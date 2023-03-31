Когда тренеры, консультанты и эксперты на месте: как выстроить систему самообучения команды

Если бизнес уже возмещает часть обучения сотрудникам, можно сэкономить и в перспективе облегчить работу и команде, и себе — например, организовать университет внутри компании. Так, ментором или преподавателем могут стать старшие коллеги. А для практики использовать кейсы самой фирмы.
Но чтобы процесс не превратился в скучные собрания с неподготовленными членами команды, которые вдруг стали тренерами, нужно понимать структуру такой работы. О ней рассказал Александр Григорян, эксперт в области внедрения HR-инструментов и директор по развитию digital-интегратора «Улей», вместе с приглашенными экспертами.
Часто HR-менеджеры прибегают к услугам сторонних экспертов — у такого подхода есть как преимущества:
- практика преподавания,
- опыт в различных сферах,
- готовые программы.
Так и недостатки:
- финансовые и временные затраты ,
- отсутствие понимания специфики работы команды.
Кроме того, приглашение сотрудников стать экспертами, тренерами и наставниками помогает сохранять активную жизненную позицию коллектива и поддерживает внедрение ценностей компании.
Ирина Ермолаева, директор по персоналу и инклюзивности «БАТ» субрегиона Россия, Турция, Центральная Азия и Беларусь
HR-департамент следит за конференциями и мероприятиями по интересным для бизнеса темам и приглашает сотрудников поучаствовать, активно помогая в процессе подготовки. Кроме того, мы часто договариваемся с топовыми российскими вузами, чтобы наши эксперты могли поделиться своим опытом и энергией со студентами
В компании есть Wellbeing-движение — одно из его направлений включает организацию обучающих сессий для сотрудников.
В качестве спикеров мы не только приглашаем внешних экспертов, но и мотивируем самих коллег делиться знаниями. У них есть шанс выступить с презентацией перед несколькими тысячами человек, а HR-департамент помогает с администрированием мероприятия.
Еще компаниям зачастую более выгодно формировать внутренний пул экспертов, чем привлекать внешних специалистов.
Вероника Вербовская, лидер команды обучения «Додо»
Сегодня на внешнем рынке много тренеров, и иногда это может значительно затруднить выбор. Плюс внешний тренер не погружен в боли и специфику бизнеса.
Проведение тренингов силами внутренних экспертов — это в первую очередь возможность привлечь ребят с операционным опытом к созданию учебных продуктов и усилить их. И плюс мотивация для самих тренеров и экономия для компании.
У нас есть два кейса:
- Привлечение к обучению внутренних сотрудников. Ребята продолжают работать на местах, но подключаются к обучению за дополнительную мотивацию в виде мерча, бонусов или «плюшек».
- Тренеры на полную ставку — этот кейс реализуется в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге, где опытные менеджеры смены проходят обучение на позицию тренеров с перспективой дальнейшего роста.
Но как компаниям найти и оценить будущих тренеров, если штат превышает 2 тыс. человек и разбросанных по разным городам?
Процесс организации проекта по самообучению команды состоит из 4 этапов.
Первый этап: поиск экспертов
Запуск и результаты оценки сотрудника
Для оценки сотрудников в больших компаниях часто используется метод оценки 360. Способ позволяет сформировать объективную картину, насколько сотрудник соответствует компетенциям.
В него входят:
- оценка soft- и hard-skills тестированием или моделированием ситуаций;
- выявление сотрудников с уровнем «Наставник» по необходимым компетенциям.
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Переход в наставничество для высококвалифицированных сотрудников — это способ преодолеть «потолок» своей позиции и попробовать новую роль, поэтому такие люди охотно соглашаются войти в программу подготовки внутренних тренеров.
Тем не менее дополнительная мотивация должна быть предусмотрена заранее.
Второй этап: мотивация
Доска почета
Инструментом для стимулирования сотрудников могут стать как фиксированные выплаты, так и геймификация:
- Поощрение баллами в системе корпоративного магазина;
- Соревнования в рейтингах;
- Конкурсы на лучшие курсы по итогам квартала или года;
- Признание заслуг на «доске почета» корпоративного портала или на итоговых собраниях команды.
Третий этап: обучение обучению
Быть тренером или спикером — отдельная компетенция, которой необходимо обучать даже самых квалифицированных членов команды. Процесс подготовки упрощается, если в компании внедрен корпоративный университет или другая система дистанционного обучения.
Проводить тренинги можно как полностью удаленно, так и в гибридных форматах. В любом случае стоит заранее подготовить универсальные шаблоны:
- методические чек-листы создания онлайн-курсов;
- шаблоны презентаций;
- типовые воркбуки для студентов.
Четвертый этап: продвижение курсов
Продвижение курсов внутренних спикеров решает сразу несколько задач. Это не только PR самой идеи самообучения команды, но и повышение лояльности с их стороны.
Рассказывать о курсах внутренних тренеров можно:
- на главной странице корпоративного портала в баннерной карусели,
- во внутренних рассылках,
- на офлайн-мероприятиях.
Главная задача — чтобы сотрудники знали больше о возможностях обучения у своих коллег.
Формирование внутреннего пула лидеров обучения помогает не только сэкономить на привлеченных экспертах, но и воспитать в команде дух взаимопомощи, экспертности и ценности знаний. Процесс выстраивания системы может выглядеть сложным и многоуровневым, но выстроенная система собственных тренеров и курсов однозначно стоит приложенных усилий.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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