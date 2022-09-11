Своя рубашка: во что сейчас инвестировать в рублях

Менеджер продуктов компании «Винвестор» и финансовый аналитик Андрей Тарасов уверен, что в России по-прежнему остались надежные активы, способные спасти деньги от инфляции. Эксперт делится мнением, как вести себя частному инвестору в текущей ситуации.

На фоне событий 2022 года, финансовых ограничений, санкций и краха фондового рынка большинство россиян предпочитают не инвестировать, занимая выжидательную позицию.

Содержание:

Какие сюрпризы рынок преподнес инвесторам

Последние несколько месяцев стали настоящим испытанием для российских инвесторов на фондовом рынке: многие крупные компании с государственным участием отказались от выплаты дивидендов, торги по нескольким валютам развитых страны были остановлены

В то же время угроза блокировки многих других видов активов, номинированных в иностранной валюте, по-прежнему остается.

Читайте по теме: Звездный портфель: как инвестирует Снуп Дог

Естественно, что в такой ситуации большинство частных инвесторов — особенно тех, кто недавно открыли брокерские счета — боятся того, что отнесенные на фондовый рынок деньги больше оттуда никогда не вернутся.

Поэтому результаты недавнего исследования выглядят весьма правдоподобно: согласно его данным количество частных инвесторов в РФ на 1 августа выросло до 27 млн человек (+68% за год), но по 65% счетов сделки не проходят совсем, а у еще порядка 20% владельцев счетов остаток не превышает 15 тыс. рублей.

Но экономическая действительность не оставляет альтернатив всем, у кого есть хоть какие-то сбережения: по прогнозу АКРА инфляция по итогам этого года достигнет примерно 14%, а в 2023-м снизится только до 7%.

При этом доходности по привычным инструментам спасения от дешевеющих денег — банковским вкладам — уже к концу 2022-го снизятся до 5-6% вслед за ключевой ставкой Банка России.

А это значит, что россиянам, которые строят долгосрочные финансовые планы (например, накопить на первый взнос по ипотеке, открыть свой бизнес или создать основу для будущего пассивного дохода) не обойтись без инструментов фондового рынка — и они сейчас есть.

Консервативные стратегии спасли портфели

Практика показывает, что после восстановления торгов по большинству инструментов на Мосбирже в конце марта наиболее выгодной стратегией на российском фондовом рынке стала покупка корпоративных и государственных облигаций — это доказывает биржевой эксперимент, который сейчас проводит одно из федеральных изданий.

Так, с начала апреля по конец июля стоимость их портфеля корпоративных облигаций выросла на 12,56% (с 200 до 225,1 тысяч рублей), в то же время аналог из ОФЗ подорожал на 10,3% (с 200 до 220,6 тысяч рублей).

Инвестиции в такие инструменты в принципе можно считать консервативными, а значит — наименее рисковыми среди аналогов.

Это можно объяснить тем, что даже решение о невыплате дивидендов крупной компанией может обрушить котировки ее акций, в то время как отказ выплаты купонов по облигациям или отказ от их погашения — гораздо более серьезное событие, которое может привести к судебному разбирательству и банкротству компании.

Читайте также:

Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?

С ОФЗ ситуация еще строже: выплаты по российским гособлигациям не остановились даже после блокировки золотовалютных резервов Банка России.

При этом облигации остаются потенциально интересным инструментом ввиду продолжающегося цикла снижения ключевой ставки. Здесь работает простая обратная зависимость — когда ставка снижается, облигации дорожают, и наоборот.

То же работает и с корпоративными облигациями, но их покупателям нужно оценивать специфические риски для секторов, в которых работают эмитенты: строительстве, промышленности, финансовой деятельности и так далее.

Если собственной экспертизы для этого не хватает, лучше обратиться за помощью к сертифицированным финансовым советникам.

Акции цифровых лидеров – покупать или нет?

Одним из главных источников роста рынка акций в России стали ценные бумаги отечественных IT-компаний. Переход к их удорожанию начался после позитивной отчетности крупнейшей компании в этом секторе — «Яндекса».

Те же настроения подстегнули интерес инвесторов к другим компаниям сектора — VK, Ozon, Positive Technologies и так далее. Важной новостью для рынка стало и то, что государство поддержало «Яндекс», VK и Ozon льготными кредитами на расчеты по евробондам.

Но пока что в нескольких частных случаях эта стратегия оказалась успешной только в краткосрочной перспективе: акции VK сильно подешевели после того, как компания опубликовала не самую оптимистичную отчетность.

Аналогичные риски действуют и в отношении других компаний сектора. И хотя уход зарубежных конкурентов с российского рынка помогает многим таким компаниям занимать освободившиеся ниши, в средне- и долгосрочной перспективе все будет зависеть от их конкретных финансовых результатов.

Тем не менее, такие компании в любом случае выигрывают от снижения ключевой ставки — заемные средства становятся дешевле, что обеспечивает приток инвестиций в такие активно развивающиеся компании.

Защитные советы

Вне зависимости от локальной и мировой экономической обстановки только инвестиции могут помочь сохранить и приумножить личный и семейный капитал — те же банки, работая со средствами вкладчиков, не только кредитуют предприятия, но и инвестируют, выбирая наиболее сбалансированные и безопасные стратегии.

Но доходности по депозитам всегда будут привязаны к ключевой ставке. Последняя, в свою очередь, меняется с опережением или опозданием к текущей инфляции, и из-за этого часть доходности по депозитам съедается.

Фондовый рынок открывает доступ к тем же стратегиям, но с более высокой доходностью.

Вот несколько советов, которые помогут безопасно инвестировать даже в самые непростые времена:

Определитесь со своими финансовыми целями — только это поможет вам выбрать правильную инвестиционную стратегию с оптимальным уровнем риска;

— только это поможет вам выбрать правильную инвестиционную стратегию с оптимальным уровнем риска; Оставайтесь в экономической повестке — знать, что происходит в стране и в мире, полезно для понимания перспектив инструментов фондового рынка;

— знать, что происходит в стране и в мире, полезно для понимания перспектив инструментов фондового рынка; Обращайтесь к советникам исключительно через сервис подбора проверенных финансовых консультантов или берите контакты в соответствующем реестре на сайте ЦБ. Квалифицированные специалисты помогут выбрать надежные активы ;

; Выбирайте надежных поставщиков услуг. Обращайте внимание на наличие лицензии Банка России, количество клиентов, объем средств под управлением (у УК) или оборот на бирже (у брокеров), на динамику развития бизнеса в последние годы (в сравнении со среднерыночной);

Обращайте внимание на наличие лицензии Банка России, количество клиентов, объем средств под управлением (у УК) или оборот на бирже (у брокеров), на динамику развития бизнеса в последние годы (в сравнении со среднерыночной); Если в зоне ваших интересов находятся зарубежные активы , оцените риск ликвидности (возможности в любой момент продать инструмент) и получения средств в интересующей вас валюте;

, (возможности в любой момент продать инструмент) и получения средств в интересующей вас валюте; Не верьте тем, кто обещает доходности сильно выше рынка — процентная ставка по любому активу всегда отражает степень риска. Если ставка по ОФЗ составляет 7%, а по активам рекламируемого в сети криптофонда — 300%, каждая из этих цифр напрямую отражает вероятность, с которой вы потеряете вложенные деньги;

— процентная ставка по любому активу всегда отражает степень риска. Если ставка по ОФЗ составляет 7%, а по активам рекламируемого в сети криптофонда — 300%, каждая из этих цифр напрямую отражает вероятность, с которой вы потеряете вложенные деньги; Диверсифицируйте риски — не стоит отдавать предпочтение только одному виду активов. Собирайте портфель из разных инструментов: акций, облигаций, фондов. Инвестируйте в акции компаний из нескольких сфер, причем как в рублях, так и других валютах.

Фото: TimeShops / Shutterstock