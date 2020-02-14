6 вещей, которые нужно бросить, чтобы стать востребованным фрилансером

Если ничего не менять, то ничего не изменится — редактор Тара Блэр Болл убеждена, что эту фразу стоит вспоминать при решении любых проблем, в том числе профессиональных. В блоге на Medium она рассказала, как фрилансеру пересмотреть подход к работе, чтобы увеличить доход.

1. Перестаньте работать в вакууме

Регулярное общение с другими фрилансерами часто помогает в развитии карьеры. Я вхожу в несколько тематических групп (в Slack, Telegram и WhatsApp), и каждая из них по-своему ценна.

Мы вдохновляемся идеями друг друга. Я получаю и даю советы обо всем — от генерации лидов до создания бренда. Я узнаю о новых публикациях и местах для размещения, а также получаю ссылки на полезные бесплатные и платные ресурсы. Именно в одной из этих групп мне впервые предложили задуматься о коучинге, который позже стал частью моего бизнеса.

Может казаться, что на фрилансе вы работаете в вакууме — но вы не обязаны сохранять это положение, и я не советую это делать.

2. Перестаньте игнорировать клиентов

Многие фрилансеры сразу создают портрет потенциального клиента и продумывают способы его привлечь. У меня получилось наоборот: я просто начала вести блог и со временем обнаружила, что мои статьи обычно комментируют специалисты с высшим образованием, которых интересуют отношения между людьми и личное развитие.

Если я хотела продолжать писать для этих людей, мне нужно было узнать о них больше — что привлекает их внимание, что делает их счастливыми или грустными, на что они с легкостью тратят деньги? Я провела исследование, используя сайты с вопросами наподобие AnswerThePublic.

Допустим, ваш идеальный клиент — одинокая женщина-миллениал, строящая карьеру. Знаете ли вы, в чем она нуждается и чего хочет? Предоставляете ли вы продукт, который ей интересен или нужен, пишете ли статьи для журналов, которые она читает?

Не погружайтесь в себя настолько, чтобы забыть о потребностях клиента.

3. Перестаньте игнорировать хорошие советы

Будучи коучем, я встречаю большое количество людей, которые хотят добиться успеха, в том числе финансового. Они приходят ко мне за советом, но, получив обратную связь, основанную на опыте, цифрах и исследованиях рынка, они называют миллион причин, по которым моя рекомендация плоха и им не поможет.

Позвольте мне вернуться к стартовой цитате: если ничего не менять, то ничего не изменится. Просите совет, если вы действительно готовы ему последовать.

Если вы хотите добиться успеха, ищите победителей. Людей, у которых получается воплощать в своей жизни ваши мечты. К их рекомендациям определенно стоит прислушаться.

4. Перестаньте класть яйца в одну корзину

Фрилансеры, которые за год зарабатывают более чем шестизначные суммы, всегда имеют разные источники дохода. Они пишут, редактируют, продают, рекламируют и занимаются веб-дизайном. Они работают на множество разных клиентов. Они занимаются инвестициями. Это коучи или консультанты. Они продают товары на Amazon или Etsy.

У меня есть пять источников дохода:

написание текстов (гострайтинг, создание контента, копирайтинг, ведение блога на Medium);

редактура (продается как часть написания текстов, коучинга или сама по себе);

продажи электронной книги и издания в мягкой обложке;

коучинг;

партнерские программы (Amazon и другие).

Заработок фрилансеров нестабилен. Когда наступает кризис, заказчики вычеркивают их из бюджета первыми. Наличие пяти разных источников дохода помогает мне не дрожать от страха (как и запас денег на шесть месяцев жизни).

5. Перестаньте писать инструкции, не достигнув успеха

Успех — вещь субъективная. Ринго Старр сменил Пита Беста прямо перед взлетом The Beatles. Бест все еще был успешен, но достигал ли он когда-либо успеха уровня своей The Beatles? Нет.

Можно считать себя успешным, зарабатывая на фрилансе $100 в месяц, и решить поделиться этой хорошей новостью со всеми. Это прекрасно, но большинство людей не назовут это успехом. Их не заинтересует руководство, в котором говорится не о той сумме, к которой они стремятся.

В начале карьеры лучше не увлекаться написанием инструкций. Просто выполняйте свою работу, и люди сами к вам придут.

6. Перестаньте зацикливаться на «искусстве»

Если вы занимаетесь фрилансом, вам следует быть не только продуктивным, но и гибким. Вам придется учитывать потребности и предпочтения клиентов, которые платят за ваши услуги. Они ожидают, что вы предоставите продукт, в котором они нуждаются.

Фрилансеры не освобождаются волшебным образом от мнений других людей. Фриланс идеализируют, потому что он дает большую свободу, но все же эта свобода не абсолютна.

Самые успешные фрилансеры сотрудничают, слушают, исследуют и развивают несколько источников дохода. Это потрясающая карьера, но свобода и самозанятость не так легки, как кажется поначалу. Если вы хотите преуспеть в этой области, вам нужно быть гибким и трудолюбивым. Без изменений обойтись не удастся.

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