Цветные коробки: методика позиционного управления в ИТ

О том, как работает эта система и какие результаты дает, рассказывает Никита Зайцев, компания «Эдит ПРО» группа «Борлас».

Методика «цветных коробок» показывает пошаговый алгоритм распределения производственных задач по доступному объему рабочего времени. При этом она масштабируется, а значит, воспользоваться ею может и линейный специалист, и департамент.

В современной корпоративной культуре сложился культ тайм-менеджмента. Но пробовали ли вы альтернативные методы? Ведь можно управлять не рабочим временем, а процедурой выполнения задач, исходя из их сложности.

Никакого секрета здесь нет

В чем секрет людей, которые, как нам кажется, все и всегда успевают? На самом деле, ни в чем. Просто потому, что они успевают не всегда и не все, это технически невозможно. Например, в рамках проекта ИТ-задач всегда будет больше, чем рабочего времени.

Поэтому, чтобы хоть как-то выполнять возложенный на вас объем работы, нужно задействовать технику разделения времени, основывая ее даже не на приоритете, а на позиции, которую занимает проектная задача.

Это инженерная методика, адаптированная под менеджерские реалии — позиционная классификация задач.

Можно выделить три основных стратегии управления задачами и временем:

Стохастическое управление — по наитию, как получится, ставим на удачу. Самая распространенная и самая плохая стратегия.

— по наитию, как получится, ставим на удачу. Самая распространенная и самая плохая стратегия. GTD Getting Things Done — микроменеджмент рабочего времени, учет и контроль каждой минуты.

— микроменеджмент рабочего времени, учет и контроль каждой минуты. Управление по приоритетам — та самая позиционная классификация. Оптимальная стратегия с точки зрения продуктивности.

Принцип действия

Методика Управления по приоритетам основана на работе с двумя базовыми сущностями.

Задача

Задача не обязательно находится в периметре конкретного проекта, может быть автономной. Она представляет собой описание ситуации в сочетании с предполагаемым или ожидаемым действием по этой ситуации.

Коробка

Это совокупность задач определенного класса. Причем класс устанавливается, исходя из позиции, которую занимает исполнитель на текущей стадии работы над задачей. Коробки делятся на несколько видов для применения к ним индивидуальной стратегии и тактики действий, каждая маркируется своим цветом.

«Красная коробка» — склад будущих проблем

Пороховой погреб, в котором инструкция «Не курить» соблюдается не всегда.

Будущая проблема означает, что на проекте ожидается потенциально неприятная, может быть опасная или даже аварийная ситуация с какой-то его составляющей. И ее решение зависит не от вас, а от других участников проектной коммуникации.

Возможная позиция — ожидание и какие-то предварительные заготовки по решению проблемы.

Периодически просматриваем содержимое коробки, напоминаем другим участникам, думаем над возможным решением.

«Оранжевая коробка» — склад уже возникших проблем

Лесной пожар.

Проблема уже возникла и должна быть разрешена к определенному сроку или событию. Решение зависит не только от вас, но и от других участников проектной коммуникации.

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Часть решения уже подготовлена или реализована, информация лежит в коробке. Недостающие части должны поступить от других участников, но нужен ваш контроль.

Коробка пополняется при поступлении входящих, ее нужно периодически проверять и напоминать другим участникам.

«Синяя коробка» — склад текущих простых задач

Текущие дела.

Здесь изначально и полностью понятно, что и как делать, решение зависит от вас. Может недоставать каких-то технических деталей, но спешить некуда, сроки не горят.

В паузах между горящими задачами коробка просматривается, выбирается задача из нее, которая далее выполняется. Это верхний слой бэклога.

«Зеленая коробка» — склад отложенных решений

Вся необходимая информация по проблеме от других участников проекта есть.

Решение полностью зависит от вас, остается дать ему «зеленый свет». Но никакой спешки нет, и решение должно немного отлежаться, чтобы не возникало суеты.

Коробка периодически просматривается, можно выбирать элементы, которые уже отлежались, и давать им ход.

«Желтая коробка» — склад идей и добрых намерений

Сюда помещаются не проблемы, а идеи для будущей проработки.

Идея может оказаться несостоятельной, несвоевременной или ненужной. При появлении идеи не ленимся кратко записать и положить ее в эту коробку. Фактически, это глубокая перспективная часть бэклога.

«Белая коробка» — буфер коротких операционных задач, то, что нужно выполнить в течение текущего рабочего дня

Под его конец разгребаем все, что там есть, коробка должна остаться пустой. Для этого отводим последний час рабочего дня.

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«Черная коробка» — мемориальное кладбище

Проблемы, задачи, идеи — работать по которым мы не будем.

Причины этому могут быть самыми разными, но по каждому эпизоду они должны быть записаны.

Как это работает

Любые задачи и проблемы по ходу работы над ними в рамках проектной коммуникации или просто с течением времени могут перемещаться из одной коробки в другую. Например, возможен маршрут: «Красная → Оранжевая → Зеленая».

Работа с содержимым каждой из коробок регламентируется двумя способами:

По триггеру — поступление новой входящей информации → запись задачи или изменение позиции. По расписанию — периодическая проверка или инвентаризация содержимого коробки, выполнение действий.

Полностью выполненные и закрытые задачи и проблемы попросту удаляем, вечный архив не требуется.

Инструментальные средства для работы с задачами можно взять практически любые. Подойдет банальная записная книжка с цветными закладками или ведение списка в редакторе MS Word.

Кейс №1. Эксплуатационная задача, которая «слегка заблудилась»

Вводная: заказчик обращается с задачей — нужно обновить платформу, об этом просит ЗУП КОРП типовое бизнес-приложение «1С: Зарплата и управление персоналом КОРП». Никакой другой информации не поступает.

Задача рядовая — по идее, это «синяя коробка», нужно просто дать добро. Однако, зная характер и квалификацию эксплуатационной службы, мы сразу же перекладываем задачу из «синей коробки» в «красную».

Мы ждем аварию.

Рано или поздно приходит сообщение: «У нас все сломалось, ничего не работает». Задача переходит в разряд проблемы — они что-то сломали и не могут объяснить, что именно. Перекладываем в «оранжевую коробку».

Далее — экспресс-расследование. Мы понимаем, что и как сломалось, теперь нам нужно дать четкую инструкцию и убедиться, что они ее правильно поняли. Цвет из «оранжевого» превращается в «синий», поскольку это уже плановая работа. Через три итерации общения ситуация закрыта, цвет меняется на «зеленый».

Кейс №2. Задача разработки информационной системы с нуля

У любого проекта должен быть контракт. Но контракт не заключен, а времени остается все меньше. Это «красный» цвет. Что мы делаем с «красной коробкой»? Постоянно напоминаем всем, от кого зависит движение задачи, что сама себя она не выполнит.

Пока заказчик думает и пытается назначить ответственных, мы не сидим на ровном месте, а изобретаем решения, то есть нам нужны идеи, цвет коробки становится «желтым».

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Когда все сроки вышли и три комитета на стороне заказчика наконец-то договорились, на разработку системы осталось пять рабочих дней, цвет «очень оранжевый». Но поскольку мы заготовили идею, отработали ее на прототипе, то спокойно переходим в рабочий режим и делаем финальную версию системы — «синяя коробка».

Нет такой информационной системы, которую нельзя было бы разработать за условные выходные, но только если вы очень хорошо подготовились.

Кейс №3. Жизненный цикл архитектурно-управленческой задачи по разработке

Первая фаза — системный или бизнес-анализ, выявление потребности (опережающее), формулировка первого приближения. Предмет разработки — очень сложная, технологическая конфигурация 1С с большим количеством заинтересованных архитекторов и руководителей.

Задача не находит сторонников, ресурсы требуются на что-то более важное, вся проделанная на этапе генерации идей работа отправляется в мемориал («черная коробка»).

Но время идет, потребность никуда не исчезает, сделанная на этапе «желтого» цвета работа тоже никуда не исчезла, а «memorial» означает еще и «память». Поэтому, когда приходит время следующей большой задачи, мы извлекаем идею из памяти, немного меняем формулировки и аргументацию, и на этот раз запускаем проект в реализацию.

А дальше — задача в «синей коробке», то есть нужно превратить идею в готовый программный продукт.

Заключение

В современных условиях управления рабочим временем и задачами важно применять эффективные методики. Позиционная классификация — проверенная практикой методика, одно из основных преимуществ которой заключается в возможности гибкой настройки под себя, наглядности и относительной простоте исполнения.

Необходимо помнить, что ее применение не снимает необходимости отслеживания личного расписания сотрудника, одна из важных задач здесь — умение синхронизировать работу по ней с личным расписанием.

Но это — тема, требующая отдельного рассмотрения.

Иллюстрация предоставлена автором

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