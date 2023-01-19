Как попросить повысить зарплату и не испортить отношения с начальником

Самый простой способ зарабатывать больше — попросить руководителя о повышении зарплаты. И тем не менее, этот разговор представляется настолько неловким, что очень немногие на него отваживаются. В материале делимся советами руководителей и специалистов по организационной динамике и психологии рабочего места, которые помогут подготовиться и добиться желаемого.

Сотрудник, который просит повысит ему зарплату, чувствует себя уязвимым. По словам Дэниела Пинка, автора бестселлеров о работе и поведении, в том числе книги «Сила сожаления», самая большая ошибка, которую совершают люди, — откладывать разговор из-за абстрактной возможности отказа.

«Люди недооценивают шансы получить согласие и преувеличивают негативные последствия простого вопроса», — говорит он.

Чтобы набраться уверенности и начать разговор, Пинк советует отрепетировать его с другом. Найдите кого-то, кто может хотя бы изобразить жесткость, и проработайте возможные варианты, в том числе «да», «я подумаю об этом» и «нет».

Такая практика поможет понять, каким будет наихудший возможный исход. Если самое страшное, что вас ждет, — истерика начальника, то, по крайней мере, вы знаете, что пришло время искать новую работу. Это тоже результат.

Пинк отмечает, что вторая по значимости ошибка, которую люди склонны совершать, связана с аргументацией.

«Они недостаточно думают о точке зрения руководителя или лица, принимающего решения», — говорит он.

Эксперт рекомендует приложить усилия и «проникнуть в голову, разум и сердце» собеседника.

Чтобы сделать это, опишите не просто сотрудника, которым являетесь, но и каким планируете стать. Таким советом делится Александрия Браун, консультант по кадрам и основатель HR Hacker, которая за свою карьеру работала с сотнями сотрудников.

Прямо перед тем, как приступить к анализу эффективности, предупредите руководителя, что хотите обсудить свою карьеру. Затем подготовьте к встрече не только список своих заслуг, но и план того, над чем хотите работать в течение следующего года.

«На мой взгляд, это свидетельствует об эмоциональном интеллекте этого сотрудника и его осведомленности», — говорит Браун. Она слышала от менеджеров, что они ценят, когда люди осознают, над чем они могут продолжать работать.

Это не просто делает просьбу более обоснованной, но и дает менеджеру основания обратиться с ней уже к своему начальнику.

Как правило, прибавку к зарплате приходится продать как минимум дважды: один раз это делаете вы перед непосредственным руководителем, второй — уже он перед своим начальником.

«Изложите своему менеджеру основные тезисы для обсуждения, — говорит Браун. — Это снимает часть стресса, который испытывает менеджер, отправляясь с этим вопросом к начальнику отдела или CEO».

Она советует провести это обсуждение в личном формате, чтобы максимально использовать невербальное общение. Оставайтесь уверенными и позитивными, обсуждайте работу, а не личную жизнь.

Если вы по какой-то причине медлите, используйте принципы, изложенные в книге «Предварительное убеждение» Роберта Чалдини, ученого-бихевиориста, который исследует, что заставляет людей соглашаться на просьбы.

Он предлагает представить, что ваша мысль — это семя, которое вы хотите посадить. У него больше шансов прорасти, если сначала подготовить почву. Однако, по его словам, вместо этого люди просто ждут подходящего момента.

«Зачастую это слишком поздно. Нужно заранее подготовить свою аргументацию и то, как руководитель относится к вам, воспринимает вас или оценивает вашу ценность» — считает Чалдини.

Чтобы сформировать более позитивный взгляд на вашу работу — и на вас как ценный для компании ресурс — он предлагает делать акцент на том, что ваш труд является частью усилий всего коллектива.

Если начальник просит вас выполнить задание, а затем благодарит вас, не говорите просто «Пожалуйста». Вместо этого Чалдини предлагает сказать что-то вроде: «Рад помочь. Это то, что мы здесь делаем друг для друга».

«Мы чаще говорим "да" людям, которых относим к группе "своих"», — объясняет Чалдини.

Перед встречей эксперты советуют делать упор на своих редких качествах.

«Людей больше привлекают скудные, редкие или необычные возможности. И если возможность сохранить вас в организации представится именно в таком свете, они будут более склонны это сделать» — добавляет он.

Для этого задумайтесь, как можете дифференцировать себя — работая так, чтобы быть сотрудником, который меньше всего жалуется, или тем, кто всегда приходит на работу на день раньше.

По словам Пинка, начальники делят людей на две категории: те, кто облегчают им жизнь, и те, кто ее усложняет. Постарайтесь попасть в первую группу.

Тем, кто начинает разговор о повышении зарплаты, Чалдини советует создать руководителю репутацию, которой он должен соответствовать.

«Начните со слов: "Вы знаете, я всегда видел в вас справедливого человека, который заботится о справедливости и о том, чтобы с людьми, с которыми вы работаете, обращались должным образом. И меня очень радует, что это так, потому что я хочу поговорить с вами о моей ситуации"» — объясняет он.

По мнению эксперта, подобные формулировки могут мотивировать менеджера быть справедливее, потому что людям хочется подтверждать свой имидж в коллективе. Пинк с ним согласен.

Он рекомендует оценивать свою зарплату в сравнении с компенсацией коллег на той же позиции (внутренняя справедливость) и сотрудников аналогичного вашему уровня и с тем же опытом, работающих в той же сфере (внешняя справедливость). Изучите такие сайты, как Glassdoor.com или PayScale.com.

Если вы обнаружите, что кто-то с таким же стажем работы и на такой же должности зарабатывает больше, чем вы, на этом можно строить свою аргументацию, отметив, что это просто несправедливо. А людям, отмечает Пинк, довольно трудно защищать несправедливый порядок.

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Как мотивировать лучшего сотрудника, если его нельзя повысить

Джазмин Рид, старший рекрутер и эксперт по карьере, руководила десятками сотрудников. По ее опыту, наименее склонны просить о повышении женщины и интроверты.

«Я думаю, что большинство менеджеров — большинство, не все, — но я думаю, что если бы они могли взмахнуть палочкой и дать вам больше денег, они бы это сделали», — говорит она.

Один случай в ее карьере помог ей усвоить важный урок. Тогда она зарабатывала $40 тысяч в год и сказала рекрутеру, что на следующей работе хочет получать $45 тысяч. Собеседница неправильно расслышала ее и извинилась, что может заплатить ей всего $55 тысяч. Тогда Рид поняла, что просить больше денег — нормально.

«В конце концов, и это факт, никто никогда не будет вам переплачивать. Так что, вероятно, почти каждому отдельному человеку в чем-то недоплачивают» — рассуждает она.

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