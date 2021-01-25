TechTrends-дайджест: ИИ в поисках нового Месси, блокчейн на службе у моды, LiDAR-эффекты теперь в TikTok

Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает о том, как ИИ облегчит поиск новых талантов в футболе, стоит ли людям бояться искусственного сверхразума, как с помощью технологии блокчейн врачи борются с пандемией — об этих и других новостях в свежем выпуске TechTrends-дайджеста .

ИИ

ИИ-инструменты помогут футбольным клубам в поиске новых талантов.

Сегодня это направление отличается высокой степенью сложности и включает в себя международные сети скаутов, команды аналитиков и огромные объемы данных и видеоматериалов для анализа.

Тем не менее клубы подвержены страху «проглядеть талант» — особенно во время пандемии, вызвавшей значительные сбои в привычной работе.

На помощь приходит ИИ: например, инструмент AiSCOUT позволяет снимать тренировки и игру перспективного спортсмена, сопоставляя его производительность с эталонным уровнем с помощью технологии распознавания и аналитики видеоизображений.

Так профессиональные скаутские службы получают точное представление о технических, когнитивных и психометрических способностях игрока без просмотра вживую.

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ИИ все активнее используется при решении задач информационной безопасности.

Так, искусственный разум в 2020 году активно помогал выявлять попытки фишинговых атак: киберзлоумышленники очень часто злоупотребляют электронной почтой для захвата аккаунтов, рассылки вредоносного ПО, эксплуатации уязвимостей и социальной инженерии.

Например, жертве отправляется ссылка на фальшивую страницу организации, распознать которую не так-то просто. Только ИИ замечает в адресной строке лишние параметры, которые отправляют не на ту страницу входа в систему.

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Будущее ИИ туманно.

Люди привыкли бояться сценариев из научной фантастики с полным захватом власти на планете искусственным сверхразумом. Однако такие опасения сколь небеспочвенны, столь и преувеличены, говорится в новом исследовании группы ученых Автономного университета Мадрида.

Так, теоретически невозможно обеспечить полный контроль людей над супермощными решениями класса «Общий ИИ», заключают специалисты.

Более того, их исследование также развеивает любые надежды на обнаружение момента первичного появления неподвластного человеку ИИ с целью предотвращения его неконтролируемого развития.

Однако все упирается в сроки — впереди у нас еще пара столетий, прежде чем такие вычисления могут стать теоретически возможными и реальными в практическом применении.

Также некоторые исследователи пока не уверены в том, что общий искусственный интеллект является досягаемым на практике.

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Один из главных векторов развития ИИ сегодня — взлом «черного ящика» мыслительного процесса машин, способных решать сложнейшие задачи.

В отличие от людей компьютеры не могут объяснить, как именно они пришли к полученному результату.

Люди отличаются от ИИ способностью к интуитивности, но машины намного лучше нас по вычислительной мощности и алгоритмической строгости. Оптимальный результат при решении задач достигается при сочетании сильных сторон людей и машин.

Впрочем, ситуация меняется: изучение работы ИИ при сборке кубика Рубика позволило пролить свет на основные принципы работы искусственного разума и последовательность шагов. Оказалось, что в работе ИИ и человеческого ума много общего.

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Blockchain

В двух больницах Великобритании блокчейн активно используют для поддержания температуры коронавирусных вакцин перед их введением пациентам.

Решение разработано британской фирмой Everyware и американской организацией Hedera Hashgraph.

Everyware использует датчики для мониторинга температуры холодильников, в которых хранятся вакцины в режиме реального времени, в то время как Hedera гарантирует неизменяемость данных и их отслеживаемость авторизованными сотрудниками.

Для этого данные передаются на собственную облачную платформу, где они шифруются, а затем передаются в блокчейн Hedera.

Смысл этой операции заключается в сохранении защищенной от взлома цифровой записи чувствительных к температуре вакцин Pfizer и BioNTech. Теоретически больницы смогут выявить любые нарушения при хранении вакцин перед их введением пациентам.

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Блокчейн поможет индустрии моды отвечать на рост потребительского спроса на более экологичную и этичную продукцию.

Исследование, проведенное Morning Consult, показало, что 64% респондентов в Европе предпочтут одежду брендов, которые могут надежно доказать их соответствие требованиям к этичности производственных процессов и цепочек поставок.

В конце 2020 года компания Lenzing, модный бренд Armedangels и производитель шерстяных топов Schneider Group объединились с платформой Textile Genesis, чтобы запустить пилотную программу, которая поможет отследить происхождение волокон для 45 наименований одежды.

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AR/VR

TikTok подтвердил запуск LiDAR-эффекта для видеозвонков.

Snapchat был одним из первых приложений, использовавших LiDAR сканер iPhone 12 Pro для дополненной реальности, теперь сервис TikTok последовал его примеру.

Эффект включает в себя шар AR, похожий на тот, который падает на Таймс-сквер в канун Нового года.

После обратного отсчета шар падает и взрывается, заполняя комнату конфетти, а также парящими в воздухе цифрами 2021.

Поддержка LiDAR была представлена осенью на новых флагманских моделях iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Технология помогает iPhone лучше считывать окружающую среду, измеряя, сколько времени требуется свету, чтобы добраться до объекта в пространстве и отразиться обратно.

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Privacy

Крупнейшая ритейл-сеть США Walmart выплатит $10 млн своим работникам в штате Иллинойс для досудебного урегулирования обвинений в незаконном использовании сканера отпечатков ладоней.

В иске, поданном в 2019 году, бывший сотрудник Walmart Итан Роуч утверждал, что ритейлер обязывал сотрудников использовать сканирующее устройство для снятия отпечатков ладоней при проверке и возврате ящиков кассы без получения их письменного разрешения: это является нарушением закона штата, защищающего использование биометрических данных физлиц.

Ранее несколько крупных компаний столкнулись с исками по обвинению в неправильном обращении с биометрической информацией своих клиентов или сотрудников в США.

В частности, Facebook выплатит $650 млн для урегулирования группового иска по поводу функции распознавания лица и отметки пользователя по фотографии.

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Пользователи могут попросить Google размыть изображение своего жилья.

На сегодняшний день камеры сервиса Google Street View сделали более 170 млрд снимков по всему миру. Но, если вас не устраивает тот факт, что кто-то может посетить ваше жилище в цифровом формате, теперь можно попросить, чтобы оно было размыто для всеобщего обозрения.

Некоторые аспекты пейзажа в Google Street View (например, лица и номерные знаки) уже автоматически размыты с помощью ИИ-алгоритма. Чтобы еще больше защитить частную жизнь людей, Google теперь также позволяет любому отправить запрос на размытие изображения частного жилья.

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Фото на обложке: RDGraphics/Shutterstock.com