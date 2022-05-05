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Истории

Еда будущего: главное в сфере альтернативных белков

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Международная некоммерческая организация Good Food Institute (GFI) представила ежегодный отчет «Состояние отрасли на 2021 год», посвященный основным трендам в индустрии альтернативных белков. Минувший год демонстрирует позитивные результаты: растет не только количество игроков, но и инвестиции. Подробности — в материале.

Еда будущего: главное в сфере альтернативных белков

Читайте по теме: RB.RU подготовил первую интерактивную карту российского рынка растительных альтернатив продуктам животного происхождения. 

Инвестиции в культивированное мясо бьют рекорды

В 2021 году проекты по созданию мяса в пробирке по всему миру собрали $1,38 млрд. Это 71% от средств, когда-либо инвестированных в категорию.

Более 36% ($507 млн) привлекли компании из Израиля, где в 2021 году появилось 6 новых проектов, которые занимаются культивированием мяса.

Число стартапов культивированного мяса и морепродуктов выросло на 24%

К концу 2021 года в мире появилось 110 стартапов, стремящихся внедрять инновации в разработке искусственных мяса и морепродуктов. Это на 24% больше, чем в конце 2020 года.

Культивированное мясо — глобальный тренд

В то время как США и Израиль являются бесспорными лидерами сектора искусственного мяса, благодаря количеству компаний и суммам инвестиций, которые они привлекли, к тренду присоединяются и другие игроки. В настоящее время в 25 странах располагается по крайней мере одно производство культивируемого белка.

Инвестиции в растительные альтернативы достигли нового максимума

В 2021 году компании, производящие мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты растительного происхождения, собрали $1,93 млрд, 30% от средств, полученных сектором за все время.

Проектов растительного белка слишком много, чтобы их точно сосчитать

Свыше 780 компаний по всему миру разрабатывают растительные аналоги мяса, морепродуктов, яиц и молока. Внимание: это число учитывает компании, основная деятельность которых связана с растительными альтернативами белка, и не включает крупные компании, в ассортименте которых есть и растительный белок.

Сектор ферментации набирает обороты и кратно наращивает инвестиции

В настоящее время в мире насчитывается 88 проектов ферментации, которые полностью или преимущественно сосредоточены на разработке альтернативных белков. Среди них создаются аналоги не только мяса, но и молочных продуктов.

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В 2021 году компании, производящие альтернативные белки с помощью ферментации, собрали $1,69 млрд. Это на 285% больше, чем в 2020 году, и 60% от совокупного объема финансирования категории.

Сейчас в 25 странах по всему миру работает по крайней мере один стартап, который производит альтернативные белки с помощью ферментации.

В США растет спрос на аналоги мяса и морепродуктов

Розничный рынок растительной продукции в США в 2021 году оценивается в $7,4 млрд. В 2020 году по разным оценкам составлял $5-7 млрд. Американский производитель Kearney полагает, что этот сектор продолжит расти, если сможет достичь ценового паритета с мясом животного происхождения.

Американский сектор растительных морепродуктов стал основным драйвером роста категории в мире: по оценкам, в 2021 году он составил $13,9 млн, на 14% больше, чем в 2020 году.

Сектор альтернативных морепродуктов растет и привлекает инвесторов

К концу 2021 года было известно, что 120 компаний сосредоточены на разработке альтернативных продуктов из морепродуктов. Это включает в себя культивируемые и растительные варианты.

В 2021 году компании, занимающиеся альтернативными морепродуктами, собрали по всему миру $175 млн, на 92% больше, чем в 2020 году. Ожидается, что этот сектор продолжит расти за счет снижения спроса на традиционные и неэкологичные морепродукты.

Водные растения — перспективный аналог животного белка

В поиске альтернатив стартапы все чаще обращают внимание на потенциал водных растений. Морские водоросли, микроводоросли и ряска пользуются популярностью благодаря экологичности, высокому содержанию белка, функциональности и питательной ценности.

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Фото на обложке: DyrElena / Shutterstock

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