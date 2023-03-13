З способа, как работнику «продавать» свою мотивацию

Ольга Мануйлова, специалист по обучению и развитию в digital-агентстве «Риалвеб», поделилась техниками, как работнику построить взаимоотношения с работодателем равноправными и выгодными для себя.

Помните картинку, где ослик идет за морковкой перед своими глазами? Чтобы такая морковка в рабочих отношениях не превращалась в манипуляцию, а оставалась стимулом, а «ослик» добровольно выбирал, куда и за чем идти, нужно правильно «продавать» свою мотивацию.

Совет 1. Определитесь со своей мотивацией («морковка» или «капуста»)

Для начала я рекомендую тщательно изучить свои потребности и мотивы. Это поможет:

снизить уровень профессионального выгорания на рабочем месте;

найти более комфортную и выгодную позицию в другой компании, ведь знание своих потребностей делает вас более уверенным и подкованным на рынке работодателей.

Четко определитесь с тем, чего вы хотите, а что для вас «табу». И ищите на текущем или на новом месте то, что соответствует вашим ожиданиям.

Не соглашайтесь на условия, которые изначально вам не подходят, не берите те проекты, которые не принесут вам желаемого результата.

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С точки зрения метафоры с морковкой важно определить единый стимул — то, что хочет сотрудник (его потребность), должно совпадать с тем, что хочет и может дать работодатель.

Если вы хотите получать «морковку» (к примеру, ваши ведущие мотиваторы — карьерный рост, обучение и высоких доход), а руководитель может предложить только «капусту» (оформление по ТК и «голый» оклад), синергии вы не достигните.

Совет 2. Опишите, как именно должна выражаться ваша потребность

Если вы хотите иметь возможности для карьерного роста, но при этом не задерживаться допоздна на работе, стоит проговорить это заранее. А если вы мотивированы на признание, но при этом не готовы ездить на все выездные мероприятия от компании с выступлениями и выбираете проводить встречи в своем офисе, то тоже сообщайте об этом своему руководителю.

На примере метафоры с морковкой можно предположить, что разным людям может одинаково сильно нравиться морковь как овощ — одни будут любить ее в сыром виде, а другие предпочтут увидеть ее сваренной в своем супе.

Выбор зависит только от вас.

Совет 3. Договоритесь о системе мотивации

Возвращаясь к метафоре с морковкой, скажу, что наемному сотруднику и его руководителю нужно прийти к общему пониманию, как и когда использовать эту самую морковь:

проговорить удобные для каждого участника процесса объемы;

сроки мотивационного вознаграждения.

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Ведь даже наше желание в вознаграждении имеет свои рамки. Так, желая развиваться и учиться на рабочем месте, мы не имеем в виду:

участие в пяти тренингах одновременно,

написание научной диссертации,

выступление на профессиональных конференциях каждый день.

Этого мы не выдержим даже физически.

Еще нужно понимать, как часто сам руководитель готов применять метод вознаграждения, ведь возможности компании тоже не безграничны.

Мотивация — это не волшебная кнопка, на которую нужно постоянно давить. Это скорее рычаг, который нужно вовремя включать и выключать.

О работе в команде

Еще одна важная составляющая в работе сотрудника — взаимоотношения с командой. Они могут стать как мотивирующим критерием в работе, так и главным раздражающим фактором.

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Я считаю, что в командной работе очень важную роль играет умение слышать. Вот как умение выделять «ключевые слова» в речи собеседника дадут вам понимание, как взаимодействовать с ним.



Представьте, что вся ваша команда и руководитель только что приехали из совместного отпуска. И хотя все жили в одинаковых условиях, вы слышите, что коллеге Марине очень понравились закаты, красивые виды и возможность пообщаться на интересные темы. А вот ваша коллега Инна сказала, что отдых был ужасным, стояла дикая жара, в номере было недостаточно полотенец, интернет работал плохо, а на пляже были сломанные лежаки.

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Из этой ситуации вы сможете сделать такие выводы:

с Мариной вы можете поговорить по душам и проконсультироваться о дизайне своей новой презентации по проекту;

Инна найдет любую самую маленькую ошибку в вашем отчете, поскольку у нее прекрасно развито критическое мышление.

В результате вы получите полезную помощь, а еще закрепите за собой имидж понимающего и внимательного коллеги.

Мотивация — не про успешный успех

Работа здесь будет включать много умений:

слышать себя и свои потребности; грамотно говорить о своих сильных сторонах с точки зрения выгоды для работодателя; отстаивать свою точку зрения и не соглашаться на условия, которые вам не выгодны; самостоятельно проводить «аудит» своей мотивации хотя бы раз в год и следить за тем, как меняются ваши потребности; позволить себе быть личностью, которая строит собственную жизнь и карьеру без оглядки на ожидания посторонних.

Все это поможет выстроить свою систему координат и занять сильную позицию на рынке труда.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney