»?

Задача РЭЦ — помочь российским предпринимателям завоевать зарубежные рынки. Задача моего направления — помочь им делать это с использованием интернета. Найти зарубежного партнера для крупной сделки, продать товар в розницу, привлечь аудиторию в интернет-магазин — все это в широком смысле объединяет в себе электронная торговля на экспорт.

На самом деле, Россия уже добилась впечатляющих результатов в этом. Розничный экспорт (когда совершается розничная продажа физическому лицу за рубежом) уже в 2020 году перевалил за $1 млрд, за год мы поднялись с 10 на пятое место по темпам роста объемов рынка электронной коммерции, по данным eMarketer.

Что же Россия продает? Структура российского экспорта по онлайн-каналам очень многообразна. Среди уникальных товаров — популярное сейчас функциональное питание, высокотехнологичные портативные тренажеры для зрения, оборудование для ветеринарных клиник, натуральная косметика, дизайнерские велосипеды, музыкальные инструменты и многое другое.

Сегодня основным каналом продаж в мировой интернет-торговле, и в российской в том числе, являются маркетплейсы — площадки, на которых продавцы предлагают свои продукты или решения множеству покупателей. Можно сказать, супермаркеты с бесконечными «полками».

Если раньше половиной успеха считалось попасть на полку офлайн-супермаркета, пройдя бесконечные переговоры и согласования с закупщиками, то сейчас мало зайти на маркетплейс — принципиально важно правильно подчеркнуть уникальность продукта и настроить рекламу таким образом, чтобы он не затерялся среди конкурентов.

Однако зачастую предприниматели пренебрегают так называемым «шагом ноль», который заключается в выборе того маркетплейса, который действительно подойдет под продукт и экспортные цели.

Маркетплейсов очень много: оптовые и розничные, продуктовые и тендерные, многоотраслевые и специализированные, международные и локальные. Сотни площадок сегодня готовы помочь с решением экспортной бизнес-задачи. Неправильный выбор может привести к израсходованным впустую ресурсам и неоправданным ожиданиям.

Чтобы предприниматели могли совершить «шаг ноль» быстро и эффективно, мы запустили бесплатный автоматизированный сервис по подбору маркетплейсов. Алгоритм, который был эмпирически проверен на наших клиентах и верифицирован с внешними экспертами, анализирует площадки по 30 параметрам.

Услуга полностью автоматизирована: необходимо ответить на вопросы онлайн-анкеты, и моментально выйдет список маркетплейсов, которые помогут реализовать экспортный потенциал.

Как появился сервис

Три года назад у нашего направления была одна основная услуга — консультация по способам организации экспортной интернет-торговли. Специалист изучает информацию о клиенте, проводит беседу по телефону, которая может затянуться и на полчаса, и на час, после чего направляет по электронной почте отчет.

С учетом «ручной» обработки и потока, который из года в год только возрастал, нам удавалось охватить не более 250 клиентов в год. Клиенту приходилось ждать результат больше недели.

Несмотря на это, услуга была и остается крайне востребованной. Да, многие коммерческие компании в сфере e-commerce предоставляют консультации, некоторые — даже бесплатные, но все они привязаны к набору платных услуг по работе с конкретными площадками.

Уникальность нашего предложения в том, что у нас аккумулирована информация по всему спектру возможностей онлайн-экспорта: от В2В (business-to-business) до D2C (direct-to-consumer) — и клиент получает объективную и беспристрастную оценку своих перспектив.

Еще в 2019 году, до закрытия границ из-за COVID-19, мы почувствовали значительный рост количества заявок на консультирование, что мотивировало нас ускорить темпы автоматизации. Нам было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу.

Так появился наш чат-бот, «прикрученный» к информационной страничке, посвященной экспортной интернет-торговле на сайте РЭЦ.

Экранные формы чат-бота по подбору маркетплейсов, запущенного в 2019 году

Клиент отвечал на вопросы робота и в результате получал перечень площадок и рекомендации по повышению уровня готовности к онлайн-экспорту на электронную почту либо мог их открыть в окне чата с роботом.

Более 100 компаний с ноября 2019 года по март 2020 года получили рекомендации по онлайн-экспорту в этом формате. Этот опыт лег в основу алгоритма сервиса «Подбор маркетплейсов» для платформы «Мой экспорт».

Этот запуск для нас — большое событие. Если раньше представление об экспортных маркетплейсах ограничивалось eBay и Alibaba, то сегодня — это более 80 площадок с проработанным алгоритмом старта продаж за рубеж, и в наших планах довести эту цифру до 100 до конца года. Если говорить про количество пользователей, то три года назад их количество исчислялось сотнями в год, сегодня — тысячами.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом «Подбор маркетплейсов», нужно:

Зарегистрироваться на портале «Мой экспорт». Перейти на страницу сервиса и нажать на кнопку «Получить услугу». Ответить на вопросы анкеты (с видеоинструкцией можно ознакомиться здесь).

Система автоматически подберет подходящие площадки и даст индивидуальные рекомендации. Весь процесс займет не более 15 минут.

Помимо перечня маркетплейсов и национальных онлайн-магазинов РЭЦ на зарубежных площадках пользователь получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам.

Результаты подбора в рамках сервиса «Подбор маркетплейсов» на платформе «Мой экспорт»

Дальше предприниматель может разместиться на рекомендованных маркетплейсах:

самостоятельно с помощью инструкций по регистрации;

через партнера с господдержкой, обратившись в региональный центр поддержки экспорта;

оплатив услуги партнера самостоятельно, воспользовавшись платформой «Профессионалы экспорта», которая интегрирована с сервисом.

«База знаний»

Важной составляющей нового сервиса является раздел «База знаний», там собрана информация по экспортной интернет-торговле. Попасть в него можно через «Электронную торговлю» в шапке главной страницы портала «Мой экспорт» либо из результатов «Подбора маркетплейсов», нажав на кнопку «Подробнее» напротив заинтересовавшей площадки.

База знаний позволяет получить общее представление о принципах экспортной интернет-торговли, погрузиться в детали, попробовать самостоятельно разработать для себя стратегию выхода на экспортные маркетплейсы, изучив предлагаемые вспомогательные материалы.

Блок для самостоятельного изучения экспортных маркетплейсов в рамках «Базы знаний о экспорте по каналам интернет-торговли» на платформе «Мой экспорт»

Прототип «Базы знаний» мы запустили в 2020 году на сайте РЭЦ. Изначально изучили международный опыт и посмотрели, что другие страны предлагают своим предпринимателям с точки зрения старта онлайн-продаж за рубеж. Нас заинтересовал опыт Великобритании, тем более что это одна из лидирующих стран по объему рынка e-comm’а.

Департамент международной торговли Объединенного королевства предлагает британским компаниям индивидуальное консультирование и сопровождение выхода на маркетплейсы. Кроме того, клиент может прямо на сайте самостоятельно подобрать себе подходящий маркетплейс по двум базовым параметрам: категория продукции и целевая страна экспорта. На сегодняшний день для британских компаний в каталоге доступна информация о 52 площадках.

Чтобы у российских предпринимателей также была возможность самостоятельно изучать экспортные маркетплейсы и подойти к «шагу ноль» осознанно, в 2020 году мы переформатировали наш раздел на сайте РЭЦ. Он получил название «Начни экспортировать онлайн» и помимо информации о наших услугах и ссылок на полезные материалы включил в себя базу экспортных маркетплейсов с широкими возможностями фильтрации.

Помимо прочего внутри карточек площадок клиент мог также найти перечень сервисных компаний, которые были проверены нами на предмет эффективности их работы с маркетплейсом, и обратиться к ним за консультацией или услугой по размещению и продвижению товаров на конкретной площадке.

В «Базе знаний» на платформе «Мой экспорт» нет списка аккредитованных сервисных партнеров, но реализована интеграция с платформой «Профессионалы экспорта», где можно найти полный перечень компаний, которые предоставляют необходимые услуги по экспорту с подробным профилем и отзывами от клиентов.

Выбрать сервисную компанию и заключить договор можно будет прямо на платформе.

Карточка маркетплейса Etsy.com в рамках «Базы знаний о экспорте по каналам интернет-торговли» на платформе «Мой экспорт»

Что после «шага ноль»?

Видение развития сервиса основано на синтезе нашего опыта, опыта наших зарубежных коллег, а также обратной связи от клиентов, которую мы получаем в рамках оказания услуг на мероприятиях и фокус-группах. Оно базируется на трех принципах:

постоянное обновление и пополнение актуальной информации о возможностях онлайн-экспорта (как уже упоминали, количество маркетплейсов в «Базе знаний» должно достигнуть 100 до конца 2021);

совершенствование алгоритма предоставления рекомендаций по маркетплейсам и интернет-торговле в целом;

обеспечение непрерывного, единого клиентского пути для российских предпринимателей, заинтересованных в экспорте по каналам интернет-торговли.

С учетом последнего пункта в сервисе «Подбор маркетплейсов» уже реализованы интеграция с платформой «Профессионалы экспорта», подача заявки на услугу по размещению и продвижению на электронных торговых площадках в региональные центры поддержки экспорта, а также интеграция с сервисами партнеров, например, с «Почтой России», чтобы международное отправление до конечного потребителя можно было оформить бесшовно, в одном интерфейсе.



В планах — обеспечить российских предпринимателей автоматизированной системой управления заказами с разных маркетплейсов, подключением сервисов экспресс-перевозчиков, возможностями для онлайн-экспорта услуг. Таким образом, на платформе «Мой экспорт» будет создана цифровая экосистема по организации экспортной электронной торговли: от подбора маркетплейса до доставки товара потребителю.