Как научиться правильно копить деньги? С чего начать и каких ошибок избежать?

Ощущение неопределенности в завтрашнем дне стало одним из последствий пандемии. Каждый третий россиянин старается откладывать деньги с зарплаты, причем 35% — ради подушки безопасности. Кризис многим показал важность финансовой грамотности, которой обладает лишь 51% населения.
Как правильно научиться копить деньги, на чем нельзя экономить и почему могут возникать проблемы с откладыванием средств, рассказывает Мария Гусева, методист курса по финансовой грамотности образовательной онлайн-платформы Учи.ру.
Содержание:
- Что мешает копить деньги
- На чем можно сэкономить
- Как начать копить
- Как быстро накопить деньги
- Работающие способы, чтобы накопить
- Как накопить деньги при маленькой зарплате
- Ошибки при попытке накопить
Что мешает копить деньги
Всем, кто задумывается, как накопить деньги, полезно знать о трех основных барьерах, которые в этом мешают.
- Первый — недостаточный уровень самоорганизации и дисциплины. Например, мы долго не можем себя заставить что-то сделать, пока не случится то, что нас к этому подтолкнет. В случае с деньгами именно срочные непредвиденные расходы наводят нас на мысль, что заниматься планированием бюджета и распределением средств имеет смысл постоянно, а не тогда, когда уже случилась какая-то чрезвычайная ситуация.
- Вторая проблема, актуальная в целом для общества потребления, это соблазны и мнимые потребности, которые предоставляет экономика потребления. Эмоциональные покупки часто становятся дополнительной статьей расходов и совсем не помогают разобраться, как научиться копить деньги. Еще одна пара туфель, новый гаджет, дорогая брендовая одежда могут уводить от действительно важной финансовой цели.
- Третья же проблема связана со свойственным многим людям подходом «один раз живем». Мы спешим потратить все здесь и сейчас, порой не имея плана на будущее и стратегии, как правильно накопить деньги. В марте 2020 года оказалось, что у 63% россиян нет никаких накоплений.
На чем можно сэкономить
Многие советы как накопить деньги рассказывают о том, как сэкономить на определенных группах товаров. Однако нужно помнить, что есть две вещи, расходы на которые сокращать не стоит — это продукты и лекарства.
В категории продуктов речь идет в первую очередь про овощи, фрукты, молочную группу: например, не лучшая идея заменять сливочное масло копеечным спредом.
Что касается лекарств, сэкономить не получится на том, что нужно купить и использовать прямо сейчас, в экстренной ситуации. А если брать какие-то сезонные средства вроде условного жаропонижающего на период эпидемии гриппа, их можно, во-первых, покупать в несезон, например, летом, во-вторых, заказывать через приложения — такой формат покупки дешевле, чем в физической точке.
В остальных вещах экономить можно: в покупке одежды и обуви, книг, товаров для дома и многого другого.
- Во-первых, глобальная экономика сегодня позволяет найти условные качественные джинсы производства Турции за 3000 рублей вместо производства Франции за 12 000 рублей.
- Во-вторых, учимся покупать сезонные вещи в несезон: верхнюю одежду или зимние сапоги летом, велосипеды весной. Но для этого нужно учиться планировать свои потребности и желания.
- В-третьих, ищем акции и скидки, планируем несрочные покупки на «черную пятницу». Я, например, так пополняю свою детскую библиотеку, приобретая в ноябре книги в два раза дешевле.
Как начать копить
Главное правило — выделять два раза в неделю по 20-30 минут, чтобы анализировать и просчитывать расходы. Это делают только 25% россиян, а почти 30% населения бюджет планируют меньше чем на месяц.
К чему такое отношение к деньгам приводит, ярко показала пандемия. Отчасти это объяснимо тем, что у нас и наших родителей не было практики регулярных визитов в банк, мы не знакомились с детства с депозитами. В результате у нас нет финансовой осознанности и понимания таких рутинных бытовых задач.
При этом большинство взрослых понимает, что основы финансовой грамотности необходимо закладывать уже с детства. По данным нашего исследования, 82,4% родителей рассказывают своим детям о том, как меньше тратить, и знакомят их с базовыми экономическими понятиями, 10% — затрагивают инвестиции и другие более сложные темы.
Чтобы объяснять их легко и доступно, есть различные игры и упражнения, обучающие в развлекательном формате. Например, в нашем курсе по финансовой грамотности информация подается в формате комиксов.
Как быстро накопить деньги
Быстро накопить деньги без рисков и огромного опыта на том же фондовом рынке весьма проблематично. Увеличивать личный капитал нужно терпеливо, поэтому начинать откладывать на что-то, что можно будет получить через условные три года, стоит уже сейчас.
Накопительный счет
Самый простой и гибкий способ: создаете его в приложении банка, закидываете любые суммы, когда появляется возможность. Платить за обслуживание не надо, жестких условий нет — в любое время деньги можно снять, рассчитаться ими за коммунальные услуги или еще что-то.
Финансы застрахованы, их не украдут, при этом есть некоторая дисциплина: постоянно что-то откладываете. Это вариант для тех, кто ищет способ, как начать копить деньги, но не для тех, кто хочет за условный год пополнить бюджет пассивными начислениями — процент очень низкий.
Начисление процентов на банковскую карту
Речь о картах с кэшбеком: по итогам месяца или после каждой покупки начисляются проценты — в пределах 1-4% в среднем. Точные условия зависят от конкретного банка. Обычно такие карты требуют всегда держать определенную сумму на счету, тратить в месяц сколько-то денег.
Депозит в банке
Вклад помогает накопить деньги чуть быстрее, чем накопительный счет — годовой прирост может доходить до 7%. Но инфляция все равно съедает большую часть.
Кроме того, есть ограничения: минимальная сумма депозита, высокая ставка обычно там, где год или дольше нельзя снимать деньги и добавлять новые. Зато вклад помогает контролировать себя и не трогать эти финансы. Вдобавок они застрахованы.
ИИС
Здесь с накоплениями получается лотерея. Мы кладем на инвестиционный счет условные 500 000 рублей, брокер берет, например, 250 000 рублей и покупает на них акции какой-то компании.
Если идея выстрелит, владелец ИИС получит условные 5000 рублей дохода. Если не выстрелит — сумма не уменьшится.
Но предугадать, принесет ли счет прибыль, невозможно. Вдобавок, забирать деньги в течение трех лет, на которые открывается ИИС, нельзя. Зато не надо отчислять НДФЛ как за другие доходы и можно оформить налоговый вычет.
Работающие способы, чтобы накопить
Система «Четыре конверта»
Суть в том, чтобы из месячного дохода убрать сумму на обязательные расходы и 10% на инвестиции. Все остальное делите на четыре части.
Каждая из них — это деньги на одну неделю: на продукты, проезды, какие-то внезапные желания вроде пойти в кафе. Если что-то осталось, можно перенести на следующую неделю или сразу убрать в «копилку». Система помогает не остаться к концу месяца без денег.
Разобраться с постоянными тратами
Под постоянными расходами подразумеваются те, которые отвечают трем требованиям: регулярность, жизненная необходимость и обязательность.
Это коммунальные платежи, мобильная связь, ипотека, взносы за садик, школу. Чтобы с ними разобраться, надо сесть и посмотреть на календарь или изучить данные в приложении банка. Для удобства стоит все платежи свести к одному дню: это возможно даже с некоторыми кредитами.
Проплачиваете все условно 20 числа каждого месяца сразу после зарплаты, а дальше распоряжаетесь деньгами спокойно.
Техника «Шесть кувшинов»
Идея похожа на «конверты», только здесь сразу месячный бюджет делится на шесть частей.
- Первая — обязательные траты: на них выделяются 50-55% зарплаты.
- Вторая — накопления на дорогостоящие покупки: те, которые стоят 40% месячного дохода или больше.
- Третья — подушка безопасности: сюда идет 10% от зарплаты.
- Четвертая — развлечения, подарки к праздникам.
- Пятая — инвестиции.
- Шестая — благотворительность: деньги в приюты, детские дома или кому-то из родственников.
В зависимости от сезона «кувшины» могут меняться или их количество будет увеличиваться. Например, в ноябре-декабре уже появляется отдельная статья расходов «на праздники».
«Сбор хвостиков»
Эта система дополняет остальные способы накопить деньги, а не заменяет. Остатки с каждого месяца или с какой-то покупки можно перекидывать на другую карту, округляя суммы на основной.
Например, у вас 53 297,18 рублей. Перекидываете 297,18 рублей, чтобы оставить 53 000. Так копейками постепенно пополняется «копилка».
Я эти хвосты часто кидаю на карту, с которой покупаю продукты. В некоторых банках автоматически они перечисляются на накопительный счет.
Как накопить деньги при маленькой зарплате
Для того чтобы накопить деньги при небольшой зарплате, следует придерживаться стандартной тактики — рациональности и упорядоченности трат.
Полезно разобраться, какие траты действительно необходимы, а без каких обойтись можно. У меня возле работы есть пекарня, куда я какое-то время заходила каждый день и брала кофе за 85 рублей и булочку за 35 рублей.
Набегало 600 рублей за неделю и 2400 рублей за месяц. Неплохая сумма, улетающая по сути в никуда. И такие суммы набираются с других покупок вроде сигарет, чипсов, пакетика мармеладок и прочего. Чтобы лучше разобраться, что мешает копить, рекомендуем свериться с чек-листом ключевых ошибок.
Ошибки при попытке накопить
- Отсутствие системности и плохая самоорганизация — сегодня коплю и экономлю, послезавтра передумала и купила внезапно приглянувшиеся туфли, через неделю опять считаю траты.
- Неправильно выбранная стратегия — человек не соотносит возможности и цели. Например, при маленькой зарплате решено откладывать не на подушку безопасности, а на телевизор.
- Снятие денег раньше срока — хотели накопить 100 000 рублей, набрали 80 000 и решили закончить на этом.
Итак, чтобы чувствовать себя более свободно в принятии финансовых решений и понимать, как накопить деньги при маленькой зарплате или как накопить деньги за год, имеет смысл регулярно анализировать свои статьи расходов, знать виды и способы накоплений и выбирать для себя подходящие, планировать свой бюджет системно и регулярно.
Взрослым важно повышать собственную финансовую грамотность и говорить с детьми о деньгах с раннего возраста, чтобы уберечь их от ошибок и сформировать правильные финансовые привычки.
Фото на обложке: Shutterstock / rangizzz
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