Расчетный счет и лицевой счет: в чем разница

В финансовой сфере важно понимать разницу между расчетными и персональными банковскими счетами, так как каждый предназначен для своих целей. Руководитель юридической компании «Качкаев и партнеры» Руслан Качкаев рассказал, чем расчетный счет отличается от лицевого.

Содержание:

Что такое расчетный счет

Расчетный счет — это банковский счет, предназначенный для расчетов по коммерческой деятельности.

Как открыть расчетный счет

Для открытия расчетного счета необходимо обратиться в банк и предоставить пакет документов, который включает:

паспорт заявителя;

свидетельство о государственной регистрации ИП или юридического лица;

другие документы по запросу банка.

По закону банк выполняет идентификацию клиента, именно поэтому банк при первом обращении проверяет документы в офлайн-формате.

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Что такое лицевой счет

Лицевой счет — это счет, предназначенный для личных финансовых операций физических лиц. Он служит для хранения денег, совершения покупок, для оплаты услуг, получения заработной платы и переводов.

Как открыть лицевой счет

Открытие лицевого счета — процесс менее формализованный, чем открытие расчетного счета. Для этого достаточно предъявить паспорт в отделении банка (при первом обращении в банк), чтобы клиент прошел процедуру KYC (know your client или «знай своего клиента»). Когда банк уже знает клиента, то лицевой счет может быть открыт дистанционно в пару кликов на телефоне.

Чем расчетный счет отличается от лицевого

Особенности расчетного счета:

предназначен для коммерческой деятельности;

доступен ИП, ООО и юридическим лицам;

операции: безналичные платежи, расчеты с контрагентами, выплата зарплаты, уплата налогов;

ограничения: лимиты на снятие наличных, ограничения на переводы

платное обслуживание;

страхование вкладов: для ИП и организаций, зарегистрированных в качестве субъектом МСП — до 1,4 млн рублей.

Лицевой счет:

предназначен для личных нужд;

доступен для открытия физлицам;

операции: переводы, снятие наличных, оплата покупок и услуг;

ограничения: лимиты по переводам СБП;

обслуживание может быть бесплатным;

страхование вкладов: на все счета и вклады до 1,4 млн рублей, а также до 10 млн рублей в отдельных случаях.

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Использование лицевого счета ИП в коммерческих целях

Использование лицевого счета ИП в коммерческих целях не рекомендуется, так как это может привести к блокировке счета по Закону 115-ФЗ. При этом ИП может выводить денежные средства с расчетного счета на лицевой на личные нужды. В законе не предусмотрено таких ограничений.

Вопросы могут возникнуть у налоговой службы, когда ИП принимает оплату за товары или услуги на свой лицевой счет. ФНС наделена полномочиями проверки лицевых счетов, и ее могут заинтересовать доходы, которые ИП, например, получает на личную банковскую карту. В таком случае ФНС взыщет налоги и штраф за неуплату налогов.

Что будет при нарушении правил использования счета

При нарушении правил могут возникнуть проблемы, среди которых:

штрафы от ФНС в размере 20% от неуплаченного налога и взыскание налогов;

блокировка счета по 115-ФЗ;

блокировка денежных средств на счете по 115-ФЗ;

закрытие счета банком по 115-ФЗ.

Какое законодательство нарушается при нарушении правил использования счета:

Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кодекс об административных правонарушениях.

Выбор счета: расчетный или личный

Выбор между расчетным и личным счетом зависит от ваших целей. Рассмотрим ситуации, в которых требуется тот или иной счет:

Вам нужен расчетный счет, если:

зарегистрированы как индивидуальный предприниматель (ИП) или владеете юридическим лицом;

планируете вести коммерческую деятельность, что подразумевает безналичные расчеты с поставщиками и клиентами, выплату зарплат сотрудникам, уплату налогов и сборов;

хотите пользоваться рядом дополнительных услуг, предоставляемых банками для бизнеса, например, эквайринг (прием безналичных платежей), зарплатные проекты, валютный контроль (ВЭД).

Достаточно личного счета, если вы:

физическое лицо и не ведете коммерческую деятельность;

получаете зарплату, стипендию, пенсию;

оплачиваете коммунальные услуги, интернет, связь;

совершаете покупки в магазинах и онлайн;

делаете переводы родственникам и знакомым.

Мифы о личном счете ИП

Некоторые ИП ошибочно полагают, что для ведения небольшой коммерческой деятельности им достаточно личного банковского счета. Однако это не так. Вот основные мифы об использовании личного счета для бизнеса:

«Это проще и дешевле»

Открытие расчетного счета действительно требует немного больше документов, но зато обслуживание личного счета с частыми поступлениями от коммерческой деятельности может оказаться дороже из-за превышения лимитов и комиссий.

«Налоговая служба не узнает»

Налоговые органы вправе запросить у банка информацию о движении средств по всем счетам клиента, в том числе личному. При выявлении фактов использования личного счета в коммерческих целях ИП ждут штрафы.

«Это всего лишь временная мера»

Использование личного счета для бизнеса может войти в привычку, что затруднит переход на расчетный счет в будущем. Отсутствие разделения финансов также мешает вести грамотную бухгалтерию.

Преимущества и недостатки использования расчетного счета

Сравним плюсы и минусы открытия и использования расчетного счета.

Преимущества:

Удобство расчетов: можно проводить безналичные платежи онлайн. Безопасность: каждый платеж требует подтверждения смс-кодом. Прозрачность: легкий доступ к истории операций, возможность предоставления выписок в контролирующие органы. Повышение имиджа: расчетный счет демонстрирует серьезность намерений компании, повышает доверие клиентов и партнеров. Доступ к дополнительным услугам: зарплатные проекты, инкассация, валютные операции, кредитование, банковская гарантия. Кешбэк: некоторые банки предлагают программы лояльности, позволяющие возвращать часть средств за покупки. Открытие срочного депозита в течение дня и получение дополнительного дохода.

Недостатки:

Дополнительные расходы: ежемесячная комиссия за обслуживание, плата за дополнительные услуги. Мониторинг операций и возможность блокировки счета из-за непредставление отчетности в ФНС, проведения сомнительных и подозрительных операций по мнению банка. Отчетность по всем операциям, проводимым по всем расчетным счетам.

Коротко о главном

Выбирая между расчетным и личным счетом, руководствуйтесь целями использования средств. Для ведения бизнеса необходим расчетный счет. Он обеспечивает: безопасность, удобство и легальность финансовых операций.

Старайтесь проводить операции, связанные с личными нуждами по лицевому счету, и не принимать оплату на личную карту по бизнес-операциям.

Не игнорируйте запросы ФНС и банка по предоставлению информации и документов.

Помните, что денежные средства застрахованы в банке на сумму до 1,4 млн рублей для физических на лицевом счете, а также для ИП и ООО, включенных в список субъектов МСП, на расчетном счете.

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