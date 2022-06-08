Выводим новый продукт на рынок без огромных затрат: как оптимизировать расходы

Обычно в пищевой сфере на тест продукции уходит от четырех до шести месяцев. Потратить почти полгода на новый образец, который, возможно, не подойдет для реализации в магазинах и не понравится конечным покупателям — довольно безумная идея.
О том, как оптимизировать процессы и не тратить все ресурсы компании на запуск продукта, рассказывает Елена Тихонова, сооснователь бренда здорового питания Fit o’clock.
Когда мы начинали бизнес, к сожалению, не нашлось открытых производителей, которые бы поделились своими знаниями. Все хранили свой опыт как святой Грааль.
Методом проб и ошибок, наймом хороших специалистов мы закрывали много пробелов. Однако профессионалы в этом производстве всегда очень узкоспециализированные.
Каждый из сотрудников отвечает только за свою часть: первый — за операции, второй — за финансовый учет, третий мог помочь с оборудованием, четвертый — с ХАССП.
А еще нужно было разбираться самостоятельно, насколько специалист профессионален в своей сфере. Но мы с деловым партнером точно поняли, что время в походе к цели идет быстрее, когда тебя сопровождает тот, кто уже знает путь.
Как обычно поступают при запуске нового продукта?
Стоит отметить, что речь идет о небольших производствах в сфере здорового питания. Сейчас появилось много новых брендов, интересных стартапов, которые активно занимают эту перспективную нишу.
Зачастую при запуске нового продукта питания делают так:
- Создают сам продукт;
- Разрабатывают ТУ;
- В соответствии с ХАССП открывают достаточно затратное производство;
- Получают декларацию или сертификат;
- Отлаживают производство, предварительно заказав станки;
И только после получения штрих-кода, создания упаковки и фирменной этикетки несут на дегустации в торговые сети. При этом весь процесс может занять до полугода.
Что на самом деле нужно делать?
- Создать образец
Не стоит реализовывать сразу 10 тыс. штук, понадобится значительно меньше.
Образец вполне можно сделать даже в домашних условиях или заказать у стороннего производителя под вашей торговой маркой. 5-10 экземпляров будут стоить прилично, но не дороже открытия целого производства.
Еще один вариант, который появился не так давно: прийти в кулинарный коворкинг, там отработать рецептуру и создать образцы.
- Найти дистрибьютора похожей продукции и назначить встречу
Для этого понадобится сам образец продукта для дегустации и предварительный список вопросов, чтобы вы понимали, что делать после встречи. Необходимо договориться на тест за три месяца.
В любом случае вы получите ценную обратную связь и рекомендации: какую упаковку лучше сделать, что любят магазины и какие у них есть запросы. Может, есть необходимость в определенной продукции, которую вы готовы предоставить.
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- Подыскать закупщика по категории в сети, для которого ваша продукция будет наиболее актуальна
В большинстве случаев это открытая информация, и контакты необходимых людей есть на официальном сайте компаний. Помимо этого, им можно написать в соцсетях. Как правило, заинтересованные люди быстро выходят на связь.
Затем необходимо составить письмо с конкретными вопросами. Чем точнее вы будете их задавать, тем скорее получите необходимые ответы и рекомендации. Закупщики тоже люди, которые ищут товар, и лучше всего узнавать у них напрямую, что именно им нужно.
- Обновить продукт
После того, как вы подтвердили интерес к своему продукту, просчитали объемы поставок, обсудили цены, учли все комментарии по доработке продукта, его действительно стоит обновить. Процесс совершенствования будет постоянным. Всегда хочется улучшить то, что уже есть.
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Приведу пример неудачного организационного процесса, который пошел по наиболее сложному и затратному пути. Некоторое время назад у нас снимала помещение небольшая пекарня, занимавшаяся производством бездрожжевого хлеба.
Упаковку для своей продукции они переделывали трижды, и каждый раз заказывали сразу 10 тыс. штук. При этом не было ни отлаженной системы сбыта, ни информации о том, что актуально для магазинов.
В сети продукт так и не вышел. При этом на производство и закупку европейского оборудования было потрачено почти 5 млн. рублей.
- Изучить поведение рынка
Именно в кризис появляется много интересных идей для стартапов, причем не только в пищевой промышленности. Важно внимательно изучить поведение рынка:
- Смотреть, на какие товары появляется спрос, а что сегодня, наоборот, не нужно покупателям.
- Кто уходит с рынка и где образовалась ниша, которую можно быстро заполнить.
Например, сейчас под СТМ создается новый бренд отечественной косметики — аналог известных европейских средств по уходу за волосами, которые сильно выросли в цене, и от них стали отказываться покупатели.
В итоге этот бренд уже отправляет пробную партию качественного продукта с красивой упаковкой и нормальной ценой.
- Тестировать небольшую партию
Для идей достаточно зайти на сайт международных выставок, посмотреть экспонентов, участников, партнеров — там видны все.
Если что-то заинтересовало, можно просто набрать в поиске название и найти сайт компании, где изучить состав продукта, увидеть варианты упаковки, посмотреть, что продается в других странах.
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Бывают исключения: когда есть специфический продукт, который востребован только в определенном регионе и не подойдет для нашей страны. С другой стороны, именно что-то новое может стать удачным стартапом.
Чек-лист вывода нового продукта
- Проанализировать рынки в России и за рубежом, а также просмотреть аналоги продукта;
- Напрямую обсудить с закупщиками потребности рынка;
- Определить целевую аудиторию;
- Изучить конкурентов и поставщиков;
- Создать образец самого продукта небольшим тиражом;
- Опробировать бета-версию продукта на ЦА;
- Найти поставщиков: рассмотреть разные варианты и не зацикливаться на одном;
- Протестировать продукт малого тиража на ЦА и доработать после откликов и рекомендаций;
- Улучшить продукт по рекомендациям закупщика;
- Попробовать новую версию без открытия полноценного производства, сделать под СТМ несколько штук.
После подтверждения гипотезы
- Разработать ТУ;
- Создать фирменный стиль и дизайн;
- Открыть производство в соответствии с ХАССП;
- Получить декларацию или сертификат;
- Заказать производственное оборудование:
- Отладить производство;
- Провести повторную дегустацию продукта в торговых сетях;
- Выбрать маркетинговые каналы и инструменты продвижения.
Фото на обложке: Shutterstock / romeovip_md
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