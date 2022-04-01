Отечественные аналоги социальных сетей: 6 платформ от российских разработчиков

По данным Mediascope, уже на второй день блокировки аудитория Instagram* в России уменьшилась на 16%. Число пользователей «ВКонтакте» при этом увеличилось, а на медиа арену стали выходить новые площадки и сервисы.
Российские разработчики предлагают пользователям альтернативные возможности для общения и публикации контента. Об отечественных аналогах социальных сетей рассказывает Динара Зиннатова, независимый PR-специалист.
Казалось бы, блокировка зарубежных платформ — отличный повод для пользователей устроить информационный детокс. Однако последние исследования рунета показывают, что с наибольшей вероятностью люди будут искать замену.
В январе этого года RB.ru опубликовал результаты опроса ResearchMe, согласно которым треть российских пользователей проводит в соцсетях не менее 3 часов в день и признаёт свою зависимость от них.
Yappy!
Сервис появился в конце 2021 года — его запустило ООО «Ритм Медиа», дочернее предприятие «Газпром-медиа».
Платформа стала популярна после того, как ее амбассадор, актриса Анна Хилькевич, приняла участие в пресс-конференции с Владимиром Путиным. Yappy поддержали некоторые знаменитости.
Соцсеть ориентирована на пользователей 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой, и для которых важны личное признание и материальный успех», — говорят в компании. Главная фишка приложения — дуэты: к любому видео можно снять коллаборацию.
На Google Play Yappy уже скачали более миллиона пользователей.
Кому подойдет: создателям развлекательного контента, которые ориентируются на молодую аудиторию до 35 лет.
ЯRUS
Как только возникли слухи о возможной блокировке зарубежных платформ, в TikTok появилась реклама ЯRUS — новой социальной сети, разработанной для российских пользователей.
На сайте ЯRUS пишут, что приложение призвано объединить контент разного формата: новости, музыку, события, видео и сюжеты. Помимо этого, пользователи могут настраивать приложение под свои интересы.
Сегодня у ЯRUS свыше миллиона скачиваний на Google Play.
Кому подойдет: авторам и брендам, ориентированным на более взрослую аудиторию — на это намекает как дизайн интерфейса, так и возможности социальной сети.
Movika
Movika — приложение от казанских разработчиков, где пользователи могут монтировать и выкладывать интерактивные видео — во время их просмотра зритель может делать выбор и влиять на сюжет.
Как это работает? Вы придумываете сюжет и снимаете ролики с разными концовками, а после собираете их в приложении в единую историю. Одно интерактивное видео может содержать 15 таких элементов.
Приложение на Google Play скачали больше 50 тыс. пользователей, и эта цифра продолжает расти.
Кому подойдет: авторам и брендам, которые активно используют в продвижении сторителлинг, а также хотят детально изучить интересы и сценарии поведения своей аудитории.
Rossgram
У сервиса Rossgram есть официальный сайт, где подробно описан концепт будущего приложения. Там говорится, что в новинке предусмотрено все, что нужно для общения, бизнеса, блогинга, размещения новостей или запуска личного проекта.
Судя по представленным скриншотам, площадка повторяет формат знакомой нам соцсети с фотографиями.
Кому подойдет: всем, кто хочет продолжать общаться с пользователями в привычном формате.
TenChat
TenChat — это платформа для делового общения, в концепции которой есть элементы Facebook*, WeChat и LinkedIn. Социальную сеть в 2021 году запустил российский предприниматель Семен Теняев.
При регистрации пользователю необходимо указать, кто он — владелец бизнеса, специалист в компании или фрилансер. Цель платформы заключается в том, чтобы помочь людям найти работу, обзавестись полезными деловыми знакомствами и получить новые знания.
Сейчас аудитория TenChat активно растет: за пару дней площадка прибавила более 80 тыс. пользователей.
Кому подойдет: владельцам бизнеса, публичным лицам и экспертам, которые работают над личным брендом.
Lagooon
Lagooon — социальная сеть, которая сейчас находится в разработке. Название «Lagooon» — отсылка к Голубой лагуне в Исландии, местоположение которой наиболее часто отмечали в Instagram*. Логотип приложения напоминает камеру последних моделей iPhone.
У сервиса уже есть сайт, где описаны главные возможности площадки: загрузка фото с накладыванием фильтров, отправка текстовых и голосовых сообщений, публикация видео длительностью до двух минут.
Lagoon предлагает брендам возможность выделить бизнес-аккаунт и настраивать таргетированную рекламу. Сейчас можно оставить на сайте свои контакты для связи и получить ссылку на скачивание приложения в день релиза.
Приложение разрабатывает команда из Волгограда. В телеграм-канале Lagooon они приглашают к сотрудничеству блогеров и говорят о планах привлечь продюсеров из Black Star, Gazgolder и TikTok-домов. Здесь же говорится о том, что приложение Lagoon «уже на подходе». На этот канал уже подписаны более 3 тыс. человек.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ
Фото на обложке: Shutterstock / Vector Stock Pro
Иллюстрации предоставлены автором
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