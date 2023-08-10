7 типичных ошибок проджектов и как их избежать

Управление проектами — область, в которой нужно действовать в условиях высокой неопределённости, что неизбежно ведёт к ошибкам. Некоторые повторяются из проекта в проект. Поэтому важно не закрывать на них глаза и прорабатывать вместе с командой.
Дмитрий Ильенков, основатель PMClub и управленец с более чем 15-летним стажем, рассказал о самых частых ошибках проджектов.
Работа за других
Многие проджекты берут на себя задачи других членов команды. Пишут код, анализируют данные, делают дизайн. Особенно часто этим грешат менеджеры, перешедшие на свою должность с позиции специалиста.
Такая ситуация может сложиться по двум причинам:
- На проект выделено недостаточно ресурсов — и каждому члену команды приходится выполнять несколько ролей. Это свойственно стартапам.
- Либо, наоборот, вы работаете в корпорации, в которой сложные процессы согласования и проще все сделать самому.
Однако такая практика ведет к тому, что менеджер перегружает себя и выгорает, а члены команды чувствуют, что их работа не ценится.
Что делать:
- если рутинная задача перед вами стоит прямо сейчас — наймите фрилансера. Это обойдется дешевле, чем потраченное время, в которое вы могли бы заниматься проектом.
- На будущее попросите у спонсора или руководства дополнительные ресурсы для команды.
- А главное — сосредоточьтесь на своей работе и дайте другим выполнять их обязанности.
Мне очень помогает простое упражнение — периодически я выписываю повторяющиеся задачи и смотрю, какие из них можно делегировать. Сталкиваясь с новыми задачами, стараюсь не бросаться в них с головой, а немного замедлиться — посмотреть, кто может решить задачу вместо меня.
Микроменеджмент
Нередко руководитель начинает контролировать каждую мелочь: проверяет даже крошечные обновления, отслеживает, кто присутствовал на летучке в Zoom, или трекает рабочее время сотрудников. Это отнимает ресурсы и у менеджера, и у членов его команды. А еще у сотрудников накапливается напряжение.
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Сможет ли GPT заменить менеджера проектов — эксперимент
Корней у проблемы может быть много: неуверенность в своей команде, перфекционизм или даже искреннее желание помочь сотрудникам делать свою работу лучше. Однако помощью в этом случае будет не мешать людям делать их работу.
Что делать:
- Уберите все лишние согласования там, где они не нужны.
- Поясните команде их зоны ответственности: где они могут сами принимать решения, а что лучше согласовать.
- Доверяйте команде, контролируйте только важные сроки, следите за результатами работы и метриками.
- Не забывайте, что нам платят за создание качественного продукта, и фокусируйтесь на качественных процессах, ведущих к достижению результата.
- если команда большая и вы не успеваете за всем уследить — привлеките тимлидов.
В какой-то момент я осознал, что не руковожу службой спасения, а значит, все наши ошибки поправимы. Осознав это, я стал гораздо спокойнее — каждый имеет право на ошибку. Мое дело — не мешать другим ошибаться и учиться, а помогать на этих ошибках учиться и не повторять их.
Недостаточная коммуникация
Это вредит как самой команде, так и проекту в целом.
Коммуникация для команды. Чтобы создать классный продукт, нужна постоянная коммуникация, обеспечение которой — обязанность менеджера проекта. Важно быть в курсе, какие сейчас задачи у каждого из сотрудников и как ход работы сказывается на результатах.
Коммуникация для проекта. Порой менеджеры скрывают сложности и проблемы в проекте от заказчика, спонсора или руководителя. Пытаются исправить все своими силами. Обычно такое поведение вызвано банальным страхом неудач, которому подвержены все. Однако замалчивание приведет лишь к еще большим проблемам.
Что делать:
- Работайте системно, инвестируйте время в проактивное планирование и общение с командой.
- В случае проблем открыто поговорите с тем, кто может помочь в их решении. Чем раньше обнаружится факап, тем меньше ресурсов потребуется на его устранение.
Мы стараемся создавать больше форматов для коммуникации в команде — это и еженедельные встречи для всей команды, и встречи по проектам, и 1:1, и короткие встречи, чтобы уточнить поставленную задачу и принять результат.
Мало планирования
Навык планирования — один из ключевых для проджекта. Ошибки в составлении плана проекта, недостаточное внимание к деталям и отсутствие гибкости ведут к потере контроля над ситуацией.
При этом важно понимать, что со временем план может измениться.
На старте карьеры у меня была пара проектов, которые начинались с мучительно длинного планирования и переходили к хаосу, когда первоначальный план не срабатывал. Готовность твердо идти к результату, но проявлять при этом гибкость — навык, необходимый для успешной работы.
Что делать: Развивать навыки гибкого планирования, заранее анализировать ситуацию и учитывать все возможные сложности.
Игнорирование рисков
Управление рисками — еще одна компетенция, которой необходимо овладеть проджекту. Многие менеджеры, особенно неопытные, не уделяют должного внимания обсуждению рисков как на начальном этапе, так и во время реализации проекта. В лучшем случае это ведет к срыву сроков, в худшем — к результату работы, не отвечающему требованиям заказчика.
Что делать: Развивать навыки риск-менеджмента и применять их на практике.
Параллельные задачи
Часто в вакансии менеджера проекта можно встретить требование «многозадачность». Однако если браться за выполнение разных тасков сразу, перескакивая между ними, общее качество результата снизится.
Более эффективная стратегия — сосредоточиться на одной задаче за раз и концентрировать на ней все свои усилия, а только после ее завершения переключаться.
Что делать:
- Отпустите себя: если вы прямо сейчас не сделаете какую-то задачу — ничего страшного не случится.
- Приоритезируйте задачи и грамотно планируйте рабочий день. Можно использовать «метод помидора» — заводить таймер на 25 минут и в течение этого времени заниматься только одним делом, после чего дать себе 5 минут отдыха и браться за другое.
- Займитесь процессами: если вам постоянно приходится переключаться между задачами, возможно, проблема в системном подходе.
- О том, как и зачем бороться с многозадачностью, хорошо написано в книге Гэри Келлера и Джея Папазана «Начни с главного».
Иногда бороться с собственной мультизадачностью бывает больно. Случается, что я откладываю интересные возможности именно ради того, чтобы не возглавлять несколько проектов параллельно. Сначала так делать было тяжело, но на длинном отрезке такая сдержанность хорошо окупается — два завершенных проекта лучше, чем пять, среди которых два завалены, а два зависли.
Все пущено на самотек
Главный бич в управлении проектами — отсутствие системного подхода. еще на старте проекта менеджер должен видеть перед собой конечный результат, понимать, какие стадии ему предстоит пройти, и правильно оценивать риски, с которыми он может столкнуться.
Чтобы избежать этой ошибки и не сползти от управления проектом в управление набором задач, нужно применять проверенные подходы, а не учиться исключительно на своих ошибках.
Что делать: Системно развивать свои навыки, применять лучшие практики и изучать новые методологии.
Чек-лист: как проджекту не повторять ошибок
- Фокусируйтесь на результатах.
- Выстраивайте четкие управленческие процессы.
- Будьте открытым для обсуждения проблем.
- Проактивно подходите к планированию и управлению рисками.
- Развивайте свои навыки.
- И применять к управлению проектами системный подход.
Фото на обложке: Unsplash
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