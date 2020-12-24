Нейросети в маркетинге: меньше рук — больше продаж

Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект и ней­рон­ные сети — уже не на­уч­ная фан­та­сти­ка: они с каждым годом увеличивают свое присутствие в жизни людей. В области маркетинга тех­но­ло­гии по­могают брен­дам лучше узнать своих по­ку­па­те­лей, мак­си­маль­но пер­со­на­ли­зи­ро­вать ком­му­ни­ка­ции и увеличить объем продаж. Сложился пул направлений, где нейронные сети наиболее востребованы. О том, как с ними работать, подробно рассказал Артем Паулкин, коммерческий директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory.

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Индексация заголовков и текстов

В интернет-маркетинге нейронные сети используют для улучшения результатов выдачи в соцсетях и поисковых системах, для показа наиболее релевантного контента и рекламных сообщений пользователям. Специальные алгоритмы могут индексировать заголовки и тексты статей, находить полезный контент и выдавать его пользователю в качестве рекомендаций. Подобная система увеличивает продажи Amazon на 35%. В России систему рекомендаций успешно применяет «Яндекс.Дзен» — там нейросеть формирует умную ленту контента под конкретного пользователя. С момента запуска в 2015 году статистика посещаемости увеличилась до 50 млн человек.

Как использовать

Подключайте сервисы персональных товарных рекомендаций, такие как retailrocket.ru или rees46.com. Можно их разместить на всех страницах интернет-магазина и создавать блоки рекомендаций: популярные товары (подходящие товары для клиента среди популярных на вашем сайте), похожие товары (подборка товаров в наличии в этой же категории, с отличием от -5% до +15% по цене), «с этим товаром покупают» (товары для данного клиента среди тех, что покупают вместе с выбранным им).

Таргетинг

По фотографиям можно с точностью до 90% находить аудиторию, недоступную обычной таргетированной рекламе. Также по фото есть возможность таргетироваться детальнее, выделяя пользователей с бородой, в очках, имеющих вредные привычки или предпочитающих конкретные бренды.

С каждым годом нейросети совершенствуются в распознавании лиц и уже научились определять эмоции. В 2018 году Walmart применял технологию в очередях на кассах, оценивая степень удовлетворенности клиентов сервисом в конкретной торговой точке.

В российском ритейле используют нейронные сети для улучшения обслуживания покупателей. С 2018 года они помогают X5 Retail Group оптимизировать раскладку товара и рекламных постеров, исходя из распределения покупателей в торговых залах.

Как использовать

Устанавливайте сервисы товарных рекомендаций, чтобы узнать информацию о посетителях сайта, анализируйте их поведение на сайте с первых секунд. Разбейте потенциальных клиентов по группам: по географии, уровню дохода, полу, возрасту, размеру обуви и одежды, комплекции, наличию аллергии — и распишите сценарии действий для каждой из них. Делайте А/B-тесты для измерения эффективности нововведений на сайте. Покажите несколько версий веб-страницы определенной выборке посетителей. Оставляйте и масштабируйте ту, которая приносит большую конверсию.

Работа с блогерами

Инфлюенсер-маркетинг является эффективным инструментом для продвижения бренда. Это подтверждает 91% маркетологов. При грамотном выявлении нужной аудитории проекты с участием лидеров мнений могут за короткий срок увеличить объем продаж на 20%.

Но как подобрать блогеров для конкретной кампании? Технология HypeFactory, работающая на нейронной сети, оценивает аудиторию инфлюенсеров по десяткам метрик. Алгоритм использует гипертаргетинги, чтобы находить блогеров с платежеспособной аудиторией, с конкретными интересами и уточненной вплоть до района геолокацией.

Также нейронная сеть может отсеивать недобросовестных инфлюенсеров в Instagram и TikTok. По данным исследования HypeFactory, в общей сложности в России можно обнаружить манипуляции с данными у 53,88% блогеров. Алгоритм может проверять на факт мошенничества в виде покупки подписчиков, накрутки лайков, массфолловинга и чатов активности.

Как использовать

Определитесь с целью кампании и ее ЦА. С помощью технологии супертаргетинга подбирайте блогеров, в подписчиках которых сосредоточены потенциальные клиенты вашего бренда. Запускайте тестовую кампанию на конкретную аудиторию, проанализируйте результат либо масштабируйте этот опыт, либо внесите корректировки. Не делайте ставку только на инфлюенсеров с большими охватами. Эффективнее работает микс из топовых, средних и мелких инфлюенсеров. Благодаря внушительному охвату блогеров-миллионников увеличиваются воронки продаж, а за счет высокой вовлеченности и лояльности у небольших блогеров аудитория больше прогревается, наращивая конверсию в покупки.

Общение с клиентами

Привлекая чат-ботов к коммуникации с клиентами, компании оптимизируют время сотрудников и избавляют их от ежедневной рутины разговоров с не всегда релевантными контактами. По данным исследования Intercom, в 2019 году благодаря чат-ботам руководители бизнеса сэкономили в среднем по $300 тыс. Роботы ускорили время отклика в три раза, помогли увеличить продажи в среднем на 67%, при этом 26% всех продаж начинались с взаимодействия с чат-ботами.

Автомобильный бренд Škoda внедрил обучаемого чат-бота Люси на основе диалоговой ИИ-платформы Teneo, что увеличило конверсию сайта на 400%. С Люси можно обсудить бюджет и цели на автомобиль. Обучаемый чат-бот анализирует ответы пользователя и рекомендует автомобили из модельного ряда Škoda.

Как использовать

Определите, какую функцию должен выполнять чат-бот: информирование потенциальных клиентов о товарах и услугах, решение сложных бизнес-задач или рассылка информации об акциях клиентам. В зависимости от задач бизнеса подберите виртуального помощника, например, LiveTex. Интегрируйте бота с CRM-системой и биллингом — это поможет проводить сквозную аналитику и собирать больше данных о клиентах, чтобы использовать для продвижения компании.

Создание контента

Считается, что творческое начало — единственное преимущество человека перед искусственным интеллектом. Тем не менее контент и дизайн, создаваемые машинными алгоритмами, доказывают его состоятельность и для этой сферы маркетинга.

Анализируя большие объемы данных и зная потребности целевой аудитории, алгоритмы могут понять, какое сообщение и визуальные элементы привлекут потребителя. Нейронные сети научились подстраивать креатив под предпочтения конкретного человека — от визуальных элементов до вербальной и аудиосоставляющих коммуникации.

Маркетинг не обходится без изображений — они нужны для иллюстрирования статей, рекламных макетов и баннеров. Нейросети значительно облегчают процесс работы с визуальным контентом. Например, корпорация Nvidia, разрабатывающая графические процессоры, предлагает свой сервис для ретуширования изображений и восстановления поврежденных фрагментов. Веб-сервис AutoDraw от Google воспроизводит схематические зарисовки в понятные изображения. Придумать логотип компании поможет сервис Logojoy. Для создания текста есть web-приложение Wordsmith — оно автоматически генерирует связный текстовый контент из данных, персонализирует его и публикует на внешних платформах.

Как использовать

Наполняйте сайты фото- и видеоконтентом по релевантным темам. Иллюстрации и фотографии, использованные с умом, полезны не только для пользователей, но и для SEO. При правильном подходе к оптимизации изображений можно получать качественный трафик из «Яндекс.Картинок» или Google Изображений.

Итак, как использовать технологии, работающие на нейросетях в маркетинге

Подключать сервисы персональных товарных рекомендаций, чтобы создавать индивидуальные предложения под конкретного посетителя сайта и собирать больше данных о клиентах для настройки таргета. Для инфлюенс-кампании использовать технологии супертаргетинга для подбора блогеров. Они досконально оценивают аудиторию инфлюенсеров и находят платежеспособную аудиторию с нужными интересами и точной геолокацией. Внедрить чат-бота для обработки многочисленных запросов клиентов, чтобы оптимизировать работу сотрудников компании. Интеграция робота с CRM-системой и биллингом также поможет проводить сквозную аналитику и собирать клиентские данные. Использовать программы, работающие на нейросетях, для создания визуального и текстового контента, они значительно упрощают процесс работы. Наполнять сайты релевантными теме компании картинками. Нейросети научились понимать, какие иллюстрации привлекают человека, поэтому можно получать трафик из «Яндекс.Картинок» или Google Изображений.

Фото на обложке: Rawpixel.com/shutterstock.com