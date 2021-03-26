Оправданы ли затраты предприятий на удостоверения по охране труда

Во время, когда экономика и общество претерпевают цифровую трансформацию, такие затраты кажутся совершенно неоправданными. Владимир Сенченко, ведущий специалист по охране труда ПАО «Ростелеком» , поделился своим мнением на этот счет.

Совокупные затраты российских предприятий на удостоверения по охране труда составляют более 50 млрд рублей в год, что сопоставимо с годовыми бюджетами некоторых городов-миллионников.

Согласно постановлению Министерства труда и социального развития РФ Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29. все работники и руководители должны проходить обучение по охране труда и подтверждать свои знания на проверке. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность на рабочих местах. Результаты проверки заносятся в протокол (первичный документ), а после каждому экзаменуемому выдается подтверждающее удостоверение (дублирующий документ).

Бланк удостоверения на «Яндекс.Маркете» стоит от 35 до 70 рублей. Также требуются затраты на доставку, внутренний документооборот в связи с их оприходованием и оплату труда специалиста, который будет заполнять удостоверения. Я посчитал, что в течение рабочего дня (с учетом всех дополнительных временных затрат) можно заполнить около 100 удостоверений. В 2020 году в каждом месяце был 21 рабочий день (без учета праздничных дней). Таким образом один работник заполнил 2100 удостоверений.

По данным Росстата, сейчас средняя заработная плата составляет 43 400 рублей. Соответственно, трудовые затраты на заполнение одного удостоверения составили 20,6 рублей. В России 72,6 млн трудящихся По данным Министерства труда РФ на конец 2019 года., получается, совокупные затраты российских работодателей на удостоверения по охране труда составили 59 822 400 000 рублей (это упрощенный расчет, который не учитывает многие параметры, но порядок цифр будет примерно такой).

И это сопоставимо с годовым бюджетом некоторых российских городов-миллионников. Так, годовой бюджет Волгограда в 2020 году составил 20,85 млрд рублей, а Ростова-на-Дону — 39,2 млрд рублей. Возможно, часть этих ресурсов можно было бы потратить на что-нибудь другое?

Контролировать проверку знаний по охране труда у работников предприятий можно через протокол. В настоящее время существует большое количество программ и автоматизированных электронных систем, поэтому наличие физического подтверждающего документа необязательно.

Удостоверения по охране труда были нужны в прошлом веке, когда не были развиты информационно-телекоммуникационные каналы связи и отсутствовали персональные электронные вычислительные машины. Сейчас информацию можно структурировать в базах данных. Специалист по охране труда участвует в заседаниях комиссии и легко может отслеживать информацию по протоколам проверке знаний.

Что делают ведомства по сокращению дублирующих документов

Ростехнадзор

В 2019 году вступило в силу постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Теперь Ростехнадзор по результатам аттестации работников выдает только протоколы аттестации. Пластиковые удостоверения уже никто не выдает. Ведомство отказалось выдавать дублирующий документ в виде пластиковой карточки.

Пенсионный фонд РФ

Пенсионный фонд РФ отказался от выдачи традиционных ламинированных карточек СНИЛС. Они официально упразднены в России с апреля 2019 года после внесения изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.2019 N 48-ФЗ. В настоящее время данные о новых владельцах СНИЛС заносятся в систему исключительно в электронном виде.

Росреестр

С 15 июля 2016 года владельцам недвижимости в качестве основного документа начали выдавать выписки из реестра. С этой даты прекратили выдавать гербовые свидетельства о праве собственности на жилье. Данное норма права была утверждена приказом Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 975 «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде»..

По моему мнению, выдача физических удостоверений — нагрузка на экономику, а ресурсы есть куда направить. Надеюсь, что со временем представители малого и среднего бизнеса, торгово-промышленных палат, руководители служб охраны труда, государственные служащие, HR-подразделения обратят внимание на эту проблему и удостоверения по охране труда станут необязательным документом.