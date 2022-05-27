Не только для туристов: подробное руководство по релокации бизнеса в Индонезию

О том, какую визу лучше получить, как открыть собственную компанию в Индонезии и нанять нужных сотрудников, рассказывает Влад Аюкаев, CEO индонезийской венчурной студии Pintar Ventura Group .

Индонезия — это не только рай для туристов, но и страна, находящаяся в регионе, который претендует на роль нового финансового и экономического центра мира.

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Индонезия — архипелаг из почти 18 тыс. отдельных островов, что во многом определяет особенности развития экономики.

С одной стороны, это четвертая страна мира по размеру населения, здесь живет около 270 млн. человек. С другой — это все еще бедная страна с lower-middle income economy (экономика с доходом ниже среднего — ВНД на душу населения от $1 036 до $4 045).

При этом средний класс в Индонезии к 2030 году должен увеличиться с 52 до 118 млн. человек, а экономика страны ежегодно растет примерно на 5% на протяжении двух десятков лет.

Это открывает большие возможности для развития бизнеса, в том числе с иностранным капиталом, особенно в таких нишах как финтех, образование, логистика, транспорт и инфраструктура.

Я приехал в Индонезию в 2020 году, в самый разгар пандемии. Весь бизнес был вынужден адаптироваться и перейти на удаленный формат работы. Личные встречи стали невозможны. Пришлось мобилизовать свой LinkedIn и почту, написать сотням основателей, VC и банкирам.

Конверсия на порядок превзошла мои ожидания. Это помогло нарастить нетворк и влиться в венчурное сообщество намного быстрее, чем можно было себе представить еще пару лет назад.

Я отдаю приоритет финтех не только потому что мы разрабатываем сервисы на этом рынке и моя экспертиза напрямую с этим связана, а потому что львиная доля инвестиций и талантов заняты именно здесь.

Финтех обеспечил первую волну венчурных сделок в Индонезии и сейчас считается хребтом всего высокотехнологичного сектора страны. Здесь существует своя национальная банковская система с такими гигантами, как BNI, BRI или BCA и др.

Однако две трети населения только частично включены в банковскую систему страны, а до 40% жителей не имеют банковских счетов – это огромный потенциал для роста.

PVG развивает на рынке Индонезии платежную систему Klikoo, которая объединяет более 10 тыс. бизнес-клиентов: банки, другие платежные системы, международные финансовые институты, кредитные организации.

Фактически это интегратор, который позволяет принимать различные платежи за физические и цифровые товары и услуги.

Второй проект — мобильная касса Posy, аналог того, что в России делает «Атол» или «Эвотор». С момента запуска осенью 2021 года к нему уже подключились более 4 тыс. мерчантов.

Особенности визового режима в Индонезии

В Индонезии существует разделение виз на туристические и бизнес, однако местное понимание того, что разрешено их обладателям, значительно отличается от европейского или американского.

Визы, не дающие права на работу

Туристическая виза. До пандемии туристическую visa on arrival в Индонезии можно было получить в аэропорту по прибытии, но из-за ковидных ограничений этот тип визы сегодня доступен только гражданам регулярно обновляемого списка стран (Россия на момент написания статьи в него не включена).

Более надежный способ пересечь границу — оформить бизнес-визу, самостоятельно оставив заявку на сайте посольства Республики Индонезии или обратившись в визовое агентство.

Для оформления понадобится скан-копия первой страницы паспорта в развороте. Он должен быть действителен не менее чем на 6 месяцев с момента въезда в Индонезию. К тому же нужно будет подать заявку и приложить к ней недавно сделанную цветную фотографию 3х4 на белом фоне.

Однократная бизнес-виза. Помимо копии загранпаспорта и фотографий, потребуется подтверждение финансового статуса (справка из банка об остатке на счету, не менее $1 500) и приглашение или гарантийное письмо из Индонезии.

Социокультурная виза. Процесс оформления аналогичен туристической, но для получения необходимо специальное разрешение миграционной службы Республики Индонезии.

Виза для посетителя конференции. Помимо паспорта и фотографии, понадобится рекомендательное письмо компании, в которой вы работаете.

Компания-гарант должна обосновать причину вашего пребывания в стране, указать его сроки, поручиться за вас и заплатить пошлину. Одноразовая виза обычно выдается на 60 или 180 дней. Продлить ее можно будет только один раз.

Если ваши бизнес-интересы не ограничиваются только Индонезией, можно рассмотреть вопрос оформления карты АТЭС.

Это международный документ, заменяющий визу, который дает возможность многократного посещения 18 стран Азии и Тихоокеанского региона в течение пяти лет без необходимости оформления виз и предоставления дополнительных документов.

Потребуется сертификат о вакцинации, сделанной не позднее чем за 14 дней до въезда на английском языке, а также медицинская страховка, покрывающая стационарное лечение от коронавируса.

Возможен въезд в страну без прививки с медицинской справкой на английском языке о том, что вакцинация от COVID-19 противопоказана. В этом случае предусмотрен пятидневный карантин в специальном отеле.

Виза, дающая право на работу

В Индонезии существует карта ITAS, которая формально считается визой, но больше похожа на американский Green Card или европейский аналог Blue Card.

По сути, это временный вид на жительство, обладая которым можно находиться в стране, работать, владеть собственностью — покупать мотоциклы, машины, квартиры и т. д.

Эндрю Санджайя

CEO визового агентства DoorToID

После получения визы есть возможность продлить ее и преобразовать в ITAS. В случае, если вы прибываете из-за границы, государственное разрешение на получение ITAS можно оформить в аэропорту (если до этого была получена виза).

Использовать гостевую визу для бизнеса противозаконно — вас депортируют. Если вы уже находитесь в Индонезии и понадобилось получить ITAS, нужно обратиться в местный иммиграционный центр.

Согласно новым правилам, иностранцам разрешено иметь ITAS от одного до пяти лет (до недавнего времени ITAS выдавали до года). Срок пребывания в стране по ITAS зависит от рекомендательного письма. Если у вас есть ITAS, вы можете иметь банковский счет и заниматься бизнесом.

Если вы директор, соучредитель или комиссионер компании в Индонезии — у вас есть право получить ITAS.

Если вы наемный работник, то условий для оформления больше: компания-поручитель должна гарантировать зарплату выше минимального порога в $1 500, а должность, на которую вы претендуете, должна присутствовать в списке разрешенных для найма иностранцев. Этот список составляет Manpower — индонезийское бюро по трудоустройству.

Для получения вами ITAS на 12 месяцев местная компания-спонсор должна оплатить налог $1 200. После трех продлений можно в ограниченном числе случаев преобразовать временный вид на жительство в постоянный — ITAP, который выдается на пять лет и продлевается так же, как ITAS.

Риски для бизнеса, связанные с визой

С точки зрения практических взаимоотношений с миграционной службой и бюро по трудоустройству бизнес-виза мало чем отличается от туристической.

Несмотря на название, она не дает права запустить бизнес. Это очень важный момент. С бизнес-визой вы можете только присутствовать в офисе компании, участвовать в совещаниях и презентациях.

Работа определяется в миграционном законодательстве страны как «дача или выполнение указаний и поручений на территории Индонезии, направленных на получение коммерческой выгоды».

Рассчитывать на удачу в этом вопросе не стоит — сотрудники иммиграционной службы рано или поздно придут в офис и спросят, например, уборщика: «Что делает этот сотрудник?». Ответ: «Просил меня убраться в кабинете» будет достаточным и законным основанием для того, чтобы зафиксировать нарушение и предъявить обвинение в умышленном подлоге.

Подделка документов, а именно выдача одной визы за другую, относится к значительным правонарушениям, что грозит депортацией, а директору компании штрафом до 500 млн. рупий и пятью годами пребывания в тюрьме.

Как избежать неприятностей

Чтобы сотрудники легально трудились в индонезийской компании, им нужно оформлять ITAS.

Работодатель может сделать это самостоятельно: достаточно загрузить в электронную систему документы и оплатить взнос. Но практика показывает, что процесс получения визы в этом случае может затянуться на неопределенный срок.

А потому взаимоотношения с миграционной службой в Индонезии все предпочитают строить через посредников — визовых агентов. Они сами собирают нужные бумаги, заполняют анкеты и, что важно, имеют нужные контакты.

Комиссия агентов редко превышает $50-100, они работают со всеми типами виз. В случае оформления ITAS и ITAP комиссия может быть больше.

Регистрация компании в Индонезии

Как правило, иностранцы в Индонезии знают только про Бали и приезжают со своим бизнесом туда. В этом есть определенная логика, потому что на Бали есть большое иностранное коммьюнити, все нужные органы более-менее говорят по-английски и есть специальные люди-посредники.

Однако если компания уже имеет инвесторов или интересы в Юго-Восточной Азии и для нее намного важнее коннект с бизнес-миром, то Бали не самый оптимальный вариант.

Там нет офисов крупных индонезийских компаний, только отделения, и нет лиц, принимающих решения. Фонды и государственные институты сосредоточены в основном в Джакарте.

В Индонезии есть и другие центры: Сурабая, Манадо, Медан. Но все они имеют островную специфику, и это скорее столицы своих островов, чем какие-то бизнес-центры индонезийского масштаба.

В целом, в Индонезии есть два места, наиболее комфортных для релокации — Джакарта и Бали. При этом всегда можно открыть компанию на Бали, а потом перевести ее в Джакарту. Однако часть документов, например, ИНН, придется открыть заново, потому что в Индонезии в каждом штате свой налоговый офис и свой ИНН.

Какие виды компаний существуют в Индонезии

Стандартное индонезийское ООО — PT (Perseroan Terbatas).

Минимальный уставной капитал для открытия PT составляет 50 млн. рупий, или около $3 500. Это Limited liability company, в которой есть акционеры. PT предоставляет полную свободу действий, однако имеет одно очень важное ограничение — капитал должен быть местным.

Если в компании присутствует иностранный капитал, к названию добавляется PMA (Penanaman Modal Asing, дословно — иностранные инвестиции) — PT PMA.

Для PT PMA (компании с иностранным участием) минимальный порог уставного капитала составляет 10 млрд. рупий, или около $700 тыс.

Разница в два порядка для компаний с иностранным капиталом не случайна — это специальный «фильтр», ограждающий индонезийский рынок от проникновения мелких инвесторов. Правительство страны заинтересовано в привлечении средних и крупных игроков, которые могут позволить себе чек от миллиона долларов и выше.

Разумеется, существуют серые полулегальные схемы, когда компания открывается на местного бизнесмена, но всегда существует вероятность того, что подлог будет обнаружен или «владелец» совершенно легально выведет все средства и исчезнет в неизвестном направлении.

Уставной капитал необязательно вносить сразу при подаче заявления на оформление PT PMA, это можно сделать позднее — когда все документы будут оформлены и компания сможет приступить к работе.

Кроме того, уставной капитал практически сразу можно использовать — завести средства и что-то на них купить. То есть легально потратить по своему усмотрению и официально вывезти приобретенный товар в другую страну. Все это позволяет многим стартапам находить лазейки, чтобы на законных основаниях сократить стартовые издержки.

Если у вас уже есть компания вне пределов индонезийской юрисдикции, то самый простой способ выйти на местный рынок без создания новой структуры, внесения уставного капитала и необходимости выстраивать бизнес-цепочки с нуля — открыть представительство компании.

AKKP или KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, представительство иностранной компании) может брать на себя функции наблюдателя, координатора или контактного лица, представляющего интересы родительской компании.

В AKKP имеют право работать и получать зарплату иностранцы, однако представительство не имеет права выставлять счета и получать прибыль. Поэтому такой формат будет удобен только в том случае, если ваша компания может принимать трансграничные платежи.

Предположим, вы хотите продать в Индонезии сто самосвалов. Представительство может проводить маркетинговые исследования, выяснять спрос на местном рынке, но счет за поставку обязан выставить головной офис, и оплачивать этот счет индонезийцы будут напрямую в адрес основной компании.

Помимо общего формата представительства AKKP, существуют несколько нишевых, к примеру, для иностранных строительных компаний (BUJKA, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing). Однако все форматы представительства объединяет запрет на получение прибыли.

Для средних и крупных компаний, у которых уже есть выручка и репутация на рынке, решение одно – регистрировать PT PMA. Использование каких-либо других форм и схем – это лишний риск.

PT PMA позволит защитить интересы иностранных акционеров и капитал, который был инвестирован. Если вы стартап и вашей команде необходимо попробовать рынок, а средства и время ограничены, то лучше искать местного партнера, который согласиться дать свою компанию для тестов.

Как открыть свою компанию

В Индонезии процесс открытия компании прямолинейный. Для этого необходимо с базовым Уставом обратиться к нотариусу, он его зарегистрирует в реестре, а также зафиксирует отношения между акционерами и юридический адрес компании.

С выпиской из реестра о том, что компания зарегистрирована, нужно открыть банковский счет и получить NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, идентификационный номер налогоплательщика) — аналог российского ИНН. Компания легко ставится на налоговый учет, но для этого тоже лучше обратиться к нотариусу.

Одно из условий открытия компании в Индонезии — 3 слова в названии. Мы, например, PT Pintar Ventura Pertama. И все индонезийские компании, даже если они имеют очень популярный бренд, к примеру Tokopedia, на самом деле называются длиннее.

Исключение составляют только старые компании, которым разрешено иметь название из одного слова.

Рассчитывать на то, что в Индонезии можно открыть компанию за неделю — нереально. От момента захода к нотариусу до выхода всех документов компании, открытия счета и получения ИНН должно пройти 5-6 недель. Если дольше, то вы что-то делаете неправильно.

Как открыть банковский счет

Лучшие индонезийские банки — это BCA (Bank Central Asia) для компании и Bank Permata для личных целей. Помимо этого, в Индонезии есть популярные иностранные банки, например HSBC, который работает и с корпоративными, и с розничными клиентами.

Местные банки не любят открывать счета незнакомым компаниям, особенно с иностранными участниками. Они обязательно захотят посетить офис, посмотреть, чем вы занимаетесь. Кроме того, в Индонезии открытие счета — это бюрократическая процедура, подразумевающая личное присутствие.

Банк — частная организация, поэтому он может отказать просто потому, что вы не понравились. Важно заранее продумать, в каком именно банке вы будете открывать счет, обязательно заранее списаться, выстроить с ним коммуникацию и взаимоотношения.

Это позволит до минимума сократить время принятия решения. Нужно быть готовым к тому, что местный уровень цифровизации процессов намного ниже европейских, и тем более российских стандартов, поэтому закладывайте на открытие банковского счета минимум неделю, а лучше две.

Ситуация с кадрами

Квалифицированных кадров уровня, привычного в Европе и Америке, в Индонезии очень мало. И стоить здесь они будут не меньше, чем они стоили бы там. Ошибочно считать, что здесь можно нанять специалистов дешево.

Да, среднестатистический местный джун получает 15 млн., то есть $1 000, миддл-специалист получает $2 000, топ — $3 000-4 000. Это оценки не соизмеримы с российской и европейской реальностью, и, в принципе, специалисты здесь оправдывают свою цену. Однако производительность их труда нивелирует разницу.

Можно пойти по другому пути — нанимать топовых специалистов. Но из-за того, что это развивающийся рынок, здесь их очень мало, а потому их оклады оказываются очень высоки. Человек уровня продакт-оунера компании «Яндекс» или крепкого европейского стартапа будет стоить здесь $6-8 тыс. в месяц.

Борьба за кадры в Индонезии очень суровая. Здесь есть местные юникорны по типу GoTO (Tokopedia & Gojek), которые пылесосят рынок сильнее, чем в России.

Присутствует и конкуренция на глобальном уровне, потому что западные компании тоже хантят индонезийцев, хотя и чуть менее охотно, чем русскоязычных людей. В результате можно встретить резюме с опытом работы в западных компаниях и огромным ценником.

Где и как искать сотрудников

В Индонезии очень сложный HR-рынок. Если в США, Европе или в России работа в определенной компании, обучение в определенном вузе, определенные рекомендации — это знак качества, то здесь необязательно так.

Например, человек может работать в Tokopedia, но он туда попал из-за того, что у него там работает брат, а не благодаря своим компетенциям. Поэтому нужно очень внимательно проверять кандидатов.

Кроме того, много откровенного фрода на рынке — люди подделывают себе дипломы, которые здесь просто серая бумажка с печатью. У меня, как иностранца, просто нет ресурса проверить его, потому что даже сам университет не знает, кого он выпускал, а кого — нет.

Мы встречались с кандидатами, которые подделывали свой LinkedIn, опыт работы, референсы, все, что угодно. С этим можно бороться через тестирование на IQ, сложные задачки внутри офиса, многоступенчатые интервью, испытательный срок.

Выход из ситуации — строить компанию, которая может растить людей внутри себя, обучать их. Брать ребят из лучших университетов с хорошими задатками, потому что они все равно лучшие — самые быстрые, умные и смелые, и дальше учить их тем практикам, которые используются в компании.

Мы за полтора года сумели построить команду из почти 70 специалистов, большинство из которых работает из нашего джакартского офиса, следуя именно этой тактики. Сегодня наши индонезийские таланты способны выпускать цифровые продукты, за которые не стыдно.

Особенности оформления сотрудников

Соседство с такими быстро развивающимися азиатскими соседями как Китай, Сингапур, Япония, Корея и Малайзия вынуждает индонезийцев защищать свой внутренний рынок труда с помощью квот для работников-экспатов и законов, которые регулируют трудовые взаимоотношения между работодателем и сотрудником.

Для бизнеса это означает, что на каждого работника-иностранца должно приходиться определенное число сотрудников-индонезийцев, причем нанимать их нужно очень осторожно.

Местные законы прописаны таким образом, чтобы максимально защитить последних через дополнительные оклады и большие компенсации за досрочное одностороннее расторжение трудового договора со стороны бизнеса, которые могут достигать 10-20 окладов.

При этом доказать свою правоту в прекращении трудовых отношений в суде работодателю крайне сложно.

Индонезийцы, как в лучших российских компаниях, привыкли приходить даже в небольшую структуру на все готовое — офисный компьютер, оплата завтраков, поездок с работы и на работу. То есть они уже привыкли к пакетам. Работодатель должен обеспечить все условия для комфортной работы.

Специфика работы с индонезийцами

В целом уровень кадров здесь ниже, чем на рынках, к которым мы привыкли. Первый аргумент в пользу того, что нужно брать джунов — сеньоры здесь не сеньоры.

Ожидания от специалистов нужно сильно занизить. Иногда, если ты приходишь со своими процессами, проще переучить и внедрить человека в свою структуру с чистого листа.

Проблема индонезийцев, особенно джунов, в том, что они не любят брать на себя ответственность. Это связано с тем, что они очень коллективные люди и некомфортно чувствуют себя в роли единственного ответственного за какой-то продукт или процесс.

Поэтому если мы говорим про какую-то креативную историю, где нужно думать и принимать решения, то там брать джунов тяжело. Даже если индонезийца обучить процессу, ему потребуется время, чтобы научиться держать ответственность и принимать решения самостоятельно.

Но если процесс не подразумевает принятия личных решений и ответственности, то можно смело нанимать местных джунов и растить их. Это более выгодная стратегия, чем наем готовых специалистов.

Плюсы индонезийских сотрудников состоят в том, что они очень мягкие, лояльные и положительные. Здесь мало конфликтов внутри команд. Они не карьеристы, не готовы играть в корпоративные интриги и ведут себя как единый коллектив.

Сложно себе представить, что индонезиец встанет, хлопнет дверью и скажет: «Вы мне надоели, я больше не буду с вами разговаривать».

Если у вас есть сотрудники, которые играют роль мотиваторов и должны как-то соединять коллектив, балансировать, то на это место можно поставить индонезийца. У них такая врожденная в крови политика из-за многокультурности.

Советы, основанные на личном опыте

Законы в Индонезии очень сложные. Так же, как в американском налоговом законодательстве, тут не обойтись прочтением текстов законов, необходимо понимать, какова правоприменительная практика.

А потому поиск местного юриста и нотариуса, которым вы сможете доверять — это задача №1. Нотариус поможет в работе с документами, а юрист очень быстро решит вопросы с государственными органами.

Главное правило — не пытаться нарушать местное законодательство.

Многие иностранцы, приезжая в Индонезию, впадают в эйфорию, полагая, что здесь все можно получить за деньги, и сразу начинают придумывать схемы: как за что-то не платить, чего-то не делать, не оформлять документы. На самом деле это очень большая ошибка.

Как только компания вырастет и заявит о себе, за прошлые ошибки придется платить. Это может случиться не сразу, а через год, когда придет налоговая и устроит проверку.

Или иммиграционная служба поднимет документы за несколько лет и проверит, кто где жил, кому выплачивалась зарплата, как были оформлены визы сотрудников и т. д. Поэтому запаситесь терпением — лучше где-то переплатить и подождать, но сделать все в рамках закона.

Как правило, люди изначально приезжают в Индонезию по бизнес-визе, находят нотариуса и регистрируют компанию, и после того, как все готово и компания открыта — переделывают себе визу на ITAS.

Выглядит все достаточно просто, однако в сочетании с особенностями визового режима и требований к сотрудникам-иностранцам «путевой лист» релокации бизнеса в Индонезию оказывается сложнее:

Оформить бизнес-визу;

Открыть по ней свою компанию в Индонезии и внести необходимый уставной капитал (инвесторскую визу можно получить до оплаты капитала);

Нанять себя в ней директором;

Использовать открытую ранее компанию в качестве поручителя-спонсора для оформления личного ITAS;

Набрать местный персонал для выполнения требований местного трудового законодательства о минимальном соотношении индонезийцев и иностранцев в штате компании;

Оформить от имени компании ITAS сотрудникам из других стран.

Фото на обложке: Unsplash / Afif Kusuma