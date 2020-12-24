Нейросети в маркетинге: меньше рук — больше продаж

Искусственный интеллект и нейронные сети — уже не научная фантастика: они с каждым годом увеличивают свое присутствие в жизни людей. В области маркетинга технологии помогают брендам лучше узнать своих покупателей, максимально персонализировать коммуникации и увеличить объем продаж. Сложился пул направлений, где нейронные сети наиболее востребованы. О том, как с ними работать, подробно рассказал Артем Паулкин, коммерческий директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory.
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Индексация заголовков и текстов
В интернет-маркетинге нейронные сети используют для улучшения результатов выдачи в соцсетях и поисковых системах, для показа наиболее релевантного контента и рекламных сообщений пользователям. Специальные алгоритмы могут индексировать заголовки и тексты статей, находить полезный контент и выдавать его пользователю в качестве рекомендаций. Подобная система увеличивает продажи Amazon на 35%. В России систему рекомендаций успешно применяет «Яндекс.Дзен» — там нейросеть формирует умную ленту контента под конкретного пользователя. С момента запуска в 2015 году статистика посещаемости увеличилась до 50 млн человек.
Как использовать
Подключайте сервисы персональных товарных рекомендаций, такие как retailrocket.ru или rees46.com. Можно их разместить на всех страницах интернет-магазина и создавать блоки рекомендаций: популярные товары (подходящие товары для клиента среди популярных на вашем сайте), похожие товары (подборка товаров в наличии в этой же категории, с отличием от -5% до +15% по цене), «с этим товаром покупают» (товары для данного клиента среди тех, что покупают вместе с выбранным им).
Таргетинг
По фотографиям можно с точностью до 90% находить аудиторию, недоступную обычной таргетированной рекламе. Также по фото есть возможность таргетироваться детальнее, выделяя пользователей с бородой, в очках, имеющих вредные привычки или предпочитающих конкретные бренды.
С каждым годом нейросети совершенствуются в распознавании лиц и уже научились определять эмоции. В 2018 году Walmart применял технологию в очередях на кассах, оценивая степень удовлетворенности клиентов сервисом в конкретной торговой точке.
В российском ритейле используют нейронные сети для улучшения обслуживания покупателей. С 2018 года они помогают X5 Retail Group оптимизировать раскладку товара и рекламных постеров, исходя из распределения покупателей в торговых залах.
Как использовать
Устанавливайте сервисы товарных рекомендаций, чтобы узнать информацию о посетителях сайта, анализируйте их поведение на сайте с первых секунд. Разбейте потенциальных клиентов по группам: по географии, уровню дохода, полу, возрасту, размеру обуви и одежды, комплекции, наличию аллергии — и распишите сценарии действий для каждой из них. Делайте А/B-тесты для измерения эффективности нововведений на сайте. Покажите несколько версий веб-страницы определенной выборке посетителей. Оставляйте и масштабируйте ту, которая приносит большую конверсию.
Работа с блогерами
Инфлюенсер-маркетинг является эффективным инструментом для продвижения бренда. Это подтверждает 91% маркетологов. При грамотном выявлении нужной аудитории проекты с участием лидеров мнений могут за короткий срок увеличить объем продаж на 20%.
Но как подобрать блогеров для конкретной кампании? Технология HypeFactory, работающая на нейронной сети, оценивает аудиторию инфлюенсеров по десяткам метрик. Алгоритм использует гипертаргетинги, чтобы находить блогеров с платежеспособной аудиторией, с конкретными интересами и уточненной вплоть до района геолокацией.
Также нейронная сеть может отсеивать недобросовестных инфлюенсеров в Instagram и TikTok. По данным исследования HypeFactory, в общей сложности в России можно обнаружить манипуляции с данными у 53,88% блогеров. Алгоритм может проверять на факт мошенничества в виде покупки подписчиков, накрутки лайков, массфолловинга и чатов активности.
Как использовать
Определитесь с целью кампании и ее ЦА. С помощью технологии супертаргетинга подбирайте блогеров, в подписчиках которых сосредоточены потенциальные клиенты вашего бренда. Запускайте тестовую кампанию на конкретную аудиторию, проанализируйте результат либо масштабируйте этот опыт, либо внесите корректировки. Не делайте ставку только на инфлюенсеров с большими охватами. Эффективнее работает микс из топовых, средних и мелких инфлюенсеров. Благодаря внушительному охвату блогеров-миллионников увеличиваются воронки продаж, а за счет высокой вовлеченности и лояльности у небольших блогеров аудитория больше прогревается, наращивая конверсию в покупки.
Общение с клиентами
Привлекая чат-ботов к коммуникации с клиентами, компании оптимизируют время сотрудников и избавляют их от ежедневной рутины разговоров с не всегда релевантными контактами. По данным исследования Intercom, в 2019 году благодаря чат-ботам руководители бизнеса сэкономили в среднем по $300 тыс. Роботы ускорили время отклика в три раза, помогли увеличить продажи в среднем на 67%, при этом 26% всех продаж начинались с взаимодействия с чат-ботами.
Автомобильный бренд Škoda внедрил обучаемого чат-бота Люси на основе диалоговой ИИ-платформы Teneo, что увеличило конверсию сайта на 400%. С Люси можно обсудить бюджет и цели на автомобиль. Обучаемый чат-бот анализирует ответы пользователя и рекомендует автомобили из модельного ряда Škoda.
Как использовать
Определите, какую функцию должен выполнять чат-бот: информирование потенциальных клиентов о товарах и услугах, решение сложных бизнес-задач или рассылка информации об акциях клиентам. В зависимости от задач бизнеса подберите виртуального помощника, например, LiveTex. Интегрируйте бота с CRM-системой и биллингом — это поможет проводить сквозную аналитику и собирать больше данных о клиентах, чтобы использовать для продвижения компании.
Создание контента
Считается, что творческое начало — единственное преимущество человека перед искусственным интеллектом. Тем не менее контент и дизайн, создаваемые машинными алгоритмами, доказывают его состоятельность и для этой сферы маркетинга.
Анализируя большие объемы данных и зная потребности целевой аудитории, алгоритмы могут понять, какое сообщение и визуальные элементы привлекут потребителя. Нейронные сети научились подстраивать креатив под предпочтения конкретного человека — от визуальных элементов до вербальной и аудиосоставляющих коммуникации.
Маркетинг не обходится без изображений — они нужны для иллюстрирования статей, рекламных макетов и баннеров. Нейросети значительно облегчают процесс работы с визуальным контентом. Например, корпорация Nvidia, разрабатывающая графические процессоры, предлагает свой сервис для ретуширования изображений и восстановления поврежденных фрагментов. Веб-сервис AutoDraw от Google воспроизводит схематические зарисовки в понятные изображения. Придумать логотип компании поможет сервис Logojoy. Для создания текста есть web-приложение Wordsmith — оно автоматически генерирует связный текстовый контент из данных, персонализирует его и публикует на внешних платформах.
Как использовать
Наполняйте сайты фото- и видеоконтентом по релевантным темам. Иллюстрации и фотографии, использованные с умом, полезны не только для пользователей, но и для SEO. При правильном подходе к оптимизации изображений можно получать качественный трафик из «Яндекс.Картинок» или Google Изображений.
Итак, как использовать технологии, работающие на нейросетях в маркетинге
- Подключать сервисы персональных товарных рекомендаций, чтобы создавать индивидуальные предложения под конкретного посетителя сайта и собирать больше данных о клиентах для настройки таргета.
- Для инфлюенс-кампании использовать технологии супертаргетинга для подбора блогеров. Они досконально оценивают аудиторию инфлюенсеров и находят платежеспособную аудиторию с нужными интересами и точной геолокацией.
- Внедрить чат-бота для обработки многочисленных запросов клиентов, чтобы оптимизировать работу сотрудников компании. Интеграция робота с CRM-системой и биллингом также поможет проводить сквозную аналитику и собирать клиентские данные.
- Использовать программы, работающие на нейросетях, для создания визуального и текстового контента, они значительно упрощают процесс работы.
- Наполнять сайты релевантными теме компании картинками. Нейросети научились понимать, какие иллюстрации привлекают человека, поэтому можно получать трафик из «Яндекс.Картинок» или Google Изображений.
Фото на обложке: Rawpixel.com/shutterstock.com
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