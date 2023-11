Что нужно знать программисту из СНГ для работы в Великобритании

Особенности корпоративной культуры

Если вы хотите успешно ориентироваться на рабочем месте в Великобритании как иностранец, важно разбираться в тонкостях деловой культуры страны. Особенная черта жизни и работы тут — отсутствие постоянной спешки.

В Великобритании с детства ценится уважение к правам человека, что сказывается на общем благополучии и счастье людей.

Сотрудники стараются балансировать между работой и личной жизнью, а труд в не отведенное для этого время не одобряется.

Здесь принято следить за психоэмоциональным и ментальным здоровьем. Разрабатываются программы поддержки сотрудников, а компании предлагают различные бонусы.

Из-за такого подхода менеджмент в целом более лоялен к сотрудникам.

Помимо показателей команды учитываются и личные стороны человека. Общение основывается на вежливом и открытом диалоге, а давление и навязывание мнения не приветствуются.

В UK принято ходить в пабы — это многовековая традиция. В большинстве компаний коллеги любят общаться вне работы: они собираются в пабах для неформальных встреч и обмена идеями.

Поэтому любые барьеры в общении с незнакомыми людьми снимаются мгновенно.

Сперва меня очень удивляло, как представители самых разных религий спокойно работают вместе и общаются без каких-либо конфликтов, но это объясняется довольно просто: Великобритания — бывшая многонациональная и многоконфессиональная империя, поэтому здесь не возникает проблем с межкультурной коммуникацией.

И, наконец, спорт — это особая страсть британцев, которая влияет и на офисную жизнь.

Приехав сюда, я был удивлен, как много активностей проходят на улице. Хотя город и не спешит, тут постоянно кто-то норовит сбить тебя на велополосе.

Многие организации поощряют участие в спортивных мероприятиях и интерес сотрудников к физической активности. Такая система способствует укреплению связей среди коллег и поддержанию здорового образа жизни.

Трудности жизни в Великобритании

Стоимость

В первые месяцы удивляешься стоимости жилья и сервисов. Аренда в Великобритании почти в любом регионе жутко дорогая: в Лондоне мы снимаем однокомнатную квартиру (one bedroom) с холлом и совмещенной кухней (60 кв. м) за £2000 в месяц.

К этому добавляется консульский сбор £700 в год, электричество+газ £200 в месяц, вода £30 в месяц.

Конечно, можно рассматривать аренду не в Лондоне, а в небольших городах — там стоимость жилья будет на 30% ниже.

А вот расходы на транспорт везде будут одинаково большими: несмотря на то, что мы живём в центральной части Лондона, добраться до офиса в центре города обходится в £8 туда и обратно. Такси Uber/Bolt — посадка стоит около £10, а дальше счётчик.

И так далее — всё, что связано с сервисом, поначалу кажется очень дорогим. Тем удивительнее, что продукты и кофе остаются в более привычном для нас ценовом диапазоне.





Бродяги и бездомные

Из-за дороговизны жилья много людей остаются на улице и не обращаются за помощью, становясь бездомными. С непривычки для некоторых это может показаться неприятным.





Очереди

Местные жители выстраиваются в очереди на остановках, в кино и на кассах супермаркетов.

Со времен окончания Второй Мировой войны и отмены карточной системы терпеливые британские очереди превратились в целую традицию, поэтому существует даже такая фраза: The British love to queue so much, they’ll join a queue then ask what it’s for.

Британцы так любят стоять в очереди, что сначала занимают место, а потом спрашивают, для чего она нужна.

Протесты и забастовки

Здесь принято открыто выражать свою позицию и недовольство. Например, если сотрудников транспортной системы не устраивают условия работы и оплаты труда, они организовывают забастовки.

Бастуют многие: врачи, учителя. В этом случае страдают все: сейчас забастовки длятся уже более 6 месяцев и организации просто перестают работать.



Время

Нужно быть готовым к тому, что даже базовые вопросы с квартирой и документами будут либо занимать очень много времени с коммуникацией через долгую email-переписку, либо вовсе не будут решаться.



Если вы уверены, что осядете именно в Лондоне, к перечисленным выше проблемам добавятся ещё две:

Грабежи

В Лондон стремятся все: в том числе те, кто не может себе этого позволить. Ввиду жилищного кризиса, участились и кражи на улицах. Могут украсть велосипед прямо под камерами, просто отобрать его на улице или вырвать телефон из рук.

К сожалению, доходило и до более серьезных инцидентов — недавно проезжал мимо магазина, который обчистили за ночь, и он был вынужден закрыться. У полиции, к сожалению, не хватает рук на все дела.

Туристы

Нужно быть готовым к тому, что — с небольшими колебаниями от сезона к сезону — в Лондоне очень много туристов, к которым сложно привыкнуть.

Интересно, что нам повезло приехать в локдаун и застать Лондон в совершенно необычном для него виде — абсолютно пустым.

Кто переезжает в Великобританию

Люди попадают в город в разном положении: я вижу и мигрантов, которые переплывают границу, выживая в Лондоне без постоянной работы, и людей, которые переехали с какой-то финансовой подушкой, позволяющей арендовать квартиру и прожить здесь какое-то время.

Например, у меня есть знакомый, который переехал по визе стартапа, а потом стартап закрылся. Ему пришлось срочно искать новое место работы. К счастью, оно нашлось, но стресса было много.

Есть другой знакомый — PhD-студент, который жил в Лондоне 2,5 года при зарплате около £2500. Надо понимать, что на эту сумму он снимал комнату, ел и оплачивал досуг.

В целом, из-за Brexit чувствуется нехватка рук на низкооплачиваемых должностях — на первое время такое трудоустройство может стать хорошим вариантом, хотя и для него потребуется виза.

Но, вероятно, первые полгода-год придется адаптироваться к разным ценам, искать, где можно сэкономить, и ограничивать себя в расходах.

Требования к английскому

В Великобритании требования к знанию английского имеют свои особенности, которые стоит учесть.

Во-первых, никто не будет негативно к вам относиться, если вы не знаете определенных языковых оборотов или говорите с необычным акцентом. Желание общаться и искренность здесь ценятся намного больше, чем глубокое знание языка.

Во-вторых, в рабочей среде используется ограниченный набор слов и фраз, которые можно освоить за год или два работы в процессе беседы.

Профессиональная лексика позволяет быстро адаптироваться и не испытывать особых неудобств в общении.

В-третьих, для получения рабочей визы необходим уровень B2. Но я могу предположить, что для работы вам будет достаточно B1.

При трудоустройстве в крупную компанию вы можете обнаружить, что многие сотрудники говорят и на русском языке.

Это создаст комфортную обстановку и усилит чувство принадлежности к коллективу, особенно в начале карьеры.

Визовое законодательство

В Великобритании строгое законодательство, регулирующее наем иностранных сотрудников по Skilled Worker Visa (Tier 2).

Годовое количество доступных рабочих мест ограничено и делится на количество компаний в стране, однако для высококвалифицированных специалистов жесткие правила — не приговор: за прошлый год наша компания получила десятки для релокации сотрудников.

Dependent Visa позволяет членам семей тех, кто уже находится в Великобритании по соответствующей рабочей визе (Tier 2), приехать и присоединиться к ним. Она более гибкая, так как не привязана к работодателю.

Стоимость подачи документов для визы (Tier-2 для вас и Dependent для членов семьи) высокая: около £8000 на человека, поэтому на кого лягут эти затраты — на вас или работодателя — лучше выяснять еще до оффера.

Кроме того, нужно учесть, что для получения визы вам придется не только собрать стандартный пакет документов (справка о отсутствии судимости с апостилем, переведенный на английский диплом об образовании), но и сдать IELTS с оценкой 6.5 и выше, а также тест на туберкулез в сертифицированной клинике.

Виза Tier-2 выдается только в визовом центре страны, где у вас есть налоговое резидентство (вы должны провести там не менее 180 дней в году). У первоначальной визы срок действия — 30 дней, в течение которых вы должны въехать в Великобританию.

Затем вам нужно получить Biometric Residence Permit (BRP) в почтовом отделении и зарегистрироваться в полиции. BRP будет вашим основным документом в Великобритании три года, потом его нужно продлить.

Спустя пять лет проживания в стране вы можете получить постоянное разрешение на жительство (Indefinite Leave to Remain), которое позволяет оставаться в стране без ограничений иммиграционного контроля.

Через год можно принять присягу королю и стать полноценным гражданином Великобритании.

Альтернатива визе Tier-2 — Global Talent. О том, как получить ее, на RB.RU есть отдельная колонка.

Как искать работу в Великобритании

Есть несколько важных шагов, которые стоит предпринять перед поиском работы в Великобритании.

Я готовил резюме в Figma, но теперь понимаю, что это не лучший вариант: используйте форматы, которые можно прочитать в текстовом виде — docx или pdf.

Не стоит добавлять изображения, индикаторы прогресса и указывать возраст — эти детали не играют большой роли.

Резюме по реферальной программе обычно рассматривают отдельно.

Если у вас есть знакомый в компании, где вы хотели бы работать, лучше обратиться к нему или попытаться узнать у своего окружения, есть ли у них такие связи — подобные резюме могут рассматривать еще и более внимательно, шанс быть замеченным сильно возрастает.

Отмечу, что единого ресурса для поиска работы в иностранной компании, кроме LinkedIn, к сожалению, нет. В Великобритании популярны сайты Monster и Indeed.

Если хочется узнать больше о компаниях, рекомендую заглянуть на Glassdoor. Там можно найти отзывы о работодателях.

Я уже упоминал, что рекомендации имеют большое значение при поиске работы. Попробуйте начать с этого шага.

Скорее всего, знакомый знакомого уже переехал и сможет не только порекомендовать вас, но и получить бонус в случае успешного найма.

Вывод

В заключение хочу поделиться парой полезных советов по поиску работы:

Не стоит себя накручивать, особенно если ищете работу в крупной компании — обычно именно там все более лояльно и просто.

Важно готовиться к интервью. Читайте о компании и процессе найма, можете попробовать пройти тестовое собеседование.

Обязательно найдите реферала в компанию, которая вас интересует — это может быть личный или общий знакомый.

Не забудьте подготовить хорошее резюме. Рекомендую создавать его в формате docx, а также оформить профиль в LinkedIn.

Фото на обложке: vecstock/Freepik