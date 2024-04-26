Автономная некоммерческая организация (АНО) — что это и для чего открывают

Рассмотрим, что такое автономная некоммерческая организация, для каких целей ее открывают и какие документы нужны для регистрации. В этих вопросах разбирался Руслан Качкаев, руководитель юридической компании «Качкаев и партнеры».

Содержание:

Что такое АНО

В современном обществе мы можем выделить три субъекта:

государство как структуру по предоставлению государственных услуг;

бизнес как субъект, который закрывает потребности людей в разных сферах;

некоммерческие организации (НКО) как субъекты по достижению важных некоммерческих целей (экология, развитие спорта, культуры и т.д).

НКО хорошо разбираются в своей сфере и эффективно решают поставленные вопросы. По этой причине государство поддерживает их деятельность и выдает гранты.

АНО — это юридическое лицо, созданное не для извлечения прибыли, а для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и иных целей, направленных на улучшение жизни общества. Проще говоря, автономная некоммерческая организация — одна из форм НКО, которая создается для предоставления услуг в различных сферах некоммерческой деятельности.

Чем АНО отличается от других НКО

У АНО есть ряд особенностей. АНО отличается от других НКО тем, что:

может оказывать платные услуги, направленные на достижение своих целей;

не имеет членства. В отличие от общественных организаций, где членство обязательно, АНО может функционировать без них;

может быть создана всего одним учредителем;

не распределяет полученную прибыль между участниками;

имущество АНО не может быть разделено между его учредителями или членами.

Зачем открывают АНО

При создании АНО руководствуются разными мотивами. Но все эти мотивы объединяет стремление сделать мир лучше. Вот несколько примеров: социальная поддержка, помощь бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, пожилым людям.

Если говорить о практических факторах, то по опыту можно сказать, что АНО открывают по следующим причинам:

перспектива получения грантов и государственной поддержки;

быстрый старт для начала деятельности в сфере НКО;

возможность осуществлять предпринимательскую деятельность, но для уставных целей.

Здесь обычно возникает вопрос: как некоммерческая организация может заниматься коммерческой деятельностью? Этот парадокс отмечают правоведы. На самом деле, в законе сделана оговорка, что коммерческая деятельность ведется для уставных целей. Например, допустимо, когда АНО по развитию водных видов спорта оказывает услуги по обучению плаванию и предоставлению бассейна для занятий. Недопустимо, если АНО продает надувные бассейны для дома.

Процесс создания АНО

Процесс создания АНО состоит из нескольких этапов.

Решение о создании АНО. Решение определяется самостоятельно или на собрании инициативной группы. Итогом собрания должен выступить документ о создании АНО (решение или протокол).

Определение целей и задач АНО. Сформулируйте, какие социальные проблемы и задачи вы хотите решить и для каких целей создаете АНО.

Разработка устава АНО. Устав — это основополагающий документ, регламентирующий деятельность организации. В нём прописываются цели, задачи, структура управления, права и обязанности учредителей и органов управления, а также порядок прекращения деятельности АНО, ведь такое тоже может случиться.

Выбор органов управления АНО. Определите, какой орган управления будет подходить вашей организации: коллегиальное правление или единоличный исполнительный орган — например, директор.

Выбор юридического адреса АНО. Определите юридический адрес АНО, по которому вы будете получать корреспонденцию от государственных органов и контрагентов.

Регистрация АНО в Министерстве юстиции. Подготовьте необходимый пакет документов и подайте в Министерство юстиции вашего региона.

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Как зарегистрировать АНО

Для регистрации АНО проделать несколько шагов.

Подготовить документы:

заявление о государственной регистрации АНО;

Устав АНО в трех экземплярах;

решение учредителя (если вы — единственный учредитель) или протокол собрания учредителей АНО (если учредителей несколько);

сведения об учредителях;

квитанция об оплате государственной пошлины (госпошлина составляет 4 тыс. рублей);

гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса;

копия документа, подтверждающего право на недвижимое имущество того, кто предоставляет юридический адрес.

Подать документы в регистрирующий орган. Срок принятия решения о регистрации — не более 17 рабочих дней для Минюста. При положительном решении Минюст направит сведения в ФНС. Это займет дополнительно около 5 рабочих дней.

Получить свидетельство о государственной регистрации. В назначенный день вы получите результат регистрации АНО: свидетельство о регистрации и устав с отметкой Минюста о регистрации.

Получить печать и открыть расчетный счет. Закажите печать с полным наименованием АНО на русском языке и откройте расчетный счет в банке.

Когда необходимо создавать АНО

Создание АНО целесообразно, если:

у вас есть социально значимая идея и команда единомышленников;

вам нужна форма организации, не предполагающая членства;

вы хотите оказывать услуги и получать прибыль. Например, АНО, занимающаяся образованием, может проводить платные семинары или курсы, а организация по защите животных — благотворительные ярмарки. Доходы от такой деятельности должны быть направлены на уставные цели.

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Как формируется имущество в АНО

В ст. 26 Закона «О некоммерческих организациях» указан перечень того, как формируется имущество НКО:

добровольные взносы учредителей;

пожертвования физических и юридических лиц;

субсидии и гранты;

доходы от предпринимательской деятельности;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации.

Какие формы АНО существуют

АНО представляет собой полноценный вид НКО и не делится на формы.

Устав АНО и наименование

Устав АНО является основным документом, который определяет цели, задачи, структуру органов управления и иные вопросы деятельности организации. Устав АНО проходит юридическую проверку в Министерстве юстиции в отличие от ООО. Ошибки или неточности могут послужить отказом в регистрации АНО. При этом оплаченную госпошлину не вернут.

При создании устава важно руководствоваться действующим законодательством. Рекомендую изучить раздел Гражданского кодекса об НКО и АНО и Закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ.

Наименование АНО должно соответствовать требованиям закона и отражать сферу деятельности организации. Например, «АНО Содействие развитию детского спорта» или «АНО Школа экологического просвещения».

В практике встречались случаи, когда Министерство юстиции приостанавливало регистрацию и требовало корректировку названия в соответствии с целями и задачами АНО, как это написано в уставе.

Структура органов управления

Структура органов управления АНО определяется уставом. Органы управления состоят из:

Общего собрания учредителей (высший орган управления).

Этот орган управляет деятельностью АНО и принимает ключевые решения. Исключительная компетенция высшего органа управления: изменение устава, образование органов АНО, утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, принятие решения о ликвидации.

(высший орган управления). Этот орган управляет деятельностью АНО и принимает ключевые решения. Исключительная компетенция высшего органа управления: изменение устава, образование органов АНО, утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, принятие решения о ликвидации. Исполнительный орган (коллегиальный исполнительный орган или единоличный). Осуществляет текущее руководство деятельностью АНО, представляет ее интересы, решает финансовые вопросы, заключает договоры.

Ликвидация Автономной некоммерческой организации

Ликвидация АНО может проводиться по нескольким основаниям:

по решению учредителей. Например, если организация достигла своих целей или стала нежизнеспособной.

Например, если организация достигла своих целей или стала нежизнеспособной. по решению суда. Например, за нарушение законодательства.

Например, за нарушение законодательства. по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Например, в результате смерти единственного учредителя.

Плюсы и минусы АНО

При создании АНО важно помнить о плюсах и минусах этой формы НКО. К плюсам можно отнести:

скорость создания и регистрации. АНО создается за 17 рабочих дней. Это наиболее оперативный срок регистрации организации. На регистрацию общественного объединения уйдет 33 дня;

АНО создается за 17 рабочих дней. Это наиболее оперативный срок регистрации организации. На регистрацию общественного объединения уйдет 33 дня; возможность предоставлять услуги как предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей. Об этом прямо говорится в ст. 10 Закона «О некоммерческих организациях»;

Об этом прямо говорится в ст. 10 Закона «О некоммерческих организациях»; освобождение от уплаты налога для учредителя (учредителей). АНО может не учитывать в качестве дохода имущественный взнос учредителя, если его участие в АНО составляет более 50%;

АНО может не учитывать в качестве дохода имущественный взнос учредителя, если его участие в АНО составляет более 50%; применение УСН. АНО может использовать упрощенную систему налогообложения по схеме доходы и доходы за вычетом расходы.

При этом можно выделить ряд минусов такой формы НКО:

дополнительная отчетность. АНО обязана ежегодно представлять в Минюст отчет о деятельности, персональном составе руководящих органов и работников, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников;

АНО обязана ежегодно представлять в Минюст отчет о деятельности, персональном составе руководящих органов и работников, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников; ограничения на распределение прибыли. Полученная прибыль не может быть распределена между учредителями организации.

Резюме

АНО — это простая форма юридического лица для достижения общественно значимых целей. Создавая АНО, вы получаете возможность оказывать услуги и получать прибыль, а также рассчитывать на государственную поддержку и получать гранты.

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