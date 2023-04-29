Верный момент, бэкграунд и репетиции: как добиться повышения в непростое время

Многим кажется, что ситуация неопределенности и постоянных изменений на рынках — далеко не лучшее время, чтобы задуматься о повышении. Однако это не так. Директор « Русской школы управления » Анастасия Боровская рассказывает, когда стоит просить повышения и как выстроить разговор с начальником, чтобы увеличить свои шансы на успех.

По данным hh.ru, более 60% российских работодателей планируют повышение зарплат сотрудникам в 2023 году. А это значит, что увеличить свой доход и продвинуться по карьерной лестнице сейчас можно. Главное — правильно подойти к решению этой задачи.

Когда говорить о повышении

Далеко не во всех случаях разговор о повышении зарплаты или продвижении по службе будет уместным. Для начала нужно объективно оценить ситуацию и понять, может ли компания предложить вам то, чего вы хотите.

В каких случаях можно просить повышения:

В компании хорошая финансовая ситуация.

Сейчас у многих компаний возникают финансовые проблемы. Это новая реальность, к которой бизнес уже начинает адаптироваться. То, что еще пять лет назад казалось непреодолимой проблемой, сейчас воспринимается как лишь дополнительное препятствие на пути к цели.

По этой причине судить о финансовом состоянии компании только по тому, что происходит в мире, неправильно. Нужно смотреть на факты. Если вы видите, что руководство готово вкладываться в развитие и тратить на это ресурсы, значит у вас есть хороший шанс получить повышение.

Подходящие условия:

Компания вновь запускает ранее замороженные проекты, расширяет сферы влияния или усиливает определенные направления деятельности.

Неподходящие условия:

В компании происходят сокращения, замораживаются проекты, сильно урезаются бюджеты даже в ключевых направлениях деятельности.

Вы продуктивно работаете и готовы предложить большее.

Просить повышения имеет смысл только в том случае, если вы постоянно выполняете и перевыполняете поставленные KPI и знаете, как увеличить ценность своей работы. Например, за счет постановки более высоких и введение новых KPI, расширения зоны ответственности или запуска нового проекта.

Подходящие условия:

Вы уверены в качестве своей работы, регулярно получаете положительную обратную связь от руководства, готовы усилить свое направление деятельности и точно знаете, как улучшить текущие показатели.

Неподходящие условия:

Вы часто получаете негативную обратную связь от руководства, не готовы проявлять инициативу и не уверены, что можете показывать более высокие результаты.

В компании открыта подходящая вакансия.

Если в компании открыта вакансия, на которую вы хотите себя попробовать, то стоит выдвинуть свою кандидатуру. Внутреннему специалисту обычно отдают больший приоритет, так как он уже знает структуру компании, принимает корпоративную культуру и ему не требуется много времени для адаптации.

Подходящие условия:

Вы готовы проявить инициативу, аргументировать свою позицию и уверены, что на новой должности сможете добиться результатов, которые хочет увидеть руководство.

Неподходящие условия:

Вы сомневаетесь, что подходите на вакантную должность, не уверены в своих силах и не готовы к новым обязанностям.

Читать по теме: Как обеспечить карьерный рост для удаленщиков: советы компаниям и сотрудникам

Как подготовиться к переговорам о повышении

Проверьте свою мотивацию

Вы уверены в себе и в том, что достойны повышения? Если нет, то убедить начальника вам вряд ли удастся. Поэтому для начала проверьте себя и ответьте на несколько вопросов:

Хорошо ли вы выполняете текущую работу? Как вашу работу оценивает руководство? Готовы ли вы взять на себя больше обязательств и уверены ли, что это получится?

Если ответы положительные, то стоит отправиться на переговоры.

Если нет, то лучше отложить этот разговор, чтобы поработать над продуктивностью и уверенностью в себе. Для этого нужно повысить эффективность своей работы, заполнить пробелы в знаниях и развить навыки, которые могут пригодиться вам в будущем.

Кроме того, иногда бывают ситуации, когда сотруднику только кажется, что он готов взять на себя новые обязательства. На самом деле приоритеты у него могут быть совсем другие.

Например, у меня в практике была ситуация, когда сотрудница просила рассмотреть ее кандидатуру на определенную должность и я согласилась, но на этапе обсуждения конкретных договоренностей по зарплате и обязанностям выяснилось, что она к этому не готова.

После нашего разговора она решила отказаться от предложения, объяснив это тем, что хочет посвятить больше времени семье. В момент ведения переговоров я была в положении, и она призналась, что тоже думает о беременности в ближайшее время. Поэтому не сможет полностью погрузиться в проект. И это был честный и располагающий ответ.

Читать по теме: З способа, как работнику «продавать» свою мотивацию

Подготовьте аргументы

Успешность переговоров с начальником в первую очередь будет зависеть от качества тех аргументов, которые вы предоставите. Крайне важно, чтобы эти аргументы шли в привязке к цифрам и были тесно связаны со стратегическими целями бизнеса.

Аргументацию стоит разбить на две части: достижения и планы. Первая часть должна объяснять, почему именно вы достойны повышения, а вторая — какую пользу бизнесу это принесет.

Например, для менеджера по продажам это может выглядеть следующим образом: «За прошлый год я закрыл 100 сделок, привел 20 крупных корпоративных клиентов и это принесло компании 100 млн рублей. Готов полностью взять на себя направление работы с корпоративным клиентами и увеличить продажи на 30%».

Нужны конкретные цифры, которые покажут вашу ценность для работодателя.

Помимо цифр дополнительным аргументом может стать прохождение MBA, получение дополнительного образования по профилю или завершение курсов профессиональной переподготовки по смежному направлению деятельности, которое готовы взять на себя.

А вот о личных обстоятельствах, из-за которых вам важно увеличить свой доход, говорить не стоит. Например, что вам нужно больше денег из-за ипотеки или пополнения в семействе.

Это лишь натолкнет начальника на мысль о том, что вы не умеете планировать личные финансы. А стоит ли в таком случае передавать вам планирование других важных вопросов? Скорее всего, нет.

Заранее определите сумму, которую хотите получить

Торг невозможен без предмета торга. И идти к руководителю в надежде на то, что он сам определит, какой прибавки вы заслуживаете, не стоит. Это опять-таки может натолкнуть начальство на мысль о вашем непрофессионализме. Ведь профессионал всегда знает, сколько стоит его работа.

Изучите рынок труда, посмотрите открытые вакансии и оцените:

Какая средняя зарплата у специалиста в вашей области. Какая зарплата самая высокая. Какие требования и обязанности прописаны в вакансиях с высокой зарплатой. Каким требованиям вы соответствуете и какую зарплату получают такие специалисты.

Отрепетируйте речь и продумайте аргументы

Репетиция речи — лучший способ усилить уверенность в себе и отработать разные варианты развития событий. Сначала перенесите на бумагу все свои мысли и аргументы, а затем оформите их в монолог. После этого продумайте, какие вопросы или контраргументы могут быть от начальника, и подготовьте ответы на них. Например:

Почему вы рассчитываете на повышение? Что готовы предложить компании в случае повышения? Как будут отслеживаться результаты? Согласны ли вы на тестовый период?

Например, в прошлом году наш менеджер по рекламе предложил возродить проект с подкастами, которым мы занимались несколько лет назад, но в новом формате.

Она подготовила подробную презентацию с предложениями, где описала: какие она видит перспективы, на какие примеры стоит ориентироваться, какие затраты потребуются, каких результатов ожидает и какое вознаграждение за это хочет. Вознаграждение составляло не очень значительную сумму от ее оклада и планировалось на тестовый период 3 месяца.

По итогам тестового периода она предложила либо перераспределить ее текущие задачи (если нагрузка заметно увеличится), либо найти отдельного специалиста. Ее подробная и четкая аргументация сработала. В результате проект оказался удачным, показал хороший рост и мы сохранили для сотрудницы бонус за ведение проекта, сняв нагрузку по ряду других задача.

Еще один важный момент — продумайте свою реакцию как на отказ, так и на положительный ответ. Например, слишком бурная радость может вызвать сомнения в том, что вы действительно уверены в своих силах.

Подберите подходящее время

Идеальное время для просьбы о повышении — успешное завершение проекта или сдача отчетности. В этом случае вам будет максимально просто показать и аргументировать свои успехи и достижения.

А вот завязать разговор об этом на корпоративном мероприятии — не лучшая идея. Вы только смутите начальника. И он точно отложит этот серьезный разговор на более позднее, рабочее время. Лучше попросите его выбрать день и назначить вам официальную встречу.

Разговор о повышении — сложная ситуация для обеих сторон, поэтому не стоит вести его в неформальной обстановке.

Читать по теме: Как попросить повысить зарплату и не испортить отношения с начальником

Фото на обложке: Unsplash