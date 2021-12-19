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Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества

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Вильдар Гатиатуллин
Вильдар Гатиатуллин

Руководитель коммерческого отдела сервиса по работе с самозанятыми «YouDo Бизнес»

Илья Голубев

Налог для самозанятого существует уже почти три года, но предприниматели все еще нанимают самозанятых с опаской: боятся дополнительных бумаг, путаницы с налогами и много чего еще.

Вильдар Гатиатуллин, руководитель коммерческого отдела сервиса по работе с самозанятыми «YouDo Бизнес» и эксперт «Бизнес-платформы ОНФ», разобрался в главных мифах о самозанятых и выяснил, почему нанимать их совсем не страшно.

Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества

 

Самозанятый – специалист, который сам платит налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4–6%. Искать такого работника проще, чем кандидата по трудовому договору.

Свои резюме и анкеты они размещают не только на хантинговых сервисах, но и на специальных площадках: YouDo, «Рабочие Руки», MyGig и других. В ноябре ФНС отчиталась, что самозанятых в стране уже 3,3 млн человек.

По некоторым прогнозам, в ближайшие три года их количество может достигнуть 10-15% от всего трудоспособного населения страны.

Российский бизнес также может работать с самозанятыми из стран Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. 

С появлением нового статуса многие исполнители на платформах стали законопослушными фрилансерами. Предприниматели осознают выгоду сотрудничества с самозанятыми, однако некоторые тревоги все еще остались. 

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Миф 1. Их сложно оформлять


Найм тревожит работодателя, как правило, до первого трудоустройства. Оформление самозанятого происходит гораздо быстрее заключения трудового договора.

Можно предложить исполнителю самостоятельно оформить статус в приложении «Мой налог», привлечь банки или платформы.

17% организаций, или каждая шестая компания, уже работают с самозанятыми. Чаще всего бизнес нуждается в услугах из области маркетинга, рекламы и дизайна, ИТ, логистики, управления персоналом, бухгалтерии и продаж. 

Вот краткий гайд о том, как грамотно сотрудничать с профессиональным фрилансером.

  1. Найдите исполнителя, а не создавайте его внутри штата. План перевода части сотрудников в новый статус не сработает: стать самозанятым в компании не может тот, кто до этого официально работал в ней. Если ценный сотрудник уволился, вернуть его как самозанятого можно через два года.
  1. Заключите договор. Подойдет типовой договор оказания услуг или договор-счет-акт. Обязательно пропишите все договоренности – подробнее о нюансах юридических отношений с исполнителем расскажем далее.
  1. Сохраняйте все чеки. Самозанятый должен формировать их в электронном или бумажном виде после каждой оплаты. Хранить их нужно до пяти лет, в зависимости от формы организации бизнеса.

 

Миф 2. Самозанятые добровольно не хотят оформлять этот статус 

К сожалению, пока это так. Согласно исследованию, только 32% опрошенных исполнителей на платформе — самозанятые.

Люди часто приходят в самозанятость из-за того, что основного заработка им не хватает.

Усугубляет ситуацию кризис: официальный статус налогоплательщика подсвечивает заработки, и, если у человека есть задолженности, органы могут списывать их принудительно.

Также самозанятые ошибочно считают, что не имеют социальных гарантий, хотя на самом деле они могут получать кредиты, оформлять страховку и рассчитывать на господдержку.

Минтруд и Минэкономразвития также обсуждают компенсацию больничных и декретных выплат для самозанятых.

Большинство исполнителей просто не хочет делиться своим доходом с государством, однако многие компании и сервисы-посредники сами платят налог за работника.

Предприниматели создают все условия для того, чтобы специалисты узаконили свою деятельность.

Практика показывает: фрилансеры приходят в самозанятость именно благодаря бизнесу, который становится главным мотиватором развития этого статуса.

Положительное влияние неожиданно оказали кризис и пандемия. Директора компаний признаются: в условиях ограничений проще проектно работать с самозанятыми, чем оформлять человека в штат.

Благодаря вовлеченности бизнеса в развитие нового налогового режима происходит «обеление» экономики. Он вместе с агрегаторами ускоряет разработку и принятие законодательных инициатив по режиму налога на профессиональный доход (НПД).

«С самозанятыми мы работаем давно. Подобный налоговый режим был просто необходим рынку: он сильно упростил процесс взаимодействия между работником и заказчиком, снял идеологические разногласия между работой и сервисом.


Появился новый класс работников, которые не "ходят на работу", а осознанно выбирают стиль жизни, оказывая необходимые услуги. Мы популяризируем его и ведем миссионерскую деятельность, поясняя рынку, что это такое и как с этим жить. Сомнения бизнеса – это чаще всего следствие отсутствия достаточной информации о рисках и неких красных линиях, прозрачных и однозначных правилах игры».
Александр Родин директор по развитию бизнеса ANCOR

 

Миф 3. Это небезопасно


Этот миф выходит из малой осведомленности обеих сторон о правах и обязанностях. Наиболее распространенное опасение работодателя — риск переквалификации отношений в трудовые. Страх, что завтра постучится налоговая и доначислит налоги.

Но подобных судебных практик практически не существует. Гарант безопасности – грамотно составленный договор. Если в штате нет юриста, воспользуйтесь шаблонами и образцами.

Оформлять самозанятых нужно по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Главная ошибка компаний — использование трудового договора.

Такой сотрудник не имеет ничего общего с работниками по ТК – его не касаются штатное расписание, режим рабочего времени, страховые выплаты.

Грубо говоря, он должен выполнить задачу в срок, получить за это вознаграждение и выписать чек. Если все еще тревожно и не совсем понятно – смотрите нашу памятку (самозанятые работают по условиям из левого столбика!). 


Самозанятые (договор ГПХ) Трудовой договор
  • Заключают договор для выполнения разовой или проектной работы
  • В договоре описано конкретное задание и результат
  • Цель — получение конкретного результата
  • Исполнитель сам выбирает режим и график
  • Самозанятый несет ответственность сам и работает на свой риск
  • Исполнитель получает оплату за конечный результат выполнения работ/услуг
  • Исполнитель может оказывать услуги/выполнять работы сразу нескольким заказчикам, он свободен в их выборе
  • Самозанятый самостоятельно несет расходы в связи с выполнением работ/оказанием услуг
  • Заключают договор для работы на длительной основе
  • В договоре нет конкретного задания – только обязанности
  • Цель — выполнение трудовой функции
  • Сотрудник работает лично, постоянно, соблюдает режим и график работы
  • Сотрудник следует внутреннему распорядку под руководством работодателя
  • Работник получает регулярную зарплату не за результат или услугу, а за процесс работы.
  • Размер выплат зависит от отработанного им времени
  • Наличие постоянного рабочего места у работника на территории работодателя
  • Оплата работодателем расходов сотрудника, связанных с выполнением трудовой функции

Вместе с ФНС и Рострудом мы также выпустили памятку о сотрудничестве самозанятых и бизнеса.

 

Миф 4. С ними сложно взаимодействовать


Вести документооборот и работать с самозанятыми не так сложно – обязательства сторон прописаны в договоре.

Скорее, существует проблема непонимания, кто из специалистов годится в самозанятые, а кто – нет. Принцип такой: режим подходит тем, кто будет занят проектно, а не полный день.

Успокоить помогают и специальные b2b-платформы. Летом мы запустили такую в партнерстве с hh.ru и избавили компании от головной боли из-за расчетов, ведения документооборота и поиска нужных людей, заботясь о качестве и безопасности сотрудничества бизнеса с самозанятыми.

Платформа берет на себя:

  • подбор исполнителей;
  • все выплаты, а также уплату налога;
  • электронный документооборот;
  • регистрацию самозанятых и их дохода в ФНС, проверку статуса и лимитов;
  • техническую и клиентскую поддержку исполнителей.

Так мы снимаем страх большой нагрузки на делопроизводство. Провести оплату, скажем, 50 самозанятым через сервис получится гораздо быстрее, чем вручную. 

Предприниматели отмечают, что к взаимодействию с самозанятыми быстро привыкаешь, и это начинает работать на тебя: мобилизует ресурсы и рационализирует подход к бизнесу.

Имея пул исполнителей на аутсорсе, можно гибко реагировать на вызовы или сезонные всплески, усиливать команду во время болезни или отпуска штатных сотрудников.

В любом случае взаимодействовать с самозанятыми будет комфортнее, если иметь под рукой «облако рабочей силы»: платформу, к которой можно обращаться за временным работником.

Это тоже выгодно: предприниматель имеет постоянный доступ к широкому кругу специалистов, которых он может сравнить по квалификации, отзывам и стоимости услуг и принять оптимальное решение.

Статус самозанятого однозначно открывает новые возможности как для исполнителей, так и для заказчиков. Одни получают возможность больше зарабатывать, другие же находят выгоду в оптимизации процессов.

Сдерживающие факторы для обеих сторон часто субъективны: боязнь нового, недоверие к госструктурам и иным посредникам, страх погрязнуть в еще одной стопке бумаг.

В действительности схема не только проста и безопасна, но уже и отлажена — количество организаций, опробовавших ее, растет каждый день, а число самозанятых исчисляется миллионами.

Фото на обложке: Andrew E Gardner / Shutterstock

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