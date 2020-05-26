Как подобрать креатив и формат рекламы для вашего мобильного приложения

Заказать еду, организовать рабочий процесс, купить билеты, выучить новый язык — почти для любой задачи можно найти подходящее приложение в Google Play, App Store и других магазинах. Само собой, подход к продвижению каждого из таких приложений будет зависеть от категории, тематики и целевой аудитории продукта, но есть и более-менее универсальные схемы и советы.

Развлечения

На примере онлайн-кинотеатров мы убедились, что наиболее эффективным форматом является видео. Короткий трейлер фильма/сериала лучше всего демонстрирует ценность приложения для клиента. В трейлере можно увидеть и высокое качество картинки, и отличную озвучку, а также запоминающиеся сцены, которые вызовут желание посмотреть фильм или сериал целиком.





Как действовать

Если говорить о площадках, то в первую очередь это, конечно же, YouTube. Универсальные кампании в режиме «Только видео» позволяют показывать только видеорекламу приложения в YouTube и реже в мобильной сети AdMob. Для переключения кампании в такой режим пока что необходимо иметь своего менеджера в Google, но, вероятно, в будущем такая возможность будет доступна прямо в интерфейсе.







Facebook и Instagram дают возможность демонстрировать и автоматически проигрывать рекламные видеоролики прямо в ленте пользователей и в формате stories. Хороший вариант — это формат «Кольцевая галерея», где можно добавить сразу несколько видео с ссылками на разный контент приложения. Для такого размещения нужно настроить поддержку диплинка в вашем приложении.

У «Яндекса» тоже есть возможность добавить ролик к рекламным кампаниям для приложений, но пока там можно использовать лишь стандартные шаблоны. Также подойдут любые мобильные сети, в инвентаре которых есть видео форматы объявлений, в особенности межстраничные объявления. Единственный минус в данном случае — работать придется по модели CPC (оплата за клики) или CPM (за тысячу показов).





Игры

Мобильную игру сложно описать словами так, чтобы она вызвала интерес. С этой задачей не справится даже красочный баннер. Возможности игры нужно наглядно продемонстрировать, а еще лучше — дать игроку попробовать фрагмент игры еще до установки приложения.





Как действовать

Рекламные площадки предлагают специальные форматы для продвижения мобильных игр. В Google Ads есть возможность загрузить элементы HTML5 в объявления универсальных кампаний для приложений. Объекты HTML5 интерактивны, поэтому при их разработке необходимо учитывать, что пользователь сможет выполнить (нажать, пролистнуть, переместить объект, масштабировать, встряхнуть).

Перед запуском интерактивных элементов лучше дать краткую инструкцию: что именно нужно сделать.







MyTarget предлагает формат Playable Ads для мобильной версии «Одноклассников». Он включает в себя ознакомительное видео, демоверсию игры и кнопку для перехода в App Store или Google Play. На площадках Facebook и в Audience Network можно использовать формат интерактивной рекламы. Это видео с наложением в виде игрового контроллера, показывающее, что у ролика есть интерактивные функции.







Еще один вариант продвижения игр – это формат Rewarded video (видео в мобильных приложениях, которое пользователи просматривают за вознаграждение). Чтобы привлечь новых игроков в свою игру, найдите приложения похожего жанра и запустите видеорекламу внутри них.







Бизнес, финансы, образование

Большую роль здесь играет посыл — предложение и его стоимость. Описать это одним изображением сложно, а рассказывать о выгодах в ролике будет слишком долго и дорого. Лучше всего с такой задачей справится текст или баннер с минималистичным дизайном.





Как действовать

Можно воспользоваться специальным форматом, который предлагает «Яндекс», — реклама мобильных приложений в Директе. В одной кампании могут быть объявления с разными элементами (текст, изображения, видео). Для тематики бизнеса, финансов или образования мы рекомендуем сосредоточиться на первых двух вариантах.







Помимо контекстной рекламы Google демонстрирует рекламу приложений и в Play Market. Она размещается в результатах поиска, на главной странице «Специально для вас» и в рубриках «Вам также могут понравиться» и «Похожие приложения». Это отличная возможность найти аудиторию, заинтересованную тематикой вашего приложения.







E-commerce

Для этой категории на самом деле подойдут разные варианты креатива: можно задействовать изображение и текст, можно создать карусель с наиболее интересными товарами и призывом найти их в приложении и, конечно же, хорошо работает видео.





Как действовать

Медийные форматы помогут охватить всю воронку: от знакомства с приложением до его установки на устройство. Когда речь идет о росте узнаваемости бренда и охвате новых уникальных пользователей, довольно сложно найти альтернативу YouTube. В паре с универсальными кампаниями для приложений можно решить сразу две задачи: получить установки по определенной цене и обеспечить рост узнаваемости бренда.

Не стоит избегать интерактивных форматов с HTML-объектами. Например, предложите пользователю угадать цену товара, составить образ из предметов одежды и так далее. Такой прием можно использовать и для тех пользователей, кто уже скачал приложение, но не пользуется им.







Еда

Здесь необходимо апеллировать к эмоциям через изображения. Люди часто думают о еде и еще активнее они о ней думают, когда смотрят на нее. Поэтому нужно показывать товар лицом и в самом аппетитном виде.



Как действовать

Короткий видеоролик на YouTube в формате Bumper Ads будет хорошим вариантом, чтобы рассказать о приложении, не утомив пользователя, и продемонстрировать продукцию в выгодном свете. Чтобы побудить пользователя к переходу в магазин и установке приложения, можно предложить скидку на первый заказ или промокод.







Для размещения в медийных сетях также важна наглядность и наличие стимула для скачивания приложения. Реклама в контекстно-медийной сети Google и рекламной сети «Яндекса» подойдет и тем приложениям, с которыми аудитория еще не знакома. Здесь решающую роль будет играть количество, качество и разнообразие рекламных креативов, чтобы они не надоедали пользователю.





Как получить максимум

Помимо тематики приложений и категорий интересов учитывайте социально-демографические факторы. Например, более молодое поколение склонно к потреблению видеоконтента, а пользователей постарше можно привлечь выгодными предложениями.

Для приложений e-commerce выбирайте категории пользователей, которые оплачивают контент, товары или услуги через мобильные приложения.

Для приложений с широкой целевой аудиторией попробуйте выбрать показ рекламы тем, кто недавно купил мобильное устройство (например, в течение последних двух недель).

Нацеливайтесь на аудиторию, которая устанавливала приложения той же категории, что и ваше.

Эффективная реклама мобильного приложения поможет не затеряться в огромном количестве продуктов, которые предлагают Google Play, App Store и другие магазины приложений. Главное – помнить о своей целевой аудитории, понимать, на каких платформах она чаще бывает, и учитывать категорию приложения, чтобы выбрать наиболее подходящий формат и креатив.

Фото на обложке: Unsplash