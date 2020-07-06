Как бизнесу заработать на блогерах: топ ниш для рекламы у инфлюенсеров

Что люди готовы покупать по советам блогеров? Елена Бельченко, основатель агентства Tesla Target, рассказывает, кому стоит делать ставку на этот вариант продвижения, чтобы получить новых клиентов.

Эра сайтов-отзовиков, на которых рекомендовали продукцию, постепенно уходит в прошлое. На смену им пришел новый вид «сарафанного радио» — influencer marketing. Реклама у блогеров уже стала одним из основных двигателей маркетинга: люди их смотрят, живут вместе с ними, доверяют мнению.

Мы составили топ продуктов, которые пользователи социальных сетей готовы покупать по рекомендациям блогеров, с конкретными примерами для каждой ниши.



1. Косметика

Количество бьюти-блогеров на один квадратный метр в Instagram все больше и больше. Каждый день мелькают рекомендации кремов и помад, а спрос становится только выше. Это касается как уже известных брендов, так и только выходящих на рынок.

Классический пример — инста-блог Кайли Дженнер и бальзам для губ EOS, фото с которым звезда выложила несколько лет назад. Такой же бальзам, как у кумира, захотели миллионы людей — и продукт стал известен по всему миру.







По нашему опыту, в этой нише можно получить тысячные продажи. Основная аудитория бьюти-блогеров — девушки, которые любят уход за собой и мечтают быть похожими на своих кумиров.

Здесь покупают не только декоративную косметику, но и уходовые средства.Так, например, в одном из проектов нам удалось получить 6 тысяч продаж средства от акне.

Микро (от 10 до 30 тысяч подписчиков) и блогеры среднего размера (от 30 до 100 тысяч) приносили по 600 продаж, а самой низкой стоимостью лида стали 4 рубля.



2. Одежда, аксессуары и товары для дома

Люди покупают то, что можно выбрать глазами. С одеждой реклама у блогеров тоже работает на ура, стоит только правильно показать и продать.







К тому же, часто блогеры готовы на рекламу по бартеру. Вы «дарите» одежду/аксессуары, а инфлюенсер дает честный отзыв с вашими явками и паролями (отлично, если и с дополнительной скидкой в качестве лид-магнита) у себя на странице в соцсети.







Так же часто, как и одежду, в соцсетях покупают товары для дома: текстиль, кухонную утварь, бытовую технику и электронику.







Количество продаж здесь будет зависеть от ценового сегмента.

Чем ниже цена, тем больше продаж. Люди продолжают активно покупать вещи стоимостью до 3 тысяч рублей через интернет.

Например, официальный магазин света RegenBogen сотрудничал с дизайнерами интерьера и инста-мамами. При размещении у 14 блогеров и размере бюджета в 110 тысяч рублей получил окупаемость в 1090%. А известные многим фильтры «Аквафор» договорились о публикации с 17 инфлюенсерами, заплатив 100 тысяч рублей, и добились окупаемости в 245%.



3. Доставка продуктов и рестораны

Еда будет актуальна всегда, и здесь не должно быть сомнений в том, брать рекламу у блогеров или нет. Лидеры мнений могут показать только что открывшийся ресторан и за короткий период привести вам новых клиентов, а также поднять репутацию уже давно работающего и широко известного заведения.







То же самое касается доставки продуктов и готовой еды на дом. Несколько блогерских рассылок, выгодные предложения по именным промокодам — и поток новых покупателей обеспечен. Главное — не забыть про целевую аудиторию и геолокацию.

По своему опыту знаем: если доставка действует в пределах одного города или района, отбор подходящего блогера по ЦА должен быть очень тщательным. Иначе появляется риск спустить бюджет и не получить желаемого результата.

Мы в свое время это учли и получили с блогера 298 продаж со стоимостью лида всего в 50 рублей. При том, что доставка работала только в одном районе Москвы.







4. Онлайн-курсы

Таргет перестал приносить новых клиентов на бесплатные вебинары? Значит, пора протестировать рекламу у блогеров!

Блогер может как сам проходить курс и рассказывать о своих результатах аудитории на протяжении какого-то времени, так и приглашать людей на вебинары, поделившись уже полученным опытом от прохождения.

Какая тематика заходит лучше всего? Все, начиная от детских курсов по рисованию заканчивая вебинарами на тему экономической грамотности. Аудитория соцсетей настолько разнообразна, что каждый создатель курсов сможет найти пул блогеров, которые органично подадут их продукт.

Например, для женских курсов по отношениям с бюджетом 40 тысяч рублей мы привели 678 человек.







За последние годы объем рекламы у блогеров вырос в разы, но спрос и продажи при этом не становятся меньше. Мы считаем, что независимо от ниши блогеры могут принести вашему бренду если не миллионные продажи, то большую узнаваемость и лояльность к компании. Главное — выбрать подходящий формат интеграции.

Фото на обложке: Shutterstock / Diego Cervo