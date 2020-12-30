Выбор адаптированной стратегии позволит не паниковать даже в период спада и рецессии, а также получать положительный финансовый результат. Сооснователь компании SharesPro Денис Астафьев проанализировал различные стратегии сохранения капитала в кризис, а также узнал, что думают об этом его коллеги – Александр Анушкевич и Иван Щербина.

Цикличность – одна из основных составляющих рыночной экономики. Согласно экономической теории, выделяется четыре основные фазы любого бизнес цикла: бум, спад, рецессия и восстановление.

1 стратегия – Низкорисковая

Низкорисковая стратегия наиболее оптимальна для тех инвесторов, которые не склонны к риску и является оптимальной в период кризиса и рецессии.

Кризис 2008 года показал, что одним из наиболее важных аспектов инвестиций является сохранение капитала, в случае сильного падения рынка. Среди основных типов низко- или безрисковых активов можно выделить следующие: депозиты в банках, покупка государственных облигаций, недвижимости, драгоценных металлов.

Безусловно, данная стратегия является хеджирующей и не нацелена на принесение инвестору сверх высоких возвратов на вложенный капитал. Тем не менее, данная стратегия поможет пережить кризис и не потерять деньги из-за инфляции.

Применение данной стратегии, практически полностью элиминирует риски неполучения прибыли или потери капитала. Часто надежными инвестициями называют вложения в драгоценные металлы и камни, а также покупку предметов искусства и антиквариат.

Если драгоценные металлы вызывают у вас наибольшее доверие, есть несколько способов это сделать.

Первая возможность — инвестировать в «металлические счета банков». Вторая возможность — покупать биржевые фонды золота (аналоги акций). Наконец, можно поучаствовать в росте золота через инвестиции в акции золотодобывающих компаний. Д. Астафьев

Покупка физического драгоценного металла

Первый способ наиболее очевидный – покупка физического металла, например, золота.

Является наиболее консервативным и подходящим для тех инвесторов, которые имеют большой капитал и готовы держать в собственности золото долгое время. Золотой слиток можно приобрести в банке, начиная от одного грамма, тем не менее, при этой операции придется заплатить НДС 20%, что является существенным минусом для консервативного инвестора.

Вопрос дальнейшего хранения данного золота также является особо важным, потому как есть риск того, что поврежденные слитки не получится продать.

Exchange Traded Funds (ETF)

Большинство инвесторов предпочитает инвестировать в ETF (Exchange Traded Funds).

ETF - инвестиционные фонды, акции которого торгуются на бирже, а котировки напрямую привязаны к активам в портфеле у данного фонда.

Среди главных плюсов данного метода можно выделить простоту приобретения данных фондов, а также высокую ликвидность. Акции таких фондов полностью повторяют движения цены на золото.

ПИФы драгоценных металлов

Основная идея заключается в покупке паев – долей, которые предлагаются паевыми инвестиционными фондами, которые в свою очередь инвестируют вырученные средства от пайщиков в такие инструменты, как акции золотодобывающих компаний, обезличенные металлические счета и фьючерсы на золото.

В случае ПИФов, цена на котировки также определяется рыночным спросом и предложением на рынке золота. Среди плюсов данного инструмента можно выделить высокую надежность, так как данные фонды регулируются государством, отсутствие НДС, а также высокую диверсификацию, которую проводят фонды за инвестора.

Тем не менее, существуют определенные комиссии за управление, взимаемое данными фондами, а также наличие штрафных санкций в случае досрочного погашения пая.

Обезличенный металлический счет (ОМС)

Еще одной возможностью инвестировать в золото является открытие банковского вклада, который выражен в золоте. Как и предыдущие инструменты, данный счет привязан к стоимости золота и изменяется согласно курсу.

Безоговорочными плюсами данного метода являются: отсутствие НДС, более высокая ликвидность, в сравнении со слитками, низкий порог входа – от одного грамма, а также возможность не платить НДФЛ, в случае долгосрочного владения – от трех лет, либо если сумма проданного металла не превышает 250 тыс. рублей.

Главным минусом данного инструмента является то, что отсутствует обеспечение физическим золотом, поэтому при закрытии счета владелец получает эквивалент в денежном выражении. Высокий спред между покупкой и продажей золотого актива также является важным минусом.

Акции золотодобывающих компаний

У данного инструмента нет прямой привязки к курсу золота, на стоимость ценных бумаг также оказывают влияние множество внешних и внутренних факторов, связанных с ведением бизнеса.

Из плюсов можно выделить то, что ценные бумаги торгуются на фондовом рынке, высоколиквидны и могут приносить дивидендный доход, помимо курсовой разницы.

К главным публичным золотодобывающим копаниям, которые представлены на российском рынке, относятся – «Полюс» (PLZL), «Полиметалл» (POLY), «Селигдар» (SELG), «Бурятзолото» (BRZL) и «Лензолото» (LNZL). На мировом рынке в свою очередь можно выделить следующие компании-золотодобытчики: Newmont Goldcorp, Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Kinross Gold и Newcrest Mining.

Тем не менее, покупка ценных бумаг на бирже также включает брокерские комиссии. Стоит также отметить, что такие компании зачастую имеют высокую долговую нагрузку, поэтому фундаментальные показатели компании способны оказать не самое лучшее влияние на котировки акций.

В большинстве своем инвестиции в золотые активы нацелены на сбережения, нежели для получения доходности. Банковские депозиты и государственные облигации также являются хеджирующими инструментами и нацелены на получение стабильного дохода в период высокой неопределенности в экономике.

Среди основных плюсов данных инструментов можно выделить высокую ликвидность и фиксированную доходность. Тем не менее, доходность по таким финансовым инструментам зачастую не превышает или незначительно превышает уровень инфляции в стране.

Для кого подойдёт данная стратегия:

Начинающим инвесторам;

Тем, кто хочет сохранить капитал, но не готов к взаимодействию с фондовым рынком.

2 стратегия – Среднерисковая

Согласно статистике, большинство инвестирующих относит себя к среднерисковым инвесторам, поэтому данная стратегия является наиболее актуальной для большинства людей.

Такие инвестиции предполагают умеренную доходность равную среднерыночной или чуть выше, но при этом относительно небольшие риски потери капитала. К среднерисковым активам относят: приобретение ценных бумаг зарубежных и отечественных компаний, покупка ПИФов, евробондов, приобретение деривативов.

Покупка еврооблигациями считается скорее низкорисковой инвестицией. Данный тип облигаций выпускается в иностранной валюте. Вследствие того, что валюта отличается от национальной валюты страны, происходит хеджирование от девальвации.

На данный момент наблюдается неопределенная ситуация на мировом фондовом рынке. Это, прежде всего, обусловлено пандемией COVID-19, которая оказала непосредственное влияние на операционную деятельность большинства компаний по всему миру.

Наибольшим образом пострадали следующие сектора: авиакомпании, туризм, гостиничный бизнес и др. Однако на финансовых рынках наблюдается обратная ситуация, благодаря многочисленным стимулам, проведенных ФРС в течение всего 2020 года, фондовый рынок быстро восстановился после рекордного падения в начале года.

В декабре 2020 года хорошо себя показывают американские компании из сегмента ритейл (Target, Walmart, Kroger) и медицины (Moderna, Pfizer). На российском рынке – такие компании, как «Сбербанк», «Тинькофф», «Татнефть», в последнее время начал свое восстановление «Аэрофлот» на фоне ожидания массовой вакцинации и открытия международных перелетов.

Торговля деривативами на срочном рынке – производными финансовыми инструментами, к которым относятся фьючерсы и опционы, считается высокорисковой.

Добавление вышеописанных инструментов позволяет создать среднерисковый портфель, который позволяет получать прибыль при небольших рисках потери капитала.

Для кого подойдёт данная стратегия:

Опытным инвесторам;

Тем, кто планирует и дальше работать с фондовым рынком: самостоятельно или с помощью консультанта.

3 стратегия – Высокорисковая

Следующая стратегия – высокорисковая, способна показать результат выше рыночного, но при большем уровне риска.

Данная стратегия подходит тем трейдерам, которые готовы идти на определенный риск для получения большей прибыли. Стратегия сама по себе является краткосрочной либо среднесрочной, позволяет получить хорошую прибыль в течение короткого периода времени.

Необходимо руководствоваться только возможностью получить прибыль здесь и сейчас. В высокорисковые активы точно не стоит вкладываться начинающим инвесторам.

Ни в коем случае не вкладывайте деньги в то, в чём не разбираетесь. И. Щербина

Средняя доходность в данном сегменте достигает порядка 80% годовых в долларовом эквиваленте.

На основе каких активов складывается такая высокая доходность?

Данный тип портфеля формируется на основе следующих финансовых инструментов:

Акции

Облигации

IPO и pre-IPO-сделки

Опционы, фьючерсы

Для кого подойдёт данная стратегия:

Только опытным инвесторам, готовым рисковать для получения большей прибыли.

Правильная диверсификация инвестиционного портфеля и оптимальное распределение средств между описанными выше финансовыми инструментами, позволяет добиться высоких показателей.

Одними из самых ярких IPO за последнее время, в которых также принимала участие компания SharesPro являются OZON, Snowflake и Unity, показавшие от 30% до 200% в течение нескольких месяцев.

Мы, копания SharesPro, являющаяся экспертом на фондовом и срочном рынках США, Европы, Китая и РФ, считаем, что уходящий год стал нелегким для многих инвесторов.

На мировых ранках наблюдалась большая волатильность, вызванная паникой на фоне коронавируса и эйфорией из-за денежных вливания по программам QE.

Подводя итог, для выбора оптимальной инвестиционной стратегии стоит в первую очередь обратить внимание на фазу текущего бизнес-цикла, а также на выбранную согласно этому стратегию, адаптированную под определенные требования инвестора и желаемую доходность.