Где заказывать дизайн для стартапа: в России или за рубежом

Сегодня всё больше предпринимателей решают релоцировать свой бизнес за рубеж, а вместе с этим сталкиваются с выбором: начать работать с иностранными дизайнерами или сотрудничать с российской командой. Роман Горбачёв, основатель и директор брендингового агентства «Логомашина» , рассказывает о плюсах и минусах каждого из этих вариантов.

Куда предприниматели перевозят свой бизнес

Самыми популярными направлениями для релокации бизнеса из России стали страны ближнего зарубежья: Грузия, Армения и Казахстан.

Предпринимателей привлекают эти государства по ряду причин, среди них: отсутствие необходимости оформлять визу для въезда, относительно невысокая стоимость проживания и релокации, а также низкие налоги.

Однако страны ближнего зарубежья не всегда конечная остановка для владельцев компаний.

Например, предприниматели могут рассматривать релокацию бизнеса в Казахстан как возможность в дальнейшем выйти на рынки Азии, так как республика граничит с Китаем. А релокация компании в Армению может стать первым шагом при выходе бизнеса на европейский рынок.

Почему в дизайне компании важно учитывать культурные особенности страны

Несмотря на всемирную тенденцию к глобализации, многие страны сохраняют свои культурные и национальные особенности: у жителей разных государств могут отличаться привычки потребления товаров и услуг и даже восприятие их внешнего оформления.

Именно поэтому при выходе на зарубежный рынок мало перевести визуальный контент вашей компании на иностранный язык, нужно провести его локализацию: адаптировать дизайн под новую целевую аудиторию.

Культурные особенности страны могут проявляться по-разному, например, через то, как её жители воспринимают цвета.

Белый цвет в России — символ чистоты и торжества, а Китае — траура. Для оформления праздничных событий и свадеб китайцы выбирают красный цвет, который символизирует счастье и радость. Это важно учитывать, чтобы айдентика компании вызывала желаемые эмоции у вашей аудитории.

Индивидуальные культурные черты страны влияют и на формат размещения текста и других элементов дизайна.

Так, в арабских странах текст размещается слева от изображений и иконок, а кнопка «меню» в отличие от европейских стран расположена в правой части экрана.

Формат меню на сайте IKEA в Саудовской Аравии и во Франции

Если в США и европейских странах в дизайне приветствуется минимализм, то в странах Азии аудитория привыкла к анимациям и иконкам. Сайт Samsung Южной Кореи выдержан в пастельных тонах и выглядит немного по-детски по сравнению со строгим дизайном главной страницы во Франции, где преобладают тёмные оттенки цветов.

Культурные особенности учитываются и при оформлении упаковок товаров.

Так, производитель детского питания Gerber выходил на рынок Африки с баночками, на этикетках которых был изображён ребёнок, а названия ингредиентов, входящих в состав пюре, были прописаны текстом. Изображение младенца привлекало внимание покупателей в Европе, однако жителям Африки, где большой процент населения не умеет читать, было важнее увидеть на товаре изображение ингредиентов, из которых изготовлено детское питание.

Как выглядела упаковка Gerber во времена, когда компания выходила на рынок Африки, и как она выглядит там сейчас

Плюсы и минусы найма «местной» команды дизайнеров

Некоторые предприниматели при выходе на зарубежный рынок предпочитают отказываться от услуг российских дизайнеров и выбирают «местных» специалистов. Однако в работе с иностранными брендинговыми агентсвами есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы найма «местной» команды дизайнеров

Опыт работы на рынке страны. Сотрудники зарубежных брендинговых агентств знают культурные особенности государства и предпочтения местной аудитории. У таких компаний уже есть опыт работы на рынке страны и определённая насмотренность — команда сможет создать дизайн, который понравится не только вам, но и будущим потребителям ваших товаров и услуг. Знание новых тенденций. Принято считать, что все тренды дизайна приходят к нам из Европы и США. Если вы перевозите своей бизнес в эти страны и нанимаете команду местных специалистов, у вас появляется шанс работать с дизайнерами высокого уровня и быстро подхватывать новые тенденции в дизайне, пока они ещё не стали «заезженными».

Минусы найма «местной» команды дизайнеров

Языковой барьер. В процессе работы над дизайном заказчик и исполнитель находятся в тесном контакте: клиент должен максимально подробно доносить до дизайнера все свои пожелания по проекту, а подрядчик учитывать их и корректировать свою работу. Языковой барьер может дополнительно усложнить вашу коммуникацию с командой дизайнеров, и тогда процесс разработки айдентики может затянуться на неопределённое время. Различия в менталитете и деловой культуре. В странах Азии люди очень ценят пунктуальность — все рабочие звонки и встречи начинаются точно в назначенное время. А вот в Италии не будет считаться опозданием, если дизайнер придёт на встречу на пятнадцать минут позже — и к этому тоже нужно быть готовым.

Плюсы и минусы работы с командой дизайнеров из России

Если вы выходите на рынок США или Европы, где культурные различия с Россией будут не такими явными, можно рассмотреть возможность найма российской команды дизайнеров. Поговорим об основных преимуществах и недостатках работы с отечественными брендинговыми агентствами.

Плюсы работы с командой дизайнеров из России

Нестандартный подход. Взгляд дизайнеров из России будет отличаться от видения «местных» специалистов. Например, российские брендинговые агентства начинают выходить за рамки отечественного рынка и работать с компаниями из Китая, получая новый нестандартный опыт. Это значит, что ваша компания сможет выделиться на рынке благодаря уникальным дизайн-идеям. Легче найти надёжных специалистов. За рубежом для формирования деловых связей и знакомств требуется время, поэтому выбирать брендинговое агентство придётся исключительно на основе кейсов и слов представителей компании. У вас есть больше шансов найти надёжных специалистов из России благодаря сарафанному радио и рекомендациям коллег.

Минусы работы с командой дизайнеров из России

Потребуется больше времени на изучение рынка. Первый этап разработки логотипа и фирменного стиля для компании — это проведение дизайн-исследования, в которое входит анализ ваших основных конкурентов и потенциальных потребителей. Российским дизайнерам, которые не знакомы с локальным рынком, придётся потратить больше времени на его анализ, чем их «местным» коллегам, что повлияет на сроки реализации проекта. Разные часовые пояса. Если предприниматель и дизайнер находятся в странах с разными часовыми поясами, им может быть трудно решать оперативные задачи и координировать совместную работу. Вам придётся учитывать много организационных моментов, например, заранее обговаривать, на какой часовой пояс нужно ориентироваться команде дизайнеров при назначении рабочего звонка или презентации готовой работы.

Вывод

Чтобы принять решение, с командой из какой страны вы будете работать, нужно учитывать как культурные особенности страны, на рынок которой вы собираетесь выходить, так и организационные моменты сотрудничества с дизайнерами.

Иностранные дизайнеры хорошо знают вкусы и предпочтения местных жителей. Помимо этого, дизайнеры из США и Европы считаются создателями новых трендов в дизайне — работая со специалистами из этих стран, у вас есть шанс подхватывать новые тенденции сразу после их появления. Однако будьте готовы проявить терпимость: языковой барьер и различия в деловой культуре могут осложнить вашу работу с иностранными дизайнерами.

У сотрудничества с российскими брендинговыми агентствами есть свои преимущества: надёжных подрядчиков вам могут подсказать коллеги, а благодаря свежему взгляду российских дизайнеров ваша компания сможет выделиться на фоне местных конкурентов. Но и в работы с агентствами из России могут возникнуть трудности, например, из-за разницы в часовых поясах.

Фото на обложке: Marty O’Neill / Unsplash Фото в тексте: предоставлены автором