Как научиться правильно копить деньги? С чего начать и каких ошибок избежать?

Как правильно научиться копить деньги, на чем нельзя экономить и почему могут возникать проблемы с откладыванием средств, рассказывает Мария Гусева, методист курса по финансовой грамотности образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Ощущение неопределенности в завтрашнем дне стало одним из последствий пандемии. Каждый третий россиянин старается откладывать деньги с зарплаты, причем 35% — ради подушки безопасности. Кризис многим показал важность финансовой грамотности, которой обладает лишь 51% населения.

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Что мешает копить деньги

Всем, кто задумывается, как накопить деньги, полезно знать о трех основных барьерах, которые в этом мешают.

Первый — недостаточный уровень самоорганизации и дисциплины. Например, мы долго не можем себя заставить что-то сделать, пока не случится то, что нас к этому подтолкнет. В случае с деньгами именно срочные непредвиденные расходы наводят нас на мысль, что заниматься планированием бюджета и распределением средств имеет смысл постоянно, а не тогда, когда уже случилась какая-то чрезвычайная ситуация.

— недостаточный уровень самоорганизации и дисциплины. Например, мы долго не можем себя заставить что-то сделать, пока не случится то, что нас к этому подтолкнет. В случае с деньгами именно срочные непредвиденные расходы наводят нас на мысль, что заниматься планированием бюджета и распределением средств имеет смысл постоянно, а не тогда, когда уже случилась какая-то чрезвычайная ситуация. Вторая проблема, актуальная в целом для общества потребления, это соблазны и мнимые потребности, которые предоставляет экономика потребления. Эмоциональные покупки часто становятся дополнительной статьей расходов и совсем не помогают разобраться, как научиться копить деньги. Еще одна пара туфель, новый гаджет, дорогая брендовая одежда могут уводить от действительно важной финансовой цели.

проблема, актуальная в целом для общества потребления, это соблазны и мнимые потребности, которые предоставляет экономика потребления. Эмоциональные покупки часто становятся дополнительной статьей расходов и совсем не помогают разобраться, как научиться копить деньги. Еще одна пара туфель, новый гаджет, дорогая брендовая одежда могут уводить от действительно важной финансовой цели. Третья же проблема связана со свойственным многим людям подходом «один раз живем». Мы спешим потратить все здесь и сейчас, порой не имея плана на будущее и стратегии, как правильно накопить деньги. В марте 2020 года оказалось, что у 63% россиян нет никаких накоплений.

На чем можно сэкономить

Многие советы как накопить деньги рассказывают о том, как сэкономить на определенных группах товаров. Однако нужно помнить, что есть две вещи, расходы на которые сокращать не стоит — это продукты и лекарства.

В категории продуктов речь идет в первую очередь про овощи, фрукты, молочную группу: например, не лучшая идея заменять сливочное масло копеечным спредом.

Что касается лекарств, сэкономить не получится на том, что нужно купить и использовать прямо сейчас, в экстренной ситуации. А если брать какие-то сезонные средства вроде условного жаропонижающего на период эпидемии гриппа, их можно, во-первых, покупать в несезон, например, летом, во-вторых, заказывать через приложения — такой формат покупки дешевле, чем в физической точке.

В остальных вещах экономить можно: в покупке одежды и обуви, книг, товаров для дома и многого другого.

Во-первых, глобальная экономика сегодня позволяет найти условные качественные джинсы производства Турции за 3000 рублей вместо производства Франции за 12 000 рублей.

Во-вторых, учимся покупать сезонные вещи в несезон: верхнюю одежду или зимние сапоги летом, велосипеды весной. Но для этого нужно учиться планировать свои потребности и желания.

В-третьих, ищем акции и скидки, планируем несрочные покупки на «черную пятницу». Я, например, так пополняю свою детскую библиотеку, приобретая в ноябре книги в два раза дешевле.

Как начать копить

Главное правило — выделять два раза в неделю по 20-30 минут, чтобы анализировать и просчитывать расходы. Это делают только 25% россиян, а почти 30% населения бюджет планируют меньше чем на месяц.

К чему такое отношение к деньгам приводит, ярко показала пандемия. Отчасти это объяснимо тем, что у нас и наших родителей не было практики регулярных визитов в банк, мы не знакомились с детства с депозитами. В результате у нас нет финансовой осознанности и понимания таких рутинных бытовых задач.

При этом большинство взрослых понимает, что основы финансовой грамотности необходимо закладывать уже с детства. По данным нашего исследования, 82,4% родителей рассказывают своим детям о том, как меньше тратить, и знакомят их с базовыми экономическими понятиями, 10% — затрагивают инвестиции и другие более сложные темы.

Чтобы объяснять их легко и доступно, есть различные игры и упражнения, обучающие в развлекательном формате. Например, в нашем курсе по финансовой грамотности информация подается в формате комиксов.

Как быстро накопить деньги

Быстро накопить деньги без рисков и огромного опыта на том же фондовом рынке весьма проблематично. Увеличивать личный капитал нужно терпеливо, поэтому начинать откладывать на что-то, что можно будет получить через условные три года, стоит уже сейчас.

Накопительный счет

Самый простой и гибкий способ: создаете его в приложении банка, закидываете любые суммы, когда появляется возможность. Платить за обслуживание не надо, жестких условий нет — в любое время деньги можно снять, рассчитаться ими за коммунальные услуги или еще что-то.

Финансы застрахованы, их не украдут, при этом есть некоторая дисциплина: постоянно что-то откладываете. Это вариант для тех, кто ищет способ, как начать копить деньги, но не для тех, кто хочет за условный год пополнить бюджет пассивными начислениями — процент очень низкий.

Начисление процентов на банковскую карту

Речь о картах с кэшбеком: по итогам месяца или после каждой покупки начисляются проценты — в пределах 1-4% в среднем. Точные условия зависят от конкретного банка. Обычно такие карты требуют всегда держать определенную сумму на счету, тратить в месяц сколько-то денег.

Депозит в банке

Вклад помогает накопить деньги чуть быстрее, чем накопительный счет — годовой прирост может доходить до 7%. Но инфляция все равно съедает большую часть.

Кроме того, есть ограничения: минимальная сумма депозита, высокая ставка обычно там, где год или дольше нельзя снимать деньги и добавлять новые. Зато вклад помогает контролировать себя и не трогать эти финансы. Вдобавок они застрахованы.

ИИС

Здесь с накоплениями получается лотерея. Мы кладем на инвестиционный счет условные 500 000 рублей, брокер берет, например, 250 000 рублей и покупает на них акции какой-то компании.

Если идея выстрелит, владелец ИИС получит условные 5000 рублей дохода. Если не выстрелит — сумма не уменьшится.

Но предугадать, принесет ли счет прибыль, невозможно. Вдобавок, забирать деньги в течение трех лет, на которые открывается ИИС, нельзя. Зато не надо отчислять НДФЛ как за другие доходы и можно оформить налоговый вычет.

Работающие способы, чтобы накопить

Система «Четыре конверта»

Суть в том, чтобы из месячного дохода убрать сумму на обязательные расходы и 10% на инвестиции. Все остальное делите на четыре части.

Каждая из них — это деньги на одну неделю: на продукты, проезды, какие-то внезапные желания вроде пойти в кафе. Если что-то осталось, можно перенести на следующую неделю или сразу убрать в «копилку». Система помогает не остаться к концу месяца без денег.

Разобраться с постоянными тратами

Под постоянными расходами подразумеваются те, которые отвечают трем требованиям: регулярность, жизненная необходимость и обязательность.

Это коммунальные платежи, мобильная связь, ипотека, взносы за садик, школу. Чтобы с ними разобраться, надо сесть и посмотреть на календарь или изучить данные в приложении банка. Для удобства стоит все платежи свести к одному дню: это возможно даже с некоторыми кредитами.

Проплачиваете все условно 20 числа каждого месяца сразу после зарплаты, а дальше распоряжаетесь деньгами спокойно.

Техника «Шесть кувшинов»

Идея похожа на «конверты», только здесь сразу месячный бюджет делится на шесть частей.

Первая — обязательные траты: на них выделяются 50-55% зарплаты.

Вторая — накопления на дорогостоящие покупки: те, которые стоят 40% месячного дохода или больше.

Третья — подушка безопасности: сюда идет 10% от зарплаты.

Четвертая — развлечения, подарки к праздникам.

Пятая — инвестиции.

Шестая — благотворительность: деньги в приюты, детские дома или кому-то из родственников.

В зависимости от сезона «кувшины» могут меняться или их количество будет увеличиваться. Например, в ноябре-декабре уже появляется отдельная статья расходов «на праздники».

«Сбор хвостиков»

Эта система дополняет остальные способы накопить деньги, а не заменяет. Остатки с каждого месяца или с какой-то покупки можно перекидывать на другую карту, округляя суммы на основной.

Например, у вас 53 297,18 рублей. Перекидываете 297,18 рублей, чтобы оставить 53 000. Так копейками постепенно пополняется «копилка».

Я эти хвосты часто кидаю на карту, с которой покупаю продукты. В некоторых банках автоматически они перечисляются на накопительный счет.

Как накопить деньги при маленькой зарплате

Для того чтобы накопить деньги при небольшой зарплате, следует придерживаться стандартной тактики — рациональности и упорядоченности трат.

Полезно разобраться, какие траты действительно необходимы, а без каких обойтись можно. У меня возле работы есть пекарня, куда я какое-то время заходила каждый день и брала кофе за 85 рублей и булочку за 35 рублей.

Набегало 600 рублей за неделю и 2400 рублей за месяц. Неплохая сумма, улетающая по сути в никуда. И такие суммы набираются с других покупок вроде сигарет, чипсов, пакетика мармеладок и прочего. Чтобы лучше разобраться, что мешает копить, рекомендуем свериться с чек-листом ключевых ошибок.

Ошибки при попытке накопить

Отсутствие системности и плохая самоорганизация — сегодня коплю и экономлю, послезавтра передумала и купила внезапно приглянувшиеся туфли, через неделю опять считаю траты.

Неправильно выбранная стратегия — человек не соотносит возможности и цели. Например, при маленькой зарплате решено откладывать не на подушку безопасности, а на телевизор.

Снятие денег раньше срока — хотели накопить 100 000 рублей, набрали 80 000 и решили закончить на этом.

Итак, чтобы чувствовать себя более свободно в принятии финансовых решений и понимать, как накопить деньги при маленькой зарплате или как накопить деньги за год, имеет смысл регулярно анализировать свои статьи расходов, знать виды и способы накоплений и выбирать для себя подходящие, планировать свой бюджет системно и регулярно.

Взрослым важно повышать собственную финансовую грамотность и говорить с детьми о деньгах с раннего возраста, чтобы уберечь их от ошибок и сформировать правильные финансовые привычки.

Фото на обложке: Shutterstock / rangizzz