Подключаем мессенджер на сайт — инструкция

О том, как создать бизнес-аккаунты в мессенджерах и подключить их на сайт, рассказывает CEO диджитал-агентства Panda Ads Александр Гаврилин.

В настоящее время мессенджеры как один из маркетинговых каналов все больше набирают обороты. Компании стремятся подключить их к своим сайтам, чтобы увеличить прибыль и улучшить качество обслуживания клиентов. Согласно исследованию Calltouch, в прошлом году 39% пользователей из России совершили покупку с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram.

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Самостоятельное подключение мессенджеров на сайт не требует специальных навыков программирования и может быть выполнено в течение нескольких минут. Это касается сайтов, сделанных на популярных конструкторах, таких как Tilda и Wix.

Однако существуют сайты на довольно сложных CMS, где есть более продвинутые функции. В этом случае вам стоит обратиться к специалистам в области веб-разработки.

Шаг 1: Выбор мессенджеров

Чтобы быть постоянно на связи с клиентами, лучше использовать сразу несколько мессенджеров. Это связано с тем, что одним пользователям удобно пользоваться WhatsApp, а другим — Viber.

Но, если вы не готовы подключить одновременно несколько мессенджеров, необходимо выбрать подходящий для вашего сайта — WhatsApp, Viber, Telegram. Каждый из них имеет свои преимущества и особенности, поэтому важно выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и целям.

Что учитывать при выборе мессенджера:

1. Популярность. Лучше выбрать мессенджер, который используют большинство юзеров, чтобы обеспечить максимальную доступность и удобство общения.

Так, в России самыми популярными мессенджерами считаются Telegram, WhatsApp и Viber. В январе 2023 г. доля в общем объеме трафика в мессенджерах Telegram составила 62%, WhatsApp — 27%.

2. Целевая аудитория. Если ваша целевая аудитория — молодежь, то WhatsApp и Telegram будут более подходящими вариантами.

Если ваша целевая аудитория — молодежь, то WhatsApp и Telegram будут более подходящими вариантами. 3. Функциональность. Заранее узнайте, какие функции есть у мессенджера — отправка файлов, наличие видеозвонков, голосовых сообщений и т. д. Необходимо выбрать мессенджер с нужной функциональностью для вашего бизнеса.

Бизнес-аккаунты

WhatsApp

У мессенджера WhatsApp есть приложение Business App, которое практически не отличается от обычного WhatsApp-мессенджера. Но у него есть дополнительные функции: подробное описание компании, ссылка на сайт, контакты. Но главное преимущество состоит в наличии каталога, в который вы можете добавить товары, услуги и цены.

Чтобы добавить эту функцию, нужно скачать бесплатно приложение в Google Play Маркета / Apple App Store. Затем откройте его и перейдите в инструменты. В них найдите «Короткая ссылка», где нужно скопировать ссылку на ваш аккаунт для добавления на сайт.

Telegram

У Telegram нет, как в WhatsApp, отдельного аккаунта для бизнеса. В основном используют бот для коммуникации с клиентами. Но вы можете добавить ссылку на контакт пользователя Telegram, если готовы оперативно отвечать клиентам. Чтобы добавить контакт пользователя в иконку мессенджера на сайт, нужно скопировать его в настройках аккаунта @username.

Для создания бота вам потребуется выполнить следующие шаги:

Откройте Telegram и найдите BotFather — официального бота для создания других ботов. Следуйте инструкциям BotFather для создания нового бота и получения токена доступа. Сохраните этот токен, он понадобится вам позже. Создайте новый канал или откройте существующий, в котором хотите добавить бота. Нажмите на иконку «Добавить участника» и найдите своего бота по его имени или токену доступа. Выберите его и добавьте в качестве участника канала. Настройте команды бота. Вернитесь к BotFather и настройте команды, которые ваш бот будет выполнять. Например, вы можете настроить команду /start для приветствия клиентов или команду /help для получения дополнительной информации.

Важный момент: общаться с клиентом через чат-бот может и менеджер. Чаще всего чат-бот программируют для ответов на частые вопросы. Если же пользователь интересуется чем-то нестандартным, программа переключает его на менеджера.

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Создание канала

Создать канал можно в вашем Telegram как на десктопной, так и на мобильной версии. Кликните на три полоски слева, и у вас откроется меню. В нем нужно выбрать создание канала.

В открывшемся окне напишите название и описание вашей компании.

В следующем окне определите статус аккаунта — публичный или частный, а также укажите название для ссылки канала.

После создания канала перейдите в его настройки, чтобы скопировать ссылку.

Еще можно добавить мессенджеры с помощью виджетов — умная кнопка с WhatsApp и Telegram. На всех страницах сайта появляется иконка, которая при клике открывает доступ сразу к Telegram и WhatsApp:

Устанавливать такую функцию нужно через специальные сервисы, которые легко найти в интернете.

Viber

Viber предлагает не только обмен сообщениями, но и возможность создания бизнес-канала:

1. Зайдите в приложение Viber, в правом верхнем углу вы найдете кнопку для создания группы, сообщества или канала.

2. Выберите «создать канал».

3. В режиме создания канала загрузите логотип вашей компании, название и описание. Еще Viber предлагает установить ограничение по возрасту.

4. После создания канала перейдите в его настройки и найдите вкладку «Для разработчиков». Скопируйте токен вашего канала и вставьте на сайт в иконку Viber.

Шаг 2: Добавление мессенджеров

Для начала вам нужно открыть админку вашего сайта. В Tilda не должны возникнуть проблемы с добавлением мессенджеров. Перейдя в режим редактирования страницы, найдите блок «Контакты» и выберите понравившийся из всех предложенных.

В контенте выбранного блока с мессенджерами можете указать:

Telegram — ссылку или username;

WhatsApp — пользователя, группу, ссылку;

Viber — ссылку, номер телефона.

После добавления ссылки можно настроить отображение иконки мессенджера — цвет, размер и положение иконки в соответствии с дизайном вашего сайта.

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Принцип добавления мессенджеров на сайт везде одинаковый. Нужно установить специальные ссылки и добавить иконки.

На WordPress мессенджеры добавляются через плагин. Есть плагины, которые поддерживают сразу 7 мессенджеров, в них нужно указать только ссылку. Есть те, которые добавляют каждый отдельно, если нужна детализация настроек мессенджера. Например, добавляется график работы менеджера в WhatsApp.

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Шаг 3: Тестируйте и оптимизируйте

После подключения мессенджера на ваш сайт рекомендуется проводить тестирование, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Убедитесь, что иконка или кнопка мессенджера отображается корректно при нажатии. Не забывайте проводить тестирование на мобильном устройстве.

Помимо этого, можете провести A/B-тестирование различных вариантов отображения и определить, какой вариант лучше всего работает для ваших посетителей.

Наиболее распространенные ошибки при добавлении мессенджера на сайт:

1. Открытие мессенджера на той же вкладке браузера. Если не сделать переход на другую вкладку при нажатии иконки мессенджера, то пользователю нужно будет возвращаться обратно на сайт. Это усложняет путь пользователя.

В конструкторе Tilda каждый мессенджер открывается в отдельной вкладке автоматически. В более сложных системах, например WordPress, нужно в html-коде написать “_blank” после “target =”.

“_blank” открывает документ в новом окне, а “_self” открывает документ в том же окне, где была нажата ссылка.

2. Размещение иконок там, где их не видно. Иконки должны быть видны и доступны для пользователей на всех страницах сайта, чтобы они могли легко связаться с компанией.

Варианты размещения иконок мессенджеров на сайте:

Шапка сайта. Этот вариант наиболее распространен и удобен для пользователей, так как иконки мессенджеров сразу видны при открытии сайта. Однако если шапка перегружена информацией, иконки могут потеряться на фоне других элементов. Закрепить сбоку. Этот вариант удобен тем, что иконки всегда видны на экране. Главное, чтобы боковая панель не перекрывала важную информацию при прокрутке страницы сайта.

По нашему опыту, в десктопной версии лучшего всего иконки размещать в шапке сайта рядом с телефоном. В мобильной же версии пользователям удобнее использовать мессенджеры, когда они находятся в подвале.

3. Ошибка в выборе неподходящего мессенджера для вашего сайта. Необходимо учитывать популярность мессенджера, особенности аудитории и ее предпочтения в использовании. Кроме того, изучите доступные функции и выберите те, которые вы планируете использовать — видеоконференции, аудио, пересылка файлов.

Выбор способа коммуникации должен быть основан на предпочтениях и потребностях вашей аудитории. Не стоит создавать канал в Viber, если ваша целевая аудитория — зумеры.

Отмечу, подключение мессенджеров на сайт может значительно улучшить коммуникацию с посетителями и повысить эффективность вашего бизнеса. А еще помните, что успешное использование бота для коммуникации с клиентами требует постоянного обновления и оптимизации.

Следуйте приведенной выше инструкции, чтобы успешно подключить мессенджеры к своему сайту и наслаждаться преимуществами, которые они предоставляют.

Фото на обложке: Shutterstock / Kaspars Grinvalds

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