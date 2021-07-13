4 шага для продвижения бизнеса на западном рынке с помощью SEO

Rush Agency занимаемся продвижением бизнеса за рубежом. Валентин Батрак, руководитель западного SEO, рассказал, как компании выходить на западные рынки: проанализировать спрос, подготовить сайт и учесть нюансы регионального продвижения.

Вывести стартап на западный рынок не равно вложиться во франшизу пиццерии в родном селе или купить готовый успешный бизнес. Он имеет маркетинговую специфику, не всегда понятную нашему стартаперу. Так, в России органический трафик догоняют платным, а в США это стоит в разы дороже. SEO-продвижение в Google сильно отличается от практики в отечественном «Яндексе».

Перед запуском проекта на новом рынке нужно провести исследование, взвесить риски, в идеале — обратиться к экспертам по продвижению. Не учтете нюансы — легко потеряете деньги и время, а то и вовсе окажетесь под санкциями Google минимум на полгода.

Изучить спрос на продукт

Первый шаг — это выбор перспективной страны. Кому-то проще работать на рынке, схожем с домашним. Другим — начать в соседней стране, чтобы сэкономить на логистике. Что бы вы ни выбрали, следующим шагом должен стать анализ спроса, иначе инвестиции будут потрачены впустую.

Как это сделать

Проанализируйте спрос и ситуацию на рынке — здесь на помощь придут SEO-сервисы. В SimilarWeb можно анализировать конкурентную ситуацию (например, трафик и его источники), сервис Ahrefs поможет с анализом спроса на рынке. Вот на какие параметры стоит обратить внимание при выборе нового рынка:

объем спроса (подбираем для каждой страны ключевые слова и смотрим количество показов в Google по ним);

стоимость продвижения (сколько кликов дают платные источники и стоимость этих кликов (CPC));

сложность продвижения по ключевым словам (в системе есть специальный коэффициент).

Пример нашего клиента — производителя искусственных растений. Компания выходила на рынок США и анализировала спрос с помощью генератора ключевых слов Ahrefs:

Что смотреть в этой таблице:

количество запросов (Volume) — частотность/популярность ключа. Чем выше частотность, тем больше спрос;

стоимость клика (CPC) — проверяем, насколько затратно продвигаться по нужным ключам;

KD (Keyword Difficulty) — показатель отражает сложность продвижения по тому или иному запросу. Чем ниже, тем легче вывести сайт в топ.

Дальше анализируем конкурентов. Вбивайте ключевые запросы и смотрите, кого Google выдает в топе. С кем придется конкурировать: с локальными сайтами или с Amazon? Посмотрите трафик этих сайтов, его источники и стоимость (сделать это можно на платформе SimilarWeb или Semrush).

Важно понять структуру сайтов конкурентов, их функционал и ассортимент. Ответьте для себя на вопросы:

Сможем ли мы разместить столько же карточек товаров?

Если речь об услугах, то можем ли предложить сервис не хуже?

Осилим ли полноценный информационный раздел или блог?

Есть ли ресурсы на закупку такого же трафика или ссылок для SEO?

Есть ли под рукой разработчик, готовый внедрять на сайт новые разделы и функционал, необходимый для SEO?

Сколько времени все это займет?

Не стоит выходить на западный рынок, если ваш товар ищут несколько пользователей в месяц или в топ-10 Google не локальные игроки, а гиганты вроде Amazon.

Судя по выдаче, локальному сайту с матрешками в США ловить будет нечего

Единственное исключение — это огромный чек (например, вы продаете оборудование для пекарен от $10 тыс.) и высокий LTV (клиенты «живут» три-пять лет и платят тысячи долларов). Если условия кажутся подходящими, можно смело переходить к завоеванию нового рынка.

Проработать семантику и контент на сайте

От качества контента зависит все, включая конверсию и прибыль. Представим, что компания выходит на англоязычный рынок. Кажется, все проще некуда: переведем сайт в бюро переводов, и дело с концом. Но не все так лингвистически сахарно.

Например, производителю кухонной мебели полезно будет знать, что буфет в Англии люди ищут как cupboard, а в Ирландии — press. Или что американец может сразу же покинуть сайт, если увидит текст на британском английском. Вы можете потерять драгоценный трафик и время, если не учтете нюансы языка.

Если регистрируете новый домен — делайте это правильно. Включите в название частотное ключевое слово, имя бренда или название продукта. Для проверки используйте сервисы Instant Domain Search или Domains Bot — они покажут, занято ли доменное имя.

Не менее важно выбрать расширение. Например, .com — самое дорогое, иногда лучше взять национальный домен. Но тут все зависит от того, какую SEO-стратегию вы выберете.

Инфозапросов в западном Google гораздо больше, чем в России. И если наш бизнес не заморачивается на контенте, то в США большинство компаний ведут блоги и серьезно работают с информационным трафиком.

Есть целые отрасли, в которых его в десятки раз больше, чем в России (IT, SaaS). Поэтому абсолютно всем компаниям на Западе придется озаботиться созданием контента.

В России запросов со словом «купить» существенно больше, чем в США. На Западе поиск движется в сторону информационных запросов

Как это сделать

В первую очередь нужно собрать семантику, подготовить контентный план и ТЗ для копирайтера. Второе — найти хорошего райтера. Так, 59% британцев не оставят деньги компании, на сайте которой встречаются грамматические ошибки. Поэтому текст должен писать только носитель языка, а не студент РУДН (найти специалиста уровня native speaker можно на биржах Upwork или Fiverr).

Дальше — больше. Копирайтер должен быть экспертом в области, в которой пишет. Например, для компании Gosu.AI (это ИИ-стартап для геймеров) мы искали копирайтера-игромана. Нам повезло, и проектом занялся геймер с Филиппин с отличным английским и опытом комментирования киберспортивных игр (это важно для глубокого понимания ниши).

Проработайте не только статьи, но и грамотно переведите продуктовые страницы, контакты, информацию о компании и пр. Не забудьте об обозначениях мер и валюты.

Привести сайт в порядок

В западных странах правит Google, а он любит функциональные и быстрые сайты. Проверьте свой ресурс на следующие показатели:

мобильная версия. До 68% трафика идет из мобильных устройств. Поэтому нужно делать адаптивный сайт, это даже не обсуждается;

скорость загрузки страниц. Чем меньше, тем лучше. Точно не более трех секунд. Конверсия почти пропорциональна скорости загрузки (с каждым увеличением времени загрузки на 1,5 секунды конверсия падает примерно в два раза). У сайтов со скоростью загрузки около шести секунд конверсия составляет лишь 0,6%;

on page-оптимизация. Наводим техническую «гигиену»: оформляем и оптимизируем теги title, description, h1;

ссылочная масса. SEO на Западе не работает без ссылок, а ссылочных бирж, как в России, нет. Линкбилдинг пересекается с PR-деятельностью — придется общаться с площадками и договариваться о размещении ссылок, а иногда и писать статьи для них.

Комбинировать поисковое продвижение и платную рекламу

Платное продвижение (контекст, реклама в социальных сетях) в западных странах стоит дороже, чем в России. Например, клик в контекстной рекламе в нише клининга в Москве стоит $, а в Чикаго — от $5 до $16. SEO-продвижение сайта под Запад у российского агентства в среднем обойдется на 100% дороже, но не в разы.

Поисковое продвижение работает на длинной дистанции (первых ощутимых результатов придется ждать четыре-шесть месяцев), но, увы, без него не обойтись. Если в России принято догонять трафик контекстом, то на Западе в погоне за трафиком вы за месяц сольете годовой бюджет.

SEO-инструментами можно добиться впечатляющих результатов. Мы работали с клиентом, который вышел на рынок США с красной икрой. За полгода сайт вошел в топ-5 Google в своей категории. Месячный бюджет составлял $1700: $1500 за услуги агентства и $200 на покупку ссылок.

Как действовать правильно

Совмещайте SEO и краткосрочные рекламные кампании в платных каналах: контекст, социальные сети.

Как получить максимум

Минимизируйте риски и продумывайте каждый шаг, привлекайте экспертов. Вам помогут инструменты SEO и чек-лист:

Выбирайте страну с хорошим спросом на ваш товар и благоприятной ситуацией (конкуренты, затраты, сроки окупаемости). Уже на этом этапе используйте SEO-инструменты, анализируйте нишу в Google. Проработайте семантику на языке целевого рынка. Учитывайте различия одного языка в разных странах и даже диалекты в одной стране. Создавайте много качественного контента для сайта. Для этого обязательно понадобится копирайтер — носитель языка, который будет экспертом в вашей сфере. Адаптируйте «техничку» под требования Google: приоритет — мобильная версия, скорость загрузки не более трех секунд, on page оптимизация, наращивание ссылочной массы. Продумайте стратегию продвижения. Оптимальный выбор — сочетание SEO и платного продвижения с прицелом на SEO. Обращайтесь к профессионалам. Лучше не рисковать деньгами и не изобретать велосипед — в России есть агентства с опытом продвижения сайтов на Западе.

Фото на обложке: oatawa/shutterstock.com