Как реструктурировать компанию с иностранным участием

Компании, которые уходят из России, стоят перед выбором — ликвидировать юрлицо, провести банкротство, перейти в «спящий режим» или временно передать управление. Адвокат Елена Финогенова, председатель коллегии адвокатов и партнер группы «Победа» , рассказала, в чем разница между этими вариантами.

Сегодня количество обращений о реструктуризации бизнеса с иностранным участием растет, еще в 2021 году у нас не было ни одного подобного запроса. Это говорит о том, что иностранный бизнес ищет возможности как корректного ухода с российского рынка, так и эффективного продолжения деятельности.

Выделяют четыре основных направления реструктуризации бизнеса:

закрытие в форме ликвидации; закрытие в форме банкротства; поддержка и ожидание; передача управления в виде прямой продажи, продажи подконтрольному лицу, доверительного управления, опцион.

Рассмотрим последовательно каждый вариант.

Закрытие бизнеса в результате ликвидации

У этой процедуры есть как плюсы, так и минусы.

Среди плюсов ликвидации — возможность предшествующей временной приостановки деятельности, чтобы осмотреться, подобрать наиболее удобное время, а уже после или возобновить деятельность, или запустить процесс ликвидации. Также из преимуществ — отсутствие репутационных рисков для собственников бизнеса.

Бесспорным плюсом будет возможность отменить решение до исключения компании из ЕГРЮЛ. Эта форма реструктуризации наиболее удобна для компаний, не достигших успеха на российском рынке — например, товар «не зашел».

К минусам можно отнести длительный срок реализации ликвидации (порядка 18 месяцев). Если будут судебные процессы с кредиторами, срок может увеличиться. Дополнительно суд может наложить обеспечительные меры в виде запрета внесения изменений в ЕГРЮЛ, то есть процедуру будет невозможно завершить.

Например, по информации СМИ, некоторые иностранные компание запустили ликвидацию филиалов на территории России, но столкнулись с налоговыми претензиями, что сразу приостановило процесс на неопределенное время.

В процессе ликвидации могут потребоваться дополнительные вложения для погашения обязательств компании. Потому что если обязательства не погасить, то неминуем переход в процедуру банкротства, в которой еще больше минусов.

Дополнительный отрицательный фактор — невозможность собственников иностранной компании распределить остаточную стоимость по итогам ликвидации, поскольку в результате антикризисных мер переводы денег на иностранные счета временно заморожены.

Из-за гибкости вариантов ликвидация как возможность прекратить бизнес в России намного проще, комфортнее и эффективнее банкротства.

Банкротство

Наиболее сложная и рискованная процедура для иностранных компаний, к которой прибегают из-за безысходности.

К рискам в первую очередь относятся репутационные потери как на российском рынке, так и на материнском: сам факт банкротства для иностранных компаний — маркер неэффективной деятельности руководства.

К негативным факторам банкротства относятся:

необходимость дополнительных вложений для финансирования процедуры;

длительные сроки — на банкротство могут уйти годы;

высокий риск привлечения к субсидиарной ответственности собственников и менеджмента;

в исключительных случаях возникает риск привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

Также банкротные процедуры часто сопровождаются наложением ограничений на счета, иное имущество собственников и руководителей.

Из-за возможных отрицательных последствий иностранные компании предпочитают приступать к процедуре банкротства при достижении точки невозврата — когда понятно, что невозможно вести деятельность и получать доход в прежнем объеме. Дополнительно в расчет берут оценку средств компании и срока, на который этих средств хватит для «спящего» режима либо минимальной деятельности.

К плюсам банкротства относятся прекращение бизнеса в условиях отсутствия финансирования для погашения задолженностей и возможность введения реструктуризации на два года, чтобы переждать кризисную ситуацию и сохранить бизнес в России.

Саму процедуру можно ввести как основании заявления кредитор и по заявлению компании-банкрота. В обоих случаях суд будет решать вопрос о субсидиарной ответственности контролирующих лиц — и здесь есть юридические и этические проблемы. Пока нет однозначного ответа, будет ли уход компании из России внешним фактором банкротства. Обычно причинами банкротства называют невозможность ведения деятельности в силу введения санкций, запрета поставок необходимой продукции: то есть объявляются какие-то объективные причины, по которым невозможно дальше вести бизнес. Это как раз причина минимизации риска субсидиарной ответственности для контролирующих иностранных лиц.

Еще одна сложность банкротства — в первую очередь для иностранных контролирующих лиц — возможность привлечения их к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Обоснованием может стать нелогичное поведение контролирующих лиц компании-должника.

Пока прямой судебной практики нет: многие банкротные дела на начальных стадиях, но выводы об общих тенденциях сделать можно.

Мы уже видим явные попытки законодателя усилить ответственность иностранных компаний за причиненный уходом с рынка вред. Например, законопроекты 102053-8 и 104796-8.

Первым планируется усилить ответственность по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», если контролирующее лицо исполнит решение о введении ограничительных мер против РФ, нанеся тем самым вред интересам общества.

Хрестоматийный пример — ситуация, когда сеть иностранных кофеен, работая по депозитной системе, прекратила работу, не решив предварительно вопрос с денежными средствами российских граждан, размещенных на депозитах.

Второй законопроект касается вопросов национализации иностранных активов на территории РФ. И это еще одна сложность этическо-экономического характера, ведь огульное введение таких процедур может негативно влиять на российский бизнес за рубежом, притом что Россия не исключена из мировой экономики полностью.

Законопроекты еще не приняты — законопроект 102053-8 дошел до рассмотрения Советом Госдумы, а законопроект 104796-8 принят в первом чтении.

Учитывая длительность процедур ликвидации, неопределенность законодательства и политической ситуации, многие компании с иностранным участием выбрали «спящий режим» взаимодействия с РФ. Например, по данным Topfanchise, временно приостановили свою деятельность Adidas, Decathlon, Reebok, Puma, PepsiCo, Nespresso, Coca-Cola и др.

Спящий режим

Негативными последствиями такого выбора будут репутационные риски, так как, по сути, компания не разорвала отношения с Россией.

К отрицательным факторам относится необходимость дополнительных инвестиций и высокая вероятность необходимости реструктуризации бизнеса, сокращения операций, споров с контрагентами и сотрудниками.

Дополнительный риск — возможное изменение законодательства, которое ухудшит положение иностранного бизнеса на территории РФ и собственников. Именно такими изменениями будут принятие законов, о которых написано выше.

Неоспоримые плюсы — сохранение бизнеса и отсутствие репутационных рисков в России, низкая возможность ответственности руководителей и собственников, в том числе уголовной

Основная проблема «спящего» режима — поиск директора для компании. Раньше директорами ставили в основном иностранцев-экспатов. Большая часть из них уехала в турбулентный период, и компании вынуждены нанимать российский менеджмент на руководящие позиции для поддержания «спящего» режима: ведь он не предполагает просто остановку всей деятельности. У компании есть долгосрочные контракты, например, аренды, которые необходимо исполнять даже в режиме заморозки.

Российские управленцы с осторожностью относятся к возможности занять пост директора иностранной компании, которая приостановила свою работу, ведь приостановка не может длиться вечно, и компаниям придется рано или поздно принимать решение — продолжать бизнес, ликвидировать или банкротить. Любое из решений и ответственность за него уже будет касаться непосредственного российского менеджмента, хотя судьба компании, безусловно, будет зависеть от решения иностранного собственника.

Передача управления

Еще одним видом реструктуризации компании с иностранным решением будет передача управления в виде прямой продажи, продажи подконтрольному лицу, доверительного управления и заключения договора опциона на обратный выкуп.

Одним из обсуждаемых примеров прямой продажи можно назвать продажу производителем бытовой техники Indesit, компанией Whirlpool, своих активов турецкому производителю бытовой техники Arcelik.

Все эти формы также обладают как плюсами, так и минусами.

Например, бесспорный плюс прямой продажи — это скорость проведения сделки, особенного если нет необходимости проходить проверку правительства, компания известна на рынке и не требуется глубокий и всесторонний дьюдилидженс. Такую сделку можно провести за день. Продажа не предполагает репутационных рисков.

Эти же плюсы касаются продаж подконтрольным лицам, которыми может стать менеджмент самой компании; заключения договора доверительного управления и договора опциона на обратный выкуп с тем же менеджментом. Например, обычный срок опциона на обратный выкуп — 3–5 лет, но верхнего предела нет. Поэтому, заключая такой договор, компания может «переждать» сложные времена и вернуть себе бизнес позднее.

Очевидным минусом будет возможность продажи компании со значительным дисконтом. Еще возможно применение двойного налогообложения, то есть уплаты налога и по законодательству РФ, и по законодательству страны-продавца — поскольку с некоторыми странами отменены соглашения об избежании двойного налогообложения.

Если глубже рассматривать налоговые последствия, то при покупке актива за номинальную стоимость у инвестора может возникнуть ситуация налоговой неэффективности в будущих периодах.

Ну и если речь идет о продаже акций российских компаний «недружественными» нерезидентами в пользу российских лиц, то такая продажа должна быть одобрена правительственной комиссией, что значительно удлиняет сроки. При отсутствии одобрения сделку вообще невозможно провести.

Риски для иных форм передачи управления менее существенные, хотя касаются цены сделки, ее сроков и последствий.

Сегодня мы видим лишь отрывки юридической и законодательной мысли, по которым делаем выводы о перспективах рынка. Хотя можно однозначно утверждать, что суды с осторожностью относятся к понятиям «дружественный — недружественный» и предпочитают опираться на закон при защите прав иностранных кредиторов, никак их не дискредитируя.

«Уход с российского рынка» не будет безусловным основанием для наступления ответственности иностранного лица. Это видно из анализа отказов в принятии обеспечительных мер по заявлениям кредиторов компаний с иностранным участием.

Ситуация с реструктуризацией компаний с иностранным участием только набирает обороты, судебная практика новых реалий в окончательном виде еще не сформирована.