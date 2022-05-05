Еда будущего: главное в сфере альтернативных белков

Международная некоммерческая организация Good Food Institute (GFI) представила ежегодный отчет «Состояние отрасли на 2021 год», посвященный основным трендам в индустрии альтернативных белков. Минувший год демонстрирует позитивные результаты: растет не только количество игроков, но и инвестиции. Подробности — в материале.
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Инвестиции в культивированное мясо бьют рекорды
В 2021 году проекты по созданию мяса в пробирке по всему миру собрали $1,38 млрд. Это 71% от средств, когда-либо инвестированных в категорию.
Более 36% ($507 млн) привлекли компании из Израиля, где в 2021 году появилось 6 новых проектов, которые занимаются культивированием мяса.
Число стартапов культивированного мяса и морепродуктов выросло на 24%
К концу 2021 года в мире появилось 110 стартапов, стремящихся внедрять инновации в разработке искусственных мяса и морепродуктов. Это на 24% больше, чем в конце 2020 года.
Культивированное мясо — глобальный тренд
В то время как США и Израиль являются бесспорными лидерами сектора искусственного мяса, благодаря количеству компаний и суммам инвестиций, которые они привлекли, к тренду присоединяются и другие игроки. В настоящее время в 25 странах располагается по крайней мере одно производство культивируемого белка.
Инвестиции в растительные альтернативы достигли нового максимума
В 2021 году компании, производящие мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты растительного происхождения, собрали $1,93 млрд, 30% от средств, полученных сектором за все время.
Проектов растительного белка слишком много, чтобы их точно сосчитать
Свыше 780 компаний по всему миру разрабатывают растительные аналоги мяса, морепродуктов, яиц и молока. Внимание: это число учитывает компании, основная деятельность которых связана с растительными альтернативами белка, и не включает крупные компании, в ассортименте которых есть и растительный белок.
Сектор ферментации набирает обороты и кратно наращивает инвестиции
В настоящее время в мире насчитывается 88 проектов ферментации, которые полностью или преимущественно сосредоточены на разработке альтернативных белков. Среди них создаются аналоги не только мяса, но и молочных продуктов.
В 2021 году компании, производящие альтернативные белки с помощью ферментации, собрали $1,69 млрд. Это на 285% больше, чем в 2020 году, и 60% от совокупного объема финансирования категории.
Сейчас в 25 странах по всему миру работает по крайней мере один стартап, который производит альтернативные белки с помощью ферментации.
В США растет спрос на аналоги мяса и морепродуктов
Розничный рынок растительной продукции в США в 2021 году оценивается в $7,4 млрд. В 2020 году по разным оценкам составлял $5-7 млрд. Американский производитель Kearney полагает, что этот сектор продолжит расти, если сможет достичь ценового паритета с мясом животного происхождения.
Американский сектор растительных морепродуктов стал основным драйвером роста категории в мире: по оценкам, в 2021 году он составил $13,9 млн, на 14% больше, чем в 2020 году.
Сектор альтернативных морепродуктов растет и привлекает инвесторов
К концу 2021 года было известно, что 120 компаний сосредоточены на разработке альтернативных продуктов из морепродуктов. Это включает в себя культивируемые и растительные варианты.
В 2021 году компании, занимающиеся альтернативными морепродуктами, собрали по всему миру $175 млн, на 92% больше, чем в 2020 году. Ожидается, что этот сектор продолжит расти за счет снижения спроса на традиционные и неэкологичные морепродукты.
Водные растения — перспективный аналог животного белка
В поиске альтернатив стартапы все чаще обращают внимание на потенциал водных растений. Морские водоросли, микроводоросли и ряска пользуются популярностью благодаря экологичности, высокому содержанию белка, функциональности и питательной ценности.
Фото на обложке: DyrElena /
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