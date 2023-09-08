Адаптация рынка мобильной разработки: что изменилось за последние годы?

Игорь Котов, директор по производству в компании, автор Telegram-канала «Как пасти kotow» , пробует разобраться в том, насколько серьезно это падение, разбирает причины и рассуждает, может ли рынок вернуться к прежним значениям в ближайшее время.

«Технократия» провела исследование рынка вакансий для мобильных разработчиков: за год спрос упал на 24%, а бизнесу стало интереснее нанимать опытных специалистов уровня middle и senior.

Covid-19 — один из факторов перегретости рынка

Чтобы понять, как мы оказались в такой ситуации, нужно вернуться на 3 года назад — когда весь мир был охвачен пандемией коронавируса. Отголоски злополучного Covid-19 до сих пор влияют на нашу жизнь.

В условиях удаленной работы и повышенного спроса на технологические решения, способные автоматизировать жизненные процессы, многие компании сделали ставку на развитие ИТ-проектов и начали активно расширять свои ИТ-департаменты.

Именно тогда случился взрывной спрос на образовательные курсы, которые предлагали «войти в ИТ». Получить заветное место программиста могли люди с минимальной квалификацией, достаточно было желания обучаться и расти в профессии.

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Тогда были нередки истории хантинга джунов и солидной оплаты стажировки (сложно представить такую ситуацию в 2023 году). Бизнес, который вкладывал в технологии активно рос и инвестиции окупались.

Коренным переломом стали события февраля 2022 года. С одной стороны, начало СВО стало сигналом нестабильности для бизнеса и финансовым кризисом. С другой — за прошедшие с ковида два года рынок понял, что гиперпотребление технологий в большей степени было вызвано локадауном, и расти дальше такими же темпами не получится.

Начался большой откат в ИТ и рынке вакансий в частности. Некоторые компании перевозили своих сотрудников в другие страны, некоторые специалисты решили переехать самостоятельно. Массовый отток стал заметен осенью, после объявления частичной мобилизации, когда федеральные чиновники стали признавать проблему и искать пути возвращения ценных кадров.

Сфера информационных технологий испытала на себе несколько пакетов санкций, лишившись большого количества зарубежного ПО и доступа к таким ресурсам, как магазины приложений, платежные сервисы и даже привычные среды разработки. Бизнесу в кратчайшие сроки потребовалось создать аналоги enterprise-решений, которые разрабатывались годами, а иногда десятками лет.

Нанимать джунов с рынка стало невыгодно

Этот комплекс факторов отразился на рынке вакансий прежде всего тем, что потребность в опытных специалистах резко возросла, а в джунах — упала. Это видно по графику грейдового распределения в разрезе отраслей:

Инвестировать в долгую и взращивать сотрудников стало слишком рискованно и дорого. При условии оттока сильных специалистов за рубеж senior-специалисты стали настоящими единорогами, за которыми гоняются рекрутеры.

Единственные компании, которые, несмотря ни на что, остались в лидерах найма и продолжают активно брать сотрудников — это крупнейшие компании из бигтеха. Однако они научились выстраивать более прогнозируемое взращивание через собственные edtech-проекты.

Например, «Тинькофф» недавно заявил о запуске своего университета, в котором будут готовить ИТ-специалистов, «Яндекс» занял долю на рынке онлайн-образования при помощи «Практикума», а «Сбер» открыл несколько офлайн «Школ 21». На топ-10 компаний нанимателей рынка мобильных разработчиков приходится 27% всего рынка вакансий, а на топ-50 компаний — 46,5% (почти половина).

Ограничения со стороны Apple и Google сильно ударили по рынку мобильной разработки

Если рассмотреть рынок мобильной разработки чуть внимательнее, то здесь тоже можно проследить определенные закономерности. Для простоты ее можно разделить на нативный iOS, нативный Android и кроссплатформенные технологии. Ситуация в каждой из них выглядит немного по-разному.

Больше всего за последний год разница видна в iOS-разработке, и это логично. В закрытой операционной системе с единственным магазином приложений стало невозможно создавать и публиковать приложения многих банков и других компаний, попавших под санкции. Уже выпущенные решения были удалены, а публиковать новые приходится с неаффилированных аккаунтов разработчиков.

С учетом того, что многие крупные компании так или иначе были связаны с санкционными, наем специалистов iOS-направления упал сильнее всего и составил 30% год к году.

С рынком Android-приложений сложилась иная ситуация, так как эта операционная система предполагает установку приложений из сторонних источников. Например, крупные производители смартфонов, такие как Samsung, Huawei и Xiaomi, имеют свои магазины приложений, которые не имеют отношения к Google.

Аналогичные магазины приложений начали создавать и в России. При поддержке Минцифры РФ запустился RuStore, который был разработан внутри VK, а бывший генеральный директор российского Gett Анатолий Сморгонский проинвестировал в запуск магазина приложений RuMarket. В обоих сторах можно без препятствий скачать приложения, которые недоступны в Google Play.

Поэтому спрос на Android-разработчиков упал меньше, чем на iOS-разработчиков Однако двузначные цифры однозначно отражают тренды. Бизнес стал опасаться, что мобильные приложения и их инфраструктура не так защищены от санкций, а собственные магазины пока что дают слабые охваты и интерес пользователей.

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Ситуация с кроссплатформой тоже не сильно отличается. В исследовании рассматриваются наиболее популярные в текущий момент технологии: Flutter и React Native. По ним цифры падения составили 33% и 9% соответственно.

При этом надо понимать, что в абсолютном выражении объемы спроса на таких сотрудников значительно ниже, чем у программистов нативных решений. Разница в 4-6 раза. И падение этих направлений можно объяснить в том числе низкой базой и не такой широкой сферой применения данных технологий.

Кроссплатформенные приложения в основном используются для решения внутренних задач бизнеса, и редко кто поддерживает сложные клиентские сервисы, разработанные целиком на React Native или Flutter ввиду технологических ограничений. Однако, так как результаты ненативной разработки публикуются в тех же магазинах приложений, причины падения очевидны.

Бизнес сможет адаптироваться и уже делает это

Что же дальше, виден ли свет в конце тоннеля для компаний и рекрутеров? В целом можно сказать, что ситуация достаточно точно отражает рыночные настроения и не выглядит апокалиптичной. Это можно наблюдать на примере графика соотношения количества компаний и вакансий.

Те, кто занимался заказной мобильной разработкой или делал цифровые продукты для смартфонов, продолжили это делать. Да, спрос снизился, но он объясняется рыночными факторами. Графики спроса показывают некоторый боковой тренд Стадия развития стоимости ценных бумаг, при которой колебания цены весьма незначительны., если говорить языком инвестиций. Что действительно интересно, так это низкий спрос на джунов, который зачастую покрывается наличием стажировок с последующим трудоустройством

Санкции, СВО и частичная мобилизация привели к затягиванию поясов и оптимизации расходов. Однако компании поняли, что надо наращивать выпуск отечественных конкурентных продуктов, способных заместить иностранные аналоги. Но тут всплывает проблема кадрового голода в ИТ.

Недавно глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил: «Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли».

Соответственно, новый разворот на взращивание кадров с университетской скамьи не за горами. Удачные отечественные решения смогут подтвердить гипотезу конкурентности и повысят уверенность бизнеса в инвестициях на более долгий период.

Рынок IT всё ещё остаётся перспективным и важным для российской экономики. Поэтому мы видим усилия Минцифры, направленные на сохранение и возвращение сотрудников в Россию. От этого зависят многие проекты в финансовом секторе, а также в розничной торговле, маркетинге и других отраслях. Будем надеяться, что рост рынка наступит очень скоро.

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