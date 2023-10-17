Собираетесь открыть ресторан? Вот какие концепции сегодня «на пике»

О том, почему концепция сегодня несет ключевое значение для заведения и какие концепции популярны, расскажет Женя Качалова, серийный предприниматель и основатель ресторанной группы Bazar Family.

Последние пару лет для ресторанного бизнеса — время настоящей трансформации. При этом неизменным остается тренд на уникальные и хорошо проработанные концепции. Именно от того, насколько грамотно вы подойдете к разработке концепции, будет зависеть успех ресторана.

Что такое концепция ресторана?

Важность поиска ресторанной концепции часто недооценивается — от этого, кстати, многие заведения и закрываются в первые год-два. На самом деле концепция важна не меньше, чем хороший бренд-шеф или локация. Даже наоборот: от нее они и зависят.

Сама по себе концепция — это система взглядов, стратегия, на основе которой строится заведение с его замыслом и политикой работы. Проблема кроется в том, что разработать концепцию, которая будет эффективной, не так-то просто. Это многоэтапный процесс, требующий большого внимания к деталям и подробной аналитики. Давайте разбираться, из чего же она состоит.

Общая идея , то есть то, что именно вы планируете продавать и кому. Будет ли это ресторан в формате fine dining или место с бургерами и крафтовым пивом? От общей идеи зависит и количество посадочных мест, и средний чек, поэтому без нее не обойтись.





, то есть то, что именно вы планируете продавать и кому. Будет ли это ресторан в формате fine dining или место с бургерами и крафтовым пивом? От общей идеи зависит и количество посадочных мест, и средний чек, поэтому без нее не обойтись. Целевая аудитория . Кто будет гостем вашего ресторана? Чем этот человек занимается, какие напитки и еду предпочитает? А какой у него досуг? Проработать портрет гостя очень важно, сами понимаете, позвать в иммерсивный ресторан человека, который совсем не интересуется визуальным искусством, будет просто неправильно.





. Кто будет гостем вашего ресторана? Чем этот человек занимается, какие напитки и еду предпочитает? А какой у него досуг? Проработать портрет гостя очень важно, сами понимаете, позвать в иммерсивный ресторан человека, который совсем не интересуется визуальным искусством, будет просто неправильно. Локация. Вот тут немало подводных камней, потому что рестораны, расположенные даже на самых людных улицах, часто закрываются. Внимательно знакомьтесь с районом и улицей, которые рассматриваете для заведения. Чем это место лучше остальных, что есть поблизости, какая здесь аудитория и в какое время дня она активна? Если рядом университет, то кофейня или бургерная всегда впишутся лучше, чем ресторан молекулярной кухни.





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Особенности обслуживания. Вообразите себя гостем, открывающим входную дверь. Кто вас встретит? Как этот человек будет выглядеть? А как обращаться, на «ты» или на «вы»? Система коммуникации персонала и гостя основывается на концепции. К примеру, мы в своих заведениях ориентируемся на эмоциональный сервис, поэтому персонал зала может пообщаться с гостями и на повседневные темы, поднять им настроение.





Конечно, к этому всему также добавляются меню с его особенностями, дополнительные услуги, состав команды и интерьер. От концепции зависит жизнеспособность любого заведения, даже маленькой закусочной, поэтому пренебрегать ею не стоит.

Если же в процессе вы поймете, что есть какие-то нестыковки, изначальную концепцию всегда можно немного видоизменить, чтобы адаптировать под новые реалии и запросы гостей.

Какие концепции популярны сегодня и почему

Тренд на Азию

Популярность паназиатской кухни не нова для нашей ресторанной индустрии. Изначально эта концепция получила развитие в начале нулевых, когда из-за границы стали приезжать китайские и японские шеф-повара. Тогда всю азиатскую кухню старались адаптировать под русские вкусы, а сегодня, когда началась новая волна интереса, больше стремятся к аутентичности, поэтому роллы с курицей и сыром встретить можно крайне редко.



Вообще интерес к азиатской еде довольно просто объяснить. Во-первых, это сочетание всех возможных вкусов в одном блюде: сладкого, соленого, кислого, горького, пряного и острого. Во-вторых, значение имеет и размер порций. Заказывая фо-бо во вьетнамском кафе, вы получаете порцию объемом в литр. Безусловно, на фоне экономической ситуации азиатская концепция как нельзя лучше откликается гостям. Все это в целом подтверждается и количеством ресторанов/кафе с азиатской кухней, многие из которых уже превращаются в сети.

Локальная кухня

Несмотря на то, что азиатские концепции занимают доминирующее положение на ресторанном рынке, в России продолжают развиваться рестораны с локальной кухней.

Благодаря тому, что регионы расположены в разных широтах и климатических зонах, у нас есть много необычных продуктов — дичь, ягоды, грибы, рыба — и они будут разниться от региона к региону. Не говоря уже о блюдах, которые из них готовят. Поэтому сегодня появляется все больше ресторанов с новыми прочтениями русской кухни, например, «Матрешка», «Гвидон», Savva, «Сибирьсибирь», Uhvat — и это только в Москве!

Сегодня концепция локальной кухни становится в определенной степени обязательной мерой. Уход с рынка зарубежных поставщиков и подорожание сырья у тех, кто остался, вынуждают рестораторов искать новые подходы к еде. Сокращение порций или подорожание блюд в меню сразу негативно отразятся на посещаемости, поэтому приходится пересматривать сам состав блюд и адаптировать его под новые реалии и отечественные продукты.

Сезонные и фермерские продукты

Концепт работы с сезонными продуктами и созданием сезонного меню во многом связан с концепцией локальной кухни. Основная цель — продемонстрировать вкусовые качества местных продуктов, при этом сохранив на блюда из них приемлемую цену как для самого ресторана, так и для его гостей.

Работу с сезонными продуктами можно назвать международной тенденцией, поскольку многие рестораны в России и за рубежом сегодня стремятся отойти от тренда на глобализацию. Все это делается посредством привлечения к сотрудничеству местных производств и фермерств, переосмысления способов приготовления некоторых блюд.

Так, кстати, поступил и известный французский шеф Ален Пассар. Он пересмотрел концепцию своего ресторана с тремя звездами Michelin и сделал упор на сезонные продукты с собственной фермы.

Винная культура

Несмотря на то, что в магазинах и ресторанах стало меньше привычных нам вин Старого Света, винная культура в России активно развивается наряду с виноделием. Люди все чаще посещают дегустации и мастер-классы, а пробовать сам напиток ходят в специальные заведения — винные бары, популярный среди концепций моноформат.

Причем винные бары тоже бывают разными и могут специализироваться на тихих винах или игристых. Что интересно, само восприятие вина у гостей поменялось: возросло желание разбираться в винной карте, а вина стали приятным сопровождением к еде, а не просто праздничным напитком.

Из этого тренда, по сути, и появился мой первый проект. Я работала в магазине «Виниссимо» пять лет, познакомилась там с вином — и позже у меня созрела идея собственного бизнеса. Я нашла инвестора, мы начали обсуждать концепцию: изначально у меня была идея создать винный магазин, а инвестор хотел открыть винный бар. Мы объединили наши усилия — так появился первый «Винный базар» на Комсомольском проспекте. Это был бутик, где гости могли выпить бокал вина и купить бутылку или несколько с собой.

Конечно, перечисленные концепции — вовсе не гарантия успеха, поскольку подходы к ресторанному бизнесу регулярно модернизируются и требуют новых стратегий. Вы можете взять какую-либо из концепций за основу и сделать из нее нечто более законченное и совершенное. Секрет успеха любой концепции кроется в комплексном подходе к ней, когда вы подчините своей ключевой идее каждую мелочь, это обязательно оценят и ваши гости.

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