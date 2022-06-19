Как мы искали российскую CRM-систему для учебного центра

Западные санкции и уход зарубежных компаний с российского рынка влияют практически на все процессы в бизнесе в стране. Директор « Центра профессиональной подготовки кадров » Анастасия Иванова делится опытом, как ее организация выбирала российскую CRM-систему в качестве импортозамещения для большого учебного центра, подробно разбирая семь вариантов.

Почему нам нужна российская CRM

У нас всероссийский учебный центр дополнительного профессионального образования — «Центр профессиональной подготовки кадров». Повышаем квалификацию и проводим переподготовку специалистов по разным профессиям. Клиентов много, цикл сделки — до нескольких недель, основная работа с ними ведется в CRM-системе. До недавнего мы работали в Salesforce: держали там клиентскую базу и историю сделок, автоматизировали процессы. А работу по проектам вели в Trello.

В марте пришли тревожные новости. Из-за санкций Salesforce приостанавливает работу в РФ. Дальше — больше. Atlassian отзывает лицензию на Jira, а значит, скоро ляжет и Trello. Мы решили не ждать и работать на опережение — искать отечественную CRM.

На что смотрели

В нашем представлении, идеальная CRM-система для учебного центра должна быть недорогой, облачной, универсальной и одновременно гибкой. Заявки собираем с разных каналов, а обрабатываем по телефону. Чтобы искать аналог системно, мы собрали пул хотелок.

Что нам было важно:

1. Цена. Хотелось, чтобы не за все деньги мира. На самом базовом тарифе Salesforce мы платили 25$ за пользователя и это казалось слишком дорого. У нас 8 менеджеров, месячная лицензия обходилась в 200$. Любая из отечественных систем обходилась дешевле.

2. Сделки + проекты. Раньше продажи велись в CRM, а работу по разработке курсов делали в Trello. Хотелось объединить. Поэтому мы искали систему с модулем таск-менеджера. Хотя бы самым простым.

3. Документооборот. Мы отправляем клиентам договоры и выставляем счета. Поэтому хотелось, чтобы можно было пересылать документы и тут же подписывать, автоматически заполнять шаблоны.

4. Интеграции. Мы используем разные инструменты в работе, поэтому важно, чтобы большую их часть можно было интегрировать. Иначе централизация в виде CRM теряла смысл. Критично важными для нас были IP-телефония, банкинг, почтовые рассылки в Unisender и интеграция с мессенджерами.

5. Модуль с лидами. Мы собираем заявки от слушателей из разных каналов. Люди пишут нам на сайте, стучат в Телеграме и Востапе, даже в соцсетях. Хотелось, чтобы новые обращения от клиентов приходили из разных каналов в одно окно. Иначе был риск кого-то потерять.

6. Прозрачная аналитика. Хотелось отслеживать хотя бы базовые показатели: средний чек, количество сделок, статистику по воронке. Как минимум нужна была статистика по воронкам и выручке. В идеале эту статистику хотелось видеть в разрезе на каждого менеджера.

7. Поддержка. С Salesforce были большие проблемы. Наш базовый тариф не давал приоритетной поддержки, ответа иногда ждали днями. А еще глобальная поддержка доступна только на английском. По любым вопросам было проще дернуть интегратора за деньги, чем стучать в сервис.

8. Гибкость. Нам не нужны были лишние модули. Хотелось все собрать и доработать под себя, не замыкаясь на базовом функционале.

Когда проговорили все критически важные вещи, примерно поняли, что хотим.

Крупные СРМ — не для нас

Сначала пошли по крупным и известным системам — тестировали бесплатные тарифы. 1С показалась уж слишком сложной и громоздкой, поэтому сразу начали с облачных версий систем, которые у всех на слуху: «Битрикс», «Амо» и «Мегаплан».

«Битрикс24». Большая система, где все сложно

Сайт

Цена: 1990–9590 рублей в месяц при покупке годовой лицензии. При покупке на месяц — +20%. Есть бесплатный тариф с ограниченным функционалом.

Интеграции: очень много. Есть бесплатные интеграционные пакеты с приложениями.

Проекты: есть, но на бесплатном тарифе функционал ограничен.

Аналитика: глубокая, привязана к тарифу.

Гибкость: слабая.

Наше впечатление: 2/5.

У «Битрикса» очень много товарных функций для среднего и крупного бизнеса. Это большая система, где можно собрать свой сайт, автоматизировать бизнес процессы, вести совместную работу и проекты, управлять продажами. Кажется, тут есть все: один раз подключаешь и больше ничего не нужно. Но нам не подошло.

Почему мы прошли мимо:

Функционал привязан к тарифу. Хочешь больше — плати больше. Бесплатный тариф совсем простой, прощупать преимущества полноценно не удалось. Совсем нет телефонии, нет большинства интеграций — только голая CRM и проекты. А нам бы хотелось прощупать функционал до того, как отдадим деньги.

Хочешь больше — плати больше. Бесплатный тариф совсем простой, прощупать преимущества полноценно не удалось. Совсем нет телефонии, нет большинства интеграций — только голая CRM и проекты. А нам бы хотелось прощупать функционал до того, как отдадим деньги. Чтобы все настроить, нужен специальный человек, все сложно, долго и дорого. А нам надо проще. Мы запустили у себя бесплатную версию, но нормально интегрировать с сайтом не удалось, на каждом этапе спотыкались, а заявки не доходили до CRM.

А нам надо проще. Мы запустили у себя бесплатную версию, но нормально интегрировать с сайтом не удалось, на каждом этапе спотыкались, а заявки не доходили до CRM. Техподдержка — только за деньги. Чем больше ты платишь, тем больше внимания и приоритета готов выделить Битрикс. Увы, нас такой подход не устроил.

Так выглядит карточка сделки в «Битриксе». Нам показалось, что интерфейс перегружен деталями.

AmoCRM. Не так сложно, но тоже были моменты

Сайт

Цена: 499–1499 рублей за одного пользователя. Есть пробная версия — дают полный функционал на 14 дней.

Интеграции: 500+ готовых интеграций на все случаи жизни.

Проекты: есть модуль с задачами. Классического таск-менеджера нет.

Аналитика: обширная аналитика прямо на рабочем столе.

Гибкость: слабая. За доработками отправляют к интегратору.

Наше впечатление: 3/5.

«Амо» показалась нам интереснее «Битрикса». Тут нельзя собрать себе сайт или полноценно управлять проектами, зато дают пробный период без ограничений — можно пощупать полный функционал. Еще понравился интерфейс, не перегруженный деталями — кажется, что ничего лишнего. А в количестве интеграций мы вообще потерялись. И это одна из причин, почему мы прошли мимо.

Почему мы прошли мимо:

Мы из Тюмени, но в городе не нашлось ни одного нормального интегратора — все предлагали удаленно. Пробовали разобраться сами. Система притормаживала: стали разбираться и узнали, что «Амо» держит базу клиентов в одной таблице. Как мне объяснил наш сисадмин: «Хранение данных в одной таблице сильно влияет на скорость. Система дольше отвечает на запросы». В нашей базе сотни тысяч записей, есть риск, что работоспособность упадет.

— все предлагали удаленно. Пробовали разобраться сами. Система притормаживала: стали разбираться и узнали, что «Амо» держит базу клиентов в одной таблице. Как мне объяснил наш сисадмин: «Хранение данных в одной таблице сильно влияет на скорость. Система дольше отвечает на запросы». В нашей базе сотни тысяч записей, есть риск, что работоспособность упадет. Еще были проблемы с техподдержкой. Мы не могли выставить права доступа у отдельных пользователей. А еще зависали кое-какие задачи, которые не получалось удалить. Пришлось стучать в саппорт, в «Амо» он состоит из двух уровней. Сначала предтехподдержка: разные люди звонят, задают глупые вопросы, просят отправить скриншоты и перезагрузить систему. И когда это не сработает, передают вопрос спецам.

Мы не могли выставить права доступа у отдельных пользователей. А еще зависали кое-какие задачи, которые не получалось удалить. Пришлось стучать в саппорт, в «Амо» он состоит из двух уровней. Сначала предтехподдержка: разные люди звонят, задают глупые вопросы, просят отправить скриншоты и перезагрузить систему. И когда это не сработает, передают вопрос спецам. Также не понравилось много поставщиков интеграций. Хотели подключить Вотсап, а нам на выбор дали девять разных вариантов. Какой из них надежный и будет работать — неизвестно.

Карточка сделки в AmoCRM выглядит проще, чем у «Битрикса».

«Мегаплан». Непривычно, дорого и нефункционально

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Цена: 599–1399 рублей за одного пользователя. Есть пакетные тарифы — на пять пользователей. Пробный период с неограниченным функционалом — 14 дней.

Интеграции: 100+.

Проекты: есть полноценный таск-менеджер.

Аналитика: есть 20 типов отчетов, быстрой аналитики не нашли.

Гибкость: умеренная, есть гибкие настройки.

Наше впечатление: 2/5.

«Мегаплан» не показался нам дружелюбным. Интерфейс не без сложностей: разобраться что и где удалось только после просмотра инструкций и консультации с оператором.

Просто так создать сделку нельзя: сначала надо настроить схему-воронку, потом настроить доступ к созданию сделок и только тогда их можно создавать. Пытались потыкать и хотя бы попробовать настроить все самостоятельно, но спотыкались на каждом этапе. Без интегратора и обучения никак.

Ребята сами занимаются внедрением и не отправляют к интегратору, хотя их тоже много. Нам показалось это плюсом — пусть лучше настройкой занимаются внутренние спецы. Но внедрение тоже онлайн и не бесплатно: аудит, настройка и обучение сотрудников обойдутся в ≈ 50 тысяч рублей. Пробный период стандартный — 14 дней. Нам понравилось мобильное приложение и удобный таск-менеджер.

Почему мы прошли мимо:

Чтобы получить нормальный функционал, нужно покупать дорогой тариф. У нас восемь менеджеров и система нужна для большой команды. Мы хотели купить тариф на три месяца, и для одних только менеджеров система обходилась в 8 тысяч рублей в базовом тарифе. А если мы хотим управлять бизнес-процессами — 11 тысяч рублей. Добавляем сюда техподдержку, методистов, руководителей. Минимум 20 тысяч рублей. Это дорого.

У нас восемь менеджеров и система нужна для большой команды. Мы хотели купить тариф на три месяца, и для одних только менеджеров система обходилась в 8 тысяч рублей в базовом тарифе. А если мы хотим управлять бизнес-процессами — 11 тысяч рублей. Добавляем сюда техподдержку, методистов, руководителей. Минимум 20 тысяч рублей. Это дорого. В «Мегаплане» нет такого понятия, как «лид» или «контакт» — только клиенты. Для потенциальных слушателей наших программ в карточке можно выставить его статус, и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ. Но такой подход ограничивает удобство работы со справочниками, отчетностью и аналитикой.

Для потенциальных слушателей наших программ в карточке можно выставить его статус, и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ. Но такой подход ограничивает удобство работы со справочниками, отчетностью и аналитикой. Нет модуля с разобранными сообщениями. Если человек пишет нам, переписка попадает сразу в карточку клиента. Какого-то общего чата, в котором собираются все обращения клиентов, нет. А менеджерам нужен как раз такой чат — чтобы быстрее обрабатывать запросы.

Карточка сделки в Мегаплане показалась примитивной. Хотя в ней есть все, что нужно для работы с заказом.

Гибкие облачные системы — для нас

На этом большие системы закончились. Менее крупные CRM охотнее идут на контакт и быстрее реагируют на запросы. Но не всегда они проще. Мы протестировали четыре системы.

Elma365. Гибко и интересно

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Цена: 576–1400 рублей за одну лицензию. Минимум 12 лицензий. Много платных дополнительных функций.

Интеграции: 20+.

Проекты: есть.

Аналитика: динамика сделок и поступления.

Гибкость: высокая.

Наше впечатление: 3/5.

Elma сразу показалась сложной. После регистрации система дает голый интерфейс, в который предлагает добавить разделы и модули. Потратили целый день, чтобы разобраться, как добавить готовые пакеты разделов.

В итоге гибкость оказалась главным преимуществом системы — можно собрать систему в конструкторе под себя. Если хватит терпения. Проще было найти интегратора, и мы даже нашли ребят из Тюмени. Они пообещали настроить Elma под особенности учебного центра — было отраслевое решение.

Когда разобрались, стало проще. Лиды, сделки и контакты разложены по полочкам. В систему можно добавить справочники со своими продуктами и сегментами, маркетинговыми мероприятиями и источниками лидов.

Есть хороший модуль с проектами на стандартном тарифе. В коробку входит функциональный электронный документооборот и настройки бизнес-процессов, а тарифы не привязаны к функционалу. Но мы отказались.

Почему мы прошли мимо:

Не было интеграции с нужной нам телефонией. «Телфин» — критически важный наш поставщик, все записи разговоров с клиентами лежали у них на сервере. Мы не рассматривали возможность перехода на другого провайдера/

«Телфин» — критически важный наш поставщик, все записи разговоров с клиентами лежали у них на сервере. Мы не рассматривали возможность перехода на другого провайдера/ В какой-то момент оператор перестал отвечать на вопросы. Elma показалась нам интересным и перспективным решением, поэтому мы бомбили поддержку вопросами. Но около 7 вечера оператор видимо устал, отключился от диалога и ответил только на следующий день.

В карточке сделки Elma365 есть все нужные поля. Если их мало, можно добавить свои кнопки.

OkoCRM. Сами приехали и все настроили

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Цена: 380–550 рублей за пользователя в месяц. Тарификация зависит от количества пользователей, на всех тарифах полный функционал.

Интеграции: 20+

Проекты: есть модуль «Проекты», включен во все тарифы с CRM.

Аналитика: по воронкам и по менеджерам. Можно посмотреть количество сделок и задач в работе, средний чек на менеджера, конверсию, суммы выставленных счетов, оплаты и пр.

Гибкость: умеренная. Элементы интерфейса можно настроить под себя.

Наше впечатление: 4/5.

Oko разработали наши земляки, которые и убедили нас поставить свою систему. Мы сработались с момента установки пробной версии на 14 дней. Вместо пустого интерфейса в системе сходу прописаны демо-данные. В 23:40 я решил уточнить у техподдержки, что это за данные и как их убрать. В течение трех минут получил подробную инструкцию и это первое, что понравилось.

В самой системе ничего лишнего. Простой и понятный интерфейс с минимумом кнопок, которые можно настроить под себя — без нагромождения лишних полей и строк. Система казалась слишком простой на фоне ранее протестированных аналогов — если бы не демо-данные, мы бы разбирались дольше.

Модуль «Проекты» полностью копирует Trello. Есть какая-то модная технология удаления дублей сделок. И что самое главное: модуль с неразобранными заявками — куда попадают обращения из разных каналов.

Вероятно, ключевую роль сыграло то, что ребята из Тюмени — при первом же контакте напросились в офис, вникли в процессы, предложили необходимые модули, доработали систему под нас, настроили и запустили, обучили сотрудников. Ребята сработали как интеграторы и сэкономили нам примерно 50–60 тысяч рублей.

Почему вам может не понравится:

В системе нет корпоративного мессенджера. Лично нас это не напрягало, все рабочие вопросы решаем в Телеграмме. Если вам нужен заменитель Slack — Oko пока не подойдет. Но ребята обещали нам совсем скоро запустить такой модуль.

Лично нас это не напрягало, все рабочие вопросы решаем в Телеграмме. Если вам нужен заменитель Slack — Oko пока не подойдет. Но ребята обещали нам совсем скоро запустить такой модуль. В OkoCRM немного интеграций. Если вы привыкли к восьми вариантам интеграций для Вотсапа и 15 вариантами телефоний, эта система не для вас. Тут все просто, зато бесплатно. Если какой-то интеграции нет, обещают подключить по API за доплату.

Если вы привыкли к восьми вариантам интеграций для Вотсапа и 15 вариантами телефоний, эта система не для вас. Тут все просто, зато бесплатно. Если какой-то интеграции нет, обещают подключить по API за доплату. Нельзя вести бухгалтерию, склад. Модулей учета в OkoCRM нет. Как и интеграций с учетными системами. По крайней мере, на момент написания статьи.

Карточка сделки в OkoCRM. Все операции с клиентами можно проводить прямо из нее.

Flowlu. Интересно, но дороговато

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Цена: 2390–10 990 рублей, есть бесплатный тариф с минимальным набором функций.

Интеграции: 50+, включая несколько сервисов телефоний, почты, банков.

Проекты: есть, реализованы в виде канбан-доски.

Аналитика: простая — по воронке, сделкам, задачам, проектам и финансам.

Гибкость: умеренная. Элементы интерфейса можно настроить под себя.

Наше впечатление: 4/5.

Привлекательная система с интересным функционалом, модулем проектов и инструментами для совместной работы. Мы быстро разобрались в системе с помощью онбординга, легко подключили и протестировали телефонию, без проблем составили парочку пробных шаблонов документов и актов для клиентов.

И даже провели пару сделок на бесплатном тарифе. Все работало, ребята быстро отвечали на запросы, очень деликатно беседовали и носились с нами как с детьми.

Система выглядела неплохо, но хотелось протестировать полный функционал. А еще нам обещали отраслевое решение. Но за него надо было заплатить минимум 4590 рублей, и все равно мы бы не получили все необходимое. За доработки тоже нужно платить на индивидуальных условиях

Почему мы прошли мимо:

Нас не устроили тарифы с привязкой к функционалу. Важным для нас функции, вроде интеграции с банкингом и настройка воронок продаж были упакованы в самый дорогой тариф «Бизнес». Его месячная цена — 10 990 рублей.

Важным для нас функции, вроде интеграции с банкингом и настройка воронок продаж были упакованы в самый дорогой тариф «Бизнес». Его месячная цена — 10 990 рублей. Внедрение онлайн. Мы не нашли в Тюмени людей, которые готовы настроить Flowlu. А удаленные варианты нас уже не устраивали.

Мы не нашли в Тюмени людей, которые готовы настроить Flowlu. А удаленные варианты нас уже не устраивали. Мы делаем рассылки в Unisender, интеграции с ним не было. Это не самый критичный момент, но тоже добавил веса при принятии решения.

WireCRM. Дешево и сердито

Сайт

Цена: 399 рублей за пользователя в месяц. Пробный период — 14 дней.

Интеграции: магазин приложений на 100+ готовых интеграций

Проекты: есть, примитивный модуль в виде простой таблички.

Аналитика: по источникам заявок, количеству успешных сделок, активности сотрудников.

Гибкость: высокая, есть конструктор модулей.

Наше впечатление: 4/5.

Модульная CRM с незамысловатым интерфейсом и неплохим функционалом: клиенты, продажи, финансы, склад, документы, более 100 интеграций. Поигрались с конструктором, собрали систему под себя и даже попытались настроить.

Немного напрягал не самый привлекательный интерфейс — эксель выглядел поприятнее. Изначально нас больше интересовал функционал, чем внешний вид, но на этом этапе приоритеты изменились.

Провели пару сделок и протестировали техподдержку, когда не могли настроить интеграцию. Ребята оперативно реагируют на запросы, объясняют и вовлекаются в возможные проблемы. Еще порадовала выгодная цена и вообще отсутствие тарифов — просто платишь за пользователя и все.

Почему мы прошли мимо:

Мы выбирали между Oko и Wire. У первого был явно красивее и продуманней интерфейс. У второго более широкий функционал и гораздо больше интеграций. Эстетика победила. Внешний вид Wire напоминал 1С, которого нам совсем не хотелось.

У первого был явно красивее и продуманней интерфейс. У второго более широкий функционал и гораздо больше интеграций. Эстетика победила. Внешний вид Wire напоминал 1С, которого нам совсем не хотелось. Логика работы в системе была непривычной. Неизвестные ранее сущности вроде «Активность», рабочий стол в виде планировщика, мелкие иконки и шрифты. Не было элемента геймификации и вовлеченности. Это была 7-я система и она явно проигрывала всем прошлым в UX.

Неизвестные ранее сущности вроде «Активность», рабочий стол в виде планировщика, мелкие иконки и шрифты. Не было элемента геймификации и вовлеченности. Это была 7-я система и она явно проигрывала всем прошлым в UX. История с внедрением вживую все же оказалась приоритетом. Ребята из Wire готовы были помочь с настройкой только онлайн.

Карточка сделки в WireCRM напоминает табличку в экселе.

Сравнительная таблица

Какие выводы мы сделали

Пробный тариф важнее бесплатной версии. Все равно для нормальной работы придется покупать CRM. Лучше сразу протестировать полный функционал, чем покупать кота в мешке.

Все равно для нормальной работы придется покупать CRM. Лучше сразу протестировать полный функционал, чем покупать кота в мешке. Привлекательный интерфейс важнее набора фишек. Скорее всего вы не будете использовать и половины функций, которые дает система. А если интерфейс не выглядит привлекательно — возможно, не будете использовать CRM вообще.

Скорее всего вы не будете использовать и половины функций, которые дает система. А если интерфейс не выглядит привлекательно — возможно, не будете использовать CRM вообще. Качество интеграций важнее их количества. Какой смысл от 500 интеграций, если вы используете всего три.

Какой смысл от 500 интеграций, если вы используете всего три. Техподдержка важнее функционала. Набор функций почти везде одинаковый. Отличия не так существенны, как качество клиентского сервиса.

Набор функций почти везде одинаковый. Отличия не так существенны, как качество клиентского сервиса. Внедрение вживую важнее всего. Если рядом есть ребята, которые помогут с настройкой системы и обучат в ней работать — идите к ним.

Фото на обложке: Unsplash

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