Как проблема патентной системы способствует нелегальному мигранству и дырам в бюджете страны

Патент должен был упростить приём граждан на работу из соседних стран, но возникла проблема. Генеральный директор и основатель группы компаний «Гудворкер» Софья Волкова рассказала, в чём суть проблемы и почему из-за неё увеличивается нелегальное мигрантство, а государственный и муниципальный бюджеты получают меньше средств, чем ожидает.

С 2015 года иностранцы могут легально и официально работать в России при наличии патента на трудовую деятельность. Это специальное разрешение для тех, кому не требуется въездная виза. Этот документ упрощает трудоустройство в РФ тем, кто по определенным причинам не получил разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Основные шаги для получения трудового патента в РФ

Представим ситуацию: гражданин другого государства заполняет анкету онлайн, и мы видим, что он отлично подходит на позицию сортировщика. Приглашаем его на работу на московский склад. Он въезжает в страну по загранпаспорту и прибывает на территорию многофункционального центра в Сахарово. Там его встречают и с учётом собранного пакета документов отправляют к одному из столов.

Для получения патента у гражданина другого государства должны быть документы:

Заявление, подтверждающее желание получить патент. Форму для заполнения можно скачать с сайта МФЦ и прийти на встречу подготовленным. Загранпаспорт, заверенный у нотариуса. Документ будет в дальнейшем удостоверять личность иностранного гражданина. Миграционная карта с указанием «работа» в графе, отмечающей цель визита. Договор добровольного медицинского страхования. Он нужен, чтобы гражданин другой страны мог получить медицинскую помощь. Медицинские документы, которые подтвердят, что у приезжего гражданина нет инфекционных заболеваний из списка и наркотической зависимости. Если таких документов нет, на территории МФЦ можно их получить. Важный нюанс: иногда для получения документов приходится передвигаться между разными ведомствами, расположенными в разных концах города. Это занимает много времени и сил. Отдельный сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции. Отдельно проводится дактилоскопическая регистрация. Если у гражданина уже есть электронный документ, повторно его получать не нужно. В случае механического сбора данных придётся пройти процедуру еще раз. Сертификат, который подтвердит, что гражданин другого государства знает основы русского языка и законодательства, историю страны. В Сахарово можно сдать экзамен. Для этого нужен паспорт, миграционная карточка и квитанция об оплате. Тест включает 20 вопросов. Достаточно ответить правильно на половину из них, чтобы получить сертификат. Если экзамен не сдан, можно ещё раз оплатить его прохождение и попытаться снова. В других регионах нужно заранее найти те ведомства, которые уполномочены на проведения теста и могут выдать соответствующий документ.

Стоимость патента включает:

обязательный фиксированный авансовый платёж;

коэффициент, связанный с потребительскими ценами на товары, работы и услуги в России;

специальный региональный коэффициент, который устанавливается в каждой области;

количество месяцев действия патента.

Вспомним гражданина, которого мы в начале статьи пригласили на работу сортировщиком. Мы трудоустроим его на один из московских складов на 2 месяца. Это значит, что стоимость возможности легально работать в России в феврале 2024 года составит 7,5 тыс. рублей (авансовый платеж и все коэффициенты) помноженный на 2 месяца работы. Получается, нужно оплатить 15 тыс. рублей.

Обычно оформление патента занимает до 20 рабочих дней с даты подачи заявления.

Отдельно отмечу, что условия описаны конкретно для многофункционального центра в Сахарово. В других регионах могут быть другие условия получения патента и авансовый платеж. Лучше заранее уточнить нюансы у работодателя.

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Ключевая проблема патентной системы

Сейчас принцип работы такой: в каждом регионе свой патент.

Это означает, что наш герой, который прошёл все этапы получения разрешения и оплатил патент, может работать только в Москве. Когда к нам обратится клиент из Уфы, Сочи или любого другого региона, которому нужны сортировщики, придётся оформлять новый патент.

Парадокс в том, что даже в Московской области нельзя работать по уже полученному документу. Это будет считаться нелегальной деятельностью. Это при том, что гражданин из нашего примера уже сдал экзамен, получил все документы и оплатил взносы, подтвердив, что у него есть право и возможность работать в стране.

Чтобы получить второй патент, наш герой обращается в Многофункциональный миграционный центр и предоставляет такие документы:

заявление о выдаче патента;

паспорт и его перевод, заверенный у нотариуса;

миграционную карту;

полис ДМС. Если его нет, можно предоставить договор на оказание платных медицинских услуг;

документ, подтверждающий, что он успешно сдал экзамен по русскому языку;

патент на трудовую деятельность в предыдущем регионе РФ;

квитанции, подтверждающие, что работник оплатил фиксированный авансовый платёж по ранее полученному патенту.

Хорошо, что по факту эти документы у него уже есть. Плохо, что наш герой вынужден ждать ещё до десяти рабочих дней. Из этого вытекают негативные последствия.

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Почему в проигрыше все участники процесса

В стране растёт количество нелегальных работников, ведь приезжим кажется, что проще сразу приступить к работе, чем тратить время и силы на прохождение всех бюрократических кругов ада.

Граждане других стран, приехавшие на работу в Россию, подвержены рискам: недобросовестный наниматель может не выплатить заработную плату в полном размере. При необходимости сложно получить полноценную медицинскую помощь, а в случае возникновения форс-мажора не будет компенсационных выплат.

Работодатель теряет время и прибыль. Ведь найм таких специалистов связан с работами, невыполнение которых приводит к простою. Если не выполняются задачи, то нет движения к поставленной бизнес-цели.

Добавьте к этому риски: наём нелегальных работников влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 2–5 тыс. рублей. Должностное лицо, которое наняло таких сотрудников, должно выплатить штраф от 25 до 50 тыс. рублей. На юридическое лицо могут наложить штраф от 200 до 800 тыс. рублей или приостановить деятельность на 14–90 дней. Представляете, какой ущерб можно нанести компании?

Аутсорсер тоже подвержен административным и репутационным рискам. Также государство и муниципалитет получают меньше денег, чем хотелось бы. При ускоренном «перебросе» в другой регион (без простоя в 10 дней) оперативнее приходили бы платежи. Поэтому приезжающие на работу иностранцы часто работают нелегально (чтобы не сидеть без дела 10 дней), а государство недополучает денег.

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Единый патент как вариант решения проблемы

Мы анализировали ситуацию и на основании десятилетнего опыта работы видим такое решение проблемы:

Гражданин другой страны получает документы при въезде в Россию. Оплачивает обязательный авансовый платеж в размере 15 тыс. рублей. Приступает к работе, чтобы выполнить свои обязанности в установленный период в текущем регионе. Заканчивает работать и оплачивает услуги с учётом регионального коэффициента и срока пребывания. Переезжает в другой регион и встаёт на учёт. Пока проходит регистрация, выходит на работу. По завершению также оплачивает остаток с учётом всех коэффициентов.

Введение единого патента на работы в России решит обозначенные проблемы и нивелирует описанные риски. К этому добавляется другое преимущество: можно будет быстрее справляться с нелегальным потоком мигрантов. Потому что процесс получения патента будет проще, что повысит количество разрешений на работу в стране. В этом видим ещё один плюс: государству будет проще вести учёт и контролировать работников, которые приезжают из других стран.

Как видно из преимуществ такого подхода, чем проще система оформления патентов, тем больше возможностей для всех нас.

Введение единого патента решит проблемы всех сторон:

работодатель получит больше работников;

иностранные граждане смогут обеспечить себя и свои семьи оплачиваемой работой;

аутсорсеры смогут быстрее и масштабнее обеспечивать компании нужным персоналом;

государство получит больше выплат и возможностей для контроля мигрантов.

Фото на обложке: Freepik