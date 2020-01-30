Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Мы увеличили поток кандидатов на 30%. Опыт IT-компании

Колонки
Игорь Хохряков
Игорь Хохряков

HRD 65apps

Софья Федосеева

На IT-рынке людей не хватает катастрофически. Найти хорошего разработчика, бизнес-аналитика, тестировщика — большая проблема, и это знают все. 

Игорь Хохряков, HRD 65apps, рассказывает, как им удалось увеличить количество соискателей на 30% и стать узнаваемым HR-брендом.

Мы увеличили поток кандидатов на 30%. Опыт IT-компании

В 2019 году мы намного увеличили воронку входящих лидов, практически до нуля снизили текучку кадров и на подведении итогов года на премии «Тэглайн» получили золото в номинации «Работодатель года» на диджитал-рынке России. Вот как нам это удалось.

Любой бизнес, тем более такой человекоориентированный как IT, работает на двух фронтах. 

  • Первый — это заказчики. В нашем случае это компании, которым мы продаем услуги по разработке решений с помощью мобильных технологий. 
  • Второй — это наши сотрудники. Те, кому мы продаем карьеру и развитие в нашей компании.

В какой-то момент мы обнаружили, что 95% рекламного и маркетингового бюджета тратится на заказчиков, хотя дефицита с ними у нас никогда не было. А вот найти хорошего разработчика или даже джуниора оказывается едва ли не сложнее, чем выиграть тендер на разработку госсервиса. Второй фронт был катастрофически недоинвестирован.

Так возникла задача развития нашего HR-бренда. 

Узнайте, как повысить продажи с помощью таргетированной SMS-рекламы, в нашем материале.

Где найти хороших специалистов

Кажется, все просто. Типичные советы по построению HR-бренда в ИТ-компании выглядят примерно так:

  • распространяйте информацию о себе в соцсетях;
  • рассказывайте о крутых проектах и новых клиентах;
  • показывайте перспективы роста и наличие программ по его стимулированию;
  • обещайте гибкий график, удобные кресла, печеньки и кофе, массаж в офисе;
  • расскажите кандидатам про независимость в принятии решений и широкую зону ответственности.

Но это все не работает. Точнее, это не выделяет вас из массы таких же компаний, не делает более привлекательным для соискателей.

Найти хорошего сотрудника — это не купить его. Это продать ему себя, свой бренд как большой, дорогой и сложный продукт. Такие продажи не делаются в один прием. 

Что происходит, когда человек готовится сделать крупную покупку в магазине? Он всегда сравнивает и выбирает. И до принятия решения проходит несколько касаний: он вспоминает рекламу, спрашивает знакомых, читает отзывы, щупает, пробует.

То же самое происходит и с кандидатами. Мало иметь лендинг, вести соцсети и выступать на конференциях. Нужен импульс, химия, еще один намек — тот самый последний кусочек пазла, который завершит картину.


О нас

Наши офисы расположены в нескольких городах: в Ульяновске, Ижевске, Москве. И нам необходимо было донести четкое понимание ценности нашей компании как работодателя тем людям, которые ищут наилучшее место для применения своих талантов. 

Внутри компании мы предельно ориентированы на обучение и развитие — даем нашим сотрудникам «социальный лифт». Общаясь с кандидатами без опыта, мы не просто предлагаем получить профессию разработчика или дизайнера, а доказываем, что именно у нас они могут расти в профессиональном плане, повышать свою стоимость на рынке труда. 

Мы осознанно тратим деньги на развитие сотрудников, и это отдельный HR-бюджет: поездки на конференции, приглашенные спикеры из Москвы, обучение продуктовой экспертизе и управлению проектами. Любая ИТ-компания обязана это делать — иначе никакого будущего у них нет.

Мы не отказываемся от традиционных подходов в построении HR-бренда: охотно рассказываем о себе в СМИ, показываем кейсы и команду, активно участвуем в профильных мероприятиях. 


Фото: Unsplash

Наш головной офис находится в регионе, отчасти поэтому мы намного чаще крупных столичных студий участвуем в региональных мероприятиях разного масштаба — от митапов до крупных конференций. Нас хорошо знают в Москве и за ее пределами.

Чтобы организовать стабильный поток кандидатов, нам пришлось задействовать несколько не самых типичных для ИТ-компании каналов. Но мы любим эксперименты. Главной деталью в нашем пазле стали те самые нестандартные решения. Изучив существующие кейсы, мы решили пойти своим путем и запустили рекламу на городском транспорте и билбордах.

HR-кампания действует под слоганом «С нами работают лучшие», который подкреплен логотипами наших клиентов: ЦБ РФ, Сбербанка, «Яндекса», «Детского мира», Mail.ru Group.



Чтобы получить максимальный охват в Ижевске, мы выбрали движущиеся рекламные носители — общественный транспорт. Мы составили маршрутную карту, покрывающую весь город, и сейчас на улицах курсируют четыре брендированных автобуса, два троллейбуса и трамвай.



Наружная сторона транспорта — имиджевая. Благодаря ей внутри компании появилось понятие «наш транспорт». А внутри пассажиры видят рекламную панель со списком открытых вакансий и нашей постоянной акцией «iPhone за рекомендацию».

В Ульяновске мы выбрали четыре билборда и разместили на них те же месседжи, что и на транспорте в Ижевске. Одна из выбранных точек удачно совпала с местом проведения конференции наших коллег по индустрии. Баннер там появился за день до мероприятия.



Но и на этом мы не остановились. Следующим этапом стал ньюсджекинг: наша акция совпала по срокам с Днем оружейника (в Ижевске это масштабное событие) и традиционным авиашоу. Над нами пошутили коллеги из другой компании, и мы превратили мем в рекламу. 



Мы запостили эту картинку в соцсети и получили сумасшедший (для такой узкой аудитории) охват и количество лайков буквально за пару день. 

В сентябре мы подкрепили рекламную кампанию еще одной промоакцией в соцсетях: предложили тем, кто планирует прийти на Rock Izh-IT, разместить в соцсетях фотографию нашего брендированного транспорта. А уже на самом мероприятии случайным образом выбрали победителя и подарили ему обещанный приз — iPhone. 



Мы даже не представляли, что акция вызовет такой ажиотаж! Участники писали нам, что дежурили на остановках по несколько часов, чтобы поймать автобус или троллейбус, некоторые выходили на «охоту» в шесть утра. 

Кстати, о Rock Izh-IT! Это ещё один успешный эксперимент, благодаря которому нас знают во всей IT-тусовке региона. Четыре года подряд мы с партнерами по индустрии делаем уникальный музыкальный фестиваль: только для айтишников. Это всегда самое ожидаемое событие года! Билеты раскупаются за день. 

Мы уже ограничены физической вместимостью площадок в Ижевске: желающих попасть на фестиваль в разы больше, чем могут вместить местные бары и клубы. Подумываем о смене формата. 



В центре всего этого — человек. Именно он приходит в офис, пишет код, едет на переговоры, тусит на рок-фесте, стрессует, развивается, мечтает. Он чувствует и испытывает эмоции. Люди могут болеть, выгорать, искать новые ценности в жизни. И забота о сотрудниках, об их мотивации и здоровье всегда была и будет главной задачей для нас.

Именно поэтому, когда мы планировали переезд в новый офис два года назад, одно из помещений сразу же выделили под комнату отдыха. Сейчас в ней постоянно проходят курсы массажа. А чтобы в офисе всегда была здоровая атмосфера (в прямом смысле этого слова) мы поставили облучатели-рециркуляторы, которые дезинфицируют воздух. 



Но все это — только примеры и частные случаи осмысленной политики, которую мы пропагандируем уже восемь лет. А наша рекламная кампания в этом году сделала ее публичной. И результаты нас очень радуют!

Результаты

С августа поток кандидатов увеличился на 30% по сравнению со среднемесячными показателями за 2018-2019 года. Но мы прекрасно понимаем, что это результат всего комплекса активностей. Реклама на транспорте — это лишь удачное дополнение, своевременное напоминание о себе. Эта кампания рассчитана на год — мы играем вдолгую и объективно оценить результат сможем не раньше следующего лета. 

Запуская эту историю, мы ориентировались не только на соискателей. Например, мы также рассчитывали на внимание поколения X — родителей нынешних студентов, которые в немалой степени озабочены карьерой своих детей. И по отдельным обращениям в наш HR-отдел мы замечаем, что добились лояльности и этого сегмента. 

Сейчас мы четко видим, что нас начинают узнавать. Кандидаты на встречах говорят: «хочу работать именно у вас, вы — классные», «видела вашу рекламу на автобусе, вы реально с такими компаниями работаете?», «как круто, что в Ижевске есть такие серьезные компании, не надо никуда переезжать». 

Мы снесли первый барьер: никому не приходится объяснять, кто мы такие — к нам приходят, нас знают, с нами хотят расти и становиться частью большой истории. 


Как достичь максимума

  1. В центре компании — человек. Будьте готовы разбираться с тем, например, как устроены миллениалы: им нужно помогать самовыражаться и развиваться.
  2. Помните, что нужно несколько «касаний» с кандидатом, прежде чем он захочет у вас работать.
  3. Рассмотрите нетипичные каналы для рекламы, которая привлечет потенциальных кандидатов.
  4. Играйте вдолгую, совмещая разные каналы.
  5. Создайте в офисе комфортную для работы атмосферу.

Фото и изображения в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 За месяц ни одного отклика. Почему кандидаты проходят мимо?
  2. 2 Лучший способ сказать кандидату, что он вам не подходит
  3. 3 5 проверок, которые обязан пройти кандидат, прежде чем вы возьмете его в стартап

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

1 февраля 2020

Патентно-информационный поиск

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ