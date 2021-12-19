Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества

Вильдар Гатиатуллин, руководитель коммерческого отдела сервиса по работе с самозанятыми «YouDo Бизнес» и эксперт «Бизнес-платформы ОНФ», разобрался в главных мифах о самозанятых и выяснил, почему нанимать их совсем не страшно.

Налог для самозанятого существует уже почти три года, но предприниматели все еще нанимают самозанятых с опаской: боятся дополнительных бумаг, путаницы с налогами и много чего еще.

Самозанятый – специалист, который сам платит налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4–6%. Искать такого работника проще, чем кандидата по трудовому договору.

Свои резюме и анкеты они размещают не только на хантинговых сервисах, но и на специальных площадках: YouDo, «Рабочие Руки», MyGig и других. В ноябре ФНС отчиталась, что самозанятых в стране уже 3,3 млн человек.

По некоторым прогнозам, в ближайшие три года их количество может достигнуть 10-15% от всего трудоспособного населения страны.

Российский бизнес также может работать с самозанятыми из стран Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

С появлением нового статуса многие исполнители на платформах стали законопослушными фрилансерами. Предприниматели осознают выгоду сотрудничества с самозанятыми, однако некоторые тревоги все еще остались.

Миф 1. Их сложно оформлять

Найм тревожит работодателя, как правило, до первого трудоустройства. Оформление самозанятого происходит гораздо быстрее заключения трудового договора.

Можно предложить исполнителю самостоятельно оформить статус в приложении «Мой налог», привлечь банки или платформы.

17% организаций, или каждая шестая компания, уже работают с самозанятыми. Чаще всего бизнес нуждается в услугах из области маркетинга, рекламы и дизайна, ИТ, логистики, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.

Вот краткий гайд о том, как грамотно сотрудничать с профессиональным фрилансером.

Найдите исполнителя, а не создавайте его внутри штата. План перевода части сотрудников в новый статус не сработает: стать самозанятым в компании не может тот, кто до этого официально работал в ней. Если ценный сотрудник уволился, вернуть его как самозанятого можно через два года.

Заключите договор. Подойдет типовой договор оказания услуг или договор-счет-акт. Обязательно пропишите все договоренности – подробнее о нюансах юридических отношений с исполнителем расскажем далее.

Сохраняйте все чеки. Самозанятый должен формировать их в электронном или бумажном виде после каждой оплаты. Хранить их нужно до пяти лет, в зависимости от формы организации бизнеса.

Миф 2. Самозанятые добровольно не хотят оформлять этот статус

К сожалению, пока это так. Согласно исследованию, только 32% опрошенных исполнителей на платформе — самозанятые.

Люди часто приходят в самозанятость из-за того, что основного заработка им не хватает.

Усугубляет ситуацию кризис: официальный статус налогоплательщика подсвечивает заработки, и, если у человека есть задолженности, органы могут списывать их принудительно.

Также самозанятые ошибочно считают, что не имеют социальных гарантий, хотя на самом деле они могут получать кредиты, оформлять страховку и рассчитывать на господдержку.

Минтруд и Минэкономразвития также обсуждают компенсацию больничных и декретных выплат для самозанятых.

Большинство исполнителей просто не хочет делиться своим доходом с государством, однако многие компании и сервисы-посредники сами платят налог за работника.

Предприниматели создают все условия для того, чтобы специалисты узаконили свою деятельность.

Практика показывает: фрилансеры приходят в самозанятость именно благодаря бизнесу, который становится главным мотиватором развития этого статуса.

Положительное влияние неожиданно оказали кризис и пандемия. Директора компаний признаются: в условиях ограничений проще проектно работать с самозанятыми, чем оформлять человека в штат.

Благодаря вовлеченности бизнеса в развитие нового налогового режима происходит «обеление» экономики. Он вместе с агрегаторами ускоряет разработку и принятие законодательных инициатив по режиму налога на профессиональный доход (НПД).

«С самозанятыми мы работаем давно. Подобный налоговый режим был просто необходим рынку: он сильно упростил процесс взаимодействия между работником и заказчиком, снял идеологические разногласия между работой и сервисом.





Появился новый класс работников, которые не "ходят на работу", а осознанно выбирают стиль жизни, оказывая необходимые услуги. Мы популяризируем его и ведем миссионерскую деятельность, поясняя рынку, что это такое и как с этим жить. Сомнения бизнеса – это чаще всего следствие отсутствия достаточной информации о рисках и неких красных линиях, прозрачных и однозначных правилах игры». Александр Родин директор по развитию бизнеса ANCOR

Миф 3. Это небезопасно

Этот миф выходит из малой осведомленности обеих сторон о правах и обязанностях. Наиболее распространенное опасение работодателя — риск переквалификации отношений в трудовые. Страх, что завтра постучится налоговая и доначислит налоги.

Но подобных судебных практик практически не существует. Гарант безопасности – грамотно составленный договор. Если в штате нет юриста, воспользуйтесь шаблонами и образцами.

Оформлять самозанятых нужно по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Главная ошибка компаний — использование трудового договора.

Такой сотрудник не имеет ничего общего с работниками по ТК – его не касаются штатное расписание, режим рабочего времени, страховые выплаты.

Грубо говоря, он должен выполнить задачу в срок, получить за это вознаграждение и выписать чек. Если все еще тревожно и не совсем понятно – смотрите нашу памятку (самозанятые работают по условиям из левого столбика!).

Самозанятые (договор ГПХ) Трудовой договор Заключают договор для выполнения разовой или проектной работы

В договоре описано конкретное задание и результат

Цель — получение конкретного результата

Исполнитель сам выбирает режим и график

Самозанятый несет ответственность сам и работает на свой риск

Исполнитель получает оплату за конечный результат выполнения работ/услуг

Исполнитель может оказывать услуги/выполнять работы сразу нескольким заказчикам, он свободен в их выборе

Самозанятый самостоятельно несет расходы в связи с выполнением работ/оказанием услуг Заключают договор для работы на длительной основе

В договоре нет конкретного задания – только обязанности

Цель — выполнение трудовой функции

Сотрудник работает лично, постоянно, соблюдает режим и график работы

Сотрудник следует внутреннему распорядку под руководством работодателя

Работник получает регулярную зарплату не за результат или услугу, а за процесс работы.

Размер выплат зависит от отработанного им времени

Наличие постоянного рабочего места у работника на территории работодателя

Оплата работодателем расходов сотрудника, связанных с выполнением трудовой функции

Вместе с ФНС и Рострудом мы также выпустили памятку о сотрудничестве самозанятых и бизнеса.

Миф 4. С ними сложно взаимодействовать

Вести документооборот и работать с самозанятыми не так сложно – обязательства сторон прописаны в договоре.

Скорее, существует проблема непонимания, кто из специалистов годится в самозанятые, а кто – нет. Принцип такой: режим подходит тем, кто будет занят проектно, а не полный день.

Успокоить помогают и специальные b2b-платформы. Летом мы запустили такую в партнерстве с hh.ru и избавили компании от головной боли из-за расчетов, ведения документооборота и поиска нужных людей, заботясь о качестве и безопасности сотрудничества бизнеса с самозанятыми.

Платформа берет на себя:

подбор исполнителей;

все выплаты, а также уплату налога;

электронный документооборот;

регистрацию самозанятых и их дохода в ФНС, проверку статуса и лимитов;

техническую и клиентскую поддержку исполнителей.

Так мы снимаем страх большой нагрузки на делопроизводство. Провести оплату, скажем, 50 самозанятым через сервис получится гораздо быстрее, чем вручную.

Предприниматели отмечают, что к взаимодействию с самозанятыми быстро привыкаешь, и это начинает работать на тебя: мобилизует ресурсы и рационализирует подход к бизнесу.

Имея пул исполнителей на аутсорсе, можно гибко реагировать на вызовы или сезонные всплески, усиливать команду во время болезни или отпуска штатных сотрудников.

В любом случае взаимодействовать с самозанятыми будет комфортнее, если иметь под рукой «облако рабочей силы»: платформу, к которой можно обращаться за временным работником.

Это тоже выгодно: предприниматель имеет постоянный доступ к широкому кругу специалистов, которых он может сравнить по квалификации, отзывам и стоимости услуг и принять оптимальное решение.

Статус самозанятого однозначно открывает новые возможности как для исполнителей, так и для заказчиков. Одни получают возможность больше зарабатывать, другие же находят выгоду в оптимизации процессов.

Сдерживающие факторы для обеих сторон часто субъективны: боязнь нового, недоверие к госструктурам и иным посредникам, страх погрязнуть в еще одной стопке бумаг.

В действительности схема не только проста и безопасна, но уже и отлажена — количество организаций, опробовавших ее, растет каждый день, а число самозанятых исчисляется миллионами.