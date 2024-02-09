​​Бизнес в живописном месте: советы юриста по открытию глэмпинга

Туристический бизнес в России развивается: с каждым годом количество поездок по стране увеличивается. В Минэкономразвития сообщили о том, что в 2023 году на отдых в Северный Кавказ отправились около 2,5 млн человек . Число турпоездок за год выросло более чем в полтора раза. Основатель юридического центра «10 Соток» Юлия Толстихина рассказала, что нужно знать, чтобы выгодно построить туристический бизнес на глэмпинге, мобильных домах A-frame или эко-отелях.

Сначала решите «земельный вопрос» Самая распространённая и доступная стратегия для выкупа земли под туристический бизнес по минимальной стоимости — это аренда земельного участка. Бывают случаи, когда земля выставлена на торги, но чаще предприниматели сначала вступают в долгосрочную аренду, а затем заявляют полномочия на льготный выкуп. Но ещё на начальном этапе, когда вы только рассматриваете земельный участок под будущий запуск туристического бизнеса, важно прояснить два аспекта: категорию земельного участка;;

вид разрешенного использования земельного участка (ВРИ). Первый устанавливает свойства территории и правовой режим её использования. Второй более подробно характеризует, как именно эксплуатировать земельный участок. Например, ВРИ земельного участка «Отдых (рекреация)» — универсальный для туристического бизнеса, поскольку включает основные для туризма виды разрешённого использования, такие как: «природно-познавательный туризм», который предполагает размещение баз отдыха и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий в целях знакомства с природой, пешие и конные прогулки, а также расположение эко-троп;

«туристическое обслуживание» позволяет размещать пансионаты, отели, кемпинги, дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению. А также предполагает расположение детских лагерей. Важно отметить, что правила землепользования и застройки могут быть различны в регионах. Например, если видом разрешенного использования допускается строительство капитального объекта, после строительства и регистрации в собственность такого объекта возникает право выкупить арендуемый участок. Ставки выкупа составляют от 3% до 100% от кадастровой стоимости в зависимости от вида объекта, статуса заявителя (физлицо или юрлицо), региона и законодательства субъекта РФ.

Ещё будущим владельцам туристического бизнеса необходимо иметь в виду, что земли из категорий лесного и водного фонда выкупить не получится. Здесь возможна только долгосрочная аренда и установка мобильных жилых конструкций. Часто на этапе запуска туристического объекта предприниматели не уделяют правовому земельному вопросу достаточно внимания, из-за чего рискуют получить штрафы или вовсе лишиться бизнеса. Совет: детально погрузитесь в правовые возможности вашего земельного участка и только потом принимайте решение: возводить капитальные постройки или нет, как оформлять землю, какие налоги за неё платить и т.д. Если нет достаточной компетенции или времени, можно обратиться к специалисту по профилю — земельному юристу. По теме: Внутренний туризм и маркетинг:

как обеспечить постоянный поток клиентов в 2024 году Затем разберитесь, построить или поставить Как и говорилось выше, вид застройки определяется правовыми возможностями конкретного земельного участка. Например, на земельном участке с видом разрешенного использования «Туристическое обслуживание» можно построить капитальное здание гостиницы, дома отдыха, но нельзя построить жилой дом. При этом на территориях, где запрещено строительство объектов капитального строительства, можно возвести строения из лёгких быстровозводимых конструкций, которые не являются капитальными. Например, на некоторых видах земель сельскохозяйственного назначения допускается возведение некапитальных объектов, что является отличной возможностью для эко-туризма. Если же вы исходите не из того, что есть, а выбираете земельный участок под ваш будущий туробъект, то следует обратить внимание на землю, предназначенную для сельскохозяйственного туризма. В этом случае участки могут быть оформлены без торгов. На них можно возвести капитальные объекты, зарегистрировать их, а позже выгодно выкупить землю. Однако если хотите выбрать живописную локацию: с богатой природой, красивыми видами и вблизи от водоёмов, то будьте готовы, что эту землю можно только арендовать. Максимальный срок — до 49 лет, поскольку она, скорее всего, принадлежит лесному фонду или является особо охраняемой территорией. Так что обязательно уточняйте статус. В вышеописанном случае, безусловно, придётся рассматривать только жилые формы без фундамента. Но, учитывая огромный выбор подобных конструкций на рынке производителей и предпочтение в их пользу среди туристов, это точно не станет проигрышным вариантом.

Самы популярные среди некапитальных туристических модулей: экологичные дома формата A-frame;

сферические глэмпинг-шатры;

зеркальные модульные дома;

бунгало-коттеджи на побережьях;

отапливаемые палатки с собственной террасой. Строительные преимущества модулей: скорость возведения, стоимость квадратного метра и мобильность. Кроме того, конструкции популярны и, на наш взгляд, будут ещё набирать популяность в туристической бизнесе. Согласно заявлениям представителей Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка», основные причины для динамичного развития отрасли эко-туризма: наличие в стране уникальных природных мест, относительно низкий порог входа в бизнес и быстрая окупаемость по сравнению с классическим отельным бизнесом. Если вы планировали занять эту нишу, сейчас самое время. Пока конкуренции меньше, чем планируется к 2025 году. По теме: Цифровой туризм: какие сервисы нужны путешественникам Тренды развития туризма внутри страны 2024–2025 Новые туристические локации открываются каждый год. Выше мы рассмотрели статистику туризма в направлении Северный Кавказ. Но есть и другие перспективные регионы: Ленинградская, Московская, Тюменская, Мурманская и Вологодская области, Крым, Татарстан и Краснодарский край. Всё это согласно исследованию Ассоциации туроператоров России. Однако не стоит забывать, что сердца туристов продолжает покорять местный эко-туризм: краткосрочные выезды в свой регион, чтобы побыть наедине с природой и отдохнуть от информационного шума. Поэтому каждый регион можно назвать условно перспективным. Другие тренды популярных туристических локаций: экологичность и стильный дизайн жилых конструкций;

красивый ландшафт территории и наличие современных лаунж-зон;

банные комплексы;

детские и спортивные площадки;

прокат велосипедов и другой арсенал для активного отдыха;

наличие фуд-корта. По теме: Как отелю грамотно выйти на новый регион для открытия филиала

Советы будущему туристическому стартапу

Делимся чек-листом, который прояснит, о каких юридических и земельных вопросах необходимо позаботиться при открытии своей туристической локации.

Банально, но главное — найти интересующую локацию. Выяснить характеристики будущего объекта: категорию и вид разрешённого использования земельного участка под туробъект; Определить, в какой территориальной зоне находится земля, планируемая к покупке. Это можно сделать по Карте градостроительного зонирования вашего региона; Ознакомиться с правилами градостроительства: правила застройки и землепользования, градостроительные регламенты в вашем регионе, установленные для территории области или города, на которой находится будущий туристический объект; Проверить участок на наличие обременений в случае его покупки; Зарегистрировать земельное владение в соответствие с действующим законодательством, если участок предстоит образовать. И далее использовать участок в соответствии с разрешенным видом его использования, не допуская нарушений.

Основа туристического бизнеса — это земля и закон. Если собственник в самом начале пути выделит достаточно времени и усилий для изучения всех нюансов, то гарантирует себе юридически-безопасное и успешное ведение предпринимательской деятельности.

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