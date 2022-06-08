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Выводим новый продукт на рынок без огромных затрат: как оптимизировать расходы

Колонки
Елена Тихонова
Елена Тихонова

Сооснователь бренда здорового питания Fit o’clock

Алина Пак

Обычно в пищевой сфере на тест продукции уходит от четырех до шести месяцев. Потратить почти полгода на новый образец, который, возможно, не подойдет для реализации в магазинах и не понравится конечным покупателям — довольно безумная идея.

О том, как оптимизировать процессы и не тратить все ресурсы компании на запуск продукта, рассказывает Елена Тихонова, сооснователь бренда здорового питания Fit o’clock. 

Выводим новый продукт на рынок без огромных затрат: как оптимизировать расходы

Когда мы начинали бизнес, к сожалению, не нашлось открытых производителей, которые бы поделились своими знаниями. Все хранили свой опыт как святой Грааль.

Методом проб и ошибок, наймом хороших специалистов мы закрывали много пробелов. Однако профессионалы в этом производстве всегда очень узкоспециализированные. 

Каждый из сотрудников отвечает только за свою часть: первый — за операции, второй — за финансовый учет, третий мог помочь с оборудованием, четвертый — с ХАССПЭто английская аббревиатура, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), анализ рисков и критических контрольных точек, обозначающая систему контроля над качеством пищевой продукции..

А еще нужно было разбираться самостоятельно, насколько специалист профессионален в своей сфере. Но мы с деловым партнером точно поняли, что время в походе к цели идет быстрее, когда тебя сопровождает тот, кто уже знает путь.

 

Как обычно поступают при запуске нового продукта?

Стоит отметить, что речь идет о небольших производствах в сфере здорового питания. Сейчас появилось много новых брендов, интересных стартапов, которые активно занимают эту перспективную нишу.

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Зачастую при запуске нового продукта питания делают так:

  • Создают сам продукт;
  • Разрабатывают ТУТехнические условия;
  • В соответствии с ХАССП открывают достаточно затратное производство;
  • Получают декларацию или сертификат;
  • Отлаживают производство, предварительно заказав станки;

И только после получения штрих-кода, создания упаковки и фирменной этикетки несут на дегустации в торговые сети. При этом весь процесс может занять до полугода. 

 

Что на самом деле нужно делать?

  • Создать образец

Не стоит реализовывать сразу 10 тыс. штук, понадобится значительно меньше.

Образец вполне можно сделать даже в домашних условиях или заказать у стороннего производителя под вашей торговой маркой. 5-10 экземпляров будут стоить прилично, но не дороже открытия целого производства.

Еще один вариант, который появился не так давно: прийти в кулинарный коворкинг, там отработать рецептуру и создать образцы.

  • Найти дистрибьютора похожей продукции и назначить встречу

Для этого понадобится сам образец продукта для дегустации и предварительный список вопросов, чтобы вы понимали, что делать после встречи. Необходимо договориться на тест за три месяца. 

В любом случае вы получите ценную обратную связь и рекомендации: какую упаковку лучше сделать, что любят магазины и какие у них есть запросы. Может, есть необходимость в определенной продукции, которую вы готовы предоставить. 

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  • Подыскать закупщика по категории в сети, для которого ваша продукция будет наиболее актуальна

В большинстве случаев это открытая информация, и контакты необходимых людей есть на официальном сайте компаний. Помимо этого, им можно написать в соцсетях. Как правило, заинтересованные люди быстро выходят на связь.

Затем необходимо составить письмо с конкретными вопросами. Чем точнее вы будете их задавать, тем скорее получите необходимые ответы и рекомендации. Закупщики тоже люди, которые ищут товар, и лучше всего узнавать у них напрямую, что именно им нужно.

  • Обновить продукт

После того, как вы подтвердили интерес к своему продукту, просчитали объемы поставок, обсудили цены, учли все комментарии по доработке продукта, его действительно стоит обновить. Процесс совершенствования будет постоянным. Всегда хочется улучшить то, что уже есть.

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Приведу пример неудачного организационного процесса, который пошел по наиболее сложному и затратному пути. Некоторое время назад у нас снимала помещение небольшая пекарня, занимавшаяся производством бездрожжевого хлеба.

Упаковку для своей продукции они переделывали трижды, и каждый раз заказывали сразу 10 тыс. штук. При этом не было ни отлаженной системы сбыта, ни информации о том, что актуально для магазинов.

В сети продукт так и не вышел. При этом на производство и закупку европейского оборудования было потрачено почти 5 млн. рублей.

  • Изучить поведение рынка

Именно в кризис появляется много интересных идей для стартапов, причем не только в пищевой промышленности. Важно внимательно изучить поведение рынка:

  1. Смотреть, на какие товары появляется спрос, а что сегодня, наоборот, не нужно покупателям.
  2. Кто уходит с рынка и где образовалась ниша, которую можно быстро заполнить.

Например, сейчас под СТМ создается новый бренд отечественной косметики — аналог известных европейских средств по уходу за волосами, которые сильно выросли в цене, и от них стали отказываться покупатели.

В итоге этот бренд уже отправляет пробную партию качественного продукта с красивой упаковкой и нормальной ценой. 

  • Тестировать небольшую партию

Для идей достаточно зайти на сайт международных выставок, посмотреть экспонентов, участников, партнеров — там видны все.

Если что-то заинтересовало, можно просто набрать в поиске название и найти сайт компании, где изучить состав продукта, увидеть варианты упаковки, посмотреть, что продается в других странах.

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Бывают исключения: когда есть специфический продукт, который востребован только в определенном регионе и не подойдет для нашей страны. С другой стороны, именно что-то новое может стать удачным стартапом. 

 

Чек-лист вывода нового продукта 

  • Проанализировать рынки в России и за рубежом, а также просмотреть аналоги продукта;
  • Напрямую обсудить с закупщиками потребности рынка;
  • Определить целевую аудиторию;
  • Изучить конкурентов и поставщиков;
  • Создать образец самого продукта небольшим тиражом;
  • Опробировать бета-версию продукта на ЦА; 
  • Найти поставщиков: рассмотреть разные варианты и не зацикливаться на одном; 
  • Протестировать продукт малого тиража на ЦА и доработать после откликов и рекомендаций;
  • Улучшить продукт по рекомендациям закупщика;
  • Попробовать новую версию без открытия полноценного производства, сделать под СТМ несколько штук.

 

После подтверждения гипотезы

  • Разработать ТУ;
  • Создать фирменный стиль и дизайн;
  • Открыть производство в соответствии с ХАССП;
  • Получить декларацию или сертификат;
  • Заказать производственное оборудование:
  • Отладить производство;
  • Провести повторную дегустацию продукта в торговых сетях;
  • Выбрать маркетинговые каналы и инструменты продвижения.

Фото на обложке: Shutterstock / romeovip_md

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