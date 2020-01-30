Мы увеличили поток кандидатов на 30%. Опыт IT-компании

На IT-рынке людей не хватает катастрофически. Найти хорошего разработчика, бизнес-аналитика, тестировщика — большая проблема, и это знают все.

В 2019 году мы намного увеличили воронку входящих лидов, практически до нуля снизили текучку кадров и на подведении итогов года на премии «Тэглайн» получили золото в номинации «Работодатель года» на диджитал-рынке России. Вот как нам это удалось.

Любой бизнес, тем более такой человекоориентированный как IT, работает на двух фронтах.

Первый — это заказчики. В нашем случае это компании, которым мы продаем услуги по разработке решений с помощью мобильных технологий.

Второй — это наши сотрудники. Те, кому мы продаем карьеру и развитие в нашей компании.

В какой-то момент мы обнаружили, что 95% рекламного и маркетингового бюджета тратится на заказчиков, хотя дефицита с ними у нас никогда не было. А вот найти хорошего разработчика или даже джуниора оказывается едва ли не сложнее, чем выиграть тендер на разработку госсервиса. Второй фронт был катастрофически недоинвестирован.

Так возникла задача развития нашего HR-бренда.

Где найти хороших специалистов

Кажется, все просто. Типичные советы по построению HR-бренда в ИТ-компании выглядят примерно так:

распространяйте информацию о себе в соцсетях;

рассказывайте о крутых проектах и новых клиентах;

показывайте перспективы роста и наличие программ по его стимулированию;

обещайте гибкий график, удобные кресла, печеньки и кофе, массаж в офисе;

расскажите кандидатам про независимость в принятии решений и широкую зону ответственности.

Но это все не работает. Точнее, это не выделяет вас из массы таких же компаний, не делает более привлекательным для соискателей.

Найти хорошего сотрудника — это не купить его. Это продать ему себя, свой бренд как большой, дорогой и сложный продукт. Такие продажи не делаются в один прием.

Что происходит, когда человек готовится сделать крупную покупку в магазине? Он всегда сравнивает и выбирает. И до принятия решения проходит несколько касаний: он вспоминает рекламу, спрашивает знакомых, читает отзывы, щупает, пробует.

То же самое происходит и с кандидатами. Мало иметь лендинг, вести соцсети и выступать на конференциях. Нужен импульс, химия, еще один намек — тот самый последний кусочек пазла, который завершит картину.

О нас

Наши офисы расположены в нескольких городах: в Ульяновске, Ижевске, Москве. И нам необходимо было донести четкое понимание ценности нашей компании как работодателя тем людям, которые ищут наилучшее место для применения своих талантов.

Внутри компании мы предельно ориентированы на обучение и развитие — даем нашим сотрудникам «социальный лифт». Общаясь с кандидатами без опыта, мы не просто предлагаем получить профессию разработчика или дизайнера, а доказываем, что именно у нас они могут расти в профессиональном плане, повышать свою стоимость на рынке труда.

Мы осознанно тратим деньги на развитие сотрудников, и это отдельный HR-бюджет: поездки на конференции, приглашенные спикеры из Москвы, обучение продуктовой экспертизе и управлению проектами. Любая ИТ-компания обязана это делать — иначе никакого будущего у них нет.

Мы не отказываемся от традиционных подходов в построении HR-бренда: охотно рассказываем о себе в СМИ, показываем кейсы и команду, активно участвуем в профильных мероприятиях.

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Наш головной офис находится в регионе, отчасти поэтому мы намного чаще крупных столичных студий участвуем в региональных мероприятиях разного масштаба — от митапов до крупных конференций. Нас хорошо знают в Москве и за ее пределами.

Чтобы организовать стабильный поток кандидатов, нам пришлось задействовать несколько не самых типичных для ИТ-компании каналов. Но мы любим эксперименты. Главной деталью в нашем пазле стали те самые нестандартные решения. Изучив существующие кейсы, мы решили пойти своим путем и запустили рекламу на городском транспорте и билбордах.

HR-кампания действует под слоганом «С нами работают лучшие», который подкреплен логотипами наших клиентов: ЦБ РФ, Сбербанка, «Яндекса», «Детского мира», Mail.ru Group.

Чтобы получить максимальный охват в Ижевске, мы выбрали движущиеся рекламные носители — общественный транспорт. Мы составили маршрутную карту, покрывающую весь город, и сейчас на улицах курсируют четыре брендированных автобуса, два троллейбуса и трамвай.

Наружная сторона транспорта — имиджевая. Благодаря ей внутри компании появилось понятие «наш транспорт». А внутри пассажиры видят рекламную панель со списком открытых вакансий и нашей постоянной акцией «iPhone за рекомендацию».

В Ульяновске мы выбрали четыре билборда и разместили на них те же месседжи, что и на транспорте в Ижевске. Одна из выбранных точек удачно совпала с местом проведения конференции наших коллег по индустрии. Баннер там появился за день до мероприятия.

Но и на этом мы не остановились. Следующим этапом стал ньюсджекинг: наша акция совпала по срокам с Днем оружейника (в Ижевске это масштабное событие) и традиционным авиашоу. Над нами пошутили коллеги из другой компании, и мы превратили мем в рекламу.

Мы запостили эту картинку в соцсети и получили сумасшедший (для такой узкой аудитории) охват и количество лайков буквально за пару день.

В сентябре мы подкрепили рекламную кампанию еще одной промоакцией в соцсетях: предложили тем, кто планирует прийти на Rock Izh-IT, разместить в соцсетях фотографию нашего брендированного транспорта. А уже на самом мероприятии случайным образом выбрали победителя и подарили ему обещанный приз — iPhone.

Мы даже не представляли, что акция вызовет такой ажиотаж! Участники писали нам, что дежурили на остановках по несколько часов, чтобы поймать автобус или троллейбус, некоторые выходили на «охоту» в шесть утра.

Кстати, о Rock Izh-IT! Это ещё один успешный эксперимент, благодаря которому нас знают во всей IT-тусовке региона. Четыре года подряд мы с партнерами по индустрии делаем уникальный музыкальный фестиваль: только для айтишников. Это всегда самое ожидаемое событие года! Билеты раскупаются за день.

Мы уже ограничены физической вместимостью площадок в Ижевске: желающих попасть на фестиваль в разы больше, чем могут вместить местные бары и клубы. Подумываем о смене формата.

В центре всего этого — человек. Именно он приходит в офис, пишет код, едет на переговоры, тусит на рок-фесте, стрессует, развивается, мечтает. Он чувствует и испытывает эмоции. Люди могут болеть, выгорать, искать новые ценности в жизни. И забота о сотрудниках, об их мотивации и здоровье всегда была и будет главной задачей для нас.



Именно поэтому, когда мы планировали переезд в новый офис два года назад, одно из помещений сразу же выделили под комнату отдыха. Сейчас в ней постоянно проходят курсы массажа. А чтобы в офисе всегда была здоровая атмосфера (в прямом смысле этого слова) мы поставили облучатели-рециркуляторы, которые дезинфицируют воздух.

Но все это — только примеры и частные случаи осмысленной политики, которую мы пропагандируем уже восемь лет. А наша рекламная кампания в этом году сделала ее публичной. И результаты нас очень радуют!

Результаты

С августа поток кандидатов увеличился на 30% по сравнению со среднемесячными показателями за 2018-2019 года. Но мы прекрасно понимаем, что это результат всего комплекса активностей. Реклама на транспорте — это лишь удачное дополнение, своевременное напоминание о себе. Эта кампания рассчитана на год — мы играем вдолгую и объективно оценить результат сможем не раньше следующего лета.

Запуская эту историю, мы ориентировались не только на соискателей. Например, мы также рассчитывали на внимание поколения X — родителей нынешних студентов, которые в немалой степени озабочены карьерой своих детей. И по отдельным обращениям в наш HR-отдел мы замечаем, что добились лояльности и этого сегмента.

Сейчас мы четко видим, что нас начинают узнавать. Кандидаты на встречах говорят: «хочу работать именно у вас, вы — классные», «видела вашу рекламу на автобусе, вы реально с такими компаниями работаете?», «как круто, что в Ижевске есть такие серьезные компании, не надо никуда переезжать».

Мы снесли первый барьер: никому не приходится объяснять, кто мы такие — к нам приходят, нас знают, с нами хотят расти и становиться частью большой истории.

Как достичь максимума

В центре компании — человек. Будьте готовы разбираться с тем, например, как устроены миллениалы: им нужно помогать самовыражаться и развиваться. Помните, что нужно несколько «касаний» с кандидатом, прежде чем он захочет у вас работать. Рассмотрите нетипичные каналы для рекламы, которая привлечет потенциальных кандидатов. Играйте вдолгую, совмещая разные каналы. Создайте в офисе комфортную для работы атмосферу.

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