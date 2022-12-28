11 советов, которые позволят в 10 раз быстрее продвигаться по карьерной лестнице

Путь от обычного сотрудника до руководителя может занимать годы. К счастью, его можно ускорить, если придерживаться определенных моделей поведения. В своем треде в Twitter предприниматель и основатель Figure Бретт Адкок предложил такие «чит-коды», которые помогут быстрее расти как специалист.

Предлагайте решения

Недостаточно просто указать на проблему. Вместо этого сообщите, что именно пошло не так и почему это важно, а также предложите три возможных решения.

Не посещайте встречи без повестки дня

Без цели и плана вы рискуете потратить время впустую. В таком случае предложите повестку дня сами или же пропустите встречу, если это возможно.

Следите за деталями

Обращайте внимание на мельчайшие детали везде: в дизайне, текстах, коде. Это станет вашим преимуществом, ведь большинство людей их не замечают.

Делитесь подробной информацией

Никогда не полагайте, что люди знакомы со всеми деталями происходящего. Всегда сообщайте об обновлениях, препятствиях, решениях, пивотах и идеях.

Цените фидбек

Обратная связь помогает стремительно развиваться. Прислушивайтесь к чужим рекомендациям и следуйте им, а также не забывайте давать свои.

Развивайте лидерские качества

Умение управлять людьми и процессами — не врожденный навык. Этому можно научиться через действие, даже если вы не занимаете руководящую должность. Поэтому берите на себя ответственность за выполнение задач, помогайте менеджеру и выстраивайте отношения с коллегами.

Будьте честны

Это важнейшее качество. Не позволяйте жадности и зависти помешать вам построить успешную карьеру.

Поставьте себе цель

Возможность больше зарабатывать — отличный мотиватор. Однако именно цель помогает нам не сдаваться на своем пути.

Определите желаемые результаты

Для начала подумайте, к каким результатам вы стремитесь. Лишь затем сформулируйте идеи, которые помогут реализовать ваше видение.

Не подводите коллег

Планируйте свои задачи заранее, а также сообщайте об их завершении другим. Не становитесь тем сотрудником, из-за которого нарушается работа всего отдела.

Выполняйте задачи, а не только поручайте их

Даже если вы стали руководителем, продолжайте выполнять задачи, над которыми трудились раньше. Сотрудники хотят, чтобы их начальник работал вместе с ними, а не только продумывал стратегии, никак не способствуя их выполнению.

Источник.

Фото на обложке: Anucha Naisuntorn / Shutterstock