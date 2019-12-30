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Топ-5 венчурных сделок декабря: онлайн-образование, маркетплейсы и криптофинтех на $10 миллиардов

Колонки
Денис Ефремов
Денис Ефремов

Инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital

Полина Константинова

Эту подборку подготовил инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital и автор Telegram-канала proVenture Денис Ефремов. В колонке дается собственный профессиональный взгляд автора на ключевые сделки в мире венчурных и прямых инвестиций в России, СНГ и на глобальном рынке. 

Топ-5 венчурных сделок декабря: онлайн-образование, маркетплейсы и криптофинтех на $10 миллиардов

Последняя колонка, скоро Новый год. В декабре крупных сделок было достаточно мало, зато были интересные компании, известные как на Западе, так и в России. А также поднимали средства проекты, в которых инвесторами являются венчурные фонды с российскими корнями.

Пользуясь случаем желаю всем читателям счастливого Нового Года, отличных сделок, интересных проектов и всего того, что может пожелать вот этот крутой генератор, а пока что читаем последнюю подборку венчурных сделок.


Топ-5 важных сделок

Пятое место: образовательный стартап Duolingo получает $30 млн по оценке $1,5 млрд

  • Duolingo — это один из крупнейших и, по сути, эталонный стартап в области EdTech с фокусом на обучение иностранным языкам. У стартапа большой выбор языков, включая, например, клингонский (из фильма «Звездный Путь»). 
  • Инвестором выступил венчурный фонд Alphabet под названием CapitalG, который вывел стартап в разряд единорога после раунда в июле 2017 года с оценкой $700 млн и лидом в виде Drive Capital. 
  • Текущее финансирование довело общий объем фондирования Duolingo до $138 млн и позволило вырасти в два раза в оценке в течение двух лет (не так много, кстати).
  • Почти в два раза увеличилось количество сотрудников (с 95 до 200). Компания достигла оборота в $100 млн в этом году, что в три раза больше, чем $36 млн в прошлом. 
  • Duolingo активно инвестирует не только в контент, но и в автоматизацию и работу с данными, чтобы сделать свои продукты лучше. Недавно они объявили, что начинают разрабатывать свой AI-движок.
  • По данным Verified Market Research, рынок языкового онлайн-образования оценивается в $9 млрд в 2018 году, а к 2026 году должен вырасти до $20 млрд.

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Четвертое место: Vroom, маркетплейс для продажи машин на вторичном рынке, привлек $254 млн по оценке $1,4 млрд

  • Vroom — это аналог нашего auto.ru, но работает этот маркетплейс в США.
  • Лид-инвестором текущего раунда стал Durable Capital Partners, а соинвесторами выступили фонды T. Rowe Price Associates и L Catterton.
  • Текущий раунд позволил довести общий объем фондирования до $721 млн.
  • Компания была основана в 2013 году и за шесть лет смогла провести сделки с более чем 250 тысячами клиентов (покупателями и продавцами). Количество лотов в моменте достигает 3 тысяч и покрывает порядка 400 моделей автомобилей.
  • По словам компании, органический рост закрытых лотов в штуках достигает «трехзначных значений». 
  • Однако стоит отметить, что в 2018 году Vroom сократил более 30% сотрудников после поглощения конкурента Texas Direct Auto, который был закрыт в 2015 году. 
  • Актуальных данных по выручке нет, но на 2015 год выручка объединенной компании оценивалась в $900 млн. Более свежих данных нет, поэтому мультипликатор к выручке посчитать не получится.


Третье место: рекламный стартап WalkMe поднял $90 млн по оценке $2 млрд

  • Walkme на оригинальном языке называют «digital adoption platform».
  • В ноябре прошлого года стартап поднял $50 млн по оценке $1 млрд, и сейчас, по данным компании, оценка выросла «примерно в два раза». Для чистоты эксперимента предположим, что ровно в два.
  • Текущий раунд лидировал фонд Vitruvian Partners, а соинвестором выступил Insight Venture Partners. Прошлый раунд лидировал сингарупский фонд EDBI. Среди инвесторов также есть российский Flint Capital.
  • WalkMe позволяет интегрировать помощника в лендинги проектов, чтобы давать клиентам возможность вызывать и получать интерактивную помощь.
  • Всего стартап обслуживает 2 тысячи клиентов по всему миру
  • Во втором квартале этого года WalkMe преодолел отметку $100 млн в годовой рекуррентной выручке (annual recurring revenue, ARR).
  • Получается, что проект оценен примерно в 20 выручек. Пацаны вообще ребята!


Второе место: мобильный банк Chime поднял $500 млн по оценке $5,8 млрд

  • Оценка Chime взмахнула в последней сделке на 3,7х с марта (то есть за 9 месяцев), это крайне нехило. В предыдущем раунде в прошлом году, когда необанк поднял $200 млн по оценке $1,5 млрд в марте, оценка также выросла в три раза, значит, инвесторы, в прошлом году положившие $70 млн по оценке $500 млн, заработали 2,6х на свои вложения в марте и еще 3,7х в декабре. Итого это 9,6 раза. Фантастика!
  • Лид-инвестором в обоих раундах выступил фонд Юрия Мильнера DST Global, а соинвесторами стали General Atlantic, ICONIQ, Coatue, Dragoneer, Access Technology Ventures и Menlo Ventures. General Atlantic, ICONIQ, Coatue и Dragoneer также соинвестировали с DST в марте. Получается второй акт одного спектакля.
  • Но рост у Chime поистине впечатляющий. На текущий момент сервис имеет более 6,5 млн открытых счетов (9 месяцев назад их было всего 3 млн). Банк подключает 150 тысяч счетов в месяц. По состоянию на прошлый год (к предыдущему раунду компания делала несколько анонсов), было проведено платежей более чем на $4,5 миллиарда (за всю историю сервиса), а средний клиент делал 40 транзакций в месяц.
  • Выручка по итогам года должна достигнуть $300 млн, что будет означать рост в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
  • Напомню, что Chime предлагает популярную для миллениалов модель банковского счета без комиссий и штрафов за падение остатка ниже определенного значения через мобильное приложение. Все это подкреплено простыми, но полезными фенечками — автоматическим перечислением 10% от чека на сберегательный счет, а также бесплатный короткий овердрафт на поступающие платежи.
  • Оператором счетов является The Bancorp Bank, который дает свою инфраструктуру по модели white-label похожим сервисам — среди их клиентов PayPal, T-Mobile, Betterment.
  • Chime оценивается практически в 20 выручек 2019 года и в $970 за клиента. Это достаточно высоко, но не рекорд.
  • Кстати, это четвертое место подборки венчурных сделок за март 2019.


Первое место: стартап Ripple привлек $200 млн по оценке $10 млрд

  • Лид-инвестором финтех-сервиса стал Tetragon Financial Group, а соинвесторами выступили венчурный фонд Route66 и японская корпорация SBI. Последняя лидировала предыдущий крупный раунд B в 2016 году, когда Ripple был оценен в $410 млн.
  • Получается, что за три года оценка взмахнула в 24 раза. Вот это рывок! Всего же проект привлек $322 млн венчурного капитала.
  • Ripple — это компания, которая держит контрольный пакет токенов XRP, являющихся платежным токеном (утилитарным) в одноименной децентрализованной платежной системе Ripple.
  • Капитализация токена Ripple — порядка $8 млрд на текущий момент, а основа Ripple как компании — это «сжигание» токенов и комиссия за транзакцию в случае участия в ее валидации.
  • Ripple — это первая по-настоящему крупная компания, которая после Coinbase подняла существенный раунд. Coinbase поднимал в прошлом году.
  • У компании сейчас 300 клиентов в рамках демократизации трансграничных платежей, все это финансовые организации, банки и платежные компании. Кроме того, у Ripple есть 10% доля в MoneyGram.


Бонус

Несколько сделок в этой подборке крайне интересные, но они либо показались мне более однотипными, либо не раскрывали оценку, поэтому не попали в топ. Но вашего внимания они, безусловно, достойны:

  • Канадская платежная система Nuvei привлекла $270 млн по оценке $2 млрд. 
  • Один из лидеров иншуртех-области, немецкий Wefox, привлек $110 млн, и, по результатам сделки, оценен в $1,7 млрд.
  • Платформа для доставки по требованию Glovo подняла $167 млн по оценке $1 млрд. «Наш» аналог сервиса — стартап Dostavista. At over $1 billion valuation.
  • Не одним Ripple жив финтех и блокчейн, поскольку канадский Figure привлек $103 млн по оценке $1 млрд, чтобы сделать процесс кредитования более прозрачным.
  • Стартап Rivian, который производит электрокары для путешествий и сферы услуг, поднял раунд в $1,3 млрд с учетом ранее полученных в этом же году $700 млн от Amazon и Ford.
  • Разработчик игр Wildlfe Studios (автор популярной игры Zooba) поднял $60 млн по оценке $1,3 млрд.
  • Китайская платформа для текстильной продукции Baibu (не путать с интернет-поисковиком Baidu) привлекла $300 млн от Tiger Global и DST Global. 
  • Молоко без коровы? Пожалуйста! Temasek поддержал $140 млн стартап Perfect Day, который производит синтетические молочные продукты.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца! Счастливого Нового Года!

Фото на обложке: Unsplash

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