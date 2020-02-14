Как грамотно реинвестировать во фриланс: инструкция из 4 шагов

В этой статье расскажу, на что обратить внимание при развитии своего бизнеса. А именно, как грамотно пустить деньги в оборот.

Копейка рубль бережет. А грамотно потраченный рубль — хорошее вложение в ваше будущее, поэтому экономический расчет реинвестиций из заработанных денег важен и для фрилансера-новичка, и опытного исполнителя.

1. Рассчитайте профицит денежных средств

Если вы тратите больше, чем зарабатываете, нужно мыслить рационально: инвестиции в бизнес важны, но сначала закройте свои первичные потребности.

Если у вас образовался «финансовый хвост» в виде долгов, кредитов или необходимой крупной покупки, лучше закрыть эти вопросы прежде, чем расширяться. А если брать кредит на развитие бизнеса, то в случае провала будет сложнее его закрыть — вы создадите для себя двойную долговую нагрузку.

Поэтому изначально вам необходимо:

Оценить объем свободных денег, который есть на данный момент при среднемесячном заработке.

Рассчитать процент, который можно безболезненно откладывать на развитие. В этом вам поможет ведение финансового дневника с указанием прихода-расхода средств в день, неделю и месяц. Или онлайн-сервисы, такие как калькулятор «Тинькофф» или приложение Coinkeeper.

По словам фрилансеров нашей биржи, оптимально откладывать не менее 15% средств, чтобы уже через полгода иметь на счету сумму для покрытия расходов на рекламу, маркетинг, поисковую оптимизацию или покупки билетов на знаковые мероприятия по своей специализации (конференции, митапы, форумы, выставки, образовательные курсы).

Если вам удалось взять большой проект по ставке х2 к вашей среднемесячной зарплате, четко распределите финансовые поступления.

Дизайнер-фрилансер Иван Гринский, который работает на бирже три года, рассказал про свое распределение средств:

«Когда я получаю заказ примерно в два раза выше по стоимости от среднемесячного, я трачу те же 50% от среднего заработка с заказов в месяц. При этом остаток полностью идет в копилку трат на себя. Выходит, что при «большом куше» я трачу 25% от заработка на жизнь. Другими словами, доход выше — траты те же, но свободных средств больше.

Из оставшихся 75% примерно 40% я откладываю на временный депозитный счет под процент на остаток или пополняемую версию депозита. Остальные 35% идут на приобретение дополнительных опций на бирже фриланса, на подписку на сервисы вроде тайм-трекера и образовательные продукты».

2. Оцените, на что тратить деньги

Как только вы поймете свой остаток свободных средств, оцените, нужно ли вам использовать эти деньги как-то иначе. Какие еще финансовые цели сейчас в приоритете над расширением бизнеса? Например, покупка авто или недвижимости.

Вариантов трат «здесь и сейчас» масса, а накопление капитала для саморазвития часто отходит на второй план. Поэтому если ваш бизнес — лишь одно из звеньев в цепи финансовых вложений, можно открыть накопительный счет или пройти курс грамотного инвестирования.

Подобные проекты предлагают онлайн-академия Coursera, Московская бизнес-школа и другие. Если вы работаете в столице, общие консультации можно получить и на сайте малого бизнеса Москвы.

Кроме финансового образования можно подумать и о развитии своих профессиональных навыков. Но средняя стоимость курсов — в районе 25–30 тысяч рублей. При этом базовые скилы можно закрыть и бесплатно, если вам нужно получить общие рекомендации по работе в конкретной специализации.

Нет смысла покупать курс ради курса: такой подход крайне непродуктивный, потому что вы изначально не будете понимать, какой результат на выходе хотите получить.

Рекомендую выбирать курсы по такому принципу:

Определите, какие вопросы вы бы задали консультантам в процессе прохождения курса.

Составьте несколько тезисов, которые вы хотите подтвердить, выяснить или опровергнуть мнением коучей.

Попытайтесь понять, как можно «оцифровать» ваши цели и есть ли надежда, что спикер вам об этом расскажет.

Есть ли шанс закрыть часть вопросов конкретным курсом исходя из его описания и знаний о преподавателе.

Например, вы хотите стать UX-дизайнером, имеете опыт работы с онлайн-магазинами потребрынка. А ваш клиент — сайт по подбору репетиторов на дому. И вам сложно понять, какой путь от регистрации до кнопки «купить» подтолкнет их быстрее совершить целевое действие. Получаемые знания должны вам помочь решить эту задачу.

3. Найдите свою точку роста

На этом этапе оцените, в какой точке вы находитесь сейчас. Если вы проработали меньше года и почти 100% ваших заказчиков с биржи фриланса, вкладывайтесь в дополнительные виды обслуживания — VASы (Value Added Services).

У всех бирж, будь то иностранные или русские маркетплейсы услуг, есть система ранжирования по рейтингу: она зависит от количества положительных отзывов заказчиков, активности на площадке, количества реализованных проектов и заполненности профиля (включая примеры работ). Как правило, свою позицию в каталоге можно поднять за дополнительную плату.

Что это даст? Больше просмотров вашего профиля потенциальными клиентами (и, соответственно, больше шансов взять классный проект), ведь не каждый заказчик готов изучать 3–5 страниц фрилансеров в каталоге.

Например, на нашей бирже поднятие +1 к текущему месту стоит 10 рублей, а минимальная сумма покупки — 150 рублей, то есть +15 позиций. При этом общий объем вложений во многом зависит от специализации фрилансера: в одной нише может быть несколько десятков исполнителей, а в другой — тысяча.

Если вы — уже профи, клиенты рекомендуют вас друзьям, и пул заказчиков с каждым годом растет, пора инвестировать в свою персональную страницу. Можно заплатить за кастомизацию страницы на бирже, чтобы забрендировать ее и расписать регалии (награды, победы, отзывы клиентов о вашей работе).

Также вы можете создать простой сайт-конструктор с информацией о проделанных кейсах в формате «проблема-решение-результат». Такую страницу можно сделать, например, на Wix или Tilda.

Если вы чувствуете силы и желание обучать и делиться экспертизой, действенный инструмент — создание своего блога или вебинара по узконаправленной теме.

На площадках вроде Gotomeeting.com или Webinar.ru в пределах 10 тысяч рублей в месяц можно проводить персональные онлайн-ивенты.

Механизм следующий:

Проведите по своей базе клиентов рассылку, ведущую на информационную страницу со ссылкой на форму регистрации, или расскажите об этом в своем блоге.

Вложите средства средства в рекламу и посты в соцсетях.

Результаты мероприятия можно опубликовать в виде кейса и информационного сообщения в текстовом или видеоформате.

4. Посчитайте самоокупаемость вложений

Возврат инвестиций — лучшая цель при совершении любых трат в расширение дела. Например, покупка более мягкого кресла для работы не окупит вложения в конечном итоге. Кресло напрямую не даст вам прибыли — соответственно, приоритетность покупки снижается.

Лучше вложить средства в контекстную рекламу, продвижение вашей страницы в поисковых запросах или контент-маркетинг, которые помогут привлечь трафик на вашу страницу и конвертироваться в заказ. В итоге вы будете получать доход с каждого вложенного рубля.

Если у вас стоит цель зарабатывать как можно больше и работать фултайм, есть смысл получить максимальный доступ ко всей базе заказчиков в своей специализации. Для этого существует специальные pro-тарифы и profi-аккаунты. Как правило, стоят они достаточно дорого, поэтому имеет смысл использовать такой вариант только когда вы хотите войти в число топ-лидеров своей специализации и уверены в своих силах на 100%.

Как получить максимум

Если вы готовы вложиться в себя и пока находитесь в смятении, ответьте на вопросы:

Могу ли я сейчас позволить себе инвестиции в себя же?

Приведет ли это непосредственно к более высокому потенциальному доходу?

Готов ли я вкладывать деньги и как минимум месяц ждать возврата инвестиций?

Если ответы утвердительные, приступайте к действиям. И используйте наши подсказки выше.

Фото на обложке: Shutterstock / puhhha