Выполняют команды, помогают планете и работают амбассадорами — что уже умеют роботы-животные?

Среди всего многообразия изобретенных человеком машин особенно сильно выделяются роботы-животные. Милые, иногда неуклюжие, повадками напоминающие настоящих питомцев — как тут не сказать заветное: «Shut up and take my money?» Тем более что механические компаньоны умеют не только развлекать, но и помогать во многих других сферах.

Робот-собака

«Щенки» робособак производятся компанией Unitree Robotics в Китае, а российские программисты «воспитывают» и дрессируют их, обучая необходимым навыкам. Какие именно это будут навыки — зависит от поставленных целей.

Когда мы снимали выпуск о роботах, применяемых в России, нам выпала возможность оценить, как машины справляется с развлекательной функцией. Нам стало интересно, сможет ли он вести себя как настоящая собака — взаимодействовать с людьми, выполнять какие-то команды.

Оказалось, что с этим у робопса все в порядке. Мы устроили небольшое состязание, где с одной стороны выступал робот, а с другой — неплохо обученная акита-ину. Обоим участникам — живому и механическому — давались стандартные собачьи команды: «сидеть», «конь».

И, к нашему удивлению, робот справился с ними не хуже подготовленной собаки.

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При возрастании сложности задач детище Unitree Robotics показывает еще большую эффективность. К примеру, подобно обычной собаке, робот-пес может патрулировать и изучать территорию, однако, в отличие от живого существа, он способен делать это в экстремальных условиях.

Четырехлапый помощник от Unitree Robotics может использоваться во время ЧС для прохода на задымленные объекты, в завалы и зоны, где существует риск для жизни человека. Компания-разработчик обещает, что в будущем робот сможет осуществлять обход и диагностику подвижного состава поездов и железнодорожной инфраструктуры.

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Ну а пока Unitree (так зовут робота) предлагается использовать в качестве «великолепного амбассадора бренда, который неизменно привлекает к себе потоки внимания на любых мероприятиях», благо логотип компании или события можно разместить прямо на корпусе.

При цене от 550 тыс. рублей (дешевле многих «настоящих» амбассадоров) вариант кажется по-своему интересным.

Робот-козерог

Робот по кличке Бекс, созданный японской компанией Kawasaki Robotics, более всего напоминает горного козла в натуральную величину. У него есть рога, четыре ноги, даже седло для наездника.

Однако при детальном знакомстве с разработкой не покидает ощущение, что анималистичная внешность в первую очередь выполняет презентационную функцию — мол, смотрите как правдоподобно и кавайно получилось (японцы здесь как обычно верны себе).

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На мероприятии, где Бекс был представлен широкой публике, он без видимых усилий перевозил девушку. Однако, по словам разработчиков, робот не предназначен для регулярной транспортировки людей.

Один из вариантов его применения — надзор (к примеру, на большом промышленном предприятии). Робот оснащен камерами, с помощью которых проверяется работа оборудования.

Бекс может трудиться в полях, перемещая собранный фермерами урожай.

Разработчики особо отмечают, что верхняя часть робота — съемная и может быть адаптирована под любые задачи.

Робот-рыба

Проект студентки Университета Суррея (Великобритания) Элеоноры Макинтош, за который та получила приз в конкурсе Natural Robotics Contest.

Робот выполнен в виде 50-сантиметровой рыбы, которая плавает в толще воды и собирает микропластик своим широко открытым ртом.

Механизм «питания» аналогичен тому, что используют киты: вода (а вместе с ней и мелкие частицы пластика) всасываются в ротовую полость, после чего роборыба сжимает губы и выталкивает воду через фильтрующие «жаберные створки». Сетка в них имеет такой размер, чтобы свободно пропускать жидкость, но при этом улавливать частицы размером до 2 мм.

Собранный пластик складируется в специальном отсеке.

Поскольку проект является крайне узкоспециализированным, его применение в бизнесе ограничено. Впрочем, роборыба уже сегодня может помогать компаниям в реализации стратегий устойчивого развития и выполнять маркетинговые функции.

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Особенно принимая во внимание тот факт, что робота можно создать самостоятельно (проект находится в открытом доступе).

Устройство печатается из АБС-пластика с помощью недорогого 3D-принтера для производства методом наплавления (FDM). Модель совместима со стандартными компактными электродвигателями и модулями управления, которые широко применяются в конструировании.

Робот-таракан

Если все предыдущие проекты представляли собой классических роботов, то разработка японских ученых — это самый настоящий киборг.

Сумеречный гений в лице Кенджиро Фукуды и команда Thin-Film Device взяли живых мадагаскарских тараканов и снабдили их «рюкзачками», которые подключаются к нервной системе насекомого и позволяют оператору дистанционно управлять движениями существа.

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Элемент управления сконструирован таким образом, чтобы не мешать таракану при ходьбе и не причинять ему вреда при снятии и установке. Питание блока управления осуществляется от ультратонких (0,004 мм) солнечных панелей, которые обеспечивают выходящую мощность 17,2 МВт.

Разработка представляет интерес как с практической, так и с научной точки зрения.

Высокотехнологичных тараканов можно применять в качестве разведчиков, отслеживая обстановку при помощи навесных датчиков. Даже со всем этим оборудованием компактное насекомое пролезет туда, где не пройдет робособака. Дистанционное управление движениями живых существ, пусть и обладающих примитивной нервной системой, открывает дорогу для дальнейших экспериментов. Так, отработав технологию на тараканах, Фукуда уже заявил о планах использовать устройство с другими насекомыми, в том числе с летающими (цикадами).

И, наконец, огромным потенциалом обладают сами тонкопленочные солнечные панели, которые в перспективе можно будет применять в разных областях — например, встраивая в кожный пластырь для отслеживания жизненно важных показателей.

Робот-кот

Детище российских программистов из МИСиС, Хорошколы и ИТМО, получившее кличку Фиолент II. Ученые постарались сделать робокота максимально похожим на настоящее животное (пусть и без меха) и добились в этом определенных успехов. Анализируя видеопоток со встроенных камер, кот распознает жесты и выполняет различные команды: ходить, прыгать, танцевать.

Естественные повадки, помноженные на симпатичный внешний вид, позволяют использовать искусственного кота в таких неожиданных сферах, как, например, пет-терапия.

В пользу такого аспекта применения говорит свежее исследование новозеландских ученых, которые выяснили, что общение с искусственными питомцами так же полезно, как взаимодействие с живыми.

И хотя робот едва ли может стать полноценной заменой настоящей кошке, у него есть неоспоримые преимущества: он не вызывает аллергии и не нуждается в дорогостоящем уходе.

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Ученые, инженеры, программисты и исследователи ежедневно трудятся над анималистичными роботами, которые уже многое умеют и способны взять на себя некоторые функции и обязанности как людей, так и животных. Вероятно, нейросети, бум развития которых мы сейчас наблюдаем, сделают их еще умнее, покладистее и полезнее.

Нам же остается успевать за инновациями и думать о том, что в технологичном мире будущего станет делать каждый из нас.

Фото на обложке предоставлено автором