Советы, чтобы вести IT-проекты с джунами и получать все преимущества такой работы

Работа с junior-специалистами сегодня — не вопрос про «легко-тяжело», а про методы взаимодействия и правильную коммуникацию. О том, как наладить эти процессы и о чем бизнесу стоит знать на старте проекта с джунами, рассказывает Эльмин Мамедов, Lead Project Manager интернет-агентства Future.

Можно бесконечно бояться безответственности или недостаточной мотивации джунов или наконец найти правила, которые помогут избежать рискованных ситуаций с ними.

Почему джун?

Тимлиды в IT понимают тенденцию так: пандемия помогла отрепетировать удаленный формат работы и оценить открытость мира одновременно. В цифровую сферу стали эмигрировать:

те, кто раньше занимался другой работой, и сейчас ищет способы улучшить свои трудовые условия,

поколение людей, которое выросло с компьютерной мышью в руках и видело геймификацию и цифру в расцвете.

Спрос на курсы по IT-направлениям подскочил на 30% весной 2022. Получается большой приток соискателей, которые «открыты к новому и готовы перманентно учиться», при этом их ожидания и требования очень завышены. А вот количество тех, кто имеет за плечами pet-проекты, менеджерский опыт и релевантное образование — можно пересчитать по пальцам.

Ко всему добавляется массовый отток за рубеж прокаченных специалистов в последний год, и мы имеем рынок, состоящий на 50-60% из джунов.

Есть интересная формула: нанимая джуна, вы получаете не одну новую единицу штата, а венчурную инвестицию — сотрудника, которого обучит старший товарищ (мидл), и штат выглядит так: «1 мидл + 1 джун = 0.5-0.7 разработчика».

Но наша практика работы с джунами показывает, что это не совсем так. Мы не приставляем отдельного ментора, который тратил бы 50% собственного времени на молодого сотрудника, и не тратим слишком много усилий на теорию.

Выработали две модели отбора:

Нанять на оплачиваемую стажировку двух джуниор-специалистов (разработчиков или дизайнеров), а по истечению стажировки выбрать лучшего и сделать ему оффер; Нанять одного под конкретный проект с готовой командой, дать ему посильные задачи, но не тратить более 10% времени мидла на его обучение, потому что сотрудник учится у всей команды сразу.

Почему для работодателя наем джунов — неплохая идея?

Над проектом трудится опытная команда + подмастерье с невысокой оплатой труда, которая легко компенсируется индексацией, премией за успешно реализованные проекты и стимулирующими;

Поток соискателей на джуниорские позиции пока не ослабевает. Например, в этом году нам поступило более тысячи резюме джуниор-фронтендов. Выбор велик — но это и плюс, и минус;

Можно простимулировать карьерный рост других сотрудников, которые получат в подчинение джуна и будут учиться делегированию и управлению персоналом;

Так называемые daily routine можно перебросить на джуниора, пока сеньоры заняты своими задачами;

Среди джунов немало действительно усердных ребят, которые уже через год могут перерасти в мидлов.

Очевидные минусы

Не все даже простые задачи можно перепоручить джуну. Специалистов без опыта делового общения вообще не рекомендуется допускать к чатам с клиентами;

Джуниоры долго втягиваются в поставленные условия. Джун-дизайнеры не сразу вникают в особенности корпоративного оформления, попросту не следуют брендбуку и выбранному форматированию, поэтому приходится переделывать, а значит, тратить время и деньги компании;

У джуниоров есть две крайности — задавать слишком много вопросов и не задавать вопросов вообще;

Обученных джунов иногда переманивают в другие компании. Это обидно, но здесь скорее вопрос в чистоплотности самого соискателя.

Идеальное руководство

Вот некоторые ключевые компетенции для руководителя группы или project-менеджера, в которой есть джуны:

Способность сдерживаться и быть терпеливым к новому сотруднику;

Педагогичность, основы психологии и конфликтологии;

Знание подходов к корпоративной культуре и навыки фасилитации;

Умение работать с мотивацией и убеждать;

Хорошие ораторские навыки и принципы владения вниманием;

Высокий уровень организованности и систематизированность собственных знаний;

Умение переводить в юмор неловкие моменты и сглаживание углов.

Тонкое чутье на хорошего сотрудника приходит с опытом руководства и найма.

Есть хорошее высказывание о том, что тимлид — это не профессия, это призвание, поэтому чтобы начать и закончить проект с джунами благополучно, требуется не только серьезно отнестись к подбору такого специалиста, но и в последующем организовать команду с умом.

К скольким проектам можно подключить джуна

Сложно назвать конкретное число, но по разным оценкам картина такая:

если проекты на сопровождении или небольшие по объему — джуны вполне могут осилить до пяти таких кейсов,

если проект большой — отдайте джуну один, максимум два. Это все равно не значит, что сотрудник останется с задачей один на один.

Сейчас мы сфокусировались на мобильном приложении для молодых родителей. Над ним в том числе трудятся джуны-дизайнеры, и поскольку проект внутренний, мы можем провести хорошую работу над ошибками.

Зачем руководителю подключать джунов к максимальному числу проектов

Так можно избежать перегорания сотрудника, чтобы он не погряз в однообразии. Это очень удешевляет разработку, что полезно и для агентств, и для клиентов. С заказчиками мы всегда обсуждаем вопрос участия в работе джунов, потому что заказная разработка подразумевает большие пласты информации, в том числе NDA. Плюс добавляется дополнительный риск, который клиенты не всегда готовы разделить с нами.

Конечно, в большие ключевые проекты мы не подключаем джуна, за которого не можем поручиться. Но в целом молодые сотрудники часто предлагают оригинальное решение проблем, поэтому не стоит замыкать его на мелких, внутренних продуктах.

Планирование и контроль

Джуниоры часто ошибочно полагают, что придя в IT, они будут предоставлены сами себе по срокам и планированию.

Однако работа в агентстве предполагает как раз жесткий контроль и тайм-менеджмент с помощью трекеров. Несданные к сроку задачи — это денежные потери, задержки обновлений и репутационные риски.

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Важно, чтобы проектный менеджер детально декомпозировал задачи по проекту и разделил их на этапы (спринты).

Большая задача перестает быть такой страшной для новичка, как только превращается в систематизированный ряд маленьких подзадач с понятными сроками и целями.

Источник

Контроль со стороны менеджмента — это естественно и понятно, однако уже на первых порах лучше донести новому сотруднику, что от него потребуется умение самостоятельно находить и использовать информацию, перепроверять ее, сравнивать по разным источникам.

В этом и проблема современного мира — мы больше не можем требовать от молодых людей запоминать что-то наизусть, но правильно пользоваться гуглом — точно.

Планирование подразумевает не только то, чем занимать джуна, но и перспективу рисков.

Риски при работе с джуниорами:

Джун погряз в однообразных задачах, перегорел и собрался увольняться в самое неподходящее время;

Джуниора переманивают конкуренты (→ как избежать промышленного шпионажа);

Он не справляется с задачами, испытывает личные проблемы, которые сказываются на продуктивности;

Невнимательность приводит к переделыванию снова и снова — трата ресурсов;

Неудачи в работе подкашивают самооценку неопытного работника, что тоже сказывается и на продуктивности.

Мотивация джунов

Крупные мировые компании давно осознали, что работа — это люди. И когда команда демотивирована, не стоит ждать успеха. Работник должен быть заинтересован в этом успехе.

Здесь стоит заранее подумать о мотивационных триггерах джунов и ценностях всей компании, ведь зачастую джуниоры хотят почувствовать стабильную почву под ногами и ощутить, как нарастает их опыт.

Как замотивировать молодого сотрудника довести проект до конца

1. Интересные задачи

Не стоит загружать джуна однообразной рутиной, от этого человек перегорит и перестанет видеть перспективы. Нужно дать понять, что ему доверяют, и пополнять его багаж интересными практиками.

2. Совместные с командой мероприятия вне работы

Есть разные подходы к общению между руководителями и подчиненными, но мы выступаем больше за горизонтальную модель коммуникации.

Раньше мы два раза в неделю вечером в офисе играли в CS компьютерная игра команда на команду, ребятам было весело, и новенькие быстро вливались в команду после пары матчей. Корпоративы никто не отменял, но мы сделали вывод, что лучше работают какие-то совместные игры (например, квизы).

3. Обеды с руководителем

Мы действительно применяем практику обедов с руководителем, но иногда обращаемся и к неформальным вечерним встречам с командой: ставим кальян в офисе и приглашаем ребят присоединится, в это время обсуждаем какие-то моменты по работе, задачам, даем советы и принимаем фидбек.

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4. Денежная мотивация

Мотивация, которая не требует пояснения. Она работает, но постоянно закидывать деньгами не получится.

5. Обратная связь

Важно проводить обратку, чтобы прочувствовать настроение команды и конкретного человека, выяснять, что его тревожит, что нравится и не нравится. Так можно заранее принять меры, чтобы человек задержался в компании подольше.

Заключение

В кризисные времена «кадры решают все», а заказчики очень хорошо чувствуют атмосферу в коллективе контрагентов.

То, как вы сегодня подходите к работе с новичками, может завтра определить, вернется ли к вам клиент и каким в целом будет процент возвращаемости.

Провести проект от начала до конца, имея джуниорский состав — возможно и даже полезно для команды. Руководители становятся более опытными, прокачивают мягкие навыки, а команда учится поддерживать и возвышать сильные стороны друг друга.

Основные сложности работы с джуниор-менеджерами — нужно находить время там, где его нет. Одновременно должны закрываться две цели: выполнение проекта клиента и обучение новичка.

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Решение — в грамотном планировании, четком распределении обязанностей и балансе контроля. При соблюдении всех параметров шансы успешно завершить проект с джуном 99%.

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