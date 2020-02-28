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Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать

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Екатерина Козлитина
Екатерина Козлитина

Маркетолог digital-агентства MediaGuru

Софья Федосеева

Несмотря на запреты Роскомнадзора, Telegram остается одним из любимых мессенджеров россиян. А там, где есть живая аудитория, можно и нужно размещать рекламу. 

Telegram отличается глубокой вовлеченностью пользователей и мгновенным донесением сообщений, а продвигать здесь можно все что угодно — от недвижимости до курсов по вязанию крючком. 

Маркетолог digital-агентства MediaGuru Екатерина Козлитина рассказала об особенностях размещения рекламы в мессенджере и показала ее действие на примере из своей практики.

Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать

Особенности рекламы в Telegram

В Telegram нет ярких баннеров, видеороликов или каруселей. Аудиторию здесь интересует текст, а не картинки, поэтому формат только один — пост и ссылки. 

  • Основной трафик — мобильный. Если вы запускаете рекламу для продвижения сайта, адаптируйте его под мобильную версию. 
  • Аудитория в Telegram-каналах очень лояльная, поэтому продвижение часто дороже, чем на других платформах («ВКонтакте», Facebook, YouTube). 
  • Расширенной статистики по демографии нет. Мы не знаем гео, пол и возраст пользователей — только интересы. Статистику канала видим по числу подписчиков и просмотров публикаций. 

Как купить рекламу


Напрямую

Вы находите канал, который нравится, зарекомендовал себя в тематике вашего бизнеса или пользуется популярностью у вашей аудитории. Затем пишете админу и договариваетесь о размещении рекламы. Услуга оплачивается переводом на карту. 

Плюсы:

  • большой выбор каналов. 
  • Можно сразу обсудить цену, контент и сроки размещения. 
  • Админы часто пишут посты сами, чтобы они не выбивались из общей тематики. От вас нужны только вводные. 
  • В описании канала обычно есть вся нужная информация: от медиакита до контактов, что убережет ваше время от лишних переписок. 
  • Можно попроситься в какую-нибудь подборку и сэкономить на размещении. Ваше рекламное предложение будет тесниться с другими участниками публикации, зато бюджет поделится на всех. 

Минусы:

Проверенные компании помогут с маркетингом и рекламой. Ищете в B2B-магазине Rusbase.
  • блогеры работают по 100% предоплате. 
  • Нет гарантии, что реклама выйдет в срок или выйдет вообще. Успокаивает то, что крупные и известные каналы дорожат репутацией и зарабатывают на размещении больше, чем могли бы на обмане. 
  • Осторожно: админов подделывают. Точнее, не самих админов, а их аккаунты или доверенных лиц. Так что внимательно читайте юзернеймы и будьте бдительны с менеджерами-самозванцами, которые отправляют в личку предложения с выгодным размещением. 
  • Нет ограничений по цене, владельцы каналов сами определяют стоимость размещения. Поторговаться можно, но обычно они несговорчивы. Не принимаете условия — ищите дальше. 
  • Некоторые умельцы штампуют каналы и накручивают их ботами, которые и увидят вашу рекламу. Так что впечатляющие показатели — не гарант надежности. Как это разоблачить, расскажу чуть ниже. 

Рекламные биржи

Combot, Telega.in, Sociate и другие — это сервисы-посредники, на которых собраны telegram-каналы с возможностью размещения рекламы.

Эти сервисы отличаются друг от друга количеством доступных каналов, ценами на пост, условиями использования (с регистрацией или без) и доступной информацией (например, какие-то биржи дают возможность связаться напрямую с админом, другие — нет). Сервисы пригодятся для быстрого поиска каналов: достаточно отфильтровать их по тематике и аудитории. 

Плюсы: 

  • есть отзывы о канале и некоторые аналитические данные. 
  • 100% гарантия, что рекламный пост будет опубликован или вам вернут деньги (при оплате через сервис). 

Минусы: 

  • есть не все каналы, которые могут вам подойти. 
  • Посредники берут комиссию, обычно это 10-15%.
  • На некоторых биржах есть комиссия за пополнение счета и вывод денег. 

Критерии выбора канала

В Telegram мы видим только две метрики: подписчиков и неуникальные просмотры. Если под постом высвечивается 300 просмотров, это не значит, что публикацию видело столько же людей. Возможно, сам админ 300 раз любовался публикацией. 

Больше информации можно и нужно искать на рекламных биржах или в рейтинговых сервисах. Мне нравится проект TGstat. Сервис бесплатный, интерфейс удобный, легко настроить фильтр для поиска нужного канала. Здесь видны основные показатели:

  • число подписчиков;
  • прирост;
  • суммарный охват;
  • охват одного поста;
  • уровень вовлеченности (ERR — соотношение охвата поста к числу подписчиков);
  • индекс цитирования (ИЦ — соотношение суммы упоминаний и репостов к количеству публикаций в канале). 


Неплох и бесплатный @TGStat_Bot, который выдает статистику прямо в Telegram в виде наглядной инфографики. Показатели такие же, как в веб-сервисе, не хватает только ERR. 

А теперь небольшой чек-лист по проверке каналов, который поможет вам избежать мошенников и пустого слива бюджета. 

  1. Смотрим показатели аналитики. Если канала нет в сервисах, не тратим время, нервы и деньги — ищем нового кандидата. 
  2. Обращаем внимание на число и регулярность публикаций. Если постов меньше 15, они появляются слишком часто или редко — ищем дальше.
  3. Анализируем просмотры. Если их число меньше трети подписчиков — активируем повышенный уровень подозрительности. Смотрим на активности (лайк или дизлайк). 
  4. Проверяем прирост в дни размещения. Ищем прежние рекламные посты на канале и смотрим прирост аудитории. Наблюдаем подозрительные показатели или проникаемся доверием к каналу. 

Оценка эффективности размещения в Telegram

Систем аналитики в мессенджере нет, поэтому оценивать эффективность рекламы приходится своими силами. 

  1. Вручную — способ подходит, если вы рекламировали свой канал. Посмотрите, сколько подписчиков прибавилось после публикации поста, и подсчитайте CAC. 
  2. Google Analytics/«Яндекс.Метрика» — если вы продвигали сайт, посмотрите отчеты. UTM-метки предоставят вам всю нужную информацию. 
  3. Сервис глубокой аналитики Telegram-каналов (например, Telemetr) — такие сервисы помогают быстро и точно анализировать рекламу в мессенджере. Продвинутые версии, как правило, платные.

Кейс: рекламируем игру в Telegram

Перед Новым годом мы запустили игру на нашем сайте и заодно протестировали рекламу в Telegram, опубликовав на крупных каналах посты с призывом к регистрации и участию в розыгрыше главного приза — «Яндекс.Станции». 

Цель рекламы — повысить узнаваемость бренда, увеличить число визитов на сайт и получить максимальный охват. 


Поиск каналов

Мы изучили рейтинги крупных Telegram-каналов для маркетологов и выбрали пул, подходящий нам по тематике публикаций:

  • Check ROI (@checkroi).
  • Кладовая маркетолога (@marketklad).
  • Lazy Marketer (@lazymarketer).
  • Клиент (@yourtypicalclient).

Анализ каналов

Проанализировали каналы через сервисы TGstat и @TGStat_Bot. Статистика переменчива, но в допустимом диапазоне. 



Общение с админами

Мы обсудили с админами каналов контент, условия и даты размещения.


Нюансы

  • Обычно посты публикуются в дни, которые вы выбрали. Однако бронь даты возможна только после оплаты. 
  • Цены разные, зависят от размера канала и аппетитов его владельца. В нашем случае цены были в диапазоне от 1,2 до 32 тысяч рублей. 
  • Можно отправить админам готовый пост или просто вводные — они сами составят текст. Некоторые каналы выкладывают только свои публикации. 

Результаты

Всего с рекламы на Telegram-каналах мы получили 1244 уникальных посетителя на сайт. Больше всего отдачи наблюдалось с канала «Клиент» — 1101 посетитель. 



  • Время проведения на сайте выросло на 27,5% (по сравнению с предыдущим месяцем).
  • Количество заявок по прямым заходам увеличилось в три раза.

Как получить максимум

  • Покупайте рекламу только у владельцев крупных и известных каналов или через биржи (Combot, Telega.in, Sociate). Так вы убережете себя от потери денег и получите гарантию публикации поста.
  • Анализируйте выбранные каналы с помощью рейтинговых сервисов (TGstat, @TGStat_Bot). Стандартные метрики легко накрутить — просмотры на площадке не уникальные, а подписчики могут оказаться ботами. Рейтинговые сервисы помогут вам получить истинное и полное представление о канале: узнать число и прирост подписчиков, их вовлеченность, охват постов и остальные важные показатели. Если канала в сервисах нет — бегите от него подальше. 
  • В Telegram нет систем аналитики, но проверять эффективность рекламы можно и нужно. Воспользуйтесь сервисами глубокой аналитики Telegram-каналов (например, Telemetr) или просматривайте отчеты Google Analytics или «Яндекс.Метрики», если продвигали сайт. В конце концов, проверяйте прирост подписчиков после публикаций рекламных постов и считайте стоимость привлечения одного клиента. 
  • Реклама в Telegram-каналах работает и окупается, но при условии, что вы выбрали подходящий канал и все правильно оценили. Она удобная, простая и эффективная, попробуйте! 

Фото в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash

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