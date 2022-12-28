11 советов, которые позволят в 10 раз быстрее продвигаться по карьерной лестнице

Путь от обычного сотрудника до руководителя может занимать годы. К счастью, его можно ускорить, если придерживаться определенных моделей поведения. В своем треде в Twitter предприниматель и основатель Figure Бретт Адкок предложил такие «чит-коды», которые помогут быстрее расти как специалист.
Предлагайте решения
Недостаточно просто указать на проблему. Вместо этого сообщите, что именно пошло не так и почему это важно, а также предложите три возможных решения.
Не посещайте встречи без повестки дня
Без цели и плана вы рискуете потратить время впустую. В таком случае предложите повестку дня сами или же пропустите встречу, если это возможно.
Следите за деталями
Обращайте внимание на мельчайшие детали везде: в дизайне, текстах, коде. Это станет вашим преимуществом, ведь большинство людей их не замечают.
Делитесь подробной информацией
Никогда не полагайте, что люди знакомы со всеми деталями происходящего. Всегда сообщайте об обновлениях, препятствиях, решениях, пивотах и идеях.
Цените фидбек
Обратная связь помогает стремительно развиваться. Прислушивайтесь к чужим рекомендациям и следуйте им, а также не забывайте давать свои.
Развивайте лидерские качества
Умение управлять людьми и процессами — не врожденный навык. Этому можно научиться через действие, даже если вы не занимаете руководящую должность. Поэтому берите на себя ответственность за выполнение задач, помогайте менеджеру и выстраивайте отношения с коллегами.
Будьте честны
Это важнейшее качество. Не позволяйте жадности и зависти помешать вам построить успешную карьеру.
Поставьте себе цель
Возможность больше зарабатывать — отличный мотиватор. Однако именно цель помогает нам не сдаваться на своем пути.
Определите желаемые результаты
Для начала подумайте, к каким результатам вы стремитесь. Лишь затем сформулируйте идеи, которые помогут реализовать ваше видение.
Не подводите коллег
Планируйте свои задачи заранее, а также сообщайте об их завершении другим. Не становитесь тем сотрудником, из-за которого нарушается работа всего отдела.
Выполняйте задачи, а не только поручайте их
Даже если вы стали руководителем, продолжайте выполнять задачи, над которыми трудились раньше. Сотрудники хотят, чтобы их начальник работал вместе с ними, а не только продумывал стратегии, никак не способствуя их выполнению.
Фото на обложке: Anucha Naisuntorn /
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