Продвижение медклиники: как повысить клиентооборот с помощью маркетинговых инструментов

Каналы продвижения продукта могут быть разными: агрегаторы для размещения услуг врачей клиники (например, сайт «Про Докторов»), SMM, контекстная и таргетированная реклама, наружная реклама, реклама на ТВ. Не все из них будут давать нужный охват, поэтому важно просчитать, на что вы планируете тратить деньги и сколько вам будет стоить привлечение одного клиента.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Клиентооборот — основа медицинского бизнеса. Недаром во многие клиники врачей отбирают в зависимости от наличия собственного клиентопотока, не обращая внимания на остальные факторы. Но факт в том, что все больший спрос на качество услуги: люди готовы платить больше, если уверены в специалисте. Поэтому я рекомендую идти от обратного и предлагать уникальный продукт в медицинской сфере.

Делайте ставку на уровень специалистов

Мы в «Клинике Фомина» начали проводить собеседования и делать ставку на сарафанное радио. Реализовали трехэтапный подход: тестирование, собеседование с профильным специалистом и еще одно собеседование с двумя специалистами для подтверждения квалификации. Так, на одно рабочее место гинеколога отсмотрели 18 специалистов при открытии госпиталя на Мичуринском. Дальше мы обучаем врачей, тестируем их, получаем обратную связь. Это дает уверенность в качестве продукта и, как следствие, новых клиентов.

«Подогревайте» потенциальных клиентов в интернете

Также в нынешнее время будет логичным нанять таргетолога, который определит целевую аудиторию, выстроит рекламную стратегию и «подогреет» потенциальных клиентов. Желательно, чтобы таргетолог имел опыт работы в той сфере, которая вам необходима: так он с большей вероятностью и за меньший промежуток времени попадет в «боли».

К тому же обязательно генерировать собственный уникальный контент и быть в контакте с клиентами. К примеру, у «Клиники Фомина» есть YouTube-канал и Instagram с 13 тыс. подписчиков. Все они органические: пришли к нам, потому что им откликается тема блога.

В 2020 году контент должен быть качественным, интересным целевой аудитории и попадать в ее «боли», то есть давать ответы на частые вопросы еще до записи к врачу. Социальные сети клиники в первую очередь дают необходимую информацию о сфере гинекологии, повышают общий уровень образованности граждан. Именно эти знания позволяют потенциальным клиентам решить обратиться к нам. Мы делаем ставку на информативные тексты и имиджи к постам в Instagram, а также качественную съемку видео на YouTube.

Развивайте персональный бренд ведущих специалистов

Следующий шаг — обучить персонал развитию личного бренда. Когда врачи выступают как эксперты и на своих, и на внешних площадках, увеличивается количество заинтересованных пациентов и, соответственно, клиентооборот клиники.

Вообще, история с персональным брендом очень интересная: она хороша не только для привлекательности клиники, но и для личных устремлений докторов. Чем больше они погружаются в этот процесс, тем эффективнее начинает работать то самое «сарафанное радио».

Самый простой способ показать свою экспертность — продвигать собственные социальные сети: Instagram, Facebook, Telegram, ВКонтакте. Пригласите ваших специалистов пройти вводные курсы по SMM за счет компании. Мотивируйте ваших сотрудников активно вести социальные сети, выступать в качестве комментаторов в профильных сообществах и на форумах, участвовать в конференциях. В 2020 году наш образ — это профиль в интернете, и у каждого сотрудника клиники он должен быть.



С помощью экспертизы PR-менеджера продвигайте ваших сотрудников в качестве спикеров профильных изданий: это усилит медиа-вес вашего бизнеса и подарит ему «лицо»: тех, кто стоит за успешной компанией и помогает ей расти.

Оставайтесь в контакте с клиентом даже после оказания услуги

Еще одна важная часть работы с клиентопотоком — сбор обратной связи. Причем не для галочки, а действительно заинтересованный.

Чаще всего в клиниках спрашивают: все ли понравилось, оцените по шкале и так далее. Мало кто сейчас спрашивает о результате лечения или приобретении того или иного продукта/услуги. Мы сделали этот процесс автоматизированным с помощью специальных рассылок на почту или в социальные сети благодаря специальным сервисам. С их помощью мы узнаем, помогло ли пациенту обращение в нашу клинику, здоров ли он. А пациент в свою очередь понимает нашу ответственность и заинтересованность в нем, а мы оперативно можем получить комментарии и отработать негатив, если требуется.

Что касается предложения уникального продукта для увеличения клиентопотока — старайтесь довести его до идеала. Облегчайте задачи персоналу и делайте взаимодействие с продуктом максимально комфортным для потребителя. В наших планах сократить время пребывания пациента в клинике до минимума: мы понимаем, что каждая минута сейчас на счету, и не хотим, чтобы клиенту приходилось сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами вроде долгого заполнения бумаг или ожидания в очереди.

В первую очередь думайте о потребностях клиента, тогда и клиенты начнут пользоваться вашими услугами. Сделав упор на развитие личных брендов персонала и грамотную SMM-стратегию, вы сможете привлечь целевую аудиторию, заинтересованную в качественном продукте. Обратная связь поможет удержать клиента и, скорее всего, в следующий раз он тоже обратится к вам. И главное — помните, что развитие невозможно без качественного продукта, который постоянно совершенствуется. В конкурентной среде это необходимо.

Фото на обложке: Pressmaster/shutterstock.com