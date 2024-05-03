Как защитить сайт с помощью патента

Разработка и наполнение оригинального сайта для вашего бизнеса может занимать многие месяцы, стоить больших денег, но создать вам конкурентное преимущество. При этом даже самая прорывная идея может превратиться в пыль, если вовремя не позаботиться о ее юридической защите. Новые технологические решения или уникальный дизайн вашего сайта можно запатентовать. О том, как это сделать, рассказал Руслан Галифанов, управляющий партнёр патентного бюро «Галифанов, Мальков и партнеры».

Мой сайт — моя крепость

Руководители компаний зачастую недооценивают возможности патентного законодательства для своих сайтов. Многие думают, что патенты — это обычно про производство и промышленность. Но на самом деле с помощью патентного права в большинстве случаев можно защитить и сайт, так как он является интеллектуальным продуктом.

По законам РФ патент защищает авторские и исключительные права на изобретения, полезные изделия и промышленные образцы (ст. 1345 ГК РФ). Это относится в том числе и к интеллектуальной собственности на сайте. Например, алгоритм или сервис может рассматриваться как изобретение, а уникальный дизайн или интерфейс сайта — как промышленный образец.

В Роспатенте можно зарегистрировать программный код сайта или приложения. Если говорить про домен, то еще в 2001 году Высший арбитражный суд признал, что фактически доменное имя выполняет функцию товарного знака.

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Зачем сайту патент

Получение патента — это защита интеллектуальной собственности. Значит, вы сможете сохранить своё преимущество или продать права на использование вашей идеи. Если же кто-то попытается воспользоваться вашим трудом в обход вас, то можно получить компенсацию. Её размеры могут варьироваться: от 10 тыс. до 5 млн рублей.

Следить за соблюдением своих прав должен, прежде всего, обладатель патента. Надзором со стороны государства занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Патент можно не только монетизировать с помощью продажи лицензии, но и использовать как залог, поскольку он является одним из нематериальных активов.

Наращивать рыночную стоимость компании за счёт нематериальных активов — это глобальный тренд последних лет. За 2023 год их размер у корпораций по всему миру вырос на 9% и составил $61,9 трлн.

Более того, наличие патентов — это имидж. Журналисты, особенно отраслевые, с удовольствием напишут о компании, которая запатентовала интересную технологию. Полученный патент можно использовать в маркетинговых и PR-коммуникациях.

Патентуем алгоритм

Патент — это хороший инструмент. Однако нельзя получить патент на сайт целиком. Российское законодательство не рассматривает сайт как объект интеллектуальной собственности. Поэтому патентом надо защищать отдельные ценные элементы сайта.

В качестве изобретения можно запатентовать алгоритм, сервис или веб-приложение, используемые на сайте. Изобретением закон считает техническое решение в любой области, которое относится к продукту или способу.

К примеру, компания «Бубер» запатентовала в России способ проверки данных о повторном посещении пользователем сайта. Эта технология применяется в анализе посещаемости ресурса. Она показывает возвраты посетителей на сайт, что является важным маркетинговым показателем.

Чтобы алгоритм, веб-приложение или сервис сайта был признан изобретением, он должен обладать несколькими характеристиками (юристы называют это патентоспособностью):

изобретение новое, то есть неизвестно из уровня техники;

оно имеет изобретательский уровень;

изобретение промышленно применимо, то есть может быть использовано в какой-то отрасли экономики или социальной сфере (ст. 1340 ГК РФ).

Сами по себе программы или математические методы не могут быть запатентованы как изобретения: тут речь идет именно о способах и системах, которые выполняют четкие функции.

Например, компания «Битрикс» получила патент не на программный продукт Bitrix CMS, а на «способ выдачи веб-страниц на оборудование пользователей, а также предназначенную для этого систему».

Срок действия патента на изобретение — 20 лет с даты подачи заявки на его регистрацию (ст. 1363 ГК РФ). После этого срока его охрана прекращается, и изобретение становится общественным достоянием.

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Защищаем внешний вид

Элементы внешнего вида сайта: дизайн, интерфейс, даже иконку тоже можно запатентовать.

В патентном законодательстве для защиты внешнего вида продукта есть понятие «промышленный образец» (ст. 1352 ГК РФ). Под охрану внешний вид изделия попадает, если он по форме, конфигурации, орнаменту, сочетанию цветов или линий является:

новым — совокупность признаков в такой комбинации неизвестна;

оригинальным — по этим признакам он не похож на изделия схожего назначения.

Если новизна и оригинальность относятся только к техническим характеристикам изделия, то оно не получит охрану в качестве промышленного образца. Можно сказать, что в этом случае речь идёт об эстетических характеристиках объекта.

Если вы уверены, что дизайн, интерфейс вашего сайта или их детали новые и оригинальные, защитите их от копирования с помощью промышленного образца. Это особенно имеет смысл, если на их разработку ваша компания потратила много сил и денег. В сети много недобросовестных дизайнеров и их заказчиков, которые не брезгуют простым копированием оформления чужих сайтов. Срок действия патента на промышленный образец — пять лет.

Чаще всего владельцы сайтов защищают логотип и другие элементы фирменного стиля. Нужно оговориться: здесь речь идёт не о получении патента, а о регистрации товарного знака. Но этой процедурой тоже занимается Роспатент. На его сайте указаны правила оформления заявки на регистрацию товарного знака.

Делаем патент на шрифт

Можно ли запатентовать шрифт, используемый на сайте? Да, но есть нюансы.

Если говорить о надписях, используемых на логотипах, то их написание проще всего защитить при регистрации товарного знака. Это можно сделать, если вы нарисовали оригинальный шрифт или модифицировали уже существующий. Стоит помнить, что использовать или изменять чужой шрифт можно, только купив лицензию у правообладателя.

Незаконное использование чужого, даже не запатентованного шрифта может привести к серьёзным последствиям. В 2017 году разработчику Николаю Сироткину удалось в арбитражном суде доказать, что чайная компания «Атак» незаконно использует его шрифт «Таумфел» на упаковках чая под маркой «Азерчай».

Суд не только взыскал с ответчика компенсацию в размере 110 тыс. рублей, но и признал чай в этих упаковках контрафактным товаром, запретив его хранение, перевозку и продажу.

Разработчику шрифта как полного набора символов даже не обязательно его патентовать. Шрифт — это объект авторского права, а оно возникает по факту создания произведения.

Закон автоматически даёт автору исключительные права на его шрифт без дополнительных действий. Если кто-то решит использовать его без разрешения, то автор может обратиться в суд и потребовать компенсацию. Защита исключительных прав на произведение происходит в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти (ст. 1281 ГК РФ).

Однако шрифт можно запатентовать в качестве промышленного образца. Так поступила «Студия Артемия Лебедева», которая запатентовала несколько собственных шрифтов.

Патент позволяет усилить защиту ваших прав на объект. Ведь при получении патента шрифт проходит государственную экспертизу, которая подтвердит его уникальность. В уже упомянутом случае про шрифт «Таумфел» разработчику пришлось доказывать в суде своё авторство. С патентом этого делать не придётся.

Как защитить программный код

Программа сама по себе не может быть запатентована. Но способы охраны программного кода, в том числе кода сайта, есть.

Во-первых, код является объектом авторского права, то есть охраняется по умолчанию. Если вы можете доказать своё авторство, то закон будет на вашей стороне в случае, если кто-то станет без лицензии использовать созданные вами программы.

Сегодня есть целая индустрия по созданию шаблонов и плагинов для уже существующих систем управления контентом (например, WordPress) или конструкторов сайтов (Tilda). Они распространяются, как правило, по лицензии без дополнительной регистрации, только на основании авторского права.

Во-вторых, программный код можно зарегистрировать в Роспатенте. Это само по себе даст продукту более официальный статус. Кроме того, регистрация в Роспатенте позволит вашему продукту претендовать на включение его в государственный реестр российского ПО. А это, в свою очередь, даёт некоторые льготы, например, освобождает от уплаты НДС.

Зарегистрировать код сайта, если он сделан с помощью WordPress или Tilda, не получится, так как пользователи создают свои сайты уже на готовом коде, который принадлежит другим лицам и распространяется по лицензии.

Защищаем доменное имя

Домен нельзя приватизировать. Те, кто хоть раз сталкивался с его приобретением, знают, что это на самом деле называется не покупка, а делегирование.

Компания-регистратор делегирует клиенту управление доменом на определенный срок, обычно на год. Не продлили делегирование — домен может занять кто угодно. Ситуацию можно спасти, если домен упомянут при регистрации товарного знака.

Можно поступить так:

Регистрируете свободный домен. Важно убедиться (через базу Роспатента), что название домена уже не занято. Будет странно регистрировать домен со словом Nike и надеяться получить на него права. Затем создается товарный знак, в котором присутствует уже зарегистрированное имя домена. Товарный знак, содержащий имя домена, регистрируется в Роспатенте.

После этого вы сможете запрещать другим лицам регистрировать и использовать такие же или сходные домены. Даже если кто-то займ`т ваш домен, его можно будет вернуть через суд.

В 2013-м году, когда еще существовал завод ЗИЛ, ему удалось выиграть судебный спор о праве на доменное имя zil.ru, зарегистрированное другим лицом. Это стало возможным, поскольку компания имела товарные знаки с названием ZIL.

Как защитить контент

Тексты, фотографии, видео и другой контент на сайте охраняются авторским правом. За незаконное использование фотографии можно отсудить солидную сумму (до 7 млн рублей), но запатентовать контент нельзя. В качестве дополнительной защиты можно использовать следующие инструменты:

Специальные скрипты. Они сделают текст нечитаемым при копировании: уберут форматирование, абзацы, пробелы. Есть технологии, которые не дадут скопировать текст с сайта, но они же могут оттолкнуть добросовестных пользователей. Сообщение об авторском праве и ссылка на источник. С помощью другого скрипта можно добавлять к скопированному тексту специальное сообщение. Водяной знак с копирайтом: для фотографий и других иллюстраций. Метатеги. Для PDF-документов, фото, видео- и аудиороликов можно вставлять информацию об авторских правах в метатеги файлов. Программы-сканеры. Можно использовать программы-сканеры. Например, системы антиплагиата, чтобы искать контент, взятый с вашего сайта. Украденные фотографии и текст можно найти через обычный поисковик.

Не забудьте добавить на ваш сайт сообщение о защите авторских прав и возможности или запрете использовать контент без разрешения.

Как оформить патент

Сначала убедитесь, что ваша идея никому не пришла раньше, чем вам. Для этого можно воспользоваться базой данных ФИПС, «Яндекс.Патентами» и другими.

Это нужно, чтобы избежать проблем. В том числе с «патентными троллями». Это люди или компании, которые ничего не производят, но владеют патентами. Они зарабатывают на предъявлении патентных исков. Некоторым из них проще заключить мировое соглашение, чем ввязываться в многомиллионные судебные тяжбы.

Прежде чем подавать заявку на получение патента, регистрацию товарного знака или программного кода, обязательно убедитесь, что исключительные права на все элементы объекта принадлежат вам.

Если работу выполняют сотрудники вашей организации, с ними нужно заключать соглашение о служебных произведениях. Если этого не сделать, они будут считаться в большинстве случаев владельцами исключительных прав на результаты своей деятельности. А значит, они смогут опротестовать ваш патент и претендовать на получение доходов от него.

С кем нужно оформить передачу исключительных прав:

с художниками, которые рисовали логотип или шрифт;

с фотографами, сделавшими снимки;

с дизайнерами, нарисовавшими макет;

с программистами, написавшими код для сайта, алгоритма, приложения или сервиса;

с авторами текстов.

Коротко о главном: если вы и ваша команда потратили много денег, сил и времени, то не отказывайтесь от возможности защитить уникальные алгоритмы или дизайн с помощью патентного законодательства. Процедура получения описана на сайте Роспатента. Там же находятся требования к заявке.

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