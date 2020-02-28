Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать

Маркетолог digital-агентства MediaGuru Екатерина Козлитина рассказала об особенностях размещения рекламы в мессенджере и показала ее действие на примере из своей практики.

Telegram отличается глубокой вовлеченностью пользователей и мгновенным донесением сообщений, а продвигать здесь можно все что угодно — от недвижимости до курсов по вязанию крючком.

Несмотря на запреты Роскомнадзора, Telegram остается одним из любимых мессенджеров россиян. А там, где есть живая аудитория, можно и нужно размещать рекламу.

Особенности рекламы в Telegram

В Telegram нет ярких баннеров, видеороликов или каруселей. Аудиторию здесь интересует текст, а не картинки, поэтому формат только один — пост и ссылки.

Основной трафик — мобильный. Если вы запускаете рекламу для продвижения сайта, адаптируйте его под мобильную версию.

Аудитория в Telegram-каналах очень лояльная, поэтому продвижение часто дороже, чем на других платформах («ВКонтакте», Facebook, YouTube).

Расширенной статистики по демографии нет. Мы не знаем гео, пол и возраст пользователей — только интересы. Статистику канала видим по числу подписчиков и просмотров публикаций.

Как купить рекламу

Напрямую

Вы находите канал, который нравится, зарекомендовал себя в тематике вашего бизнеса или пользуется популярностью у вашей аудитории. Затем пишете админу и договариваетесь о размещении рекламы. Услуга оплачивается переводом на карту.

Плюсы:

большой выбор каналов.

Можно сразу обсудить цену, контент и сроки размещения.

Админы часто пишут посты сами, чтобы они не выбивались из общей тематики. От вас нужны только вводные.

В описании канала обычно есть вся нужная информация: от медиакита до контактов, что убережет ваше время от лишних переписок.

Можно попроситься в какую-нибудь подборку и сэкономить на размещении. Ваше рекламное предложение будет тесниться с другими участниками публикации, зато бюджет поделится на всех.

Минусы:

блогеры работают по 100% предоплате.

Нет гарантии, что реклама выйдет в срок или выйдет вообще. Успокаивает то, что крупные и известные каналы дорожат репутацией и зарабатывают на размещении больше, чем могли бы на обмане.

Осторожно: админов подделывают. Точнее, не самих админов, а их аккаунты или доверенных лиц. Так что внимательно читайте юзернеймы и будьте бдительны с менеджерами-самозванцами, которые отправляют в личку предложения с выгодным размещением.

Нет ограничений по цене, владельцы каналов сами определяют стоимость размещения. Поторговаться можно, но обычно они несговорчивы. Не принимаете условия — ищите дальше.

Некоторые умельцы штампуют каналы и накручивают их ботами, которые и увидят вашу рекламу. Так что впечатляющие показатели — не гарант надежности. Как это разоблачить, расскажу чуть ниже.

Рекламные биржи

Combot, Telega.in, Sociate и другие — это сервисы-посредники, на которых собраны telegram-каналы с возможностью размещения рекламы.

Эти сервисы отличаются друг от друга количеством доступных каналов, ценами на пост, условиями использования (с регистрацией или без) и доступной информацией (например, какие-то биржи дают возможность связаться напрямую с админом, другие — нет). Сервисы пригодятся для быстрого поиска каналов: достаточно отфильтровать их по тематике и аудитории.

Плюсы:

есть отзывы о канале и некоторые аналитические данные.

100% гарантия, что рекламный пост будет опубликован или вам вернут деньги (при оплате через сервис).

Минусы:

есть не все каналы, которые могут вам подойти.

Посредники берут комиссию, обычно это 10-15%.

На некоторых биржах есть комиссия за пополнение счета и вывод денег.

Критерии выбора канала

В Telegram мы видим только две метрики: подписчиков и неуникальные просмотры. Если под постом высвечивается 300 просмотров, это не значит, что публикацию видело столько же людей. Возможно, сам админ 300 раз любовался публикацией.

Больше информации можно и нужно искать на рекламных биржах или в рейтинговых сервисах. Мне нравится проект TGstat. Сервис бесплатный, интерфейс удобный, легко настроить фильтр для поиска нужного канала. Здесь видны основные показатели:

число подписчиков;

прирост;

суммарный охват;

охват одного поста;

уровень вовлеченности (ERR — соотношение охвата поста к числу подписчиков);

индекс цитирования (ИЦ — соотношение суммы упоминаний и репостов к количеству публикаций в канале).

Неплох и бесплатный @TGStat_Bot, который выдает статистику прямо в Telegram в виде наглядной инфографики. Показатели такие же, как в веб-сервисе, не хватает только ERR.

А теперь небольшой чек-лист по проверке каналов, который поможет вам избежать мошенников и пустого слива бюджета.

Смотрим показатели аналитики. Если канала нет в сервисах, не тратим время, нервы и деньги — ищем нового кандидата. Обращаем внимание на число и регулярность публикаций. Если постов меньше 15, они появляются слишком часто или редко — ищем дальше. Анализируем просмотры. Если их число меньше трети подписчиков — активируем повышенный уровень подозрительности. Смотрим на активности (лайк или дизлайк). Проверяем прирост в дни размещения. Ищем прежние рекламные посты на канале и смотрим прирост аудитории. Наблюдаем подозрительные показатели или проникаемся доверием к каналу.

Оценка эффективности размещения в Telegram

Систем аналитики в мессенджере нет, поэтому оценивать эффективность рекламы приходится своими силами.

Вручную — способ подходит, если вы рекламировали свой канал. Посмотрите, сколько подписчиков прибавилось после публикации поста, и подсчитайте CAC. Google Analytics/«Яндекс.Метрика» — если вы продвигали сайт, посмотрите отчеты. UTM-метки предоставят вам всю нужную информацию. Сервис глубокой аналитики Telegram-каналов (например, Telemetr) — такие сервисы помогают быстро и точно анализировать рекламу в мессенджере. Продвинутые версии, как правило, платные.

Кейс: рекламируем игру в Telegram

Перед Новым годом мы запустили игру на нашем сайте и заодно протестировали рекламу в Telegram, опубликовав на крупных каналах посты с призывом к регистрации и участию в розыгрыше главного приза — «Яндекс.Станции».

Цель рекламы — повысить узнаваемость бренда, увеличить число визитов на сайт и получить максимальный охват.

Поиск каналов

Мы изучили рейтинги крупных Telegram-каналов для маркетологов и выбрали пул, подходящий нам по тематике публикаций:

Check ROI (@checkroi).

Кладовая маркетолога (@marketklad).

Lazy Marketer (@lazymarketer).

Клиент (@yourtypicalclient).

Анализ каналов

Проанализировали каналы через сервисы TGstat и @TGStat_Bot. Статистика переменчива, но в допустимом диапазоне.

Общение с админами

Мы обсудили с админами каналов контент, условия и даты размещения.

Нюансы

Обычно посты публикуются в дни, которые вы выбрали. Однако бронь даты возможна только после оплаты.

Цены разные, зависят от размера канала и аппетитов его владельца. В нашем случае цены были в диапазоне от 1,2 до 32 тысяч рублей.

Можно отправить админам готовый пост или просто вводные — они сами составят текст. Некоторые каналы выкладывают только свои публикации.

Результаты

Всего с рекламы на Telegram-каналах мы получили 1244 уникальных посетителя на сайт. Больше всего отдачи наблюдалось с канала «Клиент» — 1101 посетитель.

Время проведения на сайте выросло на 27,5% (по сравнению с предыдущим месяцем).

Количество заявок по прямым заходам увеличилось в три раза.

Как получить максимум

Покупайте рекламу только у владельцев крупных и известных каналов или через биржи (Combot, Telega.in, Sociate). Так вы убережете себя от потери денег и получите гарантию публикации поста.

Анализируйте выбранные каналы с помощью рейтинговых сервисов (TGstat, @TGStat_Bot). Стандартные метрики легко накрутить — просмотры на площадке не уникальные, а подписчики могут оказаться ботами. Рейтинговые сервисы помогут вам получить истинное и полное представление о канале: узнать число и прирост подписчиков, их вовлеченность, охват постов и остальные важные показатели. Если канала в сервисах нет — бегите от него подальше.

В Telegram нет систем аналитики, но проверять эффективность рекламы можно и нужно. Воспользуйтесь сервисами глубокой аналитики Telegram-каналов (например, Telemetr) или просматривайте отчеты Google Analytics или «Яндекс.Метрики», если продвигали сайт. В конце концов, проверяйте прирост подписчиков после публикаций рекламных постов и считайте стоимость привлечения одного клиента.

Реклама в Telegram-каналах работает и окупается, но при условии, что вы выбрали подходящий канал и все правильно оценили. Она удобная, простая и эффективная, попробуйте!

Фото в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash