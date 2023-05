Среди всего многообразия изобретенных человеком машин особенно сильно выделяются роботы-животные. Милые, иногда неуклюжие, повадками напоминающие настоящих питомцев — как тут не сказать заветное: «Shut up and take my money?» Тем более что механические компаньоны умеют не только развлекать, но и помогать во многих других сферах.

Выполняют команды, помогают планете и работают амбассадорами — что уже умеют роботы-животные?

Анастасия Удальцова

О том, как выглядят современные роботы-животные и какую пользу они могут принести бизнесу, рассказывает Александра Бобылева, продюсер шоу о технологиях будущего «Футуграмма» на телеканале «Ключ»