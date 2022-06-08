Выводим новый продукт на рынок без огромных затрат: как оптимизировать расходы

О том, как оптимизировать процессы и не тратить все ресурсы компании на запуск продукта, рассказывает Елена Тихонова, сооснователь бренда здорового питания Fit o’clock.

Обычно в пищевой сфере на тест продукции уходит от четырех до шести месяцев. Потратить почти полгода на новый образец, который, возможно, не подойдет для реализации в магазинах и не понравится конечным покупателям — довольно безумная идея.

Когда мы начинали бизнес, к сожалению, не нашлось открытых производителей, которые бы поделились своими знаниями. Все хранили свой опыт как святой Грааль.

Методом проб и ошибок, наймом хороших специалистов мы закрывали много пробелов. Однако профессионалы в этом производстве всегда очень узкоспециализированные.

Каждый из сотрудников отвечает только за свою часть: первый — за операции, второй — за финансовый учет, третий мог помочь с оборудованием, четвертый — с ХАССП Это английская аббревиатура, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), анализ рисков и критических контрольных точек, обозначающая систему контроля над качеством пищевой продукции..

А еще нужно было разбираться самостоятельно, насколько специалист профессионален в своей сфере. Но мы с деловым партнером точно поняли, что время в походе к цели идет быстрее, когда тебя сопровождает тот, кто уже знает путь.

Как обычно поступают при запуске нового продукта?

Стоит отметить, что речь идет о небольших производствах в сфере здорового питания. Сейчас появилось много новых брендов, интересных стартапов, которые активно занимают эту перспективную нишу.

Зачастую при запуске нового продукта питания делают так:

Создают сам продукт;

Разрабатывают ТУ Технические условия ;

; В соответствии с ХАССП открывают достаточно затратное производство;

Получают декларацию или сертификат;

Отлаживают производство, предварительно заказав станки;

И только после получения штрих-кода, создания упаковки и фирменной этикетки несут на дегустации в торговые сети. При этом весь процесс может занять до полугода.

Что на самом деле нужно делать?

Создать образец

Не стоит реализовывать сразу 10 тыс. штук, понадобится значительно меньше.

Образец вполне можно сделать даже в домашних условиях или заказать у стороннего производителя под вашей торговой маркой. 5-10 экземпляров будут стоить прилично, но не дороже открытия целого производства.

Еще один вариант, который появился не так давно: прийти в кулинарный коворкинг, там отработать рецептуру и создать образцы.

Найти дистрибьютора похожей продукции и назначить встречу

Для этого понадобится сам образец продукта для дегустации и предварительный список вопросов, чтобы вы понимали, что делать после встречи. Необходимо договориться на тест за три месяца.

В любом случае вы получите ценную обратную связь и рекомендации: какую упаковку лучше сделать, что любят магазины и какие у них есть запросы. Может, есть необходимость в определенной продукции, которую вы готовы предоставить.

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Подыскать закупщика по категории в сети, для которого ваша продукция будет наиболее актуальна

В большинстве случаев это открытая информация, и контакты необходимых людей есть на официальном сайте компаний. Помимо этого, им можно написать в соцсетях. Как правило, заинтересованные люди быстро выходят на связь.

Затем необходимо составить письмо с конкретными вопросами. Чем точнее вы будете их задавать, тем скорее получите необходимые ответы и рекомендации. Закупщики тоже люди, которые ищут товар, и лучше всего узнавать у них напрямую, что именно им нужно.

Обновить продукт

После того, как вы подтвердили интерес к своему продукту, просчитали объемы поставок, обсудили цены, учли все комментарии по доработке продукта, его действительно стоит обновить. Процесс совершенствования будет постоянным. Всегда хочется улучшить то, что уже есть.

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Приведу пример неудачного организационного процесса, который пошел по наиболее сложному и затратному пути. Некоторое время назад у нас снимала помещение небольшая пекарня, занимавшаяся производством бездрожжевого хлеба.

Упаковку для своей продукции они переделывали трижды, и каждый раз заказывали сразу 10 тыс. штук. При этом не было ни отлаженной системы сбыта, ни информации о том, что актуально для магазинов.

В сети продукт так и не вышел. При этом на производство и закупку европейского оборудования было потрачено почти 5 млн. рублей.

Изучить поведение рынка

Именно в кризис появляется много интересных идей для стартапов, причем не только в пищевой промышленности. Важно внимательно изучить поведение рынка:

Смотреть, на какие товары появляется спрос, а что сегодня, наоборот, не нужно покупателям. Кто уходит с рынка и где образовалась ниша, которую можно быстро заполнить.

Например, сейчас под СТМ создается новый бренд отечественной косметики — аналог известных европейских средств по уходу за волосами, которые сильно выросли в цене, и от них стали отказываться покупатели.

В итоге этот бренд уже отправляет пробную партию качественного продукта с красивой упаковкой и нормальной ценой.

Тестировать небольшую партию

Для идей достаточно зайти на сайт международных выставок, посмотреть экспонентов, участников, партнеров — там видны все.

Если что-то заинтересовало, можно просто набрать в поиске название и найти сайт компании, где изучить состав продукта, увидеть варианты упаковки, посмотреть, что продается в других странах.

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Бывают исключения: когда есть специфический продукт, который востребован только в определенном регионе и не подойдет для нашей страны. С другой стороны, именно что-то новое может стать удачным стартапом.

Чек-лист вывода нового продукта

Проанализировать рынки в России и за рубежом, а также просмотреть аналоги продукта;

Напрямую обсудить с закупщиками потребности рынка;

Определить целевую аудиторию;

Изучить конкурентов и поставщиков;

Создать образец самого продукта небольшим тиражом;

Опробировать бета-версию продукта на ЦА;

Найти поставщиков: рассмотреть разные варианты и не зацикливаться на одном;

Протестировать продукт малого тиража на ЦА и доработать после откликов и рекомендаций;

Улучшить продукт по рекомендациям закупщика;

Попробовать новую версию без открытия полноценного производства, сделать под СТМ несколько штук.

После подтверждения гипотезы

Разработать ТУ;

Создать фирменный стиль и дизайн;

Открыть производство в соответствии с ХАССП;

Получить декларацию или сертификат;

Заказать производственное оборудование:

Отладить производство;

Провести повторную дегустацию продукта в торговых сетях;

Выбрать маркетинговые каналы и инструменты продвижения.

Фото на обложке: Shutterstock / romeovip_md