Старый новый influence-маркетинг: как получить высокие показатели без таргета

При этом блогеры, к которыми сотрудничает бизнес, дают рекламу дозированно и оригинально — и даже применяют психологические трюки. Своим опытом, как получить охват в 1 млн на бартерных публикациях, делится Кристина Селютина, Head of brand компании.

В 2022 году Fitmost увеличил базу активных блогеров более чем в четыре раза и сделал интеграции одним из основных источников трафика: сейчас на этот канал приходится 25% от всего объема.

1. Проверьте, есть ли ваша аудитория на площадке

После блокировки «Нельзяграма» казалось, что там больше никого не останется, и аудитория просто уйдет в Telegram ― никто не будет пользоваться VPN-сервисами, потому что это лишняя сложность.

По отчету Mediascope, среднесуточный охват запрещенной соцсети за год сократился с 34,7 млн до 9,9 млн человек. При этом, по данным Brand Analytics, количество блогеров снизилось всего на 6%, а объем контента, напротив, вырос на 36% по сравнению с 2021.

Загадка ― если в запрещенной сети почти не осталось людей, то для кого блогеры делают контент?

В марте, когда отвалился таргет, мы запустили тестовую кампанию, чтобы оценить, какой процент нашей аудитории еще есть на площадке, и не поверили своим глазам. В «Нельзяграме» люди продолжали комментить посты и лайкать сторис с интеграциями.

Мы сделали 95 упоминаний с охватом около 270 тыс., что в среднем было на 25% меньше, чем до февральских событий. Но были и хорошие новости: интерес к интеграциям на фоне отсутствия таргета вырос.

Реклама исчезла, а привычка к ней осталась.

Чтобы оставаться на месте, нужно было бежать быстрее. У нас был один менеджер по работе с инфлюенсерами, база на 400 блогеров и обрушившийся трафик. Мы засучили рукава.

2. Агентство или команда — плюсы и минусы

Основной задачей стало увеличение базы блогеров. Работа с инфлюенсерами строится на личном общении, поэтому вариант с автоматизацией даже не рассматривали. Возник вопрос, что выбрать: привлечь агентство или нанять команду.

Плюсы агентства:

не нужно тратить время на найм,

есть доступ к экспертизе,

своя база блогеров на эксклюзивном контракте,

подходит, если нужно сделать большой объем работы в сжатые сроки.

На мой взгляд, это идеальный вариант, если есть бюджет и продукт простой и понятный.

Но у нас другой вариант, мы сложный продукт. Несмотря на то что мы уже шесть лет на рынке, новые пользователи по-прежнему тяжело привыкают к нашему сервису: какие-то баллы, подписка, бронирование.

Поэтому ценность важно объяснить: рассказать, что это удобно и выгодно, показать, как все работает. Мы пробовали сотрудничать с агентством, но нам такой вариант не подошел.

Для нашей работы нужно пробовать разные подходы, изучать продукт и искать решения для трудных моментов ― менеджеры в агентстве обычно ведут нескольких клиентов и могут уделить нам только часть своего времени. Поэтому мы решили строить команду внутри.

Свой отдел по работе с блогерами ― оптимальный вариант для новых продуктов, которым важно показывать ценность и работать над спросом в условиях ограниченного бюджета.

Команда внутри ― это люди, которые постоянно:

исследуют продукт,

работают с аналитикой,

тестируют разные подходы для продвижения.

Менеджер внутри может откалибровать посыл, подобрать базу блогеров с релевантной ЦА и развернуть предложение так, чтобы оно сработало точно и аккуратно. Это глубокая аналитическая работа, которая позволяет достичь хорошего результата даже при небольшом бюджете.

Сейчас в нашем отделе по работе с блогерами десять человек:

руководитель, который отвечает за стратегию и координацию, джуниоры ― или кураторы ― подключают новых блогеров и работают с существующей базой, в которой сейчас уже около 3,5 тыс. авторов.

База активных инфлюенсеров ― более 1,5 тыс., в месяц команда выпускает примерно 300 интеграций.

Мы привлекаем стажеров: для новичков это хорошая возможность начать карьеру. По итогам успешно пройденного испытательного срока мы зовем в команду ― к примеру, на должность джуна.

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3. Заставляйте блогеров пользоваться продуктом

Коммерческие интеграции ― самый привычный способ сотрудничества с инфлюенсерами, но мы работаем только по бартеру. Даже больше: мы заставляем авторов пользоваться сервисом.

За что мы любим платные интеграции? Ты говоришь — блогер делает, на выходе получается интеграция с идеально встроенными ключевыми сообщениями.

Но:

это не работает для новых и непривычных продуктов, очевидная реклама сейчас не продает.

Для нас стала неожиданностью неэффективность коммерческих интеграций: блогеры, которые рекламировали нас за деньги, не до конца понимали, в чем суть предложения, и не очень вникали в работу сервиса.

Когда мы поняли, что нельзя просто взять и посоветовать всем срочно покупать наш продукт и что блогеру самому нужно пользоваться сервисом, иначе никто ничего не поймет, то сделали упор на бартер.

Сейчас мы даем абонемент, а блогер ходит на тренировки, в спа-салоны, на массаж или развлечения — и делится впечатлениями в соцсетях.

Если инфлюенсеру нравится сервис, и его интеграции круто заходят, предлагаем сотрудничать дальше:

сделать пост,

поучаствовать в анонсировании мероприятия,

попробовать любой другой интересный формат.

Так, однажды сделали тренировку для подписчиков одного из блогеров.

При этом мы стараемся делать интеграции с одним блогерам не чаще одного раза в три недели, чтобы не выжигать аудиторию и не надоедать рекламой.

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А еще мы дружим с авторами:

зовем их на тусовки и мероприятия, присылаем подарки к Новому году, поддерживаем их и, конечно, ставим огонечки на их сторис.

Чаще всего блогеры остаются с нами надолго: с некоторыми мы регулярно сотрудничаем уже больше двух лет.

4. Оставляйте свободу для творчества в ТЗ

У отключения рекламы в «Нельзяграме» есть один неочевидный плюс: после блокировки стало очевидно, кто реально работает с аудиторией. На площадке остались только настоящие авторы, и это круто.

Теперь работает только качественный контент, только органика, только хардкор.

Поэтому на этой площадке как раз уместно давать свободу в ТЗ: авторы хорошо знают свою аудиторию и понимают, как развернуть предложение, поэтому им можно доверить весь креатив.

Мы даем в ТЗ только факты:

указываем общую тему, необходимые отметки,

Даем общую структуру интеграции:

говорим, что нужна подводка,

акцент на ценности, и только потом предложение,

И фиксируем сроки.

А еще не злоупотребляем согласованиями и стараемся сохранить уникальный стиль каждого автора, поэтому блогеры рассказывают о нас человеческим языком, который близок их аудитории.

Это работает: подписчики «перенимают» стиль съемок инфлюенсера, его способ говорить о сервисе и даже привычку тегать сервис при упоминании. Чаще всего получается очень круто: блогеры делают арт, стендапят, а @winturov даже спел про нас песню.

Иногда бывают и факапы: к примеру, блогер может сделать ошибку в названии компании или снять «говорящую голову» ― но так бывает очень редко, и это для нас всегда хороший повод скорректировать ТЗ.

5. Феномен Баадера-Майнхоф, или «эффект волны»

Чтобы блогеры стали одним из основных источников трафика, важна системность и регулярность. А если вы хотите еще и выжать максимум из интеграций, пригодится иллюзия частотности (ее еще называют феноменом Баадера-Майнхоф), которую мы называем «эффект волны».

Этот феномен опирается на селективность нашего внимания и желание подтвердить свою точку зрения.

Мы используем его, чтобы дать шуму в «Нельзяграме» в наших рекламных кампаниях.

Наш опыт подтверждает, что если запускать интеграции единой волной, пользователям будет казаться, что о сервисе говорят все.

Конечно, планирование кампании требует усилий: к примеру, важно проследить, чтобы все интеграции вышли в срок ― но это того стоит.

Мы перестроили работу с блогерами под рекламные кампании в начале 2022 года. Если раньше мы выпускали интеграции без плана, то сейчас запускаем кампании раз в две недели, в одно время — это помогает создать «эффект волны». А еще так проще отслеживать эффективность работы с блогерами.

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Мы полностью поменяли оффер: раньше работали по промокодной механике, но она давала скромные результаты. Специфика нашего продукта в том, что пользователю проще понять преимущество на собственном опыте: клиенты, которые пользуются абонементом больше двух месяцев, с нами уже не расстаются.

В апреле мы запустили бесплатный пробный период: даем пользователям 15 баллов для того, чтобы каждый мог «распробовать» предложение.

6. Считайте эффективность: охваты + прокси-метрики

Результат замеряем по прокси-метрикам: смотрим на установки приложений от блогеров и то, как интеграции влияют на рост органики, на количество поисковых запросов и регистраций. А еще мы просим у каждого блогера охваты и статистику и все считаем вручную.

До февральских событий мы делали около 100 интеграций с охватом около 300 тыс. Сейчас мы ежемесячно выпускаем примерно 250 интеграций с охватом более 1 млн.

Как получить максимум от интеграций в запрещенной соцсети

1) Проверьте, есть ли ваша аудитория на площадке

Доверяй, но проверяй: протестируйте, осталась ли ваша аудитория в запрещенной сети. Возможно, ваши люди, преодолевая все преграды, заходят в соцсеть, чтобы пообщаться с друзьями, выложить сторис и посмотреть Reels с котиками?

2) Для продвижения через блогеров вам понадобятся люди

Работать с агентством круто, когда продукт понятен пользователю и/или есть бюджет. А вот если продукт сложный, новый, его ценность нужно раскрывать, да еще и бюджет небольшой, то команда внутри сработает эффективнее.

3) Заставляйте блогеров пользоваться продуктом

Сейчас в «Нельзяграм» читают тех, кто интересен. Поэтому обычная реклама по брифу не работает, но хорошо заходит личный опыт. Настаивайте на том, чтобы блогер сам прошел путь пользователя ― так интеграция получится живой и цепляющей.

4) Оставляйте свободу для творчества в ТЗ

Включите в бриф ключевые моменты:

ссылки,

отметки,

оффер,

дедлайн.

А креатив доверьте блогеру: он гораздо лучше вас знает свою аудиторию и понимает, что заходит, а что нет.

5) Эффект волны помогает выжать максимум из интеграций

Конечно, нужно потратить время, чтобы собрать все интеграции в единую кампанию, но результат того стоит: когда сообщения выходят у группы блогеров одновременно, сложно отделаться от ощущения, что о бренде говорят «из каждого утюга».

6) Считайте эффективность: охваты + прокси-метрики

Тема подсчета эффективности кампаний актуальна как никогда, и у каждой компании свой подход. Мы собираем все охваты у блогеров, а еще смотрим на прокси-метрики.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash / Stephanie Greene